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МАГАТЕ (373) Запорізька АЕС (884)

Окупанти намагалися переконати МАГАТЕ, що снаряди ЗСУ розвертаються в повітрі, щоб вдарити по ЗАЕС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Російські окупанти спробували переконати експертів МАГАТЕ у тому, що українські ракети розвертаються у повітрі, щоб бити по Запорізькій атомній електростанції. Таким чином вони намагалися пояснити, чому снаряди прилітають не з підконтрольної ЗСУ території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів журналіст Андрій Цаплієнко. На підтвердження своїх слів він надав запис з території ЗАЕС.

"Рашистська істота в Енергодарі переконує представників МАГАТЕ, що снаряди українських сил розвертаються в повітрі, аби вдарити по атомній станції", – коментує журналіст.

Також читайте: Ми не почули від МАГАТЕ головного - заклику до Росії демілітаризувати станцію, - Зеленський

Як повідомлялося, місія МАГАТЕ на чолі з головою асоціації Рафаелем Гроссі 1 вересня прибула на ЗАЕС. Основна частина делегації пробула на електростанції 3 години 20 хвилин. Технічна група залишилася працювати у місті щонайменше до 3 вересня.

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Місія вже прибула в Україну і 1 вересня відвідала ЗАЕС. Втім, цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+57
Ого у нас технології. Ракета сама може розвернутись щоб підставити кацапів.
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02.09.2022 16:04
+38
Ну чого ви дивуєтесь?
Підручники по історії вони переписали, по економіці переписали, - саме час зайнятись і фізикою...
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02.09.2022 16:13
+34
Ложь абсолютная. Снаряды еще и переобуваются на ходу, а некоторые еще успевают перекраситься в желто-синий. Внимательнее надо быть, граждане, и ни в коем случае не врать.
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02.09.2022 16:04
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Ого у нас технології. Ракета сама може розвернутись щоб підставити кацапів.
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02.09.2022 16:04 Відповісти
ну тупы-ы-ы-ы-е !

та витягніть того града закопайте в іншому місці під потрібним кутом в сторону Нікополя !
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02.09.2022 16:53 Відповісти
На эту тму можно стебаться над кацапами долго. Главное в другом: чтобы эти наивные дурачки из МАГАТЭ твердо усвоили- как только кацап открывает рот, он безбожно врет.
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02.09.2022 17:27 Відповісти
..та й воронку розверніть..))) це ж так просто... Невже не знаєте, що звідки прилетів заряд вираховується у дві секунди?
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02.09.2022 18:51 Відповісти
расиш-ракэта-бумеранг - как под Белгородом.
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02.09.2022 17:46 Відповісти
чему удивляться,если ЛОЖЬ в кацапии возведена в ранг внутренней и внешней политики,если выживший из ума старец-диктатор ,учит детей на примере--резиновой жопы !
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02.09.2022 18:30 Відповісти
Кацапы совсем о@фуели 🤣🤣🤣
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02.09.2022 19:33 Відповісти
Ото дають ! Троцький в труні перевертається!
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02.09.2022 16:04 Відповісти
Не беспокой всуе старика Троцкого. Он не был ни лысым, ни дураком.
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02.09.2022 16:08 Відповісти
Ага, він порівняно з "цим" -красень.
"Фішка" в тому що кацапи його *********ли🤣.тому він в труні і перевертається.
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02.09.2022 16:26 Відповісти
А шо случилось? Старику троцкому ледоруб в черепе мешает? Так єтот ледоруб ему комуна подарила, за которую он боролся.
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02.09.2022 16:30 Відповісти
Троцького фамілія , Бронштейн Льова , а троцький - це його погоняло
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02.09.2022 19:48 Відповісти
якщо точніше, то Лейба Бронштейн
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03.09.2022 20:17 Відповісти
а Ленін в мавзолеї
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02.09.2022 19:38 Відповісти
шоб розвернуло в гробу в мавзолеї на 270°; чи існують такі технології?
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03.09.2022 11:58 Відповісти
Ложь абсолютная. Снаряды еще и переобуваются на ходу, а некоторые еще успевают перекраситься в желто-синий. Внимательнее надо быть, граждане, и ни в коем случае не врать.
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02.09.2022 16:04 Відповісти
там ще й номерки мають бути вибиті
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02.09.2022 16:54 Відповісти
І візитки ))))
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02.09.2022 17:03 Відповісти
американські ракети нерідко задній хід включають, щоб заплутати ворога, це кожен сепаратист підтвердить
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02.09.2022 17:22 Відповісти
И еще сигналами поворота пытаются в заблуждение ввести - мигает левым, а хирачит на право.
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02.09.2022 19:22 Відповісти
Розворот - х*еплёт)))
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02.09.2022 16:04 Відповісти
Ну а що тут такого - зустрічний вітер був. Буває)))
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02.09.2022 16:11 Відповісти
А що, було чути, що хтось там сміявся?..
Хіба хтось із європейців сміявся, коли кацапи розповідали версії збиття Боїнга?
Отож, і тепер не будуть, а витратять місяці на перевірки..
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03.09.2022 19:44 Відповісти
магате такіж суки як і росіяни
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02.09.2022 16:05 Відповісти
І батько наш Бандера грають поки летять
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02.09.2022 16:05 Відповісти
орк с резиновой попой излагает как *****...
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02.09.2022 16:06 Відповісти
predstavljaju kak trudna sderzhatj smeh tim specam iz MAGATE
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02.09.2022 16:06 Відповісти
нет, ATACMS мы еще не получили. Те разворачиваются.
Но мы работаем.
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02.09.2022 16:07 Відповісти
Кацапы уже в полном неадеквате
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02.09.2022 16:08 Відповісти
Всегда такими были.
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02.09.2022 17:00 Відповісти
Та казали вже: то були бойові гуси, додатково підсилені візитівкою Яроша.
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02.09.2022 16:11 Відповісти
Ето просто пздц. Так нагло ******* и не краснеть можно только с большим повреждением моzга.
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02.09.2022 16:11 Відповісти
"Повреджением мозга" ? Это там откуда ?
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02.09.2022 16:17 Відповісти
Як можна "повредить" те, чого нема й не було ніколи?
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02.09.2022 18:11 Відповісти
Психологія хворої та збоченої свідомості.
Вбивця абсолютно чесно не розуміє, чому інші люди не вбивають, злодій не розуміє, чому інші не крадуть, маніяк-педофіл не розуміє, чому інших не цікавлять діти, ну, а дурні всіх інших теж вважають за дурнів і звертаються до них як до рівних
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02.09.2022 16:13 Відповісти
Ну чого ви дивуєтесь?
Підручники по історії вони переписали, по економіці переписали, - саме час зайнятись і фізикою...
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02.09.2022 16:13 Відповісти
Забули про логіку. Її вони вже теж переписали.
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02.09.2022 16:30 Відповісти
Не переписали, а відмінили "как чуждий праваславнаму організьму пережиток прошлой гегемоніі запада"...
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02.09.2022 16:39 Відповісти
Не скасували, а розробили свій "аналоговнєт".
Пошукайте за запитом "Русская логика".
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02.09.2022 16:53 Відповісти
Ну, да, - логика же "продажная девка империализма".
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02.09.2022 17:35 Відповісти
забыли про совесть. Вот что страшно
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02.09.2022 17:31 Відповісти
Шоб її "забути", треба було "знати" що таке взагалі є...
У них замість неї спокон-віку купа красноармєйского гівна із шматком газети "Іскра"...
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02.09.2022 17:41 Відповісти

Нагадався напис на стінці в університетській вбиральні: До дупи закони природи!
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02.09.2022 17:47 Відповісти
Десь поруч ще має бути візитівка Яроша.)))
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02.09.2022 16:13 Відповісти
kto znae - sho ce za lisy pinzhak tam vteraet ? kacap navernoe...
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02.09.2022 16:15 Відповісти
Якщо лисий , то 100% кацап 😂
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02.09.2022 19:51 Відповісти
Кацапія - недодержава людожер-брехло-сцикло має бути зруйнована
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02.09.2022 16:18 Відповісти
Якщо представники МАГАТЕ не після "трускавецького університету", то вони і самі розберуться в "траєкторії польоту" ракети...
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02.09.2022 16:20 Відповісти
Дело тут не в том ,шо воно мэлэ,---кацап, что с него взять? А в том дело, что дятлы с Магатэ бошками в так кивают, мол гут, согласны. Именно как в землю войдет снаряд---так сразу на 180* и разворачивается. Надо выдвинуть версию что на 360* крутятся. Пусть гадают как это и зачем.
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02.09.2022 16:22 Відповісти
aha - ti bi tozhe kival , kogda s toboi rjadom banda neadekvatov s avtomatami i zaminirovanim AES 🤬

nenado specov za idiotov delatj.
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02.09.2022 16:30 Відповісти
Так ехать тогда не надо было. Раз такие специалисты. Что все знают издалека. Ну разве что бабла с грязьпрома сдернут чуть---не в первой. ОБСЕ он натрусило себе за 8 лет на донбалласте. Теперь другим не спится.
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02.09.2022 16:39 Відповісти
ti eto zelebobiku skazhi - ne mne.
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02.09.2022 16:41 Відповісти
Здесь же форум, уже лет 10 скромно напоминаю конюхам скороспелым. Всего лишь высказать свое субьективное мнение. А не навязывать только свое, или кому что должен был сказать. Получается склока с чепухи. Мелочь возведенная в ранг эпохи. И нахера? Если и зовут экспертов. то и экспертизу эксперты будут потом проводить реальную. её и подождем. Нужна или нужна такая---вот вопрос?!
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02.09.2022 17:02 Відповісти
tak.
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02.09.2022 17:04 Відповісти
Ещё удивляется почему кацапы держали банки с водой перед телевизором когда показали Кашпировского. Они действительно верит во всякую чушь.
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02.09.2022 16:25 Відповісти
треба завжди на себе дивитися в першу чергу, а в другу чергу на інших
ми з ще гірші ніж кацапи
це ми дозволили Гордону торговути "золотими пірамідками", які до речі ЗАТВЕРДИВ наш мінздрав як корисні
це ми на 99% (у Харкові) проголосували на виборах мера за чотири конкуруючи жидовські банди
ніде в паРаші й близько подібних довбойбів немає
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02.09.2022 16:37 Відповісти
А ще пригадати вибір 2019...
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02.09.2022 18:15 Відповісти
Це ми носились з "нейрохірургом доктором ПІ", сам президент Ющенко йому якусь там грамоту виписав, а вища колегія Мін охорони здоров"я цьому самозванцю з освітою кухаря присвоів звання професора медицини. Потім виявилось, що цей коновал на очах справжніх хіррургів робив "операціі" на головах нещасних своіх жеертв і ні однин, ні один!!! з лікарів не запротествав, бачачи як профан вбииває своіх жертв. Оце в голову не влазить ! Єдина здогадка -влада і ворожі украінцям сили прроводили над цілим суспільством якісь злочинні екперименти. Змогли ж на роССіі з людейй виховати тупе озвіріле стадо , могли і над нами щось подібне експеериментувати.
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03.09.2022 14:16 Відповісти
я вам навіть допомогу зрозуміти - то саме робив над українцями єксперіменти
маленький богобраний народець та його слуги
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03.09.2022 14:40 Відповісти
Русня бреше масштабно і зухвало - і їй вірять.
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02.09.2022 16:27 Відповісти
Нє, ті шо розвертаються це якраз кацапські, зразу падають на місце пуску
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02.09.2022 16:29 Відповісти
Всё правильно! Это же не какие то непонятные Химарсы, а секретные и самые россссийские ракеты! 😁
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02.09.2022 16:30 Відповісти
А що, в "другій армії світу" усе цілком можливе. Анлоговнанет!

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02.09.2022 16:44 Відповісти
Это кацапы породили уже после знакомства с немецким Krummlauf

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02.09.2022 17:05 Відповісти
нормальным спецам МАГАТЭ главное не заржать... сделать вид что убедительно пиз*** а в отчетах уже отображать реальные данные... (хотелось бы шоб так было)
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02.09.2022 16:44 Відповісти
esli oni vse ot tuda uedut - togda otchet bude kak nado....esli kto to ostanetsa(kak oni hoteli) - to....her evo znae shto i skolko oni skazhut....
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02.09.2022 16:51 Відповісти
А МАГАТЕ кивають головою....
Кацапы бачуть,що всі їм вірять і несуть таку нісенітницю.
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02.09.2022 16:45 Відповісти
Так це вони ******* ще й не починали!
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02.09.2022 16:50 Відповісти
та да, так и есть. Кацапы хотят сказать что их снаряды с первого попадания не взрываются, а отскакивают от земной тверди и только в нужном положении со стороны Украины самоликвидируются. Посмертно получают звание мастер-снаряд... Не завидую Соловьеву, ему опять тренироваться свой возмущенный бред тренироваться нести... И да, нельзя забывать о кривизне земной поверхности...
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02.09.2022 16:58 Відповісти
Очкатый поц, согнувшись, поделился с журналистаит своим опытом как овцелюбы с гор его отымели: "Разворот (раз в зад, раз в рот) и .. вход..."
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02.09.2022 16:59 Відповісти
Ракета "Москальська підстава".
От така х..рня малята.
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02.09.2022 17:05 Відповісти
Лжёт как №уйло ботоксное
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02.09.2022 17:10 Відповісти
Врать, врать, всегда врать, до упора, да последнего солдата, до последней роженицы. Врать будут даже военкомам из числа маньчжурских китайцев, которые будут проводить перепись последних живых орков.
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02.09.2022 17:11 Відповісти
Теж мені новина. Такі снаряди ще Порох в 2014 завіз і дамбіл їми бамбас.
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02.09.2022 17:22 Відповісти
Все не так. Нет никакого разворота, ВСУ стреляют в другую сторону, снаряды облетают вокруг земного шара и втыкаются в землю под таким углом. Это делается, чтобы обвинить российские войска.
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02.09.2022 17:37 Відповісти
Так само колись деякі дебіли і про обстріл Маріуполя казали 24.01.2015.
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02.09.2022 17:38 Відповісти
А ведь есть такие снаряды! В Африке применяют, если не поймаешь, в лоб даст! Бумерангами называются!!! "Руские бл#ядь!" - лаврошадь...
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02.09.2022 17:39 Відповісти
Кацапська мразь не розуміє що перед ним не тупорилі кацапи,яким можна макарони чіпляти на вуха,і вони у все це вірять.Тут нормальні люди
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02.09.2022 17:43 Відповісти
Одного не можу зрозуміти: чому рюзгиє, впевнені що всі навкруги такі ж довбойоби, як і вони???
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02.09.2022 18:07 Відповісти
нажаль,поки в них це проходить
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02.09.2022 18:37 Відповісти
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02.09.2022 18:14 Відповісти
Нащо взагалі робити висновки з балістики,коли кацапське брехло може спокійно нести маячно про обертаючи ракети та снаряди?!Вже відверто плюють на здоровий глузд.Дурнуваті ще й стоять з серьозними пиками та записують це на відео
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02.09.2022 18:35 Відповісти
а чому рашистське падло не розповідає що воно взагалі забуло на станції?

знайшли там бандеру у реакторі?
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02.09.2022 18:52 Відповісти
Треба було,щоб декілька озбройних кацапотерористів достали причендали на почали видверто сцяти на цю комісію.А лисий пи.ор у синьому костюмі,запропонував припиниту розлідування,бо починається дощ!
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02.09.2022 18:55 Відповісти
Сильний вітер був. Звичайна справа.
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02.09.2022 19:25 Відповісти
Чому ви дивуєтесь неуки? В расєюшке поїзди з "авіаціонним уклоном" долають перешкоди повітрям, а тут якісь снаряди з частковим ефектом бумеранга.
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02.09.2022 20:20 Відповісти
О как!каки снаряды то у руских.Знамо заговоренные.Да это ж просто аналоговнеты а не снаряды.Того гляди в момент запуска на 180 градусов как развернутся и все и нету считай росармии...Сподіваюся у керівника МАГАТЕ є освіта фізика,на відміну від екскурсовода і йому відомо все про траєкторію польоту снеряда
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02.09.2022 21:50 Відповісти
ти тєлєхвон пєрєвєрні і усьо олрайт
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02.09.2022 22:51 Відповісти
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02.09.2022 23:53 Відповісти
чому ж у мацкалєй он розвертаються ракети на 360°
https://www.youtube.com/watch?v=-26PlhiU1Nc
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03.09.2022 12:04 Відповісти
I що, повiрили?
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03.09.2022 12:53 Відповісти
Пояснювали воне цим, що Земля плоска, та ракета може сама повертати як завгодно
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03.09.2022 17:47 Відповісти
а де візитки Яроша?
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03.09.2022 18:53 Відповісти
- "А потім, маленьке звірятко загортає шоколад у фольгу!"
- "Так, авжеж..."
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04.09.2022 06:36 Відповісти
 
 