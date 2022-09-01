"Боятися нічого - розпаковуйте тривожні валізки", - "Я ще в 16-му році розумів, що війни не уникнути", - Арестович до 24 лютого і після. ВIДЕО

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович робив кардинально протилежні заяви щодо можливої війни з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, до початку війни Арестович в інтерв'ю виданню UKRLIFE TV закликав "розбирати тривожні валізки", а після вторгнення РФ, заявив у розмові з Дмитром Гордоном про те, що ще у 2016 році розумів, що агресія невідворотна.

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