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Жовто-блакитна Ейфелева вежа та "Слава Україні": парижани відсвяткували День взяття Бастилії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

Під час святкування Дня взяття Бастилії у Парижі всесвітньовідому Ейфелеву вежу підсвітили в кольорах українського прапора.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований цей момент, опублікований у соцмережах. Таку підсвітку публіка, що зібралася біля Ейфелевої вежі, зустріла гаслом "Слава Україні!"

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+5
Героям Слава!.
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15.07.2022 10:54
+5
За паребріком різко збільшився вміст сірководню в повітрі.
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15.07.2022 10:57
+4
Французькі САУ "Цезар" в Україні є.
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15.07.2022 11:20
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дуже символічно Україна як Ейфелева вежа а салюти це як обстріли кацапів
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15.07.2022 10:52 Відповісти
Героям Слава!.
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15.07.2022 10:54 Відповісти
Такое ощущение, что возле Эфелевой башни ****** склад БК. Очень символично. Оружие жабоеды, сраные, давайте и не выйобывайтесь. На вас могут напсть только Пираты Карибского Моря
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15.07.2022 10:56 Відповісти
Французькі САУ "Цезар" в Україні є.
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15.07.2022 11:20 Відповісти
За паребріком різко збільшився вміст сірководню в повітрі.
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15.07.2022 10:57 Відповісти
Ты же понимаешь шо подсвечиванием всякой херни войну не выиграть... Нам нужны пушки, пушки, пушки и только пушки. В жопу фонарики. Мы асфальтом одним войну не выиграем
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15.07.2022 11:06 Відповісти
"День взятия Бастилии даром прошел... " Французи, а не могли б якоюсь зброєю підтримати ?...
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15.07.2022 11:01 Відповісти
Молодой Володя чЛенин прожил во Франции недолго...кажись полгода..ему больше всего нравились Швейцария ...11 лет прожил...и очень браццкая Германия...9 лет...
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15.07.2022 11:12 Відповісти
Кто-то ещё помнит супер исторические посиделки в Рамштайне? Ууу... Раза три собирались. И что? 8 химарсов и трохи ствольной арты? Это ответ 50% мирового ВВП? Так и просят масштабной войны в Европе.
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15.07.2022 11:15 Відповісти
Для Мавзолейных баранов хватит и 5 Гимарсов... особенно красиво падаль в Новой Каховке
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15.07.2022 11:18 Відповісти
2,5 года зелёная шобла полностью про@бала подготовку к войне - ни ракет, ни танков, но дальнобойных орудий - никуя не делали. А теперь скулёж по поводу скупого запада. Своё надо было готовить, тогда бы этих HIMARS-ов хватило.
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15.07.2022 12:34 Відповісти
Интересно а Липеныха смотрела, или отводила пылкий вгляд.
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15.07.2022 11:15 Відповісти
Поставки французских вооружений в Украину не рекламируются...Макрон боится что плешивый Чмырь обидицца...
Но гаубицы Макроны уже давно в Украине прижились...
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15.07.2022 11:16 Відповісти
НАТО сказали шо в них нема так резко багато зброі -- вони до віини не готувались
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15.07.2022 11:28 Відповісти
Хай висилають французький коньяк
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15.07.2022 11:47 Відповісти
Ну вот, посмотрите, они радуются что ВСУ не дают освободить Киев, а ведь Мариуполь освобожден, непонятно, Париж тоже ведь хочет освобождения от .... эээээ(и тут Симонян выпала на дно сортира)
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15.07.2022 11:47 Відповісти
Краще б цезарів ще дали.
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15.07.2022 12:08 Відповісти
Коли в Африці почнеться голод, повідомте, будь ласка, в якій країні найбільші проблеми. Ми підсвітимо будівлю Главпоштамту кольорами прапору цієї країни. На знак підтримки та занепокоєння.
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15.07.2022 15:01 Відповісти
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15.07.2022 16:10 Відповісти
пьют, бухают, веселятся и гуляют... ну-ну.
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15.07.2022 16:09 Відповісти
 
 