Двох чоловіків, які корегували вогонь окупантів, затримали на Миколаївщині, - СБУ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські агенти збирали інформацію про розміщення підрозділів ЗСУ та розташування інфраструктурних об'єктів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зібрана інформація була використана окупантами для нещодавніх ракетних ударів по Миколаєву та Баштанці.
"Зловмисниками виявились мешканці Миколаївщини. Агенти передавали зібрану інформацію своєму куратору через відпрацьовані канали закритого зв’язку.
У ході обшуку, проведеного за місцями проживання зловмисників, виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності" ,- зазначили в СБУ.
Наразі коригувальників ворожих обстрілів затримано та повідомлено про підозру.
За даними Офісу Генпрокурора затримано двох жителів Миколаївщини, одному із підозрюваних судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, щодо іншого - розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу триває.
Будь ласка, зачекайте...
Матвєєв, ти несеш дичину. Яка в біса "смертна кара" може бути в країні, де вітсутнє правосуддя?
розстріляйте показово одного двох таких підарів, і бажаючих стане менше.
а то впіймають погладять по голові і на тому кінець.
Чому у нас на час війни не введена смертна кара? Хоча, здається, у нас і війна ще не визнана війною.
тож пробачте вже їх і відпустіть.. з даху багатоповерхівки...
Безхребетна СБУ під "керуванням" шапіто-95 навіть не здатне пристрелити при "втечі чи опорі". У нас війна, а вони цирк влаштовують(