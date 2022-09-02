Український Bayraktar TB2 знищив ворожий міномет 2Б11 "Буревісник" та вантажівку "Урал" з боєприпасами. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою БПЛА Bayraktar TB2 знищили ворожий міномет 2Б11 "Буревісник" та вантажівку "Урал" з боєприпасами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований в соцмережах. На записі помітно, що під час атаки українського безпілотника було щонайменше поранено кількох окупантів.

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