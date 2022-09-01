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Російський пропагандист Соловйов - школярам: "Русский человек всегда готов умереть. Мы никогда не знаем, когда родина скажет: "Надо!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Російський пропагандист Володимир Соловйов виступив перед школярами РФ на форумі "Знання" із закликом бути готовими померти, коли прийде відповідний наказ від керівництва держави. Все це транслювалося на російському федеральному телебаченні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Він заявив школярам про нібито особливе призначення Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Соловйов розпсихувався через пісню про "Азов" у Криму: "Сидеть 5 лет в тюрьме должны. Караоке-бар сжечь". ВIДЕО

"Русский человек всегда готов умереть. Мы никогда не знаем, когда родина скажет: "Надо!", - наголосив Соловйов школярам.

Варто зазначити, що тепер уроки в російських школах будуть починатися з політінформації. 
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Топ коментарі
+46
да полягут все русские во имя виллы на озере Комо и еще 20 ка разных объектов роскошной недвижимости
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01.09.2022 17:21
+45
Соловйов! Покажи дітям приклад! Помри!
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01.09.2022 17:23
+44
Бггг.. єврейський "чілавєк" розказує кацапськім "чілавєкам" як вмирати за кацапляндію
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01.09.2022 17:23
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Його батьківщина - палата № 6 . Куди дивляться психіатри з інституту ім Сербського , хз . .
100% - їхній пацієнт .
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01.09.2022 19:16 Відповісти
Я так понял, сам он будет прикрывать прямо из останкино?! Кому-то же надо!!!
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01.09.2022 19:14 Відповісти
Такие люди нужны Родине в тылу!
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01.09.2022 20:48 Відповісти
Я не "родіна", але кажу "рускому человєку": не чекай, сдохні сьогодні
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01.09.2022 19:18 Відповісти
...на стороне добра...і вираз такий *добрий,добрий*.
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01.09.2022 19:26 Відповісти
Він розумів:

"Лизистрата

Постой!.. Ты что-то путаешь в запале!
Известно ведь любому пацану:
На вас не нападали. Вы - напали.
Вы первыми затеяли войну!
Вы гражданам защиту обещали,
А получился форменный скандал!..
Кого и от кого вы защищали,
Когда на вас никто не нападал?
Ах, сколько на земле людишек подлых!
Такие уж настали времена!..
Вы подлость преподносите, как подвиг,
И просите за это ордена!

Предводитель (надменно)

Позвольте вам заметить с укоризной -
И поскорей возьмите это в толк! -
Мы выполняем долг перед Отчизной,
Священный перед Родиною долг!

Лизистрата (раздумчиво)

Пред Родиной, конечно, неудобно...
Долги, конечно, надо отдавать...
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, дорогие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!"

(с) Леонід Філатов
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01.09.2022 19:32 Відповісти
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01.09.2022 19:32 Відповісти
бобры загрызли Буратину,он весь в березовом соку,лежит плашмя раскинув руки,и дятлы кружатца над ним.
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01.09.2022 19:59 Відповісти
Ну так тож "русский " ... Тут Соловьову можна не турбуватися ...
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01.09.2022 19:34 Відповісти
В России кто нибудь может объяснить понятие ,,русский человек,,???? Не сможет ни один человек. Нельзя объяснить понятие которое выдуманное , пустое , фейк. Нет такого ,, русского человека,,!!!
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01.09.2022 19:52 Відповісти
А чё,чувак дело говорит.У соловушки пятеро детишек,пол отделения пехоты.
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01.09.2022 19:55 Відповісти
Це просто якийсь лютий трешняк
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01.09.2022 20:03 Відповісти
История повторяется как фарс. Политинформации и уроки мужества были в школах в СССР. Пропагандоны не понимают, а может просто лицемерят, за копеечку малую! В СССР не было Интернета и капитализма. Не было сегодняшнего колоссального разрыва между богатыми и бедными!
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01.09.2022 20:54 Відповісти
І послухати оце брехливе уйобище батьки-кацапи пустили своїх дітей.Хтось ще вірить,що кацапа можна перевиховати,чогось навчити ?Перепоховати,з допомогою бульдозера-можна,а все інше не при житті Землі."Ми живем краще всіх"-крадем унітази,ноутбуки,пральні машини і телефони у дітей.А найбільша тривалість життя?Це вже і не солов*нний послід-це брехня на увесь світ.Якщо дітки не прибиті мішком,то вони ж ці дані перепровірять...Куди він дів Іспанію,Японію і Італію з перших місць?Кацапи -вас не чіпай,то ви і самі скоро здохнете,но ми вам поможем.
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01.09.2022 20:08 Відповісти
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
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01.09.2022 20:16 Відповісти
Все умные???
https://www.youtube.com/watch?v=WHxkm6fnlXY&ab_channel=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80GaziLite
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01.09.2022 20:20 Відповісти
Яке ж воно кончене! Це що підготовка до загальної мобілізації? Так, вона пагано для підорахи закінчиться, я вам це гарантую.
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01.09.2022 20:26 Відповісти
це підготовка наступної генерації до війни з Україною і українцями. Тому єдиним виходом з цієї війни - це покінчити з рашистськими монстрами в їхньому логові.
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01.09.2022 22:19 Відповісти
Это все еще не дно?
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01.09.2022 20:29 Відповісти
Они его пробили , долетели до дна другого уровня , отлетели назад и ударились тупой головой о пробитое дно первого уровня .
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01.09.2022 20:37 Відповісти
Всё дело, как известно, в определении точки отсчёта.
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02.09.2022 08:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=G1OIRg17w64 как то так...
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01.09.2022 20:32 Відповісти
Сброд называть родиной - смешно .
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01.09.2022 20:34 Відповісти
Это не страна, это субъект, который позволяет и даже поощряет подобное, его не должно быть.

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01.09.2022 20:40 Відповісти
Вечерний Мудозвон, убейся ап стену ради пабьеды! Урод. Во плющит мудозвона. В Италию пожизеннно запретили въезд, дачки конфисковали. Жуть.
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01.09.2022 21:19 Відповісти
В кремле засели как раз нерусские - им, чем больше русских погибнет - тем лучше - Соловьёв подтвердит.
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01.09.2022 21:39 Відповісти
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01.09.2022 21:40 Відповісти
😆
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01.09.2022 21:41 Відповісти
Діти, тримайтесь подалі від психічно хворих маніяків, які прикидаються телеведучими.
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01.09.2022 21:50 Відповісти
Свинособака реально хвора. Те, що він говорить тягне на дурдом і на гамівну сорочку.
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01.09.2022 22:09 Відповісти
а хто захистить тих дітей, яких убивають рашисти? хто би цього свистобола про це запитав?
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01.09.2022 22:16 Відповісти
Лейба Троцький, коли жив разом з Бухаріним в НьюЙорку за счет перців з Уолл Стріта, запевняв їх, що вони, якщо прийдуть до влади то влаштують в Росії царство, де буде рабство, а раби будуть білими. Ну що ж, царство є, раби є правда не тількі білі, кров тече рікою. Тільки внуки перців з Уоол Стріт якось холодно відносяться до царя і його зазеркалья.
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01.09.2022 22:18 Відповісти
Еврей рассказывае рашистам как надо умирать… Изя, а ты сам не хочешь попробовать? Или ты не готов??? Интересно, когда плешивенький гитлер кони двинет, ты куда побежишь???
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01.09.2022 22:40 Відповісти
"НАДО! СЕЙЧАС!"(родина)
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01.09.2022 23:06 Відповісти
********* створіння.
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01.09.2022 23:07 Відповісти
Владимир, на связи я, родина. Уже надо. Слышишь, НАДО-О-О !
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01.09.2022 23:14 Відповісти
Ось що стається з істотою у якої відібрали три вілли на озері Комо.
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01.09.2022 23:24 Відповісти
На мясо іншими словами
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01.09.2022 23:31 Відповісти
Що б там Соловйов не розповідав,але руський переважно хоче помирати за подіну десь сидячи на зручному дивані і бажано віртуально))) Інакше в нас би в Україні були мільйони "бажаючих" на полі бою. Кращий заклик до смерті у випадку Соловйова - здохнути одночасно зі всією госдумой і президентом,подати приклад,так би мовити.
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02.09.2022 00:08 Відповісти
"хроники ********"!
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02.09.2022 00:37 Відповісти
Такі гарні зуби у соловйова - скільки мскалів можуть собі таке дозволити?
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02.09.2022 01:11 Відповісти
в рф ***** обыкновенный фашизм . который правильно назвали рашизм --- никакой свободы слова . свободы на выборах . постоянные войны за ..асвабаждение.. русскоязычных . у гитлера это называлось за жизненное пространство для немцев и воссоединение всех кто говорил на немецком ------ короче один фюрер . одна страна . один народ ---- в 14 году сша и европа не увидели угрозы для мира на европейском континенте и ***** распоясался . возомнил себя царем петром . а результат --- буча . мариуполь . чернигов . николаев . волноваха . северодонецк и десятки других городов стертых с лица земли . харьков как после гитлера . как у этого выродка ***** в голове уживается ..бессмертный полк.. и уничтожение УКРАИНЫ ---- как это возможно через 80 лет повторять то что творил гитлер --- тех животных после нюрнберга повесили . а эти что так и будут в окружении ***** трясти орденами у мавзолея на парадах . а ********* симонян шейнин норкин соловьев и дальше будут рассказывать про укронацистов и уничтожать наши города и убивать людей . а чиновники в ЕС спорят давать визы рашистам или не давать --- их уродов надо изолировать от цивилизованного мира как сев. корею пока не поймут что они натворили . а поймут эти твари только тогда . когда на белгород . курск . ростов . севастополь будут падать ракеты . снаряды и бомбы . как на харьков и николаев .........
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02.09.2022 06:41 Відповісти
хорошая мысль,отстрелите твари-пропанандону 47 хромосомку....
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02.09.2022 07:19 Відповісти
Это фсё.
И это радует.
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02.09.2022 07:56 Відповісти
"Гусский челавек"((((:
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02.09.2022 08:31 Відповісти
Инкубатор по выращиванию дебилов. Ваша тактика имеет фундаментальный изъян: вы выращивание стадо, им удобно управлять, но общество думающих людей всегда будет на шаги дальше. Победа за Украиной, потому что общество свободных и разумных людей всегда победит стадо, каким бы большим оно не было.
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02.09.2022 09:27 Відповісти
помёт злобный как бешеная собака
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02.09.2022 10:05 Відповісти
Свинособака это ошибка природы.
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02.09.2022 12:02 Відповісти
Раз таку маячню почали нести, то діла у кацапів зовсім пєчальні
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02.09.2022 21:22 Відповісти
"Страна, которой нет"
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03.09.2022 16:25 Відповісти
сам соловйоб вмирати не збирається.
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04.09.2022 10:37 Відповісти
Тебе, шапиро-соловей, уже давно пора отдать свою вонючую жизнь...
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04.09.2022 11:58 Відповісти
Тільки в мене він асоціюється із гадом повзучим?
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20.09.2022 18:48 Відповісти
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