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Українські бійці перечікують обстріл в окопі: "Танчик зовсім близько попав. Зараз осколки будуть сипатися". ВIДЕО
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Масований обстріл ворожої артилерії застав українських воїнів у дорозі, і вони були змушені сховатися від російських бомб в окопі.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував короткий відеозапис очікування бійцями завершення обстрілу. На ньому українські воїни, дослухаючись до вибухів, обговорюють буденні бойові моменти.
Топ коментарі
+25 Вася Шевченко f77d76ba
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+23 Сергей Ткаченко a73c9e6e
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+18 Харьков Сумской
показати весь коментар02.09.2022 10:57
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Допомагаймо бійцям через волонтерів, які везуть воїнам необхідне для облаштування окопів.
Знімків із супутників вже більш, ніж треба.
І в багнюці та холоді вони не зігрівають тих, хто нас захищає.
бойова одиниця
- Тільки присядеш відпочити, зняти мокрі шкарпетки і вилити воду з чобіт, як знову кажуть:
«Збираємось. В'@@емо нову ціль».
Помитись ми змогли вперше через тижні два-три після початку.
Терпіли, бо ну а як інакше?
Фото: в яких умовах доводилось працювати, і навіть жити.
настоящие трудяги-фронтовики, чернорабочие войны.