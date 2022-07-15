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Війська РФ вдарили по двох найбільших університетах Миколаєва, випустили щонайменше 10 ракет, - Кім. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти атакували два найбільші університети Миколаєва.

Відео оприлюднив очільник ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

За даними очільника ОВА, рашисти випустили щонайменше 10 ракет.

Читайте: Понад 10 потужних вибухів пролунало вранці у Миколаєві, - Сєнкевич

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+58
Какая ответка. Украина сейчас в Стамбуле ведет переговоры и ручкается с росийскими нацистами, чтобы те дали разрешение продать мешок зерна потому что сирийские мальчики в трусиках так голодают что не могут автоматы держать
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15.07.2022 09:16
+36
а що Пентагон? Нарід же ходив хороводами "НАТО геть", "Янкі геть", а наймудріший лідер тільки вступив на посаду, то зразу відмогвився їхати на саміт "НАТО" і не призначив туди посла, давши зрозуміти "НАТО геть"! То нарід не виходи і не кричав, що тільки в НАТО, а біг на українофобські концерти "95 кварталу". Це моя особиста точка зору, можливо я і помиляюся, але я так це бачу!
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15.07.2022 09:21
+32
После того как Канада отдает газовую турбину кацапам становится очевидным, что ната в махач с орками не полезет не под какими предлогами... Так что, берем асфальт и гоу на амбразуру
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15.07.2022 09:20
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Одна з цілей рашенфашистів - знищення української культури, освіти, історії...
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15.07.2022 18:42 Відповісти
А что вы от русского животного ждали???
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15.07.2022 21:18 Відповісти
Ну і що це як не геноцид, чому не збераєтся генасамблея ООН ?
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16.07.2022 09:25 Відповісти
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