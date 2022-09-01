Лавров знову повторив погрози Молдові. В МЗС України нагадали, що саме це передувало повномасштабному вторгненню РФ. ВIДЕО

Влада РФ сприйматиме будь-які дії проти російських військ, присутніх у придністровському регіоні, як напад.

Відповідну заяву зробив 1 вересня під час виступу у Московському держінституті міжнародних відносин міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"У Придністров’ї перебувають наші миротворці, там наша група військових, які охороняють найбільші в Європі склади боєприпасів у Колбасні. І всі повинні розуміти, що будь-які дії, які загрожуватимуть безпеці наших військовослужбовців, будуть розглядатися як напад на Росію відповідно до міжнародного права", - сказав російський міністр.

Він також заявив, що керівництво Молдови "податливо дотримується вказівок Заходу", а у самій Молдові, "насаджується русофобія".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лавров: Ми зробимо все, щоб захистити інтереси російськомовного населення Молдови. ВIДЕО

У відповідь, зазначає видання, зовнішньополітичне відомство Молдови наголосило, що у Молдові не зареєстровано випадків порушення прав нацменшин, які говорять російською чи іншими мовами.

"Права населення, що розмовляє російською, українською, гагаузькою, болгарською та мовами інших національних меншин, дотримуються відповідно до демократичних принципів. Щодо російськомовних громадян, згаданих у заяві, до компетентних органів нашої країни не надходило повідомлень про порушення їхніх прав", - зазначили у міністерстві.

Також повідомляється, що міністр закордонних справ Ніку Попеску 1 вересня викликав до відомства тимчасово повіреного у справах Росії в Молдові у зв'язку із вказаною заявою Лаврова.

Прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у твіттері нагадав, що Росія і раніше виправдовувала свої агресивні дії "захистом російськомовних".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова також відчула наслідки війни Росії проти України, - Санду

"Лавров заявив, що Москва докладе всіх зусиль для захисту російськомовного населення Молдови. Ми це бачили. Це був саме той хибний привід, який Росія використала для виправдання свого вторгнення до України", - зазначив він.

Посадовець наголосив, що Україна висловлює нашу повну підтримку суверенітету та територіальній цілісності Молдови.

Читайте також: Україна та Молдова відбудували ділянку залізниці в обхід Придністров’я