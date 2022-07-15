"Подивіться на неї живу", - Зеленська про маленьку Лізу, вбиту окупантами у Вінниці. ВIДЕО
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Маленька Ліза загинула 14 липня у Вінниці внаслідок ракетного удару російських окупантів по центру міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, Олена Зеленська у фейсбуці написала про цю дівчинку – вони познайомились під час запису відео на різдвяні свята.
"Ми познайомилися з цією чудовою дівчинкою під час запису відео до різдвяних свят. Світла, щира, радісна дитина, яка зростала в любові. Маленька бешкетниця тоді встигла розмалювати за пів години фарбами не тільки себе, свою святкову суконьку, а й усіх інших дітей, мене, операторів і режисера… Подивіться на неї живу, будь ласка. Плачу разом з її близькими", – написала Зеленська.
Топ коментарі
+69 Олег Смуток 8713be8e
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+57 Maxim Ak-Murza
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Будь ласка, зачекайте...
**** кровь закипает 😡
На Азові ЗЄ вже попіарився, а тепер можна їм гроші не платить. Бо вони спитали, хто здав Південь...
А з загиблими зовсім красота - їм вже нічого не потрібно.
Планували шашлички та розміновували Чонгар коли усі розвідки Світу трубили про неминучу війну!
Ця кров на руках ZeЛєнки-ZeВовки-дЄрмака і Ко...
Іде відбір в піар-команду:
- Підніміть руки, хто вважає, що не можна піаритись на смерті дітей.
- Всі, хто підняли - вас звільнено!
Я коли читаю цих нелюдів, як вони =паддєрживают= свого сатану, як хвалять, що він =всьо правільно сдєлал, наньос упреждаюсчій удар, іначє раіся уже би нє сусчествавала, ми засчісчаєм сваю страну=, мною кидає.
Про =фєйкі укровластєй=, підробні і змонтовані сюжети нема сил читати теж.
Як їх земля носить ?
@saniolli
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5 ч
У мене дуже просте запитання до Зеленського: - **** ти три роки боровся проти Порошенка, а не проти Путіна, довбойоб?
Скільки вони намололи такого, що на голову не налазить.
А потім спитай чоловіка, чому війна і смерть замість шашликів, які він обіцяв?
"Информатор боевиков НВФ. После того, как информация о пособничестве распространилась 20.04.2019, страницу удалила", - говорится на сайте "Миротворца".
Перед этим пользователи Facebook возмущались по поводу перепоста Зеленской в 2014 году публикации российского пропагандистского ресурса LifeNews.
СКРИНШОТ С САЙТА "МИРОТВОРЕЦ"
"Присылайте видео перемещения украинских войск. Гонорар 15 000 рублей", - говорилось в посте, к которому жена нынешнего кандидата в президенты не добавляла собственного комментария.
В то же время после того, как в сети начало распространяться возмущение перепостом, пост Зеленской за 2014 был удален с ее страницы, однако сохранился в архиве.
Сама Елена Зеленская в переписке с корреспондентом "Украинской правды" фактически отказалась комментировать свой давний пост, попросив "не способствовать разгону этой "новости".
R.I.P.
Смерть рассєянським шизо-фашистам !
Смерть колаборантському лайну !