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Росія кинула в бій в Україні чергову партію радянських танків Т-62 зразка 1962 року, посилених решітками-"мангалами", - Бутусов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія кинула в бій нову партію радянських танків Т-62 зразка 1962 року, захист яких посилено шляхом встановлення решіток-"мангалів" на башту для захисту від сучасних ракет Джавелін і NLAW.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"На складах в РФ тисячі корпусів танків Т-64, Т-72, ​​Т-80. Однак, очевидно, РФ не вистачає мобілізаційних запасів запчастин, щоб ставити нові двигуни, електрообладнання, тому в Україну відправляють усе, що тільки можна ввести в дію. Російська військова промисловість не справляється із поповненням втрат, і "в бой идут одни старики". А наразі всього 6 місяців війни, і це "ми ще навіть не починали", - зазначає журналіст. 

Також читайте: РФ готує свій ОПК до тривалої війни в Україні, - ISW

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+65
Они берегут это оружие возмездия на потом!!!
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01.09.2022 14:49
+55
Слава богу, шо мы воюем с *******..ми
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01.09.2022 14:52
+54
А где же легендарный Т-34?
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01.09.2022 14:47
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Этот мангал акуено помогает прожарить экипаж. Видел видос как они на учениях еле вылазят из-под той *****. Там можно раза три сгореть успеть
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01.09.2022 16:50 Відповісти
Как раз на этом мангале орки и поджарятся
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01.09.2022 17:07 Відповісти
А закінчувати цю т.з. "спецоперацію" вони будуть на Т-34, які їм свого часу повернув Лаос.

https://www.bbc.com/russian/features-46811687
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01.09.2022 17:10 Відповісти
Ядерний танк
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01.09.2022 17:17 Відповісти
Ну и что? Орки их закопали и используют как пушки. Поставили штук 500 и лупят не жалко. Со времен совка они имеют тысячи их.
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01.09.2022 17:50 Відповісти
так це артилерійська установка і досить небезпечна
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01.09.2022 23:04 Відповісти
чотири гусениці.. по одній на кожного метелика всередині.
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01.09.2022 23:58 Відповісти
Как там путлэр говорил, - апирацыя идет по плану? Следующие новинки - т34? А потом уже Рено 26 года?
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01.09.2022 17:36 Відповісти
Нам Запад дает 300,500,700 тыс снарядов? Орки стреляют в день 45-60 тыс. 45* 30дней=1350000 в месяц и это по минимуму. Да они хоть и старьем но поливают как водой наши позиции и инфрастуктуру городов. О каком контрнаступлении и победе может идти речь если банально нашим ВСУ не хватает оружия- тем более в степях.Нужно много авиации и дальнобойной артилерии.
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01.09.2022 17:48 Відповісти
Ну так, звичайно-кацапи щонайменше років з 20 готувались до цієї війни, а Україна навіть єдиний патронний завод мала ще з часів совка, який був розташований під росіянським кордоном на луганщині й на протязі цих 20 років не те що не збільшувалася витрати на оборону, а навпаки майже весь зкорочувала витрати на армію. Результат сьогодні бачать українці
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02.09.2022 00:44 Відповісти
Ось тому для нашої артилерії пріоритетні цілі - це склади з ************, ГСМ та важливі логістичні об'єкти (мости, переправи тощо). І вони по них працюють. Тактика "тисячі порізів" працює...
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02.09.2022 08:33 Відповісти
На жаль, ці танки теж стріляють, вбивають, руйнують. До того ж, в степах з Джавеліном до них не сильно підберешся.
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01.09.2022 18:14 Відповісти
Решітки над баштами не для захисту від джавелінів, а для того, що зручно прив'язувати до них пральні машини, мікрохвильові печі тощо
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01.09.2022 18:49 Відповісти
Каждому орку шапочку в виде мангала на голове нужно приделать
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01.09.2022 18:51 Відповісти
"Чем богаты, тем и рады". Ничего удивительного, спецоператор постоянно говорит, что мол аналогов в мире нет, не многие в мире могут похвастатся, что на вооружении стоит антиквариат.
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01.09.2022 19:44 Відповісти
2 армия мира
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01.09.2022 19:44 Відповісти
какие то грустные лица...
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01.09.2022 20:34 Відповісти
мангал це добре, мангал це чудово!
лаптєногих там смажити😜👍
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01.09.2022 21:24 Відповісти
Ну не знаю. У кацапів все, як завжди, через сраку. М'ясо жарять на на мангалі, а під мангалом.🤨
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02.09.2022 08:34 Відповісти
Z мясо, куда вы едете, дебилы, ничему вас жизнь не учит
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01.09.2022 21:42 Відповісти
это танки на липистрическом ходу. то сверху солнечная батарея .секретную мондель засветили! )
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01.09.2022 22:30 Відповісти
После Т 34 на очереди тачанки и штыковые винтовки
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01.09.2022 23:28 Відповісти
мангал посилений шашликом.
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01.09.2022 23:54 Відповісти
..надеюсь ВСУ этот метломм поимеет во всех смыслах...Смерть выродкам с болот мацковии
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02.09.2022 07:25 Відповісти
Так радянська армія в афганістані теж використовувала старі танки,росія на кавказі.в якості бвт. ,,Традиції" нерушимі.а танк то ,,єсть повозка для пушки".і снаряди треба- ж утилізувати.на крайній випадок є на ,,мосфільмі" справжній бронепоїзд.ждем- с.!
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02.09.2022 12:13 Відповісти
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