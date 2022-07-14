Найстрашніші удари HIMARS ЗСУ по російській армії. 28 червня - 13 липня 2022 року. ВIДЕО

Найстрашніші удари РЗСВ HIMARS Збройних Сил України по російській армії з 28 червня по 13 липня 2022 року.

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Донеччина:

4-8, 10 та 13 липня – Донецьк. Загалом: мінус 6-7 складів з боєкомплектом (надалі - писатимемо склади БК), 1 база та 1 нафтобаза;

4 та 8 липня – Сніжне. Мінус 2 БК;

4 липня – Ясинувата. Мінус казарма;

6 липня – Макіївка. Мінус 1 база;

7 та 10 липня – Іловайськ. Мінус 2 БК;

8 та 10 липня – Шахтарськ. Мінус 2 БК;

8 липня – Дебальцеве. Мінус 1 БК;

9 липня – Харцизьськ. Мінус 1 БК;

10 липня – Хрестівка (Кіровське). Мінус 1 БК;

10 липня – Чистякове (Торез). Мінус 1 БК;

3 липня – Сніжне. Мінус 1 склад БК на заводі Сніжнянськхіммаш.

Луганщина:

11 липня – Луганськ. Мінус склад з БК;

10 липня – Алчевськ. Мінус 1 БК;

5 та 9 липня – Кадіївка (Стаханов). Мінус 2 склада БК;

2 липня – Попасна. Мінус 1 склад БК;

28 червня – Перевальськ. Мінус 1 склад БК;

27 червня – Зимогір'я. Мінус 1 склад БК;

27 червня – Родакове. Мінус 1 база;

25 червня – Сватове. Мінус 1 склад.

Херсонщина:

11 липня – Херсон. Мінус склад з БК або командним пунктом (уточнюється);

11 липня – Таврійськ. Мінус командний пункт і склад БК;

7, 9 та 11 липня – Чорнобаївка. Мінус 2 склади БК і мінус 1 база;

28 червня, 8 та 11 липня – Нова Каховка. Інфраструктура зс рф, мінус база + 2 склади БК.

12 липня – Чарівне. Мінус 1 склад БК.

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Запоріжжя:

11 липня – Токмак. Мінус склад з БК;

3 та 12 липня – Мелітополь. Мінус 2 бази.

Харківщина:

6 липня – Великий Бурлук. Мінус 1 БК;

26 червня – Ізюм. Мінус командний пункт 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф (в/ч 89425, Вороніж), де перебували також представники командного складу штабу Західного військового округу (в/ч 11000, Санкт-Петербург) і 1-ї танкової армії (в/ч 73621, Баковка).

Миколаївщина:

11 липня – Снігурівка та Любимівка. Мінус склади БК (точна к-сть невідома).

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