Останнє відео з дівчинкою, яку вбила сьогодні російська ракета у Вінниці. ВIДЕО
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Під час російського ракетного удару по Вінниці загинула маленька дівчинка Ліза, а її мамі Ірині відірвало ногу. Вони якраз ішли на заняття з раннього розвитку дитини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований останній відеозапис з дівчинкою, що був зроблений сьогодні уранці.
Топ коментарі
+89 VV SH e45b0889
показати весь коментар14.07.2022 18:47
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+52 Сергій Ляхотський
показати весь коментар14.07.2022 18:46
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тут слезы б катились у демона зла...а Бог молчит....
@BOmexCmqpHnNNWK
· 5 ч
Комменты россиян под фото с убитой девочкой не просто потрясли своим цинизмом,насмехательством над смертью ребёнка и дикими интерпретациями очевидного факта,они говорят о большем : о полной утрате моральных ориентиров,деформации сознания и вырождении нации.Это просто пи...дец.
Первое - сохранить жизнь и здоровье своей дочки, ровесницы этой девочки. И второе - убить как можно больше русских, или по карейней мере нанести россии максимально возможный вред. Не имеет значения, кто у них будет у власти. Уже не имеет.