Зраднику-нардепу Ковальову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його оголосили в розшук, - ДБР. ВIДЕО

За клопотанням ДБР народному депутату України Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Депутата оголошено в розшук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Нагадаємо, Генеральний прокурор на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів повідомила йому про підозру 6 липня 2022 року. Працівники ДБР у квітні 2022 року відкрили кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення російської федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам.

"Під час розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора - "уряді Херсонської області". Також народний депутат 8 червня 2022 року на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляцію свідомості", - йдеться у повідомленні.

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Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору).Йому загрожує покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.