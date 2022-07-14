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Вінниця (433) війна (56913) діти (4420) вбивство (2869)

Останнє відео з дівчинкою, яку вбила сьогодні російська ракета у Вінниці. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Під час російського ракетного удару по Вінниці загинула маленька дівчинка Ліза, а її мамі Ірині відірвало ногу. Вони якраз ішли на заняття з раннього розвитку дитини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований останній відеозапис з дівчинкою, що був зроблений сьогодні уранці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від ракетного удару росіян по Вінниці загинула маленька дитина. ФОТО дня 21+

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+89
Це відео потрібно показувати у Європі. Особливо в Угорщині, Німеччині і рештах Франції. Із припискою, що сьогодні гинуть українські діти, а завтра будуть гинути ваші. Бо мордор не зупиниться сам ніколи.
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14.07.2022 18:47
+77
Чтоб вы все, кассабские суки, посдыхали!
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14.07.2022 18:46
+52
хочется плакати.така як моя Даруся,десь 2 рочки
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14.07.2022 18:46
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у меня тот же вопрос! к попам, верующим!
тут слезы б катились у демона зла...а Бог молчит....
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14.07.2022 23:45 Відповісти
Сюрпляс Аморалов

@BOmexCmqpHnNNWK

· 5 ч

Комменты россиян под фото с убитой девочкой не просто потрясли своим цинизмом,насмехательством над смертью ребёнка и дикими интерпретациями очевидного факта,они говорят о большем : о полной утрате моральных ориентиров,деформации сознания и вырождении нации.Это просто пи...дец.
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14.07.2022 22:00 Відповісти
Россияне єто не национальность - єто террористическая организация размером с империю, уничтожение руских єто тоже самое что уничтожение террористического исламского государства isis.
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15.07.2022 14:37 Відповісти
Интересно, а те, кто при деньгах и умело свинтил за бугор, хоть на секунду отдупляет, что, как минимум - моё поколение, а это ещё лет 25 активной здоровой жизни - будем по всему миру, на любых курортах резать их и их выродков? Без спроса: а что ты делал в 14-м и 22-м?
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14.07.2022 22:34 Відповісти
У многих те же мысли. Русские не представляют, во что они вляпались. Мы не чеченцы, нас минимум 10 миллионов мужчин. Я смысл оставшейся части жизни вижу в двух целях:
Первое - сохранить жизнь и здоровье своей дочки, ровесницы этой девочки. И второе - убить как можно больше русских, или по карейней мере нанести россии максимально возможный вред. Не имеет значения, кто у них будет у власти. Уже не имеет.
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15.07.2022 05:12 Відповісти
Полетел в Турцию. Увидел пьяного кацапа. Дай ему подножку что б он ******** голову об плитку бассейна. И больше встал. А потом, под покровом ночи пойти и вырезать его детей и жену пирочинным ножем, и шоб он был тупым и ржавым!!!
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15.07.2022 11:25 Відповісти
Путиноиды только этого и добиваются, чтобы украинцы либо погибли, либо превратились в московитов-орков. Святое дело- убить врага. Убивать детей значит ничем не отличаться от орков.
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15.07.2022 11:58 Відповісти
Убивать детей нельзя. Но вьі же легко давите колорадских жуков вместе с их личинками. И єто всего лишь для того, что бьі ваши дети могли покушать картошку. Для того, что бьі ваши дети могли жить мирной жизнью можно делать гораздо больше.
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15.07.2022 14:42 Відповісти
Після війни всю цю наволоч яка чухнула за кордон,треба взяти на облік і судити по-повній.Це форменне дезертирство і саботаж,тому суд має бути жорстким і справедливим.Однак це можливо лише при зміні "зеленої" влади
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15.07.2022 09:37 Відповісти
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