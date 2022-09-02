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Український Bayraktar TB2 знищив ворожий міномет 2Б11 "Буревісник" та вантажівку "Урал" з боєприпасами. ВIДЕО
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Українські воїни за допомогою БПЛА Bayraktar TB2 знищили ворожий міномет 2Б11 "Буревісник" та вантажівку "Урал" з боєприпасами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований в соцмережах. На записі помітно, що під час атаки українського безпілотника було щонайменше поранено кількох окупантів.
Топ коментарі
+38 дмитрий a4f273bf
показати весь коментар02.09.2022 15:58
+15 Злий Укр
показати весь коментар02.09.2022 16:16
+14 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар02.09.2022 16:17
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Будь ласка, зачекайте...
С полезной нагрузкой полторы тонны...
Та брешуть люди...дрон стоко на борт не вазьметь...тяжко буде🤣👍👌
Сюди б пісеньку про кукарачу
(іспанською це тарган).
Вона була модна десь у 60-і.
Але іноді трохи гумору не мішає.
Після нього жоден кацап не виживав!
Снова наблюдаем видео работы «Байрактаров» по технике Орды. Приятное зрелище.
Был момент, спустя примерно два месяца после начала войны, когда они почти исчезли. Тогда россиянам удалось создать вдоль линии фронта эшелонированную ПВО и у беспилотников шансов подобраться к их боевым порядкам не было. А терять дорогущие «Байрактары» было расточительством.
Потом подошли «Хаймарсы», а ВВС ВСУ получили противорадиолокационные ракеты AGM. Причём уже второго поколения. Там бесполезно вырубать радар в надежде, что ракета потеряет цель. Она просто запоминает место, откуда был сигнал и летит туда.
Украинцы выбили ПВО или, во всяком случае, сильно его проредили и вот - «Байрактары» снова в деле и авиация чувствует себя сильно свободнее.
Все идёт неплохо. Надо ждать и верить в ВСУ. Они справятся.