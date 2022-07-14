УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14946 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
24 252 34
війна (56913) РСЗВ (160) HIMARS (222)

Найстрашніші удари HIMARS ЗСУ по російській армії. 28 червня - 13 липня 2022 року. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Найстрашніші удари РЗСВ HIMARS Збройних Сил України по російській армії з 28 червня по 13 липня 2022 року.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Донеччина:

  • 4-8, 10 та 13 липня – Донецьк. Загалом: мінус 6-7 складів з боєкомплектом (надалі - писатимемо склади БК), 1 база та 1 нафтобаза;
  • 4 та 8 липня – Сніжне. Мінус 2 БК;
  • 4 липня – Ясинувата. Мінус казарма;
  • 6 липня – Макіївка. Мінус 1 база;
  • 7 та 10 липня – Іловайськ. Мінус 2 БК;
  • 8 та 10 липня – Шахтарськ. Мінус 2 БК;
  • 8 липня – Дебальцеве. Мінус 1 БК;
  • 9 липня – Харцизьськ. Мінус 1 БК;
  • 10 липня – Хрестівка (Кіровське). Мінус 1 БК;
  • 10 липня – Чистякове (Торез). Мінус 1 БК;
  • 3 липня – Сніжне. Мінус 1 склад БК на заводі Сніжнянськхіммаш.

Луганщина:

  • 11 липня – Луганськ. Мінус склад з БК;
  • 10 липня – Алчевськ. Мінус 1 БК;
  • 5 та 9 липня – Кадіївка (Стаханов). Мінус 2 склада БК;
  • 2 липня – Попасна. Мінус 1 склад БК;
  • 28 червня – Перевальськ. Мінус 1 склад БК;
  • 27 червня – Зимогір'я. Мінус 1 склад БК;
  • 27 червня – Родакове. Мінус 1 база;
  • 25 червня – Сватове. Мінус 1 склад.

Херсонщина:

  • 11 липня – Херсон. Мінус склад з БК або командним пунктом (уточнюється);
  • 11 липня – Таврійськ. Мінус командний пункт і склад БК;
  • 7, 9 та 11 липня – Чорнобаївка. Мінус 2 склади БК і мінус 1 база;
  • 28 червня, 8 та 11 липня – Нова Каховка. Інфраструктура зс рф, мінус база + 2 склади БК.
  • 12 липня – Чарівне. Мінус 1 склад БК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У російському концерні "Азмаз-Антей" скандал: С-400 не можуть збивати ракети HIMARS, а ЗСУ цими ракетами знищили цей комплекс у Харцизьку, - Геращенко

Запоріжжя:

  • 11 липня – Токмак. Мінус склад з БК;
  • 3 та 12 липня – Мелітополь. Мінус 2 бази.

Харківщина:

  • 6 липня – Великий Бурлук. Мінус 1 БК;
  • 26 червня – Ізюм. Мінус командний пункт 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф (в/ч 89425, Вороніж), де перебували також представники командного складу штабу Західного військового округу (в/ч 11000, Санкт-Петербург) і 1-ї танкової армії (в/ч 73621, Баковка).

Миколаївщина:

  • 11 липня – Снігурівка та Любимівка. Мінус склади БК (точна к-сть невідома).

Читайте також: США задоволені точністю роботи HIMARS по складах і командних пунктах росіян, - Резніков

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+37
показати весь коментар
14.07.2022 22:23
+31
ХІМЕРАМ-респект...
показати весь коментар
14.07.2022 22:13
+28
Россия и Англия сошлись в неравной борьбе. Англия заморозила на банковских счетах россиян 100 миллиардов фунтов. Россия в ответ сочинила про Англию 100 матерных частушек. (с)
показати весь коментар
14.07.2022 22:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ХІМЕРАМ-респект...
показати весь коментар
14.07.2022 22:13 Відповісти
жгите вату !
показати весь коментар
14.07.2022 22:15 Відповісти
Тепер є і снаряд за Вінницю!
показати весь коментар
14.07.2022 22:23 Відповісти
Громіть їх якомога більше!!! Підсмажте всю ту нечисть!!!
показати весь коментар
14.07.2022 22:14 Відповісти
Дуже талановито: і пан Юрій, і наші ракетники, і наші американські та британські друзі На біс, на біс на кожен ранок.
показати весь коментар
14.07.2022 22:16 Відповісти
Сорока на хвості принесла, що цеї ночі у Химер буде багато роботи.
показати весь коментар
14.07.2022 22:17 Відповісти
Россия и Англия сошлись в неравной борьбе. Англия заморозила на банковских счетах россиян 100 миллиардов фунтов. Россия в ответ сочинила про Англию 100 матерных частушек. (с)
показати весь коментар
14.07.2022 22:18 Відповісти
Чудова робота наших ЗСУ ! хотілось мати інформацію скільки орки втратили особового складу та техніки на БК.
показати весь коментар
14.07.2022 22:20 Відповісти
Кацапи нам чомусь не кажуть, а самі порахувати не маєм змоги.
показати весь коментар
14.07.2022 22:22 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
показати весь коментар
14.07.2022 22:23 Відповісти
Почему страшные? Самые красивые !!!
показати весь коментар
14.07.2022 22:23 Відповісти
Таки Бенина мама понимает толк в красоте!
показати весь коментар
15.07.2022 12:41 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2022 22:23 Відповісти
почему по херсорнским мостам не бъют? поездом и атотранспортом враг завозит боеприпасы , стройматериалы для укрепления обороны. такое впечатление тот та же история как с разминированием чонгара
показати весь коментар
14.07.2022 22:23 Відповісти
Друже, пропонуєш знести дамбу Каховського водосховища? Антонівський міст не рішає поки в кацапів є дамба.
показати весь коментар
14.07.2022 22:26 Відповісти
как раз Боеприпасы и бетонные конструкции и лес для укреплений в Херсон везутся именно по Антоновскому мосту. Который рашисты заминировали , они нам его все равно не оставят . его нужно побыстрее уничтожить и есть возможность. но наши "стратеги" дают врагу укрепиться. зачем? Дам ба находится очень далеко именно по антоновскому мосту рашистам удобнее возить все. открой карту и посмотри
показати весь коментар
14.07.2022 22:41 Відповісти
Шось мені здається, що 4-ма Хімарсами стільки шороху наробити було не можливо.

Стопудово США надали їх більше 4-х.
показати весь коментар
14.07.2022 22:34 Відповісти
Їх 9.
показати весь коментар
15.07.2022 01:17 Відповісти
Ахмад кавно а вот хаймарс сила 💪 .....
показати весь коментар
14.07.2022 22:35 Відповісти
В слове "говнище" столько ошибок!
показати весь коментар
15.07.2022 12:47 Відповісти
В результате огневого поражения складов и баз хранения БК разных уровней, отмечаются попытки командования войск противника наладить доставку боеприпасов, снаряжения и других предметов материально-технического снабжения непосредственно в свои подразделения путём организации автоколон. В частности, отмечаются такого рода мероприятия на Херсонском, Луганском направлениях. Колоны снабжения войск противника достигают в среднем до 70-75 единиц грузового и специального автотранспорта в каждой (в отдельных случаях фиксируются колоны в 100 и более единиц автотранспорта с предметами снабжения). Собственно, как я и предсказывал, расеянцы попытаются сейчас перейти на довольствие в режиме "с колёс"...

В ракетных ударах по г.Харькову принимают самое непосредственное участие подразделения 448-й рбр (Курск) из состава 20-й ОА ЗВО. Отмечается, как минимум один развёрнутый дивизион бригады южнее Белгорода. Кроме того, отмечается наращивание противником интенсивности использования ТРК типа 9К79 "Точка-У" для нанесения ракетных ударов по целям и объектам в тыловых районах Сил обороны Украины. Так, например... была отмечена переброска, по крайней мере, одного рактеного дивизиона, вооружённого этим комплексом, на Южное операционное направление, северо-западнее Мариуполя. Что примечательно, данное подразделение прибыло с территории республики Беларусь.

Командование войск противника вывело на "восстановление боеспособности" с территории Украины, по крайней мере, 15 БТГр с разных операционных направлений. В тоже время, отмечаются попытки командования войск противника заменять свои подразделения из числа кадровых войск подразделениями из состава так называемых 1-го и 2-го АК. В том числе, "стрелковыми батальонами мобилизационного резерва днр\лнр", а так же сводными "тактическими отрядами" наёмников из чвк "вагнер", "лига", "барс". На данный момент, только на одном Бахмутском направлении фиксируется использование непосредственно в "первой линии" не менее 4-х "стрелковых батальонов мобилизационного резерва днр\лнр", а так же не менее 3-х "сводных тактических отрядов" (уровня батальон) российских частных военных компаний...
показати весь коментар
14.07.2022 22:35 Відповісти
Вони вже пробували "с колёс" - на Чернігівщині Горіли паливозаправники як свічки!
показати весь коментар
15.07.2022 09:27 Відповісти
Земля должна гореть под ногами кацапов! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
14.07.2022 22:37 Відповісти
Коли це москалі встигли стільки складів наплодити??((
показати весь коментар
14.07.2022 22:38 Відповісти
Кацапи облаштували склад *********** у драмтеатрі Херсона
показати весь коментар
14.07.2022 22:53 Відповісти
и это мы еще серьезно даже не начинали...
показати весь коментар
14.07.2022 22:46 Відповісти
Назавтра, в новостях, ожидается позитив... Каарочи. СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
показати весь коментар
14.07.2022 22:53 Відповісти
Da spisok uze nemalenki u Himars,konecno ix budet na mnogo bolse.Kak to prositsia ecio nakryt udarnyje grupirovki kacapov kak tolko oni gde to ostanavlivajetsia,raket tak do 100 stuk nakryt. plocad.Konecno dlia etogo nuznoi pobolse Himars ili M270,stob bystro otrabotat
показати весь коментар
14.07.2022 23:01 Відповісти
Ось це Правильні посилки для орків, я б таких відправив на перемовини.
показати весь коментар
14.07.2022 23:02 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2022 23:31 Відповісти
Забув про Красний Луч
показати весь коментар
15.07.2022 00:08 Відповісти
От тепер нарешті кацапські пропагандони можуть розповідати про те, як фашисти "2 нєдєлі дамбілі Бамбас")
показати весь коментар
16.07.2022 20:15 Відповісти
 
 