"20 км пішки, поранених винесли на собі", - як воїни 24-ї ОМБр виходили з оточення в районі Гірського-Золотого. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сержант ЗСУ Юрій Петрощук розповів про вихід бійців 24-ї окремої механізованої бригади з оточення в районі Гірське-Золоте.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розпоіов у інтерв'ю на каналі "Бутусов плюс".
Топ коментарі
+19 Verbytskyj Rostyslaw
показати весь коментар15.07.2022 00:35
+12 18c49ed2
показати весь коментар15.07.2022 00:39
+11 Олег Смуток 8713be8e
показати весь коментар15.07.2022 03:04
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лев Мойша
показати весь коментар15.07.2022 00:21 Відповісти Мені подобається 8
andi Mir
показати весь коментар15.07.2022 00:25 Відповісти Мені подобається 2
Verbytskyj Rostyslaw
показати весь коментар15.07.2022 00:35 Відповісти Мені подобається 19
Oleksiy Kuzmych
показати весь коментар15.07.2022 10:16 Відповісти Мені подобається 0
18c49ed2
показати весь коментар15.07.2022 00:39 Відповісти Мені подобається 12
Alex Ander a1329b1f
показати весь коментар15.07.2022 01:00 Відповісти Мені подобається 4
Лсвкиев Лсвкиев
показати весь коментар15.07.2022 00:40 Відповісти Мені подобається 3
afuster25
показати весь коментар15.07.2022 00:59 Відповісти Мені подобається 0
Maxim Ak-Murza
показати весь коментар15.07.2022 01:16 Відповісти Мені подобається 4
Олег Смуток 8713be8e
показати весь коментар15.07.2022 03:04 Відповісти Мені подобається 11
Vsevolod Marchenko
показати весь коментар15.07.2022 07:55 Відповісти Мені подобається 3
Валентин Коваль
показати весь коментар15.07.2022 08:43 Відповісти Мені подобається 0
Sasha Ponchik
показати весь коментар15.07.2022 09:30 Відповісти Мені подобається 0
Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар15.07.2022 08:49 Відповісти Мені подобається 1
Рудак Михайло
показати весь коментар15.07.2022 09:57 Відповісти Мені подобається 0
Леся Кухтяк
показати весь коментар15.07.2022 18:36 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...