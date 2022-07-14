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Вінниця (433) тероризм (2780) Ауштревічус Пятрас (18)

Євродепутат Ауштревічус ракетний удар Росії по Вінниці назвав актом тероризму. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні внаслідок ракетного удару по Вінниці постраждали десятки людей. Українці закликають, що Росію треба офіційно визнати державою-спонсором тероризму, а ще краще державою-терористом. Однак досягнути такого результату буде непросто навіть попри те, що звірства окупантів бачать усі. Потрібно продовжувати пояснювати людям у Європі, що відбувається.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 24 каналу заявив депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштревічус.

Він визнав, що сьогоднішній удар по Вінниці, як і інші злочини росіян, є актом державного тероризму. По-іншому такі дії Росії, внаслідок яких страждають мирні українці, серед яких є й діти, назвати не можна.

Разом з тим, багато хто в Європі думає, що у будь-якому випадку необхідно тримати відчиненим вікно для переговорів чи якихось контактів з Росією. Якщо ж її визнають державою-терористом, вести перемовини буде важко.

Саме тому Ауштревічус каже, що важко уявляє собі велику підтримку з боку деяких держав щодо присвоєння Росії такого статусу.

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"Це буде досить складно. Але про це все одно потрібно говорити, щоб люди зрозуміли, чому ми так обговорюємо це питання", – вважає євродепутат.

На його переконання, визнання Росії державою-терористом суттєво допомогло б у політичній дискусії, такий офіційний статус є дуже потрібним. Хоч, ймовірно, вона його не матиме, але необхідно продовжувати безупинно пояснювати людям та політикам те, що зараз відбувається і чому це йде з Росії. Особливо важливо доносити це європейцям, неважливо на якому рівні – національному, регіональному чи муніципальному.
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Топ коментарі
+9
Вот в Литве живут нормальные мужики с железными яйцами. Не то что всякие *******, которые только и умеют, что валять шольца...
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14.07.2022 21:25
+7
Нужно научиться называть вещи своими именами. Россия - государство-террорист. А государства - спонсоры терроризма, это страны, поддерживающие экономические связи с государством - террористом (Венгрия, КНДР, и др...)
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14.07.2022 21:28
+7
Не признают паРашу террористом. Если бы дело было только в Англии, Польше, Литве и США - признали бы. А всякии Германии, Франции и Чехии - они рогом упрутся, лишь бы сосать у ***** и дальше.
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14.07.2022 21:29
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Ну так їм плювать на всіх стурбованих , їм не плювати тільки на хай арси 350 кілометрові, тому давайте по ділу всі стурбовані і занепокоєні
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14.07.2022 21:24 Відповісти
Дєрьмак мовчить, його це не хвилює, його проблема Спарц, яка визнала його кротом.
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14.07.2022 21:32 Відповісти
Вот в Литве живут нормальные мужики с железными яйцами. Не то что всякие *******, которые только и умеют, что валять шольца...
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14.07.2022 21:25 Відповісти
Литва или Латвия ничем не рискует, ибо рисковать нечем. Сидят на дотации ЕС и бояться им нечего.
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14.07.2022 22:16 Відповісти
це німцям немає чого боятися, бо у них найуспішніша економіка в цілій Європі, і вони не мають навіжених сусідів.
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15.07.2022 01:38 Відповісти
А адміністрація Байдена не бажає визнати Россію країною - террористом, або країною - спонсором тероризма.
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14.07.2022 21:26 Відповісти
Нужно научиться называть вещи своими именами. Россия - государство-террорист. А государства - спонсоры терроризма, это страны, поддерживающие экономические связи с государством - террористом (Венгрия, КНДР, и др...)
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14.07.2022 21:28 Відповісти
Не признают паРашу террористом. Если бы дело было только в Англии, Польше, Литве и США - признали бы. А всякии Германии, Франции и Чехии - они рогом упрутся, лишь бы сосать у ***** и дальше.
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14.07.2022 21:29 Відповісти
Банкротится крупнейшая в России ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ компания
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14.07.2022 21:35 Відповісти
Китайские аналитики говорят, что Россия приходит в упадок - Юрий Пойта
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14.07.2022 21:39 Відповісти
дякуємо за розуміння...і сміливість назвати вбивцю вбивцею...
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14.07.2022 21:36 Відповісти
дуже вдячні таким чесним і сміливим людям
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14.07.2022 21:41 Відповісти
Євродепутат Ауштревічус ракетний удар Росії по Вінниці назвав актом тероризму...
Сидит рядовой Иванов в окопе, вдруг глядь - упала рядом граната без чеки.
Это - 3.14здец - смекнул Иванов. Не подвела его солдатская смекалка. (с)
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14.07.2022 21:43 Відповісти
сколько таких актов, это война
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14.07.2022 21:44 Відповісти
Это война фашистов, террором мирного населения заставить сдаться армии, гитлеровцы также действовали.
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14.07.2022 21:57 Відповісти
І що далі?
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14.07.2022 22:01 Відповісти
А пальцем пригрозил, а озабоченность сильную высказал? На это все закончится.
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15.07.2022 05:44 Відповісти
 
 