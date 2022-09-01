Підрозділи північної оперативної зони на Чернігівщині відпрацювали дії на випадок можливого нового вторгнення окупантів. ВIДЕО

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв здійснив робочу поїздку до місця виконання завдань одного з підрозділів у Північній операційній зоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Командування ОС ЗСУ , під час перебування на позиціях, які наближені до кордону з Росією, командувач вручив військові нагороди за мужність та бойові заслуги військовослужбовцям, що від початку збройного вторгнення РФ в Україну боронили нашу землю від ворога.

Наєв також перевірив боєготовність та злагодженість дій у відбитті можливого вторгнення ворога на цьому напрямку.

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