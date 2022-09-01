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війна (56084) Арестович Олексій (372)

"Боятися нічого - розпаковуйте тривожні валізки", - "Я ще в 16-му році розумів, що війни не уникнути", - Арестович до 24 лютого і після. ВIДЕО

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Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович робив кардинально протилежні заяви щодо можливої війни з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, до початку війни Арестович в інтерв'ю виданню UKRLIFE TV закликав "розбирати тривожні валізки", а після вторгнення РФ, заявив у розмові з Дмитром Гордоном про те, що ще у 2016 році розумів, що агресія невідворотна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Радник голови ОП Арестович отримав звання полковника. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+83
та він постійно бреше. я ще в часи вагнергейту його розкусила. це дешева огидна проститутка.
не розумію, чого до нього стільки уваги.
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01.09.2022 16:10
+75
А что возьмешь с писабола.
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01.09.2022 16:09
+38
полковник, фронт тебя ждет
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01.09.2022 16:13
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шльондра неголена
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01.09.2022 16:35 Відповісти
у "зе" брехунів при владі буквально у всіх кардинально протилежні заяви.Це є метода брехні.коли не потрібно виконувати обіцяне українському народу перед виборами.
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01.09.2022 16:37 Відповісти
"Это"чмо ,"полковник нарцыз",болтливая,брехливая,наглая проститутка,с "мамкой" и сутенерами!
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01.09.2022 16:38 Відповісти
У нас придурків і популістів *******, тому стільки уваги цьому лайну. Да і попередні вибори підтвердили цю тезу.
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01.09.2022 16:38 Відповісти
Самовлюбленный хитрожопый манипулятор и приспособленец! Пророссийский мудак и манкурт!
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01.09.2022 16:39 Відповісти
С полным отсутствием совести. Уже потому никакого доверия его хрюканью.
Впрочем, ни у кого из президентской своры совести тоже не обнаруживается.
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01.09.2022 17:03 Відповісти
Який телемарафон такі й "герої".
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01.09.2022 16:41 Відповісти
Люсіндровіч жгьот...До його честі, він хоча б визнає, що пі.дабол.
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01.09.2022 16:42 Відповісти
такий самий клован, як і його роботодавці.
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02.09.2022 00:05 Відповісти
От цікаво знати, що за категорія людей слухає цю мерзоту?
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01.09.2022 16:43 Відповісти
Поради від Нострадамуса: головне П И З Д І Т И багато і різне, і обов'язково щость збудеться.
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01.09.2022 16:43 Відповісти
Есть же быдло которое верит ему!
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01.09.2022 16:44 Відповісти
пілковнік піздібольніх війск имени не тягай мешочка и шарфик взял на талкучке в массе в фармольдегидном отделе..какашка
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01.09.2022 16:45 Відповісти
Антін Мухарський

30 August, 19:00

ТАБАЧНИК-БУЗИНА-ШУСТЕР- АРЕСТОВИЧ

Слава Богу, живу вже піісят четвертий год, пив помірно, майже не курив, зберігся нічо так, тому багато пам'ятаю... Тож, коли бачу небезпеку для України, мушу кричати "алярм", бо вбачаю в тому свій громадянський обов'язок, як, курва, митця-гуманітарія широкого спектру дії. Однак, почну здалека:

1995-й рік. На той час керівник адміністрації Президента Дмитро Табачник проводить на каналі УТ-1 та в друкованих ЗМІ репрезентативне опитування: "Кого ******* українці вважають національним героєм"? За даними журналістів, що висвітлювали проект, за тиждень до кінця опитування з великим відривом у переможці виходить Тарас Шевченко, за ним Степан Бандера, за ним Богдан Хмельницький... Але о диво! При підведенні результатів переможцем оголошують Ярослава Мудрого, а друге та третє місця посідають лікар Амосов і, здається, Валерій Лобановський. Шевченко та Хмельницький десь в першій десятці. Про Бандеру чи Петлюру навіть не згадується. В пресі та коментарях Табачника акивно просувається наратив: Русь - наша колиска. Росія і Україна браття навєк.

У 2005-му (після перемоги Помаранчевого Майдану) виходить черговий українофобський опус Олеся Бузини "Таємна історія України-Русі", де на противагу монументальній праці Грушевського, існування України заперечується як факт (країна вигадана австрійським генштабом). Герої українського пантеону (ті ж самі Бандера, Хмельницький, Петлюра) виставляються недолугими, тупими, скандальними, зажерливими антисемітами, а українська інтелігенція часів "Весни народів", революції та визвольних змагань 1917-22 років, когорта "Розстріляного Відродження", проукраїнські митці радянської доби змальовуються як смішні вайлуваті провінціали, холопи-гречкосії, не варті хазяйської уваги панів-імперців, що ведуть свій родовід від князів руських чию велич успадкув Трєтій Рім, чи то пак Масква златоглавая - єдіная воітєльніца с отрєбьєм бандеровскім да єрєсью європєйскою. Гумільов-Бєрдяєв- Соловьйов (російські філософи-євразійці) - наше все! Головна ідея книги: України не існує! Натомість є Малоросія - невід'ємна частина великої Росії - єдиної спадкоємиці Русі Київської.

2008 рік. На телекагалі Інтер у програмі Савіка Шустера підбиваються підсумки всеукраїнського проекту "Великі українці". За декілька днів до завершення відкритого голосування (у якому за даними організаторів брало участь понад 2,5 млн опитаних) впевнено лідирує Степан Бандера. Але за пару днів до завершення перемогу здобуває....Ох! Ізнову Ярослав Мудрий. До ефірів Шустера активно доєднувалися російські українофоби Міхалкови- Кончєлижниє не виключаючи нині широко популярного через смерть його доньки філософа-євразійця Дугіна.

На бенкеті присвяченому завершенню проекту, Дмитро Табачник у своєму вітальному слові зізнається: "Я мог би прівсєлюдно трахнуть Бандеру тєм жє Щєрбіцкім, но прєдпочьол Ярослава Мудрого, как сімвол Русі із которой ми всє вишлі".

Шеф-редактор проекту Вахтанг Кіпіані робить гучну заяву про фальсифікації організовані керівниками телеканалу Інтер Ганною Безлюдною та Єгором Бєнкєндорфом під орудою Табачника та людей близьких до керівництва "Партії регіонів". Але його протест та викриття потопають в радісних вигуках: "Русь - наша колибєль. Росія і Украіна братья навєк". Відверто зманіпульовані імперські наративи Савік Шустер у своїй програмі видає як "об'єктивну реальність українського сьогодення".

Рік 2019. Страшний. Переломний в своєму популістському угарі. Коли народ "устав от войни" прирікає себе на катастрофу подібну до катастрофи сторічної давнини. Адже ті хто обрали мир із ворогом у 1922-му вже через 10 років їли власних дітей.

Актор, філософ, соціальний терапевт, контрозвідник, популярний блогер, військовий експерт, колишній євразієць, учень імперського філософа Андрія Баумайстера та автор концепції "Теплого океану" Олексій Арестович після перемоги Майдану у 2014-му році займав активну проукраїнську позицію, перейшов в публічному спілкуванні на українську мову, підтримував мілітарну політику тодішнього президента Порошенка. Але наприкінці 2019-го робить різкий розворот. Знов повертається в теплий океан російського мови, припиняє активну та нищівну критику дій президента Зеленського, виправдовуючи його демонстративний пацифізм, інфантильне бажання "перестати стріляти" та "побачити мир в очах Путіна". З початком масштабного російського вторгнення посідає місце чільного радника-не радника, спікера-не спікера офісу президента. На тлі щовечірніх коментарів щодо перебігу військових дій набуває шаленої популярності у широких верств росіськомовного населення, активно у свої публічних виступах просуваючи концепцію Русі-України. У дописах та висловлюваннях висміює, знецінює так званих українських "професійних патріотів", "нациків", "хуторян", "провінціалів", "печерних русофобів" та "громадських активістів", майже слово у слово ретранслюючи на новому історичному етапі риторику Табачника, Бузини, Шустера.

Не сумніваюся що й в найближчому оточенні президента Зеленського розділяють подібну концепцію. Переслідуючи патріотів, воїнів, волонтерів, журналістів, громадських активістів, дієву самодостатню частину українського суспільства, що визріла та загартувалася в десятиліттях боротьби з гібридними сенсами "русскаго міра". Вочевидь офіс президента робить ставку на "широкі маси простого радянського народу", для якого ******* Україна з одного боку "занадто складна для сприйняття", а з іншого "примітивна, бо не має тієї шіроти взглядов, яку мають люди із імперським складом розуму" (За твердденням А. Баумайстера). В той час концепція Русі-України "глубоко совєтского чєловєка" (яким публічно оголошує себе Арестович у розмові з російським поетом Биковим) є близькою та зрозумілою.

"Я слишал топот конєй под Золотимі воротамі, - каже Арестович в інтерв'ю Дмитрові Гордону. - Всє ми вишлі із одной купєлі в которой нас крєстіл Святой Владімір...". Так це ж саме і Путін каже. І Дугін. І Табачник з Бузиною казали... І Шустер теж, напевне, десь колись казав.., але треба покопатися в першоджерелах - російських бухгалтерських книгах)))

Так що, виконуючи свій громадянський обов'язок кричу: як почуєте десь щось про Русь-Україну - бийте на звук! Бо це вже вчетветре в *******й українській історії нам під різними соусами намагаються впарити цей імперський концепт, який протиставляють Україні Хмельницького, Шевченка, Петлюри, Бандери, Шухевича. Про Грушевського і його історичну працю поговоримо якось окремо.

В боротьбі з малоросійською заразою також добре допоможе свята молитва "На ***! На ***! На ***!" проказана вбік ефірів Фейгіга-Арестовича а також всіх без виключення російських лібералів, окрім Аркадія Бабченка, який активно плекає своє українське коріння (як те дерево на фото внизу). Для Папи Римського, що завів звичку дорівнювати жертву до ката підійде крепка наддніпрянська дуля, для тупеньких поп-артистів і міністра культури - канонічний тризуб, складений з трьох пальців. Творіть Україну! Боріться за Україну шодня, щохвилини. Робіть Україну з Росії та Малоросії, бо часом більше нема з чого її робити!

Тільки так ПЕРЕМОЖЕМО!

Омінь!
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01.09.2022 16:46 Відповісти
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01.09.2022 16:48 Відповісти
На його гнилому язику тисячі убитих і замордованих Українців . розпаковуйте валізи гнида.
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01.09.2022 18:10 Відповісти
Просто підручник нановітнішої істориї якийсь
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01.09.2022 20:57 Відповісти
герой номер № 4 после поросюка..надя льотчці толстодуповой и гришина семенчинка капитана жандармов нгу )))порох-це зрада..всьо я тикаю огородами
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01.09.2022 16:46 Відповісти
Вот слушаю я этого придурка и не могу понять, насколько нужно быть невменяемым, чтобы верить тому, что оно морозит?
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01.09.2022 16:48 Відповісти
Ну, він, начебто, заробляв на життя проведенням навколопсихологічних тренінгів, отже має гарно підвішений язик, є, принаймні, непоганим стихійним психологом і вміє впливати на людей. Значна частина їх піддається навіюванню.
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01.09.2022 19:19 Відповісти
ну и что, я его не слушала ни до 24 февраля этого года, ни после..., а кто его слушал, затаив дыхание, а сейчас в нем разочаровался, просто редкие д..., или наследники тех, кто в 90-е слушал кашпировского или чумака..., нужно иметь здравый смысл и иногда пользоваться логикой или вспомнить школьные знания, любые...
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01.09.2022 16:48 Відповісти
Не слухала теж - ні до, ні після. Тому і не розчарувалась. Завжди бачила, що воно є звичайний балабол
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01.09.2022 20:11 Відповісти
Звичайне українофобське лайно, що маскується під "філософа".
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01.09.2022 16:49 Відповісти
Я так думаю, що публіка з Цензора не дивиться ютуб з їбаньком.
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01.09.2022 17:24 Відповісти
Статистика на ютубе накручивается и скручивается в широких диапазонах.
С комментами там похожая ситуация - помимо живых ботов там работают системы "Шторм-12", "Монитор-3", "Диспут"
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01.09.2022 17:37 Відповісти
мазохистов хватаёт. я вот лично нёнавижу лгунов, поётому и Люсю нё уважаю. "харёть ёму ф аду" такскть.
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01.09.2022 22:06 Відповісти
Нормальна людина люсю дивитись не буде. Він українофоб, шарлатан, пристосуванець. Тягне в Україну "хароших русскіх", а точніше він тягне - смерть. 50% його аудиторії це росіяни, інша половина це розумово відсталі громадяни України, українцями я їх назвати не можу, це напів ватний контингент, які шукають хароших росіян, але за "харошими росіянами" завжди летить ракета в будинок. Статистику можна накрутити і просунути блогера, особливо це стосується нашого ютуб регіону, приклад шарій, який виник не звідки. За Український ютуб відповідає офіс ютуба який знаходиться в Москві.
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01.09.2022 23:05 Відповісти
ЧМО!!!!!!!!
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01.09.2022 16:52 Відповісти
Підарастович
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01.09.2022 16:54 Відповісти
Загалом він завжди казав, що війна буде. В інтерв'ю він каже про якийсь вузький період часу. Не вгадав.
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01.09.2022 16:57 Відповісти
Так в нашого народу память коротка - вони після двох тижнів забувають, що "експерти" та політики перед тим.
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01.09.2022 16:59 Відповісти
Нарцис и ******* в одном флаконе.
Наверное, бабам такое нравится, но как мужики таким восхищаются????
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01.09.2022 17:00 Відповісти
Насколько же мерзкий весь этот сброд президентской «команды». И при этом эта зелёная сволочь не устаёт нам говорить: после войны Украина станет другой!!! Сейчас они ничего не хотят менять и меняться: так удобнее воровать! Весь мир говорит: централизованное отопление в Украине это лазейка для узаконенного воровства многих миллиардов долларов за отопительный сезон. Но, нет! Зелёная плесень не хочет разрушать коррупционные связи и, как и все годы ранее, из бюджета уходят те самые миллиарды дотаций на несуществующие затраты, и как и прежде власть не даёт разрешения своим гражданам на переход на индивидуальное отопление и отказ от централизованного. Время подлецов и негодяев.
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01.09.2022 17:00 Відповісти
- Вони думали нас поламати.
Вони думали нав'язати нам свою волю.
Але воля у нас одна - наша.
Як у всіх людей у світі у нас є недоліки.
Багато чого доведеться пройти, ще більше зробити.
Але нашу волю - не відібрати нікому у світі.
Такої сили немає.
Незалежно від набору особистих якостей, кожного з нас веде воля.
Воля як поєднання вільного руху душі та сили - його здійснити та відстояти.
Те, що інші країни вважають нашими недоліками - насправді є нашою силою.
Силою жити. Силою робити. Силою змінювати.
Нас не перемогти.
Ми ведемо на зустріч Історії прекрасну даму - Україну.
Королеву.
Все буде наше.
Раніше ми вимагали лише свободи.
Тепер ви розбудили нашу волю.
І нас вже не зупинити.(С)
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01.09.2022 17:01 Відповісти
Кількість переглядів не впливає на якість.
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01.09.2022 17:25 Відповісти
даже Яхве не вспоминут. мммм
больше половины народа негодует
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01.09.2022 22:07 Відповісти
Просто мразь
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01.09.2022 17:01 Відповісти
******** конченный!
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01.09.2022 17:02 Відповісти
Единожды предавший, предаст и второй раз; как можно верить тому- кто лгал до начала войны о том, что ее не будет...
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01.09.2022 17:03 Відповісти
Ну фсе. Теперь достоин звания генерала.
Аплодисменты. Занавес.
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01.09.2022 17:05 Відповісти
Восхищаюсь украинцами, которые слушают этого *********, оплачиваемого из государственного бюджета.
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01.09.2022 17:06 Відповісти
полковник губошлепных войск ********** опять ********* )))
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01.09.2022 17:12 Відповісти
До травня 2019 він казав що Зелена пошесть це зрадники яких ************ росіяни для м'якої 'фінляндизаці' України, щоб поступово відмовитись від курсу на захід, співати наріду пісні про те як добре бути нейтральною країною і шукати свій шлях
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01.09.2022 17:13 Відповісти
это СОЗНАТЕЛЬНЫЙ саботаж, за такое не звание звания дают, а трибунал!
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01.09.2022 17:13 Відповісти
Комон, Люся! Старайся не трусити попіл. Добий, бродяга п'ятку....
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01.09.2022 17:14 Відповісти
Марафон, усіляки мережі, і тут його пихають мені в очі. Бутусов агент гру
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01.09.2022 17:16 Відповісти
****,,,ло !
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01.09.2022 17:17 Відповісти
брехлива істота люся, типовий мерзотний пристосуванець, що ви хотіли? мене дивує інше: кількість тупого зрітєля, що заглядає до рота цій потворі.
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01.09.2022 17:20 Відповісти
максимально обоссанное ЧМО, недаремно Зеля взяв його до себе в радники і присвоїв звання полковника🤪.

Вони дуже схожі
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01.09.2022 17:25 Відповісти
Цей вертилятор ротом наговорив стільки всякого, і абсолютно протилежного, що можна знайти все. Навіть катастрофу "Титаніка" від зіткнення з Марсом, як і зникнення життя на Марсі від того, що там чхнув самий відомий у вузьких колах київських монахів Великий Екзорцист Абдристович.
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01.09.2022 17:26 Відповісти
Дєвочка люся завжди каже, що їх вигідно.
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01.09.2022 17:36 Відповісти
Арестович - трус и ******. Обещал идти на фронт - иди, урод на фронт.
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01.09.2022 17:42 Відповісти
Ви впевнені, що через цього балабола-полковника на фронті не загинуть люди? З нього командир, як із собачого хвоста сито. Нехай сидить, найвеличнішу бубочку забавляє. Так шкоди менше.
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02.09.2022 00:33 Відповісти
Люська , - марш на фронт!
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01.09.2022 17:43 Відповісти
Неужели никак нельзя избавиться в информационном поле Украины от этого полковника?
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01.09.2022 17:43 Відповісти
He seems like impostor - always making contradictory statements and unrealized promises. I remember at the beginning of invasion he said that russia would flee Ukraine at the end of April.
Why is he being taken seriously and still is in the Presidential Office?
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01.09.2022 17:48 Відповісти
Because there are all finished uyobki.
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01.09.2022 22:58 Відповісти
Трепло
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01.09.2022 17:52 Відповісти
Секрет популярности Люси очень прост, идиотам и латентным ватанам, может понравится исключительно такой же ограниченный и туповатый самодур, только в кубе
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01.09.2022 17:58 Відповісти
А як воно дупу Порошенку лизало в свій час... Це не арістович-це епічний перевзуванич.
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01.09.2022 18:02 Відповісти
Оleksа_UA

@Oleksa_UA66

А це ну просто шедевр. Це класика. Зелейоби, як вам слова Адристовича?

Що кажете? Божа роса? Ну тоді хай буде.

https://twitter.com/i/status/1561726420174389250
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01.09.2022 18:22 Відповісти
збоченець! Вживає гриби і тривалі галюцінації. Пора вже палату відкривати в диспансері.

Заходить група студентів в морг на практичні зайняття.Доцент питає,показуючи на мертвяка.А хто скаже,чим займався при житті ця особа. Та це Арестович,сказав один студент. А чому,перепитав доцент.Судячи по тілу,двадні як помер,а язик до цього ворушиться.
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01.09.2022 18:06 Відповісти
Люська, так чего ты не на фронте как обещал? А *полковник* Люська не пойдет на фронт потому что он просто писдун. Стоит только посмотреть его ролики 7-10 летней давности. Где он рассказывал как можно манипулироваль людими и етим добиться славы. Кашпировский ***.
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01.09.2022 18:19 Відповісти
Вот он и манипулирует одним маленьким человеком
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01.09.2022 18:21 Відповісти
уберите мерзкую вонючую протитутину припи*довича... вместе с дерьмаком...
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01.09.2022 18:20 Відповісти
Флюгер. А був би у нього в дупі пропелер зі збитого кацапського вертака, то ще і поля міг би кропити.
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01.09.2022 18:23 Відповісти
бездарь замиовкни вже
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01.09.2022 18:24 Відповісти
Люся-курва!
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01.09.2022 18:31 Відповісти
Провокатор!!
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01.09.2022 18:48 Відповісти
Люся Дристовіч повне лайно й незрозуміло це тільки людям з вадами мізків.
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01.09.2022 19:02 Відповісти
У Люські дупло порване на німецький хрест💯!!!
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01.09.2022 19:07 Відповісти
1237 року русскіє вперше спалили Київ і розпочали війну довжиною 800 років. 2014 русскіє показали, що війна за 800 років не завершена. Хто в 2016 році думав, що це кінець, той, вибачте, - дебіл
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01.09.2022 19:22 Відповісти
дєбіл
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01.09.2022 19:47 Відповісти
"Цензор" - 👍 👏👏👏
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01.09.2022 19:55 Відповісти
Академический болтолог трепач.
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01.09.2022 20:16 Відповісти
Війна, гинуть люди, руйнація а воно в стилі приколів стьобається як на тусовці.
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01.09.2022 21:06 Відповісти
Гидота, він ще не застрелився?
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01.09.2022 21:14 Відповісти
Не боевой *******.
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01.09.2022 21:17 Відповісти
Достойний представник зекоманди.Що піпл хоче чути в цей час,те й в вуха вливають.Причому всі на всіх рівнях,стрілка манометра зеленої брехні зовсі не в червоній зоні.Манометр вже вибухнув..
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01.09.2022 21:28 Відповісти
ця говоряча голова вже набридла зі своїми бла-бла прогнозами, пора на смітник
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01.09.2022 21:49 Відповісти
люся с роли не выходит как была ****** так и осталась...
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01.09.2022 22:01 Відповісти
ТАК ВОНО З ГРУ, ЩО ТУТ НОВОГО ?
Арестович, Дугін, Корчинський у москві.
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01.09.2022 22:05 Відповісти
Перший раз пишу коментар. Воно й@@@@@е. На всю макітру. Але видно потрібне комусь.
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01.09.2022 22:54 Відповісти
Не, воно таке *******. Чого тут приховувати.
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01.09.2022 22:55 Відповісти
З почином!
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01.09.2022 23:01 Відповісти
і за що воно отримало звання полковника? за вмілі побрехенькі? чи це його особистий самотролінг?
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01.09.2022 23:56 Відповісти
Дибіл
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02.09.2022 00:58 Відповісти
Старанного учня і послідовника російського письменника - езотерика Авессалома Подводного , та ідеолога русского міра Дугіна, штатного зомбопрацівника Арестовича, за його зомбопропаганду (мабуть?), "нагородили" військовим званням "полковник". Під час війни з кацапами.... Що він може розказати правдивого і корисного для українців? Окацаплене брехло. Він як флюгер, із зміною напрямку вітру, міняє свою ідеологію, погляди, пропаганду. "Полковники" Арестовичі війни з кацапами не виграють, вони допомагють ворогу "оболванювати" українців. Вони гірші за Скабєєву і Соловйова (Арахамія).
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02.09.2022 04:54 Відповісти
закройте проституту рот... он мерзок во всем...
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02.09.2022 06:40 Відповісти
вы посмотрели передачу "в мире животных" про удивительного зверька *****
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02.09.2022 09:32 Відповісти
Треба до президента направити петицію відправити дристовича на фронт в модном прикиді петля на шиї но тільки не командиром - рядовим бо цей самовлюблённий нарцис здаст все нахрен
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02.09.2022 10:57 Відповісти
Багто коментів, що він піз*абол-флюгер, як і вся Зе команда. Але питання виникає, маючи розвід дані від США + рф з грудня вже відкрито готувалася до вторгнення, чому вся ця шобла, не розмовляла двозначними фразами. Дуже відомий прийом, який дозволяє зняти відповідальність з себе, і, в принципі, доволі часто Зе команда використовує його.
Все найближче оточення Зе намагалося переконати суспільство, що ніякого наступу не буде!
Тільки Резніков (якщо брати до уваги найближчих) якось сказав, що вони розглядають варіант з війною, всі останні де-факто повторювали тези мураєвських і медведчуківських каналів і морально роззброювали населення перед вторгненням.
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02.09.2022 15:41 Відповісти
Не слушайте этого шарлатана и гавнополковника Арестовича!!
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02.09.2022 16:15 Відповісти
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