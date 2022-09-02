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Український Bayraktar TB2 знищив ворожий міномет 2Б11 "Буревісник" та вантажівку "Урал" з боєприпасами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни за допомогою БПЛА Bayraktar TB2 знищили ворожий міномет 2Б11 "Буревісник" та вантажівку "Урал" з боєприпасами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований в соцмережах. На записі помітно, що під час атаки українського безпілотника було щонайменше поранено кількох окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Турецька компанія Baykar Makina показала прототип нового ударного безпілотника "Червоне яблуко", який планують виробляти в Україні. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+38
Харооош, заждались уже видосов с характерной рамкой. Хаймарсы расчистили дорогу, Байрики приняли эстафету, лукас
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02.09.2022 15:58
+15
Гарні пташки, виклюють кацапів
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02.09.2022 16:16
+14
Це вони свою кончину скору відчувають! Тепер треба стежити не тільки за ручками, а й за ніжками бо вони можуть їх десь понести в сторону кордону!
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02.09.2022 16:17
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Харооош, заждались уже видосов с характерной рамкой. Хаймарсы расчистили дорогу, Байрики приняли эстафету, лукас
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02.09.2022 15:58 Відповісти
Гарні пташки, виклюють кацапів
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02.09.2022 16:16 Відповісти
Це вони свою кончину скору відчувають! Тепер треба стежити не тільки за ручками, а й за ніжками бо вони можуть їх десь понести в сторону кордону!
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02.09.2022 16:17 Відповісти
Злые языки кажуть что Сельчук Байрактар придумал совершенно новый боевой дрон и уже испытал его...
С полезной нагрузкой полторы тонны...
Та брешуть люди...дрон стоко на борт не вазьметь...тяжко буде🤣👍👌
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02.09.2022 16:03 Відповісти
Там даже можно подвесить того круглого кацапского генерала. И сбросить где надо.
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02.09.2022 16:28 Відповісти
подвешенных кацапских генералов уже можно не сбрасывать. Хай висят до конца войны.
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02.09.2022 19:19 Відповісти
Гарне відео.
Сюди б пісеньку про кукарачу
(іспанською це тарган).
Вона була модна десь у 60-і.
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02.09.2022 16:04 Відповісти
Пісня правильна.
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02.09.2022 16:28 Відповісти
Так, правильна.
Але іноді трохи гумору не мішає.
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02.09.2022 17:34 Відповісти
Літав -порхав Байрактар
Після нього жоден кацап не виживав!
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02.09.2022 16:15 Відповісти
Кацапи бігали , як таргани на морозі
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02.09.2022 18:51 Відповісти
Дуже файно!
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02.09.2022 17:25 Відповісти
Треба підвищувати не тільки вантажопідйомність, але й дальність польоту. Щоб до кацапських ракетних заводів в Сибіру та на кралі долетіти міг (3000+ км)
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02.09.2022 17:27 Відповісти
ППО свинолупих вже настільки посипалося, що знов Байрактари "вийшли на полювання" в тому режимі, в якому і повинні - за окремими машинами, відділеннями живої сили тощо.
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02.09.2022 20:06 Відповісти
А должен баржи топить, которыми через Днепр орки переправляют в Херсон вооружения и личных состав!
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02.09.2022 20:23 Відповісти
Епічно. Особливо в цьому музичному супроводі.
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03.09.2022 10:30 Відповісти
турки в карабахе эффективнее охотились.
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03.09.2022 11:31 Відповісти
Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Снова наблюдаем видео работы «Байрактаров» по технике Орды. Приятное зрелище.

Был момент, спустя примерно два месяца после начала войны, когда они почти исчезли. Тогда россиянам удалось создать вдоль линии фронта эшелонированную ПВО и у беспилотников шансов подобраться к их боевым порядкам не было. А терять дорогущие «Байрактары» было расточительством.

Потом подошли «Хаймарсы», а ВВС ВСУ получили противорадиолокационные ракеты AGM. Причём уже второго поколения. Там бесполезно вырубать радар в надежде, что ракета потеряет цель. Она просто запоминает место, откуда был сигнал и летит туда.

Украинцы выбили ПВО или, во всяком случае, сильно его проредили и вот - «Байрактары» снова в деле и авиация чувствует себя сильно свободнее.

Все идёт неплохо. Надо ждать и верить в ВСУ. Они справятся.
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03.09.2022 19:48 Відповісти
 
 