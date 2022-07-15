Ідентифіковано 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів РФ по Вінниці, - Нацполіція. ВIДЕО

Внаслідок удару РФ по Вінниці досі вважаються зниклими безвісти 8 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані Нацполіції.

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"Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці. Серед жертв росії троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років.



Один із хлопчиків у момент атаки проходив обстеження у медичному центрі. Він загинув разом із мамою. Інший чекав дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку. Родича відкинуло вибуховою хвилею, нині він госпіталізований", - йдеться в повідомленні.

В лікарні у важкому стані також перебуває і мати 4-річної загиблої дівчинки.

"14 родичів безвісти зниклих осіб здали свої біологічні зразки. Наші фахівці вже провели більше ніж 200 співставлень виділених ДНК-профілів. 12 із 19 ідентифікованих осіб опізнали за допомогою технології швидкісного встановлення ДНК.



По медичну допомогу звернулися 183 потерпілих, 82 з них госпіталізували. Серед поранених - 4 дитини. Безвісти зниклими досі вважаються 8 людей", - додали в Нацполіції.

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