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Артилеристи знищують ворожий підрозділ, що розгорнувся для атаки на українські позиції. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські артилеристи знищили російський підрозділ, що приготувався до атаки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної артатаки українські бійці опублікували в соцмережах.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+70
Виконавцям-респект...
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02.09.2022 12:21
+49
Так би і дивився.
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02.09.2022 12:22
+45
впечатляет..
красивое ...
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02.09.2022 12:22
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Виконавцям-респект...
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02.09.2022 12:21 Відповісти
Ну да, ВСУ ездит на технике с буквой Z, давай еще что то напиши)
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02.09.2022 14:41 Відповісти
Кацап, а за какие шиши ты будешь покупать газ у республики Якутия? Или надеешься, что сибирский каганат пришлет дров в качестве гуманитарной помощи?
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02.09.2022 15:00 Відповісти
Поїдуть в Душанбе на заробітки .
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03.09.2022 14:08 Відповісти
**** ПОВСИРАЙТЕСЯ КОНЧЕНІ ДЕГЕНЕРАТИ, ЯКІ МОНТУВАЛИ ГІВНОМУЗИКУ ДО РОЛИКУ. надіюсь ви поглохните, вилупки.
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02.09.2022 15:03 Відповісти
впечатляет..
красивое ...
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02.09.2022 12:22 Відповісти
Еще пару- тройку туда же закинуть
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02.09.2022 14:01 Відповісти
Так би і дивився.
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02.09.2022 12:22 Відповісти
Дуже файно.
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02.09.2022 12:22 Відповісти
Орки схоже добряче - під кайфом ,, троє з них навіть не зреагували на приліт снаряду позаду них і потім спереду . .
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02.09.2022 12:27 Відповісти
це ж сповільнена зйомка
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02.09.2022 12:30 Відповісти
Це називається "згарячу". Були випадки, що солдат з відірваною головою або простреленим серцем пробігав десятки метрів.
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02.09.2022 12:40 Відповісти
Деякі навіть добігали до Київа
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02.09.2022 12:42 Відповісти
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02.09.2022 12:44 Відповісти
захарченко добіг до Ландона
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02.09.2022 14:24 Відповісти
??? Гугл-перекладач підводить?
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02.09.2022 14:40 Відповісти
Вирішили, что то фейковий прильот. Вони ж всю арту ЗСУ давно побили
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02.09.2022 12:50 Відповісти
То на них напав стовбняк
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02.09.2022 13:22 Відповісти
козломордый ...твое мнение очень ценно для Нас .
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02.09.2022 14:51 Відповісти
Вы тупые. Цапы уже выдавали ранее видео с наших байрактаров за свое.
Вам нечем там снимать! Авиации вашей там тоже нет.
Все, на что вас хватает, это брать наши видео и подсовывать под своим.
Вы даже те 2 баржи не смогли снять вчера, что придумали с украинским десантом.
Вы же контролируете территорию! 21 век. Какие проблемы?
А проблемы в том, что это все ваше вранье и пропаганда. Нет этого. Нечего снимать вот и нет фото и видео материалов.
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02.09.2022 15:01 Відповісти
Тупой кацап пришел за новыми видосиками ****** для своих говноресурсов? В принципе, можешь воровать. ВСУ вам ещё таких кадров наснимают вагон. Пусть кацапы наяривают на дохлую кацапню.
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02.09.2022 15:06 Відповісти
На це можно дивитися вічно
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02.09.2022 12:31 Відповісти
..и превратились в белых "жигулей"
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02.09.2022 12:33 Відповісти
Сподіваюсь, решту теж добили...
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02.09.2022 12:33 Відповісти
chut praveje rebjata , chutj chutj
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02.09.2022 12:34 Відповісти
Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре! ................................................... Если вы уже устали -
Сели-встали, сели-встали ................................................... Главный академик HIMARS
Доказал - залп ATACMS
Вам заменит **************.
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02.09.2022 12:40 Відповісти
Довбіть хлопці кацапню так щоб в них "пердакі" на німецький хрест розривало.!
Слава ЗСУ! Смерть кацапам!
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02.09.2022 12:42 Відповісти
Приємно бачити , як розлітаються кацапи в різні сторони , супер 👍🏼🙂💪
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02.09.2022 12:44 Відповісти
пивная, еще парочку! 💥💥💥
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02.09.2022 12:48 Відповісти
фсЁ ідьот па плану
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02.09.2022 13:07 Відповісти
оркам - досвід смерті
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02.09.2022 13:12 Відповісти
Знайомий казав, що коли 152 падає за 30 м це вже вирвані уши, як мінімум.
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02.09.2022 13:14 Відповісти
Они там как зомби какие то. Слева вверху чувак идет, приход, он идет, как ни в чем не бывало. Еще пара, ему по барабану. Нормальный бы упал, прикрыл голову руками, а там несколько стоят...
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02.09.2022 13:15 Відповісти
Так він же живий мертв'як
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02.09.2022 13:23 Відповісти
А чего ему бояться - у него жопа, как у фюрера, резиновая - залатают! Не впервой!
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02.09.2022 13:25 Відповісти
Новый фактор роста спроса на автомобили ВАЗ

Турецкие СМИ не без оснований, с удовольствием публикуют видео работы Байрактаров на фронте в Украине. И надо заметить, что эти легкие машинки действительно работают на слову и что интересно, иногда работают соло, а иногда - в комбинации с другими средствами поражения. Иногда они просто наводят огонь более тяжелых систем, а иногда - прокладывают для них путь. По разным данным, именно Байрактар вывел из строя радар системы ПВО на крейсере Москва, а вслед за этим и прилетала пара Нептунов, которые перевели ракетный крейсер в режим ракетной подлодки. В общем, турецкая сторона ведет собственные подсчеты того, что было уничтожено силами Байрактаров и выглядит эта статистика примерно так:
https://twitter.com/clashreport/status/1565491818699030529
В общем, такая статистика нужна производителю для того, чтобы понимать, что можно улучшить в своем изделии, а также в его системах вооружений, ну и кроме того, это не стыдно предъявить потенциальным покупателям, чтобы показать эффективность их разработки. Не сомневаюсь, что вся эта статистика подается с рыночной стоимостью каждой единицы уничтоженной техники, для наглядности. Ну и понятно, что турки не станут показывать количество уничтоженных орков именно их машинками, хотя наверняка располагают и этими данными.

Мы не раз писали о Байрактарах под разным углом зрения, но в данный момент этот интерес вызван серией видео, которые турецкие СМИ опубликовали буквально в эти дни. Собственно говоря, сама картинка поражения мордорской техники мало чем отличается от того, что мы с удовольствием наблюдали в Сирии, Ливии, а также в Азербайджане, кроме одного. На видео хорошо заметна очень специфичная лазерная подсветка цели. Именно она говорит о том, что ВСУ получили на вооружение новые системы вооружений, которые были только слегка анонсированы.
https://twitter.com/i/status/1565379146561224706
Речь идет об управляемых ракетах APKWS II и управляющем комплексе «Вампир». Насколько можно понять из описаний, это - крайне адаптивная система, способная работать как против наземных, так и воздушных целей и что самое главное, она может монтироваться на любой платформе - джипе, самолете или вертолете. Разработчик собрал вместе уже имеющиеся в производстве модули, немного допилил их и выдал целостную, интегрированную систему, которая зашла к нам по графе «противодроновое оружие».

Разработчик сделал изделие компактным и способным интегрироваться с любыми платформами, используемыми современными войсками, но понятно, что вся система выстроена вокруг боеприпаса - ракеты APKWS II. Это - замечательная ракета хотя бы потому, что здесь разработчики: BAE Systems, Northrop Grumman и General Dynamics, смогли показать чудеса экономичности и инженерной мысли. Дело в том, что за основу разработки была взята неуправляемая ракета Hydra 70, дешевая и простая в изготовлении, которая использовалась в авиации для стрельбы пакетами. Это примерный аналог НУРов, которые мы видим при стрельбе с наших вертолетов или штурмовиков. Их выпустили огромным тиражом, но спустя время требования изменились и укладывание пакетов неуправляемых ракет стало моветоном. Именно поэтому Пентагон и объявил конкурс на доработку этих ракет в управляемый вариант.
Разработчикам удалось разработать очень компактный блок системы управления с очень необычным дизайном. Видимо изначально было решено, что все элементы ракеты Hydra 70 должны остаться и на новом изделии, а блок управления должен как-то вписаться в эту ракету так, чтобы не пришлось ничего выкидывать. В итоге, у ракеты остался блок с двигателем и топливом к нему, в том виде, в котором он и был. Неизменной осталась и головная или боевая часть. Это - очень важно, поскольку практически все управляемые ракеты имеют систему наведения в передней части ракеты, а уже за ней располагается боевая часть.

Здесь же поступили иначе. Hydra 70 осталась такой, какой и была, а новый блок оказался вставленным в месте естественного соединения боеголовки и двигательной части ракеты. Именно эта вставка имеет управляющие плоскости и датчики системы наведения, которые как раз и стоят в «крыльях» этой ракеты. Проще говоря, для модернизации неуправляемой Гидры надо было просто отсоединить боеголовку от двигательной части и между ними установить управляющий блок. С этого момента ракета становится управляемой. А с учетом того, сколько на складах имеется этих самых Гидр, то в общем, этот запас можно считать бесконечным. Оно и понятно, ведь изначально планировалось, что они будут расходоваться не единицами, а пакетами.

И вот компания L3HARRIS взяла эти ракеты за основу, использовала имеющиеся элементы системы лазерного наведения и создала компактный, целостный комплекс, который поражает своей универсальностью. Изначально речь шла о том, что система будет устанавливаться на пикапах и будет служить средством для борьбы с дронами, поскольку небольшая ракета имеет относительно малую дальность и потолок. Но как теперь понятно, теперь эта система работает и с Байрактаров. Нам трудно судить о том, как именно она интегрирована в прицельный комплекс дрона и требовались ли для этого какие-то доработки, но факт остается фактом, Турецкая машинка уже работает по наземным целям именно этими, новыми ракетами.
https://www.youtube.com/watch?v=IZoO6aXt69o&t=88s

Надо заметить, что это не первое такое поразительное решение, ранее мы писали о том, что американские разработчики создали систему, позволяющую легко модернизировать имеющиеся свободно падающие бомбы, в высокоточные боеприпасы, способные корректировать свою траекторию полета уже после отделения от бомбардировщика. Просто уже на существующую бомбу устанавливают две насадки, одну - на носовую часть, а вторую - на хвостовую и вот она уже превращается в боеприпас нового поколения. Но главное, это не требует огромных средств на разработку нового изделия и времени на его выпуск в том количестве, которое необходимо для вооруженных сил.

Эта ракета была допилена ровно по тому же самому принципу. Чисто теоретически всем понятно, что экономия бюджетных средств это, хорошо, но вот прямо сейчас встал вопрос о потребности быстрых и крайне объемных поставок на театр военных действий и если с другими системами вооружений возникают проблемы, по мере опустошения складских запасов, то в данном случае, можно очень быстро нарастить поставки таких ракет просто в гигантских объемах. Если к нам уже зашли эти ракетные комплексы, которые чуть «легче» чем знаменитые «Хллфайр», но несравнимо дешевле их, то это просто замечательные новости. Ну а если они уже работают с воздуха и тем более с дронов, то у лаптей начинается новая эпоха диареи. Сейчас они пугаются прямо в берцы при слове «хаймарс», но похоже на то, что теперь у них будет еще один повод для этого благородного дела. А ведь это - не последнее название, которое им прийдется запомнить…
anti-colorados
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02.09.2022 13:34 Відповісти
Ну, взагалі то, не дуже влучно.Велике розсіювання. Але памперси їм би знадобилися
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02.09.2022 13:52 Відповісти
"Улетают в родньіе края
жигуля, жигуля, жигуля..." (почти С)
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02.09.2022 14:33 Відповісти
орки пришли на сафари оказалось пекло
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02.09.2022 14:45 Відповісти
давай закурим таварищ,па адной
давай закурим,таварищ мой.
некому бежать,некому курить,и город не взят,жив или нет?
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02.09.2022 15:17 Відповісти
Кацапи вже вхопили цього роліка та видають його на ТГ за свою перемогу над 28 бригадою
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02.09.2022 18:02 Відповісти
первый лег четко. Другие - разброс с допустимым КВО, по любому на такой дистанции осколки свое сделают. Те кто выжил после первого, гарантированно тяжелые 300-е. Техника тоже пострадала стопудов. Респект ВСУ.
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02.09.2022 21:14 Відповісти
beautiful
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03.09.2022 21:45 Відповісти
 
 