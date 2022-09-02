УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8693 відвідувача онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
18 832 11
війна (56124) чеченці (106) ЗСУ (5686)

Лави батальйону імені Джохара Дудаєва поповнили досвідчені воїни-розвідники. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва поповнився новими досвідченими воїнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з поповнення сформовано розвідувальну роту.

Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва - добровольчий військовий підрозділ, що бере участь у війні на сході України. Складається переважно з чеченців, що вимушені були покинути свою батьківщину та проживають у країнах Західної Європи. Також у складі батальйону воюють українці, росіяни, інгуші, азербайджанці, татари та представники інших народів. Названий на честь Джохара Дудаєва, першого президента Чеченської Республіки Ічкерія. З березня 2022 року увійшов до складу Інтернаціонального легіону територіальної оборони України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Хвороба русизму, - чеченські лідери про росіян та Росію. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+38
Батальйону імені Джохара Дудаєва-респект...
показати весь коментар
02.09.2022 11:34
+11
Вдалого вам полювання на москалів, хлопці!
показати весь коментар
02.09.2022 13:42
+7
Хорошо, главное чтобы без фсбшно-кадыровской агентуры в своём составе и тяготению в дальнейшем к созданию ОПГ, как у них иногда бывает
показати весь коментар
02.09.2022 11:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З початку війни 243 росіянина отримали українські паспорти

А почему россиян пускают в Европу ?

а в зеркало смотрели ?
показати весь коментар
02.09.2022 11:33 Відповісти
Українськи паспорти дають тільки росийським корупціонерам там олігархам, щоб з них зняли санкції.
показати весь коментар
02.09.2022 11:39 Відповісти
Хорошо, главное чтобы без фсбшно-кадыровской агентуры в своём составе и тяготению в дальнейшем к созданию ОПГ, как у них иногда бывает
показати весь коментар
02.09.2022 11:33 Відповісти
Батальйону імені Джохара Дудаєва-респект...
показати весь коментар
02.09.2022 11:34 Відповісти
Крысина путлера кадыров обстреливал пустые дома где никто не жил...типа искал Степана Бандеру...видосы снимали фейковые типа для ********** и прочих пропагандонов кремля...
вояки сраные... кадыров из Грозного никуда не выезжал...оно серливое дерьмо...а не вояка...
показати весь коментар
02.09.2022 11:49 Відповісти
Для Украины очень хорошо, что Кадыров и его вояки в основном геройствуют в тиктоке.
Из 30-ти тысяч своих архаровцев он максимум 2-3 тысячи задействовал и то на третьих ролях.
Почему? А нафига оно ему надо по большому счёту? Ему Чечню держать надо, а не класть своих людей в далекой Украине. Тем более неведомо, что там после войны будет в том же Кремле.
показати весь коментар
02.09.2022 12:56 Відповісти
Украина от этого мудака не так и далека, кстати ))), гораздо ближе чем рсукие урал и сцибир, где его бандиты промышляют аж гай гудэ. Но в Украине на много порядков (в математическом смысле) опасней, вот эти героические джыгиты и не спешат подыхать за путлера.
показати весь коментар
02.09.2022 19:52 Відповісти
Вдалого вам полювання на москалів, хлопці!
показати весь коментар
02.09.2022 13:42 Відповісти
Справжнім чеченцям - подяка і шана!
Разом зламаємо хребет кацапським загарбникам!
показати весь коментар
02.09.2022 15:20 Відповісти
Иншаалла
показати весь коментар
02.09.2022 23:31 Відповісти
Перемоги над кацапами !
показати весь коментар
02.09.2022 15:24 Відповісти
 
 