Жовто-блакитна Ейфелева вежа та "Слава Україні": парижани відсвяткували День взяття Бастилії. ВIДЕО
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Під час святкування Дня взяття Бастилії у Парижі всесвітньовідому Ейфелеву вежу підсвітили в кольорах українського прапора.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований цей момент, опублікований у соцмережах. Таку підсвітку публіка, що зібралася біля Ейфелевої вежі, зустріла гаслом "Слава Україні!"
Топ коментарі
+5 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар15.07.2022 10:54
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+4 Hulio
показати весь коментар15.07.2022 11:20
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