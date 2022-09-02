"Офицеры и контрактники собираются оружие складывать": Загарбник розповів, що деякі окупанти збираються відмовитись воювати, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Військовий РФ розповів про наміри деяких окупантів поїхати з війни.

Про це свідчить перехоплення ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами російського загарбника, піхота, а саме офіцери та контрактники, збираються 15 числа "складати зброю та відмовлятися воювати далі".

"Нічого не буде, якщо вся піхота, то, мені здається, заб'ють х#р всі на це", - додав окупант.

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