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Бутусов Юрій (3129) 24 омб імені князя Данила Галицького (182)

"20 км пішки, поранених винесли на собі", - як воїни 24-ї ОМБр виходили з оточення в районі Гірського-Золотого. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сержант ЗСУ Юрій Петрощук розповів про вихід бійців 24-ї окремої механізованої бригади з оточення в районі Гірське-Золоте.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розпоіов у інтерв'ю на каналі "Бутусов плюс". 

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
І хто ж бреше? І в чому? Як на мене, то брешуть зелені. Мільйона нема. Мільйон разом з ментами, офісом президента, всіма приписаними тилами і тд...А воює реально тих самих 200 тис, але в кацапів техніки в багато раз більше
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15.07.2022 00:35
+12
А вы узнайте сколько из этого числа находятся на рубежах вокруг Киева. А то у некоторого "величайшего" случаются истерики.
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15.07.2022 00:39
+11
Який контраст - справжній воїн, що віддає зараз життя за про@оби/зраду Zевлади із дЄрьмаком, що всіляко підриває боєздатність країни на гроші *****!!!
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15.07.2022 03:04
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Вот вам и ещё одна успешная эвакуация. Тянут до последнего, а потом бойцам приходится уходить пешком.
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15.07.2022 00:21 Відповісти
Мільйон воює проти 200 т свинособак, про яке оточення можна казати? Схоже хтось бреше.
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15.07.2022 00:25 Відповісти
І хто ж бреше? І в чому? Як на мене, то брешуть зелені. Мільйона нема. Мільйон разом з ментами, офісом президента, всіма приписаними тилами і тд...А воює реально тих самих 200 тис, але в кацапів техніки в багато раз більше
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15.07.2022 00:35 Відповісти
А може рошеновці? 🤔
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15.07.2022 10:16 Відповісти
А вы узнайте сколько из этого числа находятся на рубежах вокруг Киева. А то у некоторого "величайшего" случаются истерики.
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15.07.2022 00:39 Відповісти
фронт довжиною 2400 км
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15.07.2022 01:00 Відповісти
так не было же окружения, все время *******....
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15.07.2022 00:40 Відповісти
Не беріть під сумнів професіоналізм наших верховних полководців, вони кажуть, що все під контролем.
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15.07.2022 00:59 Відповісти
Окружения и не было. Это выходил арьергард.
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15.07.2022 01:16 Відповісти
Який контраст - справжній воїн, що віддає зараз життя за про@оби/зраду Zевлади із дЄрьмаком, що всіляко підриває боєздатність країни на гроші *****!!!
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15.07.2022 03:04 Відповісти
Якби було оточення, був би другий Маріуполь менших масштабів. А так відбулось щось схоже на Дебальцевський напівкотел, коли наші проривались через вузьке горло, щоб не попасти в оточення. Під вогнем кацапів та домбасюр з трьох сторін. І знов те саме - справа рятування виключно в руках тих, кого потрібно було рятувати. Моє особисте враження від прочитаного таке, що комусь дуже хотілось, щоб наші війська там опинились в оточенні.
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15.07.2022 07:55 Відповісти
оточеня бо сусіди відіишли
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15.07.2022 08:43 Відповісти
А сусіди відійшли від Тошківки, бо комбат у тилу коньяк глушив і покинув батальон напризволяще.
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15.07.2022 09:30 Відповісти
Іще одна історія героїзму людей. Дякую, що опублікували і тим розвіяли багату фантазію дописувачів
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15.07.2022 08:49 Відповісти
Цей боєць заявив що вийти з оточення їм допомогло тільки диво.Наші паркетні генерали не орієнтуються в ситуації на фронті,бо сидячи в київських бункерах, це зробити складно.Чому ЗСУ знищили вже кількох генералів мордору,а у нас нема навіть одного пораненого генрала?Тут деякі заявляють що лінія фронту 2000 км,просто вони забули що сили орків також розтягнуті на цю саму довжину фронту.Не вірю що з іншої,менш напруженої ділянки фронту,неможливо було відправити підкріплення,щоб допомогти нашим вийти з оточення.Не захоплюйтесь Залужним - це і його відповідальність.
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15.07.2022 09:57 Відповісти
Дивно читати коментарі людей, які не вірять у правдивість тверджень наших військових, які на передовій, пройшли пекло і говорять про це.
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15.07.2022 18:36 Відповісти
 
 