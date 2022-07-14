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Обстріл Вінниці довів, що Росія має бути офіційно визнана державою-терористом, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 141 дня повномасштабної війни з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Цей день укотре довів, що Росія має бути офіційно визнана державою-терористом. Жодна інша держава світу не становить такої терористичної загрози, як Росія. Жодна інша держава світу не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракетами й реактивною артилерією мирні міста і звичайне людське життя.

Внаслідок лише одного ракетного удару по нашому місту у Вінниці вбито 23 людини. Троє дітей до десяти років. І це, на жаль, ще не остаточна кількість. Розбір завалів триває. У списку безвісно зниклих – десятки людей. Серед госпіталізованих є важкопоранені", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Станом на 19:40 у Вінниці загинуло 23 людини, госпіталізовано 64 особи, 5 постраждалих у критичному стані, - ДСНС. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+37
Україна визнала? І чи визнала Україна путлєра ватажком тереристичної організації? Чи подала у розшук як міжнародного терориста?
Досить патякать - робіть щось предметне.
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14.07.2022 22:52
+36
Знову відосік...а як себе дермак з татаровим почувають?
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14.07.2022 22:50
+36
Як ти вже всіх нас заʼбав цими відосіками ска…
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14.07.2022 22:51
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Знову відосік...а як себе дермак з татаровим почувають?
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14.07.2022 22:50 Відповісти
Звідки скільки налізло вас з свіжою регестрацією на нашу сторінку
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14.07.2022 23:00 Відповісти
Я з старою реєстрацією і цілком підтримую його.
Ще запитання будуть?
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14.07.2022 23:58 Відповісти
Мозок в тебе є ?
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15.07.2022 01:36 Відповісти
Хочеш позичити?
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15.07.2022 08:51 Відповісти
Хіба що осінню, під оранку, а так засмердиш всю гноярку.
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15.07.2022 21:25 Відповісти
На твою сторінку??? Ти , взагалі, в якій країні знаходишся?
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15.07.2022 07:22 Відповісти
С которой мы будем встречаться в Стамбуле.
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14.07.2022 22:50 Відповісти
Як ти вже всіх нас заʼбав цими відосіками ска…
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14.07.2022 22:51 Відповісти
Україна визнала? І чи визнала Україна путлєра ватажком тереристичної організації? Чи подала у розшук як міжнародного терориста?
Досить патякать - робіть щось предметне.
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14.07.2022 22:52 Відповісти
Насколько знаю, то сделать это невозможно, именно по международным законам. У любого президента (даже *****) иммунитет от такого это первое, второе, если даже такой ордер буден выдан, то он кроме как в Сирию и бульбостан не поедет, поэтому и задержать его никто не сможет
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15.07.2022 01:36 Відповісти
Терорист з гнилими ядерним арсеналом - новий рівень для цевилізованих спецзагонів
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14.07.2022 22:54 Відповісти
Гнилим? Це по якій " методичці" у ху#ла "гнилий ядерний арсенал"....ти від Подоляка чи від Арєстовіча працюєш зі своїм "нє нагнєтайтє" ??? 😡
Доречі, дурік, слово "цивілізований " пишеться ось так...
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15.07.2022 07:30 Відповісти
Росія це держава терорист, а вкатать в асфальт гроші з5амість ППО, а здати вагнеровців з дермаком, а покривати корупцію? А хто випустив потрнова і Наумова? Не пробував розібратися?
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14.07.2022 22:55 Відповісти
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14.07.2022 23:31 Відповісти
слова - гарні... діла - примарні !!!
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14.07.2022 22:55 Відповісти
Интересно ,***** завтра нам войну официально объявит или засцит...одно хорошо -тогда мы ,с полным правом,сможем хоть в крембль пулять.
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14.07.2022 22:57 Відповісти
Зараз також ніхто не заважає, просто не можливо асфальтом до кремля пульнути
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15.07.2022 00:05 Відповісти
... А воз и ныне там. Мы уже признали паРашу террористом на законодательном уровне?
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14.07.2022 22:57 Відповісти
Я хз,но мне эти звернення Зе вообще не заходят......Как то он натужно говорит,не натурально.....Президент должен с народом общаться но тут.......Не заходит мне....
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14.07.2022 22:57 Відповісти
він просто грає роль патріотичного президента.
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14.07.2022 23:12 Відповісти
актор ****
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15.07.2022 00:06 Відповісти
Ти не одинокий, мені також не заходить, хоча я жодного разу не пробував його слухати.
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15.07.2022 00:10 Відповісти
Приймайте постанову в Раді. З усіма подальшими діями.
Оголошуйте фуйла, всю верхівку орди терористами, яких потрібно ліквідувати любими способами.
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14.07.2022 22:58 Відповісти
Неув'язочка у Зєлєнского виходить. Якщо кацасія - держава-терорист, що в принциві правда, то всі кацапи - терористи, яко її громадяни. То якого хера!!! їм українське громадянство давати?!! Якого хера за наші податки державні телеканали відають кацапською мовою?!!! Чому ми досі тримаємось за іих терористів?!!!!
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14.07.2022 23:01 Відповісти
ЧУВАК НЕБРИТЫЙ, ты уже реально *********, ты хоть что-то сделал ? ты лично, как президент ? **** ты тыкаешь западу что он должен делать , ты разворовал весь бюджет, армию сократил, оборонную промышленность похерил, разведку распустил , и тд, и ты еще рот открываешь что должен сделать запад, сиди уже и не открывай рот, или ермак заставляет ?
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14.07.2022 23:02 Відповісти
Єрмак з Татаровим змушують - і вони ж переконали його, що від справжнього мачо має смердіти сечею, пітом, неголеністю і давно не праною футболкою.
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14.07.2022 23:17 Відповісти
Ти спочатку сам хоч якийсь документ протягни, щоб там було прописано, що кацапія, це країна терорист!
Указа президента, буде достатньо!
А потім вже починай права качати!
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14.07.2022 23:04 Відповісти
Вечірній балабол прогундосив, покривлявся і зник. Від слова вопше. А ви розишфровуйте що він наговорив.
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14.07.2022 23:20 Відповісти
Просто не треба дивитися, що верзе це опудало.
І не треба буде нічого розшифровувати.
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14.07.2022 23:32 Відповісти
Дєрьмачина буде висіти!?
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14.07.2022 23:21 Відповісти
Зеленского В ОТСТАВКУ!!! Ты враг Украины!!!!
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14.07.2022 23:21 Відповісти
..дауни..,оголосіть парашу спершу країною терористом в Раді...,визнайте.
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14.07.2022 23:22 Відповісти
Я думаю, що і в Європі ніхто вже не буде намагатися подивитися в очі пуйлу? Вже мають всі зрозуміти, що в сатани немає очей, там тільки зло і жажда більше вбити.
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14.07.2022 23:30 Відповісти
Верховна Рада України 1 квітня прийняла закон, яким визнала Росію державою-терористом та заборонила символіку, яку використовує російська армія, що чинить воєнні злочини на території України. Йдеться насамперед про літери «Z» та «V», якими окупанти позначають свою техніку.
https://zaxid.net/news/
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14.07.2022 23:34 Відповісти
1 квітня, в день сміху....
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15.07.2022 00:17 Відповісти
Що ж ти з терористом домовляєшся, за якісь коридори, падлюка???
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14.07.2022 23:38 Відповісти
Це ж який зір треба мати (тобто взагалі не мати ні зору, ні розуму) щоб розгледіти мир в очке х.йла, лідера країни- терориста.
Але поки не кається і до лікарів не звертається.
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14.07.2022 23:43 Відповісти
росия стала государством-террористом с 2014 года и доказала это 24 февраля 2022.

Зелебобик, ты когда попросишь у народа Украины прощения и очистишь своё окружение от предателей? Или ждёшь когда тебе вынесут
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14.07.2022 23:53 Відповісти
А до 2014 була ангелом? Придністро́в'я, дві Чечні, Абхазія то як назвати?
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15.07.2022 00:22 Відповісти
Кровавый маньяк ********** сегодня сидя в бункере мастурбирует на очередные невинные жертвы.
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15.07.2022 00:01 Відповісти
А знищеного Маріуполя ще було недостатньо?
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15.07.2022 00:04 Відповісти
Зебовкало!Коли вигониш дєрмакаі дємченка з ригоанльною шоблою?
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15.07.2022 01:03 Відповісти
Это россияне отблагодарили Зеленского за турецкие договорняки. Умойся, мол, опять обостранец. С террористами ты садишься за стол переговоров, а на следующий день с перекошенным таблом страдаешь в камеру.
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15.07.2022 06:21 Відповісти
К сожалению, маловероятно. Как же тогда Германия будет покупать газ у россии - террориста?
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15.07.2022 08:08 Відповісти
Да їм ***** на Гаагу ...ООН......і на всю херню...хіба ще не зрозуміли ??
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15.07.2022 08:55 Відповісти
 
 