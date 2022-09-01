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Російський пропагандист Соловйов - школярам: "Русский человек всегда готов умереть. Мы никогда не знаем, когда родина скажет: "Надо!". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Російський пропагандист Володимир Соловйов виступив перед школярами РФ на форумі "Знання" із закликом бути готовими померти, коли прийде відповідний наказ від керівництва держави. Все це транслювалося на російському федеральному телебаченні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Він заявив школярам про нібито особливе призначення Росії.
"Русский человек всегда готов умереть. Мы никогда не знаем, когда родина скажет: "Надо!", - наголосив Соловйов школярам.
Варто зазначити, що тепер уроки в російських школах будуть починатися з політінформації.
Топ коментарі
+46 Nov
показати весь коментар01.09.2022 17:21
+45 Алла Капацына
показати весь коментар01.09.2022 17:23
+44 Зэлэный_Змий
показати весь коментар01.09.2022 17:23
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Будь ласка, зачекайте...
100% - їхній пацієнт .
"Лизистрата
Постой!.. Ты что-то путаешь в запале!
Известно ведь любому пацану:
На вас не нападали. Вы - напали.
Вы первыми затеяли войну!
Вы гражданам защиту обещали,
А получился форменный скандал!..
Кого и от кого вы защищали,
Когда на вас никто не нападал?
Ах, сколько на земле людишек подлых!
Такие уж настали времена!..
Вы подлость преподносите, как подвиг,
И просите за это ордена!
Предводитель (надменно)
Позвольте вам заметить с укоризной -
И поскорей возьмите это в толк! -
Мы выполняем долг перед Отчизной,
Священный перед Родиною долг!
Лизистрата (раздумчиво)
Пред Родиной, конечно, неудобно...
Долги, конечно, надо отдавать...
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, дорогие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!"
(с) Леонід Філатов
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
https://www.youtube.com/watch?v=WHxkm6fnlXY&ab_channel=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80GaziLite
И это радует.