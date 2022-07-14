Обстріл Вінниці довів, що Росія має бути офіційно визнана державою-терористом, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 141 дня повномасштабної війни з Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Цей день укотре довів, що Росія має бути офіційно визнана державою-терористом. Жодна інша держава світу не становить такої терористичної загрози, як Росія. Жодна інша держава світу не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракетами й реактивною артилерією мирні міста і звичайне людське життя.
Внаслідок лише одного ракетного удару по нашому місту у Вінниці вбито 23 людини. Троє дітей до десяти років. І це, на жаль, ще не остаточна кількість. Розбір завалів триває. У списку безвісно зниклих – десятки людей. Серед госпіталізованих є важкопоранені", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Ще запитання будуть?
Досить патякать - робіть щось предметне.
Доречі, дурік, слово "цивілізований " пишеться ось так...
Оголошуйте фуйла, всю верхівку орди терористами, яких потрібно ліквідувати любими способами.
Указа президента, буде достатньо!
А потім вже починай права качати!
І не треба буде нічого розшифровувати.
https://zaxid.net/news/
Але поки не кається і до лікарів не звертається.
Зелебобик, ты когда попросишь у народа Украины прощения и очистишь своё окружение от предателей? Или ждёшь когда тебе вынесут