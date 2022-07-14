8 716 13
Партизани в окупованому Маріуполі підпалили завод, щоб не розікрали росіяни, - Андрющенко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У захопленому російськими військами Маріуполі зростає спротив людей, саме тому завод "Сателіт" палає, щоб його не розікрали загарбники.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Нарешті маємо остаточне підтвердження. Маріупольський завод Сателіт. Пожежа виникла не просто так. Як каже наш спротив - краще хай палає, аніж росіяни вкрадуть. То ж хороша новина. Спротив Маріуполя зростає… На місці мраZоти я б почав обертатись частіш", - написав Андрющенко.
Топ коментарі
+12 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар14.07.2022 22:08
+7 Семен Шкаралупа
показати весь коментар14.07.2022 22:09
+5 Тульман Шупельпельц
показати весь коментар14.07.2022 22:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
а завод(залізо) просто так не спалиш. Завтра даунецькі привезуть грамотних слюсарів та електриків, ті все демонтують і вивезуть десь на рашу. Я там нижче скинув зсилку про завод. Обладнання на мільйони доларів.