Українські кіберактивісти запустили в ефір усіх телеканалів окупованого Криму привітання Зеленського з Днем знань. ВIДЕО

Українські кіберактивісти привітали дітей в окупованому Криму з Днем знань виступом президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, крім виступу Зеленського, кримчани почули і фрагмент українського гімну.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни з передової привітали школярів з Днем знань. ВIДЕО