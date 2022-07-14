Міни-пастки і спалена російська техніка. Кропив’яна балка після відступу ЗС РФ. ВIДЕО

Дорога між Дніпропетровською та Херсонською областю. Місцеві цей край називають Кропив’яна балка. Російські окупанти на цих позиціях були з початку повномасштабного вторгнення. Два тижні тому українським військовим вдалося вибити звідси окупантів.

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