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Українські кіберактивісти запустили в ефір усіх телеканалів окупованого Криму привітання Зеленського з Днем знань. ВIДЕО
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Українські кіберактивісти привітали дітей в окупованому Криму з Днем знань виступом президента України Володимира Зеленського.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, крім виступу Зеленського, кримчани почули і фрагмент українського гімну.
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Топ коментарі
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Реєстрація: 01 вересня 2022
Бо ЗЄ для крисчан така ж "какаяразніца", як Аксьонов вид збоку - аферист на довірі.
тому й кажу - попрібна військова диктатура..доки хробаків не викинемо за межі України
Тобі навіть лайка ніхто не кине,бо вже навіть дурні прозріли ,і тільки ви зелена ботва ще тут видробляєте за вкрадені гроші в українців.
кримські діти тепер точно до школи не підуть.
доречі, там на раїсі старшокласники і птушники всі вже снайперками й кулеметами запаслись??
повторювати шкільні розтріли будуть?
миллионером и президентом. Этому в учебных заведениях не учат.