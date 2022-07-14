Останнє відео з дівчинкою, яку вбила сьогодні російська ракета у Вінниці. ВIДЕО

Під час російського ракетного удару по Вінниці загинула маленька дівчинка Ліза, а її мамі Ірині відірвало ногу. Вони якраз ішли на заняття з раннього розвитку дитини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований останній відеозапис з дівчинкою, що був зроблений сьогодні уранці.

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