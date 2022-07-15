Львівські десантники з ПТРК "Стугна-П" знищили ворожу бронемашину та її екіпаж. ВIДЕО

Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили ворожу бронемашину та її екіпаж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки десантники опублікували на своїй сторінці в соцмережі. Ворог був знищений за допомогою ПТРК "Стугна-П" вітчизняного виробництва.

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