Російський пропагандист Соловйов - школярам: "Русский человек всегда готов умереть. Мы никогда не знаем, когда родина скажет: "Надо!". ВIДЕО

Російський пропагандист Володимир Соловйов виступив перед школярами РФ на форумі "Знання" із закликом бути готовими померти, коли прийде відповідний наказ від керівництва держави. Все це транслювалося на російському федеральному телебаченні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Він заявив школярам про нібито особливе призначення Росії.

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"Русский человек всегда готов умереть. Мы никогда не знаем, когда родина скажет: "Надо!", - наголосив Соловйов школярам.

Варто зазначити, що тепер уроки в російських школах будуть починатися з політінформації.