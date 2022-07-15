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Львівські десантники з ПТРК "Стугна-П" знищили ворожу бронемашину та її екіпаж. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили ворожу бронемашину та її екіпаж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки десантники опублікували на своїй сторінці в соцмережі. Ворог був знищений за допомогою ПТРК "Стугна-П" вітчизняного виробництва.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+22
Як би мізки були у виборців, які бігли перечіпаючись голосити за ахх какова чувака на лісапеті.
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15.07.2022 12:31
+13
уважуха львівським пацикам ! лол!!!💯
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15.07.2022 12:23
+12
Ну шо тут сказати? Потомственні бандери.
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15.07.2022 12:19
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Ну шо тут сказати? Потомственні бандери.
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15.07.2022 12:19 Відповісти
Стугни,Корсари,Богдана, Нептуни, Гром.....як би ви допомогли б,якби мізки були в оп.
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15.07.2022 12:19 Відповісти
Як би мізки були у виборців, які бігли перечіпаючись голосити за ахх какова чувака на лісапеті.
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15.07.2022 12:31 Відповісти
Он "5 копійок" правльно Вам відповів! А у нас до цих пір у деяких "Порох - сволочь и виноват в этой войне!"
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15.07.2022 14:13 Відповісти
кацап, тебя здесь не стояло.
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15.07.2022 12:20 Відповісти
уважуха львівським пацикам ! лол!!!💯
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15.07.2022 12:23 Відповісти
Вот так смотрел бы снова и снова.
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15.07.2022 12:39 Відповісти
А що то за броньований "жигульонок"? Чи я щось не те побачив?
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15.07.2022 13:09 Відповісти
Экспортный представительский вариант - с усиленным бронированием. Удобная непреметная машина
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16.07.2022 18:20 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Бережи вас Господь
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15.07.2022 13:16 Відповісти
скріпна анігіляція онуч, личаків та кокошників з бавовною і без
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15.07.2022 13:58 Відповісти
Балують нас ЗСУ-шніки., як малих дітей.
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16.07.2022 17:57 Відповісти
 
 