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Міни-пастки і спалена російська техніка. Кропив’яна балка після відступу ЗС РФ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Дорога між Дніпропетровською та Херсонською областю. Місцеві цей край називають Кропив’яна балка. Російські окупанти на цих позиціях були з початку повномасштабного вторгнення. Два тижні тому українським військовим вдалося вибити звідси окупантів.
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Топ коментарі
+34 аспм мпри
показати весь коментар14.07.2022 22:36
+18 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар14.07.2022 22:33
+3 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар14.07.2022 22:48
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А у нас сирена виє, зараз прилетить.
Хто сєпар? Я сєпар? От дибілка зальотна Валька
А взагалі-то, це всього лише свіже спечений черговий нульовий бот під німецьким vpn. Тут цього лайна, як за рускай банєй.
Украінці! Бережіть себе та не ходіть до лісу. Чоловіка на рибалку більше відпущу. Реально страшно стало ходити по землі скрізь, не тільки у лісі .
за що, ви так його не любите?
А де «не» поділося?
Це я маху дала