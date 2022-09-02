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Лави батальйону імені Джохара Дудаєва поповнили досвідчені воїни-розвідники. ВIДЕО
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Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва поповнився новими досвідченими воїнами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, з поповнення сформовано розвідувальну роту.
Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва - добровольчий військовий підрозділ, що бере участь у війні на сході України. Складається переважно з чеченців, що вимушені були покинути свою батьківщину та проживають у країнах Західної Європи. Також у складі батальйону воюють українці, росіяни, інгуші, азербайджанці, татари та представники інших народів. Названий на честь Джохара Дудаєва, першого президента Чеченської Республіки Ічкерія. З березня 2022 року увійшов до складу Інтернаціонального легіону територіальної оборони України.
Топ коментарі
+38 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар02.09.2022 11:34
+11 Фрол Медвепут d1caba8f
показати весь коментар02.09.2022 13:42
+7 дмитрий a4f273bf
показати весь коментар02.09.2022 11:33
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Будь ласка, зачекайте...
А почему россиян пускают в Европу ?
а в зеркало смотрели ?
вояки сраные... кадыров из Грозного никуда не выезжал...оно серливое дерьмо...а не вояка...
Из 30-ти тысяч своих архаровцев он максимум 2-3 тысячи задействовал и то на третьих ролях.
Почему? А нафига оно ему надо по большому счёту? Ему Чечню держать надо, а не класть своих людей в далекой Украине. Тем более неведомо, что там после войны будет в том же Кремле.
Разом зламаємо хребет кацапським загарбникам!