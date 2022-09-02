Окупанти намагалися переконати МАГАТЕ, що снаряди ЗСУ розвертаються в повітрі, щоб вдарити по ЗАЕС. ВIДЕО
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Російські окупанти спробували переконати експертів МАГАТЕ у тому, що українські ракети розвертаються у повітрі, щоб бити по Запорізькій атомній електростанції. Таким чином вони намагалися пояснити, чому снаряди прилітають не з підконтрольної ЗСУ території.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів журналіст Андрій Цаплієнко. На підтвердження своїх слів він надав запис з території ЗАЕС.
"Рашистська істота в Енергодарі переконує представників МАГАТЕ, що снаряди українських сил розвертаються в повітрі, аби вдарити по атомній станції", – коментує журналіст.
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Як повідомлялося, місія МАГАТЕ на чолі з головою асоціації Рафаелем Гроссі 1 вересня прибула на ЗАЕС. Основна частина делегації пробула на електростанції 3 години 20 хвилин. Технічна група залишилася працювати у місті щонайменше до 3 вересня.
Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.
Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.
25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.
За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Місія вже прибула в Україну і 1 вересня відвідала ЗАЕС. Втім, цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.
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та витягніть того града закопайте в іншому місці під потрібним кутом в сторону Нікополя !
"Фішка" в тому що кацапи його *********ли🤣.тому він в труні і перевертається.
Хіба хтось із європейців сміявся, коли кацапи розповідали версії збиття Боїнга?
Отож, і тепер не будуть, а витратять місяці на перевірки..
Но мы работаем.
Вбивця абсолютно чесно не розуміє, чому інші люди не вбивають, злодій не розуміє, чому інші не крадуть, маніяк-педофіл не розуміє, чому інших не цікавлять діти, ну, а дурні всіх інших теж вважають за дурнів і звертаються до них як до рівних
Підручники по історії вони переписали, по економіці переписали, - саме час зайнятись і фізикою...
Пошукайте за запитом "Русская логика".
У них замість неї спокон-віку купа красноармєйского гівна із шматком газети "Іскра"...
Нагадався напис на стінці в університетській вбиральні: До дупи закони природи!
nenado specov za idiotov delatj.
ми з ще гірші ніж кацапи
це ми дозволили Гордону торговути "золотими пірамідками", які до речі ЗАТВЕРДИВ наш мінздрав як корисні
це ми на 99% (у Харкові) проголосували на виборах мера за чотири конкуруючи жидовські банди
ніде в паРаші й близько подібних довбойбів немає
маленький богобраний народець та його слуги
Кацапы бачуть,що всі їм вірять і несуть таку нісенітницю.
От така х..рня малята.
знайшли там бандеру у реакторі?
https://www.youtube.com/watch?v=-26PlhiU1Nc
- "Так, авжеж..."