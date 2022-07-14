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Міни-пастки і спалена російська техніка. Кропив’яна балка після відступу ЗС РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Дорога між Дніпропетровською та Херсонською областю. Місцеві цей край називають Кропив’яна балка. Російські окупанти на цих позиціях були з початку повномасштабного вторгнення. Два тижні тому українським військовим вдалося вибити звідси окупантів.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+34
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14.07.2022 22:36
+18
Сивий чоловік зі зброєю і пшениці. Урожай би збирати,а не орків косити. Все буде Україна.
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14.07.2022 22:33
+3
сивий чоловік і сам би хотів не тримати зброю а косити... але таке щастя випало на його і нашу долю... як нема кому то спочатку орків викоити... а тоді вже все інше...
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14.07.2022 22:48
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Сивий чоловік зі зброєю і пшениці. Урожай би збирати,а не орків косити. Все буде Україна.
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14.07.2022 22:33 Відповісти
Де? У хєрманіі? Там і так все є.
А у нас сирена виє, зараз прилетить.
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14.07.2022 22:37 Відповісти
Ви пробуєте мене тролити? Повірте,це не ваше, ваша репутація відома здавна. Сепар і є сепар. І так,хтось тут писав,що оркам сьогодні буде несолодко.
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14.07.2022 22:40 Відповісти
Це ви почали мене тролити, я підхопила! А шо вже перехотілося?

Хто сєпар? Я сєпар? От дибілка зальотна Валька
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14.07.2022 22:48 Відповісти
Дівчата , прохання не сваритися 😕
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15.07.2022 01:24 Відповісти
По-перше , вона перша почала на іншій темі . По-друге , обізвала мене сєпаром та побажала, щоб нас орків сьогодні побомбили. Як вам така хохмочка? Її за таке треба посадити у підвал на декілька ночей посидіти під час повітряної тривоги, а ще б не завадило, щоб біля її будинку кілька разів прилетіло, як біля мене, от тоді б вона мало право мені щось сказати.

А взагалі-то, це всього лише свіже спечений черговий нульовий бот під німецьким vpn. Тут цього лайна, як за рускай банєй.
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15.07.2022 01:49 Відповісти
Це ти вже українців орками називаєш?
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14.07.2022 23:02 Відповісти
в спам
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14.07.2022 22:53 Відповісти
бум
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14.07.2022 22:58 Відповісти
сивий чоловік і сам би хотів не тримати зброю а косити... але таке щастя випало на його і нашу долю... як нема кому то спочатку орків викоити... а тоді вже все інше...
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14.07.2022 22:48 Відповісти
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14.07.2022 22:36 Відповісти
У нас рускагаварящіх повно, амеби образяться
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14.07.2022 23:20 Відповісти
Де це?
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14.07.2022 23:34 Відповісти
"Слуги" без расєйської мови не зможуть. Ось наприклад, в Миколаївській області головою Головою Миколаївської державної адміністрації є Кім і що, вже четвертий рік при владі, на державній посаді і шпарить виключно російською і місто та область заточує під себе, більшість ЗМІ шпарять також російською.
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14.07.2022 23:35 Відповісти
Сьогодні на Житомирщині лісники підірвались на міні у лісі, двоє загиблих. Від машини майже нічого не залишилось.

Украінці! Бережіть себе та не ходіть до лісу. Чоловіка на рибалку більше відпущу. Реально страшно стало ходити по землі скрізь, не тільки у лісі .
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14.07.2022 23:26 Відповісти
"Чоловіка на рибалку більше відпущу"
за що, ви так його не любите?
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15.07.2022 00:46 Відповісти
Фсмислє!? Я його дуже люблю.

А де «не» поділося?

Це я маху дала
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15.07.2022 01:10 Відповісти
згадався анекдот 🤣
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15.07.2022 02:33 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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14.07.2022 23:45 Відповісти
Это та тетя которая без секаса бога родила? И чем эта дура сможет помочь?
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15.07.2022 00:06 Відповісти
 
 