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Росія кинула в бій в Україні чергову партію радянських танків Т-62 зразка 1962 року, посилених решітками-"мангалами", - Бутусов. ВIДЕО
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Росія кинула в бій нову партію радянських танків Т-62 зразка 1962 року, захист яких посилено шляхом встановлення решіток-"мангалів" на башту для захисту від сучасних ракет Джавелін і NLAW.
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"На складах в РФ тисячі корпусів танків Т-64, Т-72, Т-80. Однак, очевидно, РФ не вистачає мобілізаційних запасів запчастин, щоб ставити нові двигуни, електрообладнання, тому в Україну відправляють усе, що тільки можна ввести в дію. Російська військова промисловість не справляється із поповненням втрат, і "в бой идут одни старики". А наразі всього 6 місяців війни, і це "ми ще навіть не починали", - зазначає журналіст.
Топ коментарі
+65 Підлога Маккартні
показати весь коментар01.09.2022 14:49
+55 Дмитрий Курепин
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+54 IgorYakovlevich
показати весь коментар01.09.2022 14:47
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https://www.bbc.com/russian/features-46811687
лаптєногих там смажити😜👍