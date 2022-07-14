УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14946 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні
8 716 13
Маріуполь (2822) партизани (182) Андрющенко Петро (638)

Партизани в окупованому Маріуполі підпалили завод, щоб не розікрали росіяни, - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У захопленому російськими військами Маріуполі зростає спротив людей, саме тому завод "Сателіт" палає, щоб його не розікрали загарбники.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Нарешті маємо остаточне підтвердження. Маріупольський завод Сателіт. Пожежа виникла не просто так. Як каже наш спротив - краще хай палає, аніж росіяни вкрадуть. То ж хороша новина. Спротив Маріуполя зростає… На місці мраZоти я б почав обертатись частіш", - написав Андрющенко.

Дивіться також: В Маріуполі згорів склад, на якому окупанти зберігали награбоване, - Андрющенко. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Українським партизанам-респект...
показати весь коментар
14.07.2022 22:08
+7
Смерть кацапам на нашій землі. Най вона під ногами в них горить. Сволота...
показати весь коментар
14.07.2022 22:09
+5
В Мариуполе не может быть партизан потому что это Мариуполь, а как известно там за опзж голосуют? Вам эта мантра не надоела? Там люди своими жизнями рискуют, обычные люди, чтобы кацапне спокойно не жилось, а у вас тут мантры эти.
показати весь коментар
14.07.2022 22:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Українським партизанам-респект...
показати весь коментар
14.07.2022 22:08 Відповісти
Нехай горить руський дух.
показати весь коментар
14.07.2022 22:09 Відповісти
Смерть кацапам на нашій землі. Най вона під ногами в них горить. Сволота...
показати весь коментар
14.07.2022 22:09 Відповісти
А может то просто самокрутка кацапская? меня эти радники уже *********, если честно. завхоз радник зеленского, арестович радник Елдака. То была сигарета. И точка!!!
показати весь коментар
14.07.2022 22:10 Відповісти
Наши люди могут многое... скоро и хаймарс перепрошьём на радиорынке чтобы куярил по Мацкве....
показати весь коментар
14.07.2022 22:18 Відповісти
Бережіть себе.
показати весь коментар
14.07.2022 22:22 Відповісти
Цей завод належить китайцям, щей державна власність, всеж таки курили росіяни, зара спека, вспихує миттєво.
показати весь коментар
14.07.2022 22:24 Відповісти
То не партизаны. То идиоты-кацапы технику противопожарной бэзпэкы не соблюдают. Потому шо идиоты лишнехромосомные. Украина понад усэ!
показати весь коментар
14.07.2022 22:43 Відповісти
В Мариуполе не может быть партизан потому что это Мариуполь, а как известно там за опзж голосуют? Вам эта мантра не надоела? Там люди своими жизнями рискуют, обычные люди, чтобы кацапне спокойно не жилось, а у вас тут мантры эти.
показати весь коментар
14.07.2022 22:48 Відповісти
підпалили власники чи працюючі на заводі. аби не дісталося рашистам . Інфа не відповідає заголовку. Бо горить не завод, а продукція, що зберігалася на заводі.
а завод(залізо) просто так не спалиш. Завтра даунецькі привезуть грамотних слюсарів та електриків, ті все демонтують і вивезуть десь на рашу. Я там нижче скинув зсилку про завод. Обладнання на мільйони доларів.
показати весь коментар
15.07.2022 10:21 Відповісти
І що там горить лузга,чи олія?
показати весь коментар
14.07.2022 23:20 Відповісти
Буде русскім як в книзі про Тома Соєра. "Стоїш і здається що ззаду хтось стоїть і дивиться. І повернутися щоб подивитися боїшся. Бо може спереду теж хтось стоїть і тільки цього і чекає".
показати весь коментар
15.07.2022 00:47 Відповісти
 
 