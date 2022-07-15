УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11598 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
10 048 40
війна (56949) затримання (4127) Миколаївська область (1846) СБУ (10084)

Двох чоловіків, які корегували вогонь окупантів, затримали на Миколаївщині, - СБУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські агенти збирали інформацію про розміщення підрозділів ЗСУ та розташування інфраструктурних об'єктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зібрана інформація була використана окупантами для нещодавніх ракетних ударів по Миколаєву та Баштанці.

"Зловмисниками виявились мешканці Миколаївщини. Агенти передавали зібрану інформацію своєму куратору через відпрацьовані канали закритого зв’язку.

У ході обшуку, проведеного за місцями проживання зловмисників, виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності" ,- зазначили в СБУ.

Наразі коригувальників ворожих обстрілів затримано та повідомлено про підозру.

За даними Офісу Генпрокурора затримано двох жителів Миколаївщини, одному із підозрюваних судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, щодо іншого - розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу триває.

Читайте: Внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва поранення дістали 4 особи, - облрада

Двох чоловіків, які корегували вогонь окупантів, затримали на Миколаївщині, - СБУ 01

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+29
Дивна річ. Іде війна, а влада застосовує закони мирного часу. Чому не вводится смертна кара на період війни за подібну діяльність? хто підігрує агресору?
показати весь коментар
15.07.2022 11:48
+24
і що, чергова "підозра" і потім відпустять??? в кацапії 20 років лише за дискредитацію "спецоперації"
показати весь коментар
15.07.2022 11:47
+24
Яка там смертна кара,вони навіть морди тих ублюдків від людей ховають,про що там можна далі говорити
показати весь коментар
15.07.2022 11:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чорти гадські 👹👿
показати весь коментар
15.07.2022 11:45 Відповісти
Не называйте их мужчины- пособники террористов и нацистов‼️РАССТРЕЛ НА МЕСТЕ
показати весь коментар
16.07.2022 15:14 Відповісти
Подвесить вверх ногами на площади с плакатом "предатель Родины"!
показати весь коментар
16.07.2022 18:10 Відповісти
і що, чергова "підозра" і потім відпустять??? в кацапії 20 років лише за дискредитацію "спецоперації"
показати весь коментар
15.07.2022 11:47 Відповісти
Дивна річ. Іде війна, а влада застосовує закони мирного часу. Чому не вводится смертна кара на період війни за подібну діяльність? хто підігрує агресору?
показати весь коментар
15.07.2022 11:48 Відповісти
Яка там смертна кара,вони навіть морди тих ублюдків від людей ховають,про що там можна далі говорити
показати весь коментар
15.07.2022 11:51 Відповісти
Я ніколи не розумів, навіщо показувати фото з замальованими мордами?
показати весь коментар
15.07.2022 12:02 Відповісти
Замальовують, тому що його потім відпустять або це чергова вистава як працює СБУ.
показати весь коментар
15.07.2022 13:11 Відповісти
ну типа порушує права людини, невинен поки судом не встановлено інше і таке інше і тому подібне, це борцуни за права людей таку фігню придумали. Інколи воно й потрібно, а інколи хочеться знат в лице, а не чекати вироку.
показати весь коментар
15.07.2022 13:41 Відповісти
а інколи ці всі права позволяють злочинцю, якому вже жодне покаяння не допоможе, уникати раз за разом покарання (вони ж всі багаті як чорти, можуть позволити собі блискучого адвоката, що дияволу служити погодився).
показати весь коментар
15.07.2022 23:54 Відповісти
"Чому не вводится смертна кара"
Матвєєв, ти несеш дичину. Яка в біса "смертна кара" може бути в країні, де вітсутнє правосуддя?
показати весь коментар
15.07.2022 13:06 Відповісти
Ну мы ж не племя тумба юмба, лишать гражданства и депортировать в страну агрессор. Это хуже чем смертная казнь.
показати весь коментар
15.07.2022 19:38 Відповісти
Ви і підігруєте! Адже напевне знаєте, що смертна кара в Україні-це закриття дверей до Європи і, як наслідок-війна сам на сам з росією.
показати весь коментар
15.07.2022 23:48 Відповісти
от тому це і буде продовжуватись, бо ті уроди бачать безкарність, чому не стріляти?

розстріляйте показово одного двох таких підарів, і бажаючих стане менше.

а то впіймають погладять по голові і на тому кінець.
показати весь коментар
15.07.2022 11:59 Відповісти
та може й гладять. може й по голові теж.
показати весь коментар
15.07.2022 23:56 Відповісти
Його морду ще побачимо у Верховній Раді у складі Zеленого болота
показати весь коментар
15.07.2022 12:00 Відповісти
Погана новина. Краще б пристрелили при спробі бігства.
показати весь коментар
15.07.2022 12:04 Відповісти
Расстреливать таких ******** на месте или резать во время войны
показати весь коментар
15.07.2022 12:08 Відповісти
порвать сук на шмаття!
показати весь коментар
15.07.2022 12:13 Відповісти
Це означає, що космічна розвідка рашистів неефективна, або принаймні вона не здатна прцювати в он-лайн режимі у складі цілісної системи ціленаведення, коли для вибору цілей ворог покладається на дані від своїх шпигунів і місцевих зрадників, які діють у нашому тилу.
показати весь коментар
15.07.2022 12:22 Відповісти
та то може і алкашня місцева або наркомани як той грьобаний топаз був. То вже до сракі сірі очі, воно що завгодно і кого завгодно злиє.
показати весь коментар
15.07.2022 23:57 Відповісти
Відрізати яйця, запхати їх ім в ротяку і відправити "фотку" їх марухам.
показати весь коментар
15.07.2022 12:26 Відповісти
Під час війни колоборант допомагав ворогу, це розстріляти і другим наука була б.
показати весь коментар
15.07.2022 12:28 Відповісти
тільки так
показати весь коментар
15.07.2022 20:01 Відповісти
прив"язати десь у полі до стовпа і скорегувати пару ракет но ним
показати весь коментар
15.07.2022 12:32 Відповісти
это те кто петицию подписывал
показати весь коментар
15.07.2022 12:38 Відповісти
Яка так кара. Ондрюшу портнова оберігали 3 місяці, щоб ніхто й пальцем не тронув, а недавно вивезли на Угорщину
показати весь коментар
15.07.2022 12:39 Відповісти
Чому ЗАТРИМАНО, а не знищено?
показати весь коментар
15.07.2022 13:40 Відповісти
Яка ще підозра? За Законом воєнного часу, для них один суд - до стіни і розстріляти! Може, іншим не повадно буде.
показати весь коментар
15.07.2022 14:41 Відповісти
коли ця мерзота залишається живою або з судимістю не більше 3-5 років, то це призив від влади до наслідування та схвалення їй загибелі людей та руйнування, тобто. хаос у тилу, схвалений владою.
показати весь коментар
15.07.2022 15:44 Відповісти
Треба вішати,бо інакше діла не буде...
показати весь коментар
15.07.2022 16:10 Відповісти
Ростріл показовий і конфіскація всього майна його і родини .Це вже задовбало !
показати весь коментар
15.07.2022 18:39 Відповісти
вішати тих гнид
показати весь коментар
15.07.2022 18:59 Відповісти
новина повинна містити такее : розстріляні ( показано ВІДЕО)- за те і те ....- а все інше фуйня.....
показати весь коментар
15.07.2022 20:00 Відповісти
Повесить вместе с семьями.
показати весь коментар
15.07.2022 21:19 Відповісти
Дадут 12 лет максимум, а по факту- групповое убийство. Одна надежда на зеков-патриотов, чтобы сделали жизнь этой твари невыносимой. Но тут такая штука что большинство маргиналов в тюряжке это сруский мир, так что далеко не факт, что в тюряжке этим тварям будет тяжёло...
показати весь коментар
16.07.2022 07:54 Відповісти
Ці ублюдки ще гірші за кацапів бо вони живуть серед людей на яких наводять ракети щоб вбити їх.
Чому у нас на час війни не введена смертна кара? Хоча, здається, у нас і війна ще не визнана війною.
показати весь коментар
16.07.2022 11:00 Відповісти
усі ж мають право на помилку?.. так, зелені депутани?
тож пробачте вже їх і відпустіть.. з даху багатоповерхівки...
показати весь коментар
16.07.2022 12:36 Відповісти
2 года условно.
показати весь коментар
16.07.2022 17:42 Відповісти
Така "відповідальність" за коригування не може бути демотивацією для вчинення злочинів з такими важкими наслідками. Покидьки і далі будуть за гроші коригувати, ми охати-ахати від наслідків обстрілів, а СБУ хизуватись постановочними фотосесіями з прихованим обличчям злочинця. Я не розумію, СБУ переживають, що наші громадяни впізнають коригувальників і нададуть додаткову інформацію чи що.
Безхребетна СБУ під "керуванням" шапіто-95 навіть не здатне пристрелити при "втечі чи опорі". У нас війна, а вони цирк влаштовують(
показати весь коментар
16.07.2022 18:11 Відповісти
 
 