Підрозділи північної оперативної зони на Чернігівщині відпрацювали дії на випадок можливого нового вторгнення окупантів. ВIДЕО
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Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв здійснив робочу поїздку до місця виконання завдань одного з підрозділів у Північній операційній зоні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Командування ОС ЗСУ , під час перебування на позиціях, які наближені до кордону з Росією, командувач вручив військові нагороди за мужність та бойові заслуги військовослужбовцям, що від початку збройного вторгнення РФ в Україну боронили нашу землю від ворога.
Наєв також перевірив боєготовність та злагодженість дій у відбитті можливого вторгнення ворога на цьому напрямку.
Топ коментарі
+13 Sasha Mor
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+12 Sasha Mor
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+11 Ігор Джміль
показати весь коментар01.09.2022 11:54
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Дороги перекопані у десять рядів? Три лінії оборони облаштовані витримати інтенсивний артвогонь?
Якщо ні, то сенсу в такій підготовці нуль.
Віцепрезидент російської нафтової компанії «Лукойл» Равіль Маганов «випав з вікна та помер» 🤡, - повідомляють росЗМІ.
Як не недопалок, то слизьке підвіконня 🤷🏻♂️😄
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Джерело: https://www.president.gov.ua/news/prezident-vruchiv-nagorodi-vijskovim-ta-chlenam-rodin-zagibl-74661