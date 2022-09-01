Росія кинула в бій в Україні чергову партію радянських танків Т-62 зразка 1962 року, посилених решітками-"мангалами", - Бутусов. ВIДЕО

Росія кинула в бій нову партію радянських танків Т-62 зразка 1962 року, захист яких посилено шляхом встановлення решіток-"мангалів" на башту для захисту від сучасних ракет Джавелін і NLAW.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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"На складах в РФ тисячі корпусів танків Т-64, Т-72, ​​Т-80. Однак, очевидно, РФ не вистачає мобілізаційних запасів запчастин, щоб ставити нові двигуни, електрообладнання, тому в Україну відправляють усе, що тільки можна ввести в дію. Російська військова промисловість не справляється із поповненням втрат, і "в бой идут одни старики". А наразі всього 6 місяців війни, і це "ми ще навіть не починали", - зазначає журналіст.

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