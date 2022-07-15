26 601 103
Війська РФ вдарили по двох найбільших університетах Миколаєва, випустили щонайменше 10 ракет, - Кім. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти атакували два найбільші університети Миколаєва.
Відео оприлюднив очільник ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
За даними очільника ОВА, рашисти випустили щонайменше 10 ракет.
Топ коментарі
+58 Valter Valter
показати весь коментар15.07.2022 09:16
+36 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар15.07.2022 09:21
+32 Підлога Маккартні
показати весь коментар15.07.2022 09:20
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
Gregory Mihelson
показати весь коментар15.07.2022 18:42 Відповісти Мені подобається 0
Михаил Андропов 66f528b3
показати весь коментар15.07.2022 21:18 Відповісти Мені подобається 0
Воьлодимир Омельянов
показати весь коментар16.07.2022 09:25 Відповісти Мені подобається 0
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...