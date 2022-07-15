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Вінниця (433) діти (4421) обстріл (21421) смерть (6544)

"Подивіться на неї живу", - Зеленська про маленьку Лізу, вбиту окупантами у Вінниці. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Маленька Ліза загинула 14 липня у Вінниці внаслідок ракетного удару російських окупантів по центру міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, Олена Зеленська у фейсбуці написала про цю дівчинку – вони познайомились під час запису відео на різдвяні свята. 

"Ми познайомилися з цією чудовою дівчинкою під час запису відео до різдвяних свят. Світла, щира, радісна дитина, яка зростала в любові. Маленька бешкетниця тоді встигла розмалювати за пів години фарбами не тільки себе, свою святкову суконьку, а й усіх інших дітей, мене, операторів і режисера… Подивіться на неї живу, будь ласка. Плачу разом з її близькими", – написала Зеленська.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Останнє відео з дівчинкою, яку вбила сьогодні російська ракета у Вінниці. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+69
це ви зробили - Zeвлада із дЄрьмаком - через вас держава була повністю не готова до нападу *****.
Планували шашлички та розміновували Чонгар коли усі розвідки Світу трубили про неминучу війну!
Ця кров на руках ZeЛєнки-ZeВовки-дЄрмака і Ко...
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15.07.2022 03:08
+57
Лицемерная мразь
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15.07.2022 02:03
+53
КиївМіськБудда

@saniolli

·

5 ч

У мене дуже просте запитання до Зеленського: - **** ти три роки боровся проти Порошенка, а не проти Путіна, довбойоб?
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15.07.2022 06:22
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Лицемерная мразь
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15.07.2022 02:03 Відповісти
русский, напомни мне, за шо эта руснявая попала в списки Миротворца, когда протрезвеешь.
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15.07.2022 02:33 Відповісти
мне показалось что что это были special needs children
**** кровь закипает 😡
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15.07.2022 03:35 Відповісти
русский, проспись.
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15.07.2022 02:34 Відповісти
ого это те котрых уничтожили по 3мукругу Вот так отвечать надо а не лицемерить как Зеленка
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15.07.2022 02:37 Відповісти
да ты что бугага смешон ты рузгесвино собака твоего братишку сорваной башней убило да в рузге пикселе бугага
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15.07.2022 03:15 Відповісти
мразь, как зовут фюрера русни?
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15.07.2022 03:32 Відповісти
смотрим твой профиль в телеге подписка ух ты -тантась коц стеша буквазю в профиле ну ты и тупой
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15.07.2022 03:19 Відповісти
Да и так понятно, шо ты просто животное.
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15.07.2022 03:33 Відповісти
От що воно любить - так це піар на жертвах.

На Азові ЗЄ вже попіарився, а тепер можна їм гроші не платить. Бо вони спитали, хто здав Південь...

А з загиблими зовсім красота - їм вже нічого не потрібно.
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15.07.2022 02:54 Відповісти
це ви зробили - Zeвлада із дЄрьмаком - через вас держава була повністю не готова до нападу *****.
Планували шашлички та розміновували Чонгар коли усі розвідки Світу трубили про неминучу війну!
Ця кров на руках ZeЛєнки-ZeВовки-дЄрмака і Ко...
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15.07.2022 03:08 Відповісти
Планували -сдачу Украины но украинцы им помешали
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15.07.2022 05:31 Відповісти
Емоціонально, але... ця кров, результат недолугості усієї влади й нас, народа, починаючи з 91 року.
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15.07.2022 06:47 Відповісти
Не надо перекладывать с больной головы на здоровую.Если народ сделал неудачный выбор, то это не значит, шо народ не может переизбрать досрочно. Януковощь подтвердит. Мы учимся
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15.07.2022 08:24 Відповісти
"неудачный выбор"- мягко сказано, за него сейчас кровью расплачиваемся....
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15.07.2022 09:09 Відповісти
Батьків своїх та дітей Зеленський за два тижні до війни відправив до Ізраїлю, де прикупив будиночок за 8 мільйонів доларів, тварюка просто. А мешканців прикордонних міст не попередили, що війна почнеться 24 лютого, бо бачите буде паніка та пробки на дорогах. Нехай краще 100 тисяч загинуть нема за що, зате з країни не виїдуть. Слів немає, одні матюки.
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15.07.2022 08:28 Відповісти
Ну так в переважній більшості гине не його народ....
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15.07.2022 09:55 Відповісти
Старий анекдот:
Іде відбір в піар-команду:
- Підніміть руки, хто вважає, що не можна піаритись на смерті дітей.
- Всі, хто підняли - вас звільнено!
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15.07.2022 03:11 Відповісти
злые вы все.
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15.07.2022 03:39 Відповісти
На Ютьюбе, под видео попаданий ракеты в Винницкий ТЦ просто толпы ликующих и счастливых комментаторов из россии. Такое ощущение, что 85% русских - маньяки, радующиеся массовым убийствам детей. Шутят про 8 лет и кондиционеры.
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15.07.2022 04:49 Відповісти
Это ровно до тех пор, пока по их детям не полетело в ответ.... пока..
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15.07.2022 05:06 Відповісти
Чому лише 85% ?
Я коли читаю цих нелюдів, як вони =паддєрживают= свого сатану, як хвалять, що він =всьо правільно сдєлал, наньос упреждаюсчій удар, іначє раіся уже би нє сусчествавала, ми засчісчаєм сваю страну=, мною кидає.

Про =фєйкі укровластєй=, підробні і змонтовані сюжети нема сил читати теж.

Як їх земля носить ?
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15.07.2022 06:53 Відповісти
Кацапи, ви гнійні підораси. Ниці боягузи, у чесному бою смокчете й ковтаєте, тільки і вмієте - вбивати жінок і дітей ракетами з безпечної відстані (бо на дистанції вогневого контакту вас і маленькі дівчатка перестріляють). ******* запомоєна, вас навіть хробацтво гидуватиме жерти.
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15.07.2022 05:19 Відповісти
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15.07.2022 05:27 Відповісти
Беня - це ненажерливий покидьок , який грабує Україну навіть під час війни , разом зі своім коміком 😠
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15.07.2022 06:44 Відповісти
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15.07.2022 05:55 Відповісти
КиївМіськБудда

@saniolli

·

5 ч

У мене дуже просте запитання до Зеленського: - **** ти три роки боровся проти Порошенка, а не проти Путіна, довбойоб?
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15.07.2022 06:22 Відповісти
Я пам'ятаю істерику, яку завели зебіли і їхня пропаганда перед другим туром після тих білбордів, де Порошенко і х**ло.
Скільки вони намололи такого, що на голову не налазить.
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15.07.2022 06:55 Відповісти
Тварь
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15.07.2022 06:33 Відповісти
І ти подивись, Лєнка…
А потім спитай чоловіка, чому війна і смерть замість шашликів, які він обіцяв?
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15.07.2022 06:53 Відповісти
и уже никто не говорит за дерьмака... я конечно ни на что не намекаю, но....
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15.07.2022 07:09 Відповісти
Так , тихенько замяли цю тему і накидали всякого гімна на вентилятор щоб зробити добрuй срач.
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15.07.2022 08:34 Відповісти
Операція прикриття.
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15.07.2022 09:56 Відповісти
Зе-Лєнка, йди н***й !
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15.07.2022 07:18 Відповісти
Піар на крові?
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15.07.2022 07:28 Відповісти
Вылизла перва скумбрия. А якже. Попиариться на смерти маленького ребёнка - безотказный ход. Спроси своего Бонэвтик, когда там следующие шашлыки Ермак анонсирует? Бо раз США сказало своим гражданам уезжать из Украины, значит что-то будет
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15.07.2022 08:31 Відповісти
скумбрія дегенеративна! тому твоє найвеличніше ЧМО ******** "зернове пермир'я"? у орків розбили склади і немає чим вбивати українців - тому треба дати їм час підвезти боєкомплект?
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15.07.2022 08:55 Відповісти
Сколько у скумбрии гражданств? И яки?
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15.07.2022 12:07 Відповісти
Сайт "Миротворец" внес жену кандидата в президенты Владимира Зеленского в свою базу из-за того, что в 2014 году она перепостила на странице в Facebook публикацию российских СМИ, которые просили за вознаграждение присылать информацию о перемещении украинских войск.

"Информатор боевиков НВФ. После того, как информация о пособничестве распространилась 20.04.2019, страницу удалила", - говорится на сайте "Миротворца".

Перед этим пользователи Facebook возмущались по поводу перепоста Зеленской в ​​2014 году публикации российского пропагандистского ресурса LifeNews.



СКРИНШОТ С САЙТА "МИРОТВОРЕЦ"

"Присылайте видео перемещения украинских войск. Гонорар 15 000 рублей", - говорилось в посте, к которому жена нынешнего кандидата в президенты не добавляла собственного комментария.

В то же время после того, как в сети начало распространяться возмущение перепостом, пост Зеленской за 2014 был удален с ее страницы, однако сохранился в архиве.

Сама Елена Зеленская в переписке с корреспондентом "Украинской правды" фактически отказалась комментировать свой давний пост, попросив "не способствовать разгону этой "новости".
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15.07.2022 09:39 Відповісти
Крокодилячі сльози!
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15.07.2022 09:59 Відповісти
Ліцемірка....подякуй своєму чоловіку і його шефу єрмаку, які замість підготовки до війни та закупки ППО - катались в буковелі і розмінували Чонгар. Це і на совісті твоєї сімї, Олено.
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15.07.2022 10:23 Відповісти


R.I.P.
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15.07.2022 16:48 Відповісти


Смерть рассєянським шизо-фашистам !

Смерть колаборантському лайну !
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15.07.2022 17:17 Відповісти
Ліцемірка....подякуй своєму чоловіку і його шефу єрмаку. Лайно
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15.07.2022 20:27 Відповісти
 
 