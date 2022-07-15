Жовто-блакитна Ейфелева вежа та "Слава Україні": парижани відсвяткували День взяття Бастилії. ВIДЕО

Під час святкування Дня взяття Бастилії у Парижі всесвітньовідому Ейфелеву вежу підсвітили в кольорах українського прапора.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований цей момент, опублікований у соцмережах. Таку підсвітку публіка, що зібралася біля Ейфелевої вежі, зустріла гаслом "Слава Україні!"

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