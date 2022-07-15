Двох чоловіків, які корегували вогонь окупантів, затримали на Миколаївщині, - СБУ. ВIДЕО

Російські агенти збирали інформацію про розміщення підрозділів ЗСУ та розташування інфраструктурних об'єктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

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Зібрана інформація була використана окупантами для нещодавніх ракетних ударів по Миколаєву та Баштанці.

"Зловмисниками виявились мешканці Миколаївщини. Агенти передавали зібрану інформацію своєму куратору через відпрацьовані канали закритого зв’язку.



У ході обшуку, проведеного за місцями проживання зловмисників, виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності" ,- зазначили в СБУ.

Наразі коригувальників ворожих обстрілів затримано та повідомлено про підозру.

За даними Офісу Генпрокурора затримано двох жителів Миколаївщини, одному із підозрюваних судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, щодо іншого - розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу триває.

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