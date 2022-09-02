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"Офицеры и контрактники собираются оружие складывать": Загарбник розповів, що деякі окупанти збираються відмовитись воювати, - перехоплення ГУР МО. АУДIО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військовий РФ розповів про наміри деяких окупантів поїхати з війни.
Про це свідчить перехоплення ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
За словами російського загарбника, піхота, а саме офіцери та контрактники, збираються 15 числа "складати зброю та відмовлятися воювати далі".
"Нічого не буде, якщо вся піхота, то, мені здається, заб'ють х#р всі на це", - додав окупант.
Топ коментарі
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@jason_provocat
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31 серп.
Латынина сегодня, чуть не расплакалась в эфире узнав, что третий армейский корпус из РФ фактически был разбит на части и уже значительно утилизирован. И просто просияла от счастья узнав, что он еще не весь разбит и будет воевать в Украине!
ВОПРОС: Это уе.ище вообще за кого?
Я до чого,чому потрібно так перебріхувати,коли це може кожен перевірити,ну і друге вже й Латиніна Вам в борщ насрала,яка до речі топить за Україну по повній з 14го року.
Люська давно хоче на росію
рускомірська бавовна
Фото за 2005 рік!!
Зебіл ти др**иш на Арестовича ?
Питань немає.
вона давно розпалена.
https://www.youtube.com/watch?v=S0dqmlmSs00&ab_channel=VladimirMoskalenko
А тут за 15 днів до запланованого інформацію видали..... тупість чи крот десь?
начальник скаже іде воюй, і він піде воювати, бо кацап це раб бесправний
- Зачем нам, собственно,
Европа?
Что Мир в ней Русский позабыл? -
Король
Резиновая Попа
С улыбкой черни говорил.
- Где трудолюбие? Без лени
Сотрем украинцев, как дым.
Фигню,
Что сдуру выдал Ленин,
Обратно переучредим.
Лихие в уши лезут вести.
В бой кличет Родина опять.
Поверьте,
Нету больше чести,
Чем «грузом 200» скрепно стать.
Поверьте, други, в пушках сила!
Упрямый росс непобедим!
Иль ордена,
Или могила,
Но наш остаться должен Крым.
- Мы газом вымучим Европу!...
Один парнишка пробурчал:
- Загнать бы Крым и Севастополь
В твою Резиновую Попу,
Чтоб раз…(но тут же замолчал).
не могли до цього раніше додуматись?