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Львівські десантники з ПТРК "Стугна-П" знищили ворожу бронемашину та її екіпаж. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили ворожу бронемашину та її екіпаж.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки десантники опублікували на своїй сторінці в соцмережі. Ворог був знищений за допомогою ПТРК "Стугна-П" вітчизняного виробництва.
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