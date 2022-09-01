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армія РФ (13417) війна (56084) Чернігівщина (1309) Наєв (340)

Підрозділи північної оперативної зони на Чернігівщині відпрацювали дії на випадок можливого нового вторгнення окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв здійснив робочу поїздку до місця виконання завдань одного з підрозділів у Північній операційній зоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Командування ОС ЗСУ , під час перебування на позиціях, які наближені до кордону з Росією, командувач вручив військові нагороди за мужність та бойові заслуги військовослужбовцям, що від початку збройного вторгнення РФ в Україну боронили нашу землю від ворога.

Наєв також перевірив боєготовність та злагодженість дій у відбитті можливого вторгнення ворога на цьому напрямку.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+13
Під час оборони Півдня - Одеса встояла, тому що у Наєва в КОС своєчасно викрили напрямок головного удару, наміри противника наступати на Вознесенськ. Це факт.
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01.09.2022 14:15
+12
Відпрацюють, як ми при обороні Чернігова.Все буде добре! Ми готові до любого розвитку подій.
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01.09.2022 13:06
+11
Все робиться в плановому порядку. На місцях командири знають свою справу та організовують всебічне інженерне забезпечення. Вищим штабом перевіряється робота, коректується при необхідності. Нормальна практика. А тих хто бажає допомогти, всіх запрошуємо! Роботи вистачає! Велика шана і подяка нашим воїнам!
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01.09.2022 11:54
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Хоч окопи не фарбували для відео)
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01.09.2022 10:38 Відповісти
Мости і лісові тропи вже замінували?
Дороги перекопані у десять рядів? Три лінії оборони облаштовані витримати інтенсивний артвогонь?
Якщо ні, то сенсу в такій підготовці нуль.
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01.09.2022 10:39 Відповісти
Замінували щільно. І все перекопали.Точно.Ми ж для себе копаємо і зариваємось в землю.
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01.09.2022 11:38 Відповісти
Бункерный дед продолжает веселиться:
Віцепрезидент російської нафтової компанії «Лукойл» Равіль Маганов «випав з вікна та помер» 🤡, - повідомляють росЗМІ.
Як не недопалок, то слизьке підвіконня 🤷🏻‍♂️😄
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01.09.2022 10:40 Відповісти
Такі перевірки повинні проводитись раптово, без попереджень
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01.09.2022 11:11 Відповісти
Перевірка готовності пройшла на успішно!
Збройні Сили України зажди на захисті держави!
Слава українським воїнам!!!
смерть фашиським виродкам!!!
Перемога за нами!!!
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01.09.2022 11:19 Відповісти
Злагодженість дій підрозділів у відбитті можливого вторгнення ворога та інженерне обладнання позицій.Постійне нарощування і нарощування.Немає меж для вдосконалення. Бачу хлопці добре попрацювали
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01.09.2022 11:27 Відповісти
Так би перед війною підготувалися, не було б стільки жерт. Але ж велике крадівництво заважало...
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01.09.2022 11:44 Відповісти
"Володимир Зеленський також вручив орден «Золота Зірка» генерал-лейтенанту Сергію Наєву, який є командувачем Об'єднаних сил ЗСУ і з першого дня збройної агресії РФ на території України очолює визначене угруповання сил оборони. Безпосередньо під його керівництвом було сплановано й організовано застосування Збройних Сил України та інших сил оборони на Південному напрямку."
Джерело: https://www.president.gov.ua/news/prezident-vruchiv-nagorodi-vijskovim-ta-chlenam-rodin-zagibl-74661
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01.09.2022 11:54 Відповісти
Все робиться в плановому порядку. На місцях командири знають свою справу та організовують всебічне інженерне забезпечення. Вищим штабом перевіряється робота, коректується при необхідності. Нормальна практика. А тих хто бажає допомогти, всіх запрошуємо! Роботи вистачає! Велика шана і подяка нашим воїнам!
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01.09.2022 11:54 Відповісти
краще б вони ВІДПРАЦЮВАЛИ ЦІЛІ, а не "дії"
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01.09.2022 12:56 Відповісти
Відпрацюють, як ми при обороні Чернігова.Все буде добре! Ми готові до любого розвитку подій.
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01.09.2022 13:06 Відповісти
Під час оборони Півдня - Одеса встояла, тому що у Наєва в КОС своєчасно викрили напрямок головного удару, наміри противника наступати на Вознесенськ. Це факт.
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01.09.2022 14:15 Відповісти
Згоден з тим, що оборона північноЇ оперативної зони, побудована на професійному рівні з урахуванням отриманого бойового досвіду.
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01.09.2022 15:20 Відповісти
 
 