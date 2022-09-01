УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10087 відвідувачів онлайн
Новини Відео За кордономВійна в Україні Війна
18 822 101
війна (56084) вторгнення (361) Лавров (1469) Молдова (1290) Росія (47112) Ніколенко Олег (207)

Лавров знову повторив погрози Молдові. В МЗС України нагадали, що саме це передувало повномасштабному вторгненню РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Влада РФ сприйматиме будь-які дії проти російських військ, присутніх у придністровському регіоні, як напад.

Відповідну заяву зробив 1 вересня під час виступу у Московському держінституті міжнародних відносин міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

"У Придністров’ї перебувають наші миротворці, там наша група військових, які охороняють найбільші в Європі склади боєприпасів у Колбасні. І всі повинні розуміти, що будь-які дії, які загрожуватимуть безпеці наших військовослужбовців, будуть розглядатися як напад на Росію відповідно до міжнародного права", - сказав російський міністр.

Він також заявив, що керівництво Молдови "податливо дотримується вказівок Заходу", а у самій Молдові, "насаджується русофобія".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лавров: Ми зробимо все, щоб захистити інтереси російськомовного населення Молдови. ВIДЕО

У відповідь, зазначає видання, зовнішньополітичне відомство Молдови наголосило, що у Молдові не зареєстровано випадків порушення прав нацменшин, які говорять російською чи іншими мовами.

"Права населення, що розмовляє російською, українською, гагаузькою, болгарською та мовами інших національних меншин, дотримуються відповідно до демократичних принципів. Щодо російськомовних громадян, згаданих у заяві, до компетентних органів нашої країни не надходило повідомлень про порушення їхніх прав", - зазначили у міністерстві.

Також повідомляється, що міністр закордонних справ Ніку Попеску 1 вересня викликав до відомства тимчасово повіреного у справах Росії в Молдові у зв'язку із вказаною заявою Лаврова.

Прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у твіттері нагадав, що Росія і раніше виправдовувала свої агресивні дії "захистом російськомовних".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова також відчула наслідки війни Росії проти України, - Санду

"Лавров заявив, що Москва докладе всіх зусиль для захисту російськомовного населення Молдови. Ми це бачили. Це був саме той хибний привід, який Росія використала для виправдання свого вторгнення до України", - зазначив він.

Посадовець наголосив, що Україна висловлює нашу повну підтримку суверенітету та територіальній цілісності Молдови.

Лавров знову повторив погрози Молдові. В МЗС України нагадали, що саме це передувало повномасштабному вторгненню РФ 01

Читайте також: Україна та Молдова відбудували ділянку залізниці в обхід Придністров’я

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+36
група військових, які охороняють найбільші в Європі склади *********** у Колбасні. І Джерело: https://censor.net/ua/n3364529

А вот с этого момэнта поподробнее....это не те самые боеприпасы, в которых остро нуждается ЗСУ?
показати весь коментар
01.09.2022 18:36
+26
Игого тупая старая кляча
показати весь коментар
01.09.2022 18:35
+20
показати весь коментар
01.09.2022 18:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Рашка може атакувати сухопутно Молдову тільки після захоплення Одеси, а цього вже не буде, якщо спробують обстрілювати через нашу територію, то наші ППО збиватимуть.
Придністров'я для Молдови залишається і на далі проблемою, тих кацапів-миротворців по хорошому всіх треба перебити і тоді запанує лад і спокій.
показати весь коментар
01.09.2022 23:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 