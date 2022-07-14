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Найстрашніші удари HIMARS ЗСУ по російській армії. 28 червня - 13 липня 2022 року. ВIДЕО
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Найстрашніші удари РЗСВ HIMARS Збройних Сил України по російській армії з 28 червня по 13 липня 2022 року.
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Донеччина:
- 4-8, 10 та 13 липня – Донецьк. Загалом: мінус 6-7 складів з боєкомплектом (надалі - писатимемо склади БК), 1 база та 1 нафтобаза;
- 4 та 8 липня – Сніжне. Мінус 2 БК;
- 4 липня – Ясинувата. Мінус казарма;
- 6 липня – Макіївка. Мінус 1 база;
- 7 та 10 липня – Іловайськ. Мінус 2 БК;
- 8 та 10 липня – Шахтарськ. Мінус 2 БК;
- 8 липня – Дебальцеве. Мінус 1 БК;
- 9 липня – Харцизьськ. Мінус 1 БК;
- 10 липня – Хрестівка (Кіровське). Мінус 1 БК;
- 10 липня – Чистякове (Торез). Мінус 1 БК;
- 3 липня – Сніжне. Мінус 1 склад БК на заводі Сніжнянськхіммаш.
Луганщина:
- 11 липня – Луганськ. Мінус склад з БК;
- 10 липня – Алчевськ. Мінус 1 БК;
- 5 та 9 липня – Кадіївка (Стаханов). Мінус 2 склада БК;
- 2 липня – Попасна. Мінус 1 склад БК;
- 28 червня – Перевальськ. Мінус 1 склад БК;
- 27 червня – Зимогір'я. Мінус 1 склад БК;
- 27 червня – Родакове. Мінус 1 база;
- 25 червня – Сватове. Мінус 1 склад.
Херсонщина:
- 11 липня – Херсон. Мінус склад з БК або командним пунктом (уточнюється);
- 11 липня – Таврійськ. Мінус командний пункт і склад БК;
- 7, 9 та 11 липня – Чорнобаївка. Мінус 2 склади БК і мінус 1 база;
- 28 червня, 8 та 11 липня – Нова Каховка. Інфраструктура зс рф, мінус база + 2 склади БК.
- 12 липня – Чарівне. Мінус 1 склад БК.
Запоріжжя:
- 11 липня – Токмак. Мінус склад з БК;
- 3 та 12 липня – Мелітополь. Мінус 2 бази.
Харківщина:
- 6 липня – Великий Бурлук. Мінус 1 БК;
- 26 червня – Ізюм. Мінус командний пункт 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф (в/ч 89425, Вороніж), де перебували також представники командного складу штабу Західного військового округу (в/ч 11000, Санкт-Петербург) і 1-ї танкової армії (в/ч 73621, Баковка).
Миколаївщина:
- 11 липня – Снігурівка та Любимівка. Мінус склади БК (точна к-сть невідома).
Топ коментарі
+37 аспм мпри
показати весь коментар14.07.2022 22:23
+31 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+28 Юрий Панда
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Стопудово США надали їх більше 4-х.
В ракетных ударах по г.Харькову принимают самое непосредственное участие подразделения 448-й рбр (Курск) из состава 20-й ОА ЗВО. Отмечается, как минимум один развёрнутый дивизион бригады южнее Белгорода. Кроме того, отмечается наращивание противником интенсивности использования ТРК типа 9К79 "Точка-У" для нанесения ракетных ударов по целям и объектам в тыловых районах Сил обороны Украины. Так, например... была отмечена переброска, по крайней мере, одного рактеного дивизиона, вооружённого этим комплексом, на Южное операционное направление, северо-западнее Мариуполя. Что примечательно, данное подразделение прибыло с территории республики Беларусь.
Командование войск противника вывело на "восстановление боеспособности" с территории Украины, по крайней мере, 15 БТГр с разных операционных направлений. В тоже время, отмечаются попытки командования войск противника заменять свои подразделения из числа кадровых войск подразделениями из состава так называемых 1-го и 2-го АК. В том числе, "стрелковыми батальонами мобилизационного резерва днр\лнр", а так же сводными "тактическими отрядами" наёмников из чвк "вагнер", "лига", "барс". На данный момент, только на одном Бахмутском направлении фиксируется использование непосредственно в "первой линии" не менее 4-х "стрелковых батальонов мобилизационного резерва днр\лнр", а так же не менее 3-х "сводных тактических отрядов" (уровня батальон) российских частных военных компаний...