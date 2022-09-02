Українські бійці перечікують обстріл в окопі: "Танчик зовсім близько попав. Зараз осколки будуть сипатися". ВIДЕО

Масований обстріл ворожої артилерії застав українських воїнів у дорозі, і вони були змушені сховатися від російських бомб в окопі.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував короткий відеозапис очікування бійцями завершення обстрілу. На ньому українські воїни, дослухаючись до вибухів, обговорюють буденні бойові моменти.

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