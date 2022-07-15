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війна (56949) розшук (493) державна зрада (1079) ДБР (2566) Ковальов Олексій (33)

Зраднику-нардепу Ковальову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його оголосили в розшук, - ДБР. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

За клопотанням ДБР народному депутату України Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Депутата оголошено в розшук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

 Нагадаємо, Генеральний прокурор на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів повідомила йому про підозру 6 липня 2022 року. Працівники ДБР у квітні 2022 року відкрили кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення російської федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам.

"Під час розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора - "уряді Херсонської області". Також народний депутат 8 червня 2022 року на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляцію свідомості", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колишній "слуга народу" Ковальов допомагав окупантам вивозити зерно та сіль з Херсонщини до РФ, - Венедіктова

 Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору).Йому загрожує покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.
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Топ коментарі
+25
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15.07.2022 10:04
+19
Коли ОГПУ оголосить Партянку в розшук?
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15.07.2022 09:52
+19
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15.07.2022 10:07
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Коли ОГПУ оголосить Партянку в розшук?
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15.07.2022 09:52 Відповісти
Портянку не можна. Від судами керує, хто ж Петю буде кошмарити?
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15.07.2022 09:54 Відповісти
Замочить по-Тихому‼️
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15.07.2022 10:02 Відповісти
засновників ДБР "зермак" "не дозволив трогати"
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15.07.2022 10:06 Відповісти
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15.07.2022 10:10 Відповісти
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15.07.2022 14:49 Відповісти
Там ще більше половини фракції таких. Цей хоч поїхав, а другі сидять і працюють на рашку.
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15.07.2022 09:52 Відповісти
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15.07.2022 10:04 Відповісти
как же так что зрадники в самой правильной партии сн
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15.07.2022 09:56 Відповісти
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15.07.2022 10:06 Відповісти
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15.07.2022 10:07 Відповісти
Звісно Портновський суд за Портновським УК не засудить нормально ні депутатів ні бандитів.
Судді тим більше не дадуть реальних строків таким колаборантам, бо як раптом прийдуть орки то в них буде варіант перейти до них на службу
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15.07.2022 09:59 Відповісти
Може краще обирати запобіжний захід тим слугам народу, які поки що тут?
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15.07.2022 10:01 Відповісти
Портнову і Шуфричу ще назначте такий запобіжний захід. олаборанти хєрові, а не ДБР.
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15.07.2022 10:07 Відповісти
Там бiльшiсть його щирих колег з Zе-фракцii хоче опинитися на "тимчасово окупованiй територii"...Але поки ше бздять
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15.07.2022 10:09 Відповісти
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15.07.2022 10:09 Відповісти
И в какой же партии, числился этот депутат, вероятно шапито-95? И ехал в Херсонскую область по приказу главного в партии?
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15.07.2022 10:10 Відповісти
Коли зраднику єрмаку і татарову дбр почне підозри вручати???А то цей є зрадник вже знову вирішив в договарняки з рашкою в стамбулі пограти...
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15.07.2022 10:15 Відповісти
А "реформатора" судової системи портнова коли будете розшукувати?

"Єрмак назначив Татарова в Офіс президента, щоб він там озвучував думки Портнова..."

https://www.google.com/amp/s/glavcom.ua/amp/columns/yuriybutusov/jermak-naznachiv-tatarova-v-ofis-prezidenta-shchob-vin-tam-ozvuchuvav-dumki-portnova-721332.html
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15.07.2022 10:16 Відповісти
татаров, портнов, які чудові українські прізвища
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15.07.2022 14:51 Відповісти
Сербия по браццки арестовала Ze чувака...Кавалевых в Украине целая фракция..типа большевистское Большинство...
Леонид Данилыч правильный список составил... впервые за 30лет..
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15.07.2022 10:19 Відповісти
Может ГБР начать с тех, кто поближе? Ермак, Татаров, Демченко, Верещук, Арахамия, Безумна, .... имя им, - Легион. А этот, все-равно, уже не жилец.
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15.07.2022 10:24 Відповісти
ГБР це помєсь бульдога з носорогом, його створення було великой помилкою

https://resonance.ua/sozdanie-gbr-mozhet-okazatsya-netselesoobraznym-gorbatyuk/
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15.07.2022 14:56 Відповісти
Беда в том, что пока зеля не решит вопрос с ермаком, никаких серьезных поставок оружия из США не будет. К сожалению. А могут и вообще прекратится. А боневтик делает вид что его это не касается, а вопрос серьезный.
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15.07.2022 10:34 Відповісти
Класні у нас суди: і вовки ситі і овечки цілі. Якщо ми його піймаємо, то обов'язково посадимо. Навіть без застави...
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15.07.2022 10:58 Відповісти
а що з його 4 каналом ТБ ???
Продовжує отруювати ефір??
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15.07.2022 11:03 Відповісти
прикопать за ближайшим кустом чтоб не смрдив....
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15.07.2022 13:47 Відповісти
Спочатку дають можливість зробити ноги, а потім оголошують у розшук. Ну-ну. Це просто якась гра в жмурки. А навіщо тоді СБУ!?...
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15.07.2022 21:23 Відповісти
Так слуга ж народу. Що, сподівались на щось інше? Який піп...
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16.07.2022 14:03 Відповісти
 
 