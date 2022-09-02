УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8530 відвідувачів онлайн
Новини Відео Здоров'яВійна в Україні Війна
4 434 47
війна (56124) поранення (2656) Данилюк-Ярмолаєва (361)

Поранення – не вирок! Як пережити ампутацію – реабілітолог та військовий медик Ольга Щеглюк. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Здоров'я Війна в Україні

Сьогодні в "Без цензури" важлива тема воєнного часу: як відбувається реабілітація людей з ампутованими кінцівками? Адже це актуально не лише для військових, які повертаються з госпіталів і фронтів, а й для цивільних, які постраждали від обстрілів. Як пережити втрату кінцівки, які є особливості лікування та із чим на практиці зіштовхуються медики? Марина Данилюк-Ярмолаєва розпитає у реабілітолога Ольги Щеглюк.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Ольга Щеглюк – лікар-невролог та спеціаліст із реабілітації, яка також є військовим медиком. Вона – старший ординатор відділення реабілітації пацієнтів з ампутованими кінцівками (Військово-медичний клінічний лікувально-реабілітаційний центр, м.Ірпінь).

Також дивіться: Каховська правнучка Гумільова відправляла учителів на підвал, - журналіст Олег Батурин | Без цензури. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+11
Легко про це ******* тим, хто не поранени
показати весь коментар
02.09.2022 19:06
+7
легко пережить... если не у тебя конечность оторвало
показати весь коментар
02.09.2022 19:06
+4
Ну збс. Будеш це говорити тоді, коли теж підеш на війну. А я бляха на війні з 17 березня. І в мене думки часто бувають в голові-а що буде, якщо я отримаю таке поранення? Я прийшов до висновку, що нормально жити я більше не зможу. Тому ***** тут повчати. Ми в різних ситуаціях. Б
показати весь коментар
02.09.2022 19:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
02.09.2022 19:02 Відповісти
не много ли ему чести - засирать ленту огромными фотками с этим гандоном?
показати весь коментар
02.09.2022 19:12 Відповісти
показати весь коментар
02.09.2022 19:16 Відповісти
Якщо видалили після поранення мізки то таких поранених слід ставити на керівні посади. Щоб керувати мізки не потрібні
показати весь коментар
03.09.2022 01:15 Відповісти
Легко про це ******* тим, хто не поранени
показати весь коментар
02.09.2022 19:06 Відповісти
давай сядем поплачем. Или давай призовем никого не идти воевать - а вдруг ранят. ты что предлагаешь?
мой дед был без глаза. Со стеклянным. Я даже не замечала, как и его жена - моя бабуля.
Сегодня видела парня на коляске, возле госпиталя. Без ноги. Его везла в кафе очень красивая девушка - его жена. Видно - счастливая что он жив, и будет с ним рядом. Оба - красавцы.
есть люди которые ноют. А есть - такие что живут не смотря ни на что.
У меня знакомый парикмахер есть без ноги. ПАРИКМАХЕР! весь день на ногах! и единицы знают что ноги у него нет. Счастливо женат на красавице-блондинке, дети, все как надо.
Вот так-то.
показати весь коментар
02.09.2022 19:15 Відповісти
Ну збс. Будеш це говорити тоді, коли теж підеш на війну. А я бляха на війні з 17 березня. І в мене думки часто бувають в голові-а що буде, якщо я отримаю таке поранення? Я прийшов до висновку, що нормально жити я більше не зможу. Тому ***** тут повчати. Ми в різних ситуаціях. Б
показати весь коментар
02.09.2022 19:18 Відповісти
ну поплачь. Мой дед если бы плакал - х бы жену нашел, сначала слепой а потом - с 1 глазом. стеклянным.
пожалей еще себя. ЗАРАНЕЕ.
Говорят очень помогает.
шутка конечно но главное - кончай себя жалеть, да еще заранее. а мне капец "легко" - отец в инвалидной коляске, 17 лет!!!
шейник, парализован был по шею, 5 лет у меня на глазах себя жалел. Потом перестал заниматься этим бесполезным делом, выносит мозг окружающим, нашел работу и стал нормальным человеком, только на коляске. ему заидовали другие шейники - у него одна рука работала! он мог компом пользоваться! сам в коляску садился!
Удивитесь - очень завидовал людям на КОСТЫЛЯХ. Поэтому - да, мне не жаль людей на костылях. Я им сочувствую - сама такое пережила, полгода на костылях была - но не более.
Потому что те кто на костылях более свободны чем человек в коляске. у отца был приятель - коллега по бизнесу - был без 1 ноги, строительный бизнес, машины-дачи - поездки, большая компания - и все на костылях.
кстати, отец - единственный человек, который мне дарил бриллианты. Заработал на них САМ. в коляске прикинь. И 12 лет своей жизни в конце занимался тем что искал работу другим людям. с НОГАМИ. и жутко возмущался что есть люди которые себя жалеют что не могут найти работу, видите ли все хотя с опытом, а без опыта мало платят.
б... мало платят им.. капееец...
короче что бы не случилось - запомни: ВСЕГДА МОЖЕТ БЫТЬ ХУЖЕ ЧЕМ ЕСТЬ.
а ты ЗАРАНЕЕ себя жалеешь. вот позорище.
показати весь коментар
02.09.2022 19:52 Відповісти
Та йди ти в одне місце з своїми порадами і історіями. Позорище в чому? Де я себе жалів? Я просто сказав, що не зміг би жити нормальним повноцінним життям. Я тайським боксом займався. Багато я на займаюсь ним без руки чи ноги, якщо не дай Бог що?
Та і кому по великому рахунку треба інвалід, крім рідні?
Т
показати весь коментар
02.09.2022 20:35 Відповісти
ты читать умеешь? перечитай что а написала еще раз. А вижу только жалость. к себе. причем ЗАРАНЕЕ.
Ты способен только жалеть, причем жалеть только СЕБЯ.
Жалкое зрелище. Жалость такие люди вызывают, но как тебе сказать...
жалость - но не УВАЖЕНИЕ.
уважение вызывают люди которые умеют бороться и не сдаваться. а ты сдался. да еще ЗАРАНЕЕ.
"Де я себе жалів?"
мой ответ: вот здесь:
"Я просто сказав, що не зміг би жити нормальним повноцінним життям".
все, не о чем говорить. не дошло - значит и не дойдет.
уважение такие как ты не вызывают -только жалость.
показати весь коментар
02.09.2022 21:51 Відповісти
ой, меня послал НЕ мужчина, который заранее ссытся что у него что-то МОЖЕТ БЫТЬ будет со здоровьем плохо... обрыдалась.
не переживай, может я раньше тебя в ДТП попаду и мне ноги оторвет.
хотя, как ты уже сказал - на боль других людей тебе насрать, ты только за себя переживаешь))
ну и что ты хочешь от меня услышать? у нас в доме такой вот сидит у входа в супермаркет, без ног, в коляске. За последний месяц набрал килограм 10. уже в коляску не влазит. В военной форме. гривну в неделю ему даю - он потом бухой во дворе у нас поет. Ты тоже можешь так, если будешь сильно себя жалеть и дальше.
ты думаешь, если ты плюнул сейчас на могилу моего отца - я тебя после этого уважать начну? да конечно)) не обиделась, не переживай, мне на таких насрать. У меня такое уже было - когда на костылях потеряла костыль - отлетел на гололеде в сторону - пара "мужиков" переступили через костыль и дальше пошли. красота)) а бомжиха пьяненькая подала костыль и конфеткой угостила. Реально как причастие. Мне что - плакать и обижаться на этих чмырей? ты такой же - только твоя боль тебя и волнует, сам сказал - за язык тебя никто не тянул цитата: "та йди ти в одне місце з своїми порадами і історіями. ".
у моего отца была РАБОТА. последние 12 лет жизни (а в коляске он был последние 17) - он стал нужен ОЧЕНЬ МНОГИМ. Потому что не существовал как растение, жалея себя, а ЖИЛ. Полноценной жизнью, представь себе. У него был горячий телефон, бизнес-партнеры, коллеги по ДВУМ работам, и еще друзья с бывшей работы. И его возили на рыбалки, он САМ оплачивал себе поездки на море. на похоронах было два десятка людей, хотя была жара и он последний месяц жил на даче - х доберешься.
таких как ты не уважаю. Максимум - пожалеть могу, гривну кинуть, когда просить будешь. а те кто ни у кого ничего не просят и не жалеют себя - нужны не только семье.
но ты можешь думать и дальше что хочешь. Хотя я ОЧЕНЬ помогла тем что написала сейчас людям, способным на эмпатию и имеющим мозги.
Надеюсь, кому-то это поможет. Не тебе.
показати весь коментар
02.09.2022 22:02 Відповісти
Пішла ти нах, тупорила пізда з своїми історіями. Тобі і в ДТП попадати не треба-ти вже народжена з усім відбитим, що тільки може бути. Мені повага від конченоі імбецилки взагалі не треба, тому що ти - ніхто, і звати тебе ніяк. Я тебе взагалі не просив якісь історії писати. Твоя допомога не потрібна як і іншим тут, судячи з коментарів.
показати весь коментар
03.09.2022 01:42 Відповісти
жалкое ты ничтожество, запомни закон жизни:
НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН.
Да, такие комменты как этот никто не лайкнет. Потому что наши люди оочень любят чтобы наоборот - им были должны ВСЕ.
судя по ТВОИМ комментам, ты - ничтожество. Мат на мате, аргументированно сказать нечего кроме матов.
вот вернется такой герой и все ему будут должны))
своим высером мат на мате доказал что мужики у нас - инфантильные СЛАБАКИ. крме как унизить человека - а особенно женщину - ни на что не способен.
как же мужики любят себя жалеть, особенно когда погоны наденут))
жалеет и жалеет и жалеет..
мою психологическую помощь ты не оценил -для тебя она ЛИШНЯЯ. Хотя я потратила на тебя довольно много времени. А ведь ты этого просил? нет? а, чтобы тебя не только жалели но и кормили и за ручку водили? Но нет - до тебя не дошло. И НЕ ДОЙДЕТ.
ты еще не ране а уже СДАЛСЯ,
потому что ты - ЖАЛКИЙ СЛАБАК И ТРУС.
тебя УЖЕ жалеют, а тебе себя все жальчее и жальчее.. какой несчастненький...
кап кап кап...
все с тобой будет в порядке.
гавно не тонет.
зато если тебя поцарапает -оо, какая, трагедия!! все мнем должны!! я герооой!
тьфу,жалкое ты ничтожество.
показати весь коментар
05.09.2022 21:00 Відповісти
Ти-шмара, а не жінка)) Нічтожество-це ти якраз. Ось я вернуся і я матиму вклад в перемогу. А що зробила ти, дура ти скажена?
показати весь коментар
10.09.2022 12:57 Відповісти
ты вернешься и будешь бить себя в грудь, рассказывая какой ты герой и как тебе все должны по гроб жизни, тоже мне секрет))
будешь выносить мозг всем родным и близким - несчастные люди, заранее им сочувствую, сопли твои пьяные вытирать, а ты будешь рассказывать о подвигах, можно подумать мне первый раз такое выслушивать?
как те афганцы которые ныли у меня на плече - ой как мы гранатку им бросали в колодец вместо хлеба, запал сняли - и кишки по всему колодцу, хаха))
******..тьфу.
бедные ваши близкие. я зхоть сейчас один раз душу отвела, сказала что про ваше нытье думаю. а вашим родным и близким - женам матерям - до конца жизни выслушивать ваши подвиги и как вам все должны.
тьфу.
показати весь коментар
15.09.2022 14:18 Відповісти
Боже, яка ж ти конечна дура) Я, до твого відома не п'ю. Така розумна? Велкам на фронт. Заміниш нас тут, хто ниє. Ну а що? Потім повернешся і нити нікому не будеш, і твоїх близьких жаліти не доведеться) Давай, приходь. Чи все таки краще сидіти в тилу і поливати гряззю тих, хто тебе захищає? Розумію. Краще б ти не *******, а хоч щось корисне зробила, щоб перемогти. А так, толку від тебе взагалі 0
показати весь коментар
15.09.2022 17:29 Відповісти
Жіночка, у вас що чоловіка немає щоб балакати ?
Ніхто не має права іншому просто так і**ти мізки.
Поважайте інших людей.
показати весь коментар
04.09.2022 01:08 Відповісти
и у вас етсь такое поаво и у меня. С чего вы взяли что имеете право затыкать рот кому-либо?
есть у меня муж или нет - это к чему вопрос вообще?
вы как баба базарная, главный упрек женщине - что у нее мужа нет или недотраханая или вот еще - иди борщ вари!
ватное ты мурло кацапское.
ТЕБЯ ТОЧНО уважать не за что, раз ты ЖЕНЩИНУ упрекаешь за ее ПОЛ.
вот позорище. они еще в Европу какую-то хотят... днище просто днище..
в Европе за пост - что мол мужа нет - выплачивал бы мне по суду круглую сумму. пожизненно.
показати весь коментар
05.09.2022 20:53 Відповісти
Яке ж ти чмо)) Слухай, ватна ти мимра, з чого ти взяла, що ти жінка
показати весь коментар
10.09.2022 13:00 Відповісти
какое имеет отношение к нашему спору то - женщина я или нет?
я считаю каждого "мужика" который ноет - не только не мужчиной - вообще никем, ЧМОМ.

И ты ЕЩЕ раз доказало что ты ЧМО, когда начал тыкать мне в нос что я женщина.

еще раз для трусливых дебилов: НЕВАЖНО КАКОГО ПОЛА ЧЕЛОВЕК.
ты или трусливое ноющее ничтожество или человек который умеет смотреть в глаза бедам, опасностям, тревогам и неудачам.
Я - могу, многое пережила на что тебе насрать.

а тот кто ЗАРАНЕЕ сдался типа тебя - НИКТО. фу блин, помыться хочется от такого общения с такими "мужчинами", ничто и никто и звать никак, трусы.
показати весь коментар
15.09.2022 14:15 Відповісти
ти конченое, с чего ты взял что я ватница? с того что я на дух нытье военных про их подвиги не переношу?
заметь, я даже не ставлю в кавычки подвиги - вполне допускаю, что вы герои и подвиги ваши настоящие и защищаете Украину - спасибо вам за это.
какое это имеет отношение к тому что меня выворачивает от вашего нытья трусливого?
вот менты и военные - у всех кто в погонах - всегда одна песня - какие мы герои и как нам все должны
фууу..... фу гыдота.
ах, да, муж у меня есть. такой же нытик как и 99% наших "мужиков". сделает раз в сто лет что-нибудь - и все бл подвиг совершил
фу ничтожества.
показати весь коментар
15.09.2022 14:21 Відповісти
Пішла ти ***** з своїми подяками) Чмо ти в дзеркалі бачиш, коли зранку вмиваєшся. Ти військових не чіпай, тому що ти і військові-це різні рівні. Військові-це зараз еліта і найкращі люди, а ти - це тупорила хабалка рівень якоі на рівні плінтуса. Я ж тобі сказав, що ти не жінка, а тупорила, ватна шмара. Фу, не пиши мені більше
показати весь коментар
15.09.2022 17:33 Відповісти
Труси значить ті, хто в армію пішов) А ти, значить, не трус, і тому ти сидиш в тилу Це якесь криве дзеркало. Нагадуєш мені рашистів, де рабством називають свободу, окупацію-звільненням) Не дарма я тебе назвав ватною мимрою. Типова ватниця
показати весь коментар
15.09.2022 17:40 Відповісти
тебе много чего видится, а ПОДЯКУ мою ты сам выпрашивал все свои комментарии))) ты и герой и не трус что блин ПО ПОВЕСТКЕ пошел служить))
блин какое ты унылое героическое ЧМО))))
подяка моя была искренняя. Как собаке - брошенная кость))
я и нищим подаю тоже искренне))
так что кушай не обляпайся.
и другие тебя также будут благодарить когда ты будешь рассказывать как героически сражался с бабой в интернете)) защитничек - откуда у тебя столько времени на комменты, наверное в окопах на передовой много лишнего времени))
сколько кило на варениках в терооборне наел, а? или ты на позициях на Волыни сражаешься, все ждешь нападения со стороны Беларуси? кстати мы лепили для ТО во Львове вареники - у местной ТО рожи уже от них лоснились, у них тоже есть время на комменты, кстати, ты не из их числа?
трус ты еще и потому что упрекаешь ЖЕНЩИНУ за то что НЕ МОЖЕТ пойти воевать)) да мне все равно, от вас мужланов ждать благодарности - пустое дело, вы понятия не имеете как живут женщины и что терпят.
Только себя ижалеете, и мне на вас НАСРАТЬ.
Только и мечтаю свалить из этой страны где одно быдло которое голосует за дебилов а потом удивляется что у них война и идут героически сражаться в интернете.
фууу... мужчина)) самый обыкновенный трусоватый украинский мужчина, мамка сопли тебе всю жизнь вытирала - обстирывала, кормила цыцкой, от жены то же самое будешь требовать, блин если б вы знали "мужчины", что мы о вас на самом деле думаем, когда кормим вас котлетами, купленными на СВОИ деньги))
давай, герой. Защищай меня. В Интернете))
брехло.
показати весь коментар
15.09.2022 18:53 Відповісти
1. Ну так, я пішов по повістці. 7 березня я приїхав додому і 14 березня я пішов у військомат стати на облік(сам, уявляєш? я не втікав, а проявив ініціативу, щоб знали, що я на місці і не шукали мене, коли я буду потрібен). Я прийшов, став на облік і мені сказали, що будуть готувати на відправку. 17 березня мене відправили. Уявляєш, в процесі мені дали повістку. Це на рахунок моєї «трусоватості». Ну ти ж не трусовата, і саме тому звалила біженкою до Львова. А я трусоватий, через це і пішов у військомат. Все сходиться, все як в рашці))

2. Я не в ТРО, а в ЗСУ.

3. У Львові твої вареники не їв, так як у Львові я не служу. Ми зараз на Півдні. Та і від такої відьми боронь Боже щось їсти-ти ж туди отрути наллєш. До речі, я маю ріст 190 і моя маса 76 кг. Не дуже схоже на те, що я на варениках роз жирнів.

4. В ЗСУ багато жінок. Тому нєфіг гнати, що ти жінка і ти служити не можеш))) Було б тільки бажання. Ти просто на словах геройка. Ну або сциш.

5. Як я знаходжу можливість інколи тут щось писати? Та легко. На завдання є виїзди і потім повертаєшся на базу. Все просто.

6. Ти говорила, що я акцентую увагу на тому, що ти-жінка. Ти сама на цьому акцентуєш увагу.

7. Ти щось маєш проти військових, які стоять на кордоні з Білоруссю? Тобто по твоєму всі вони мають йти на фронт і оголити фронт там?? Ти 100% ватниця.

8. Я за Порошенка голосував. А ось ти, дуже схоже, голосувала за зебіла. На голосувала і тепер треба за таких як ти ідіотів розгрібати. Тому я буду дуже радий, коли ти звалиш звідси, і прихвати з собою ще 73% зебілів(твоїх братів по розуму), щоб вони більше не вибирали різних клоунів.

9. Воювати з тобою в Інтернеті? Ну взагалі то я не воюю з тобою, а обсираю тебе, тому що хочу, щоб ти знала, що я про тебе думаю. Це як справа принципу.

10. Благодарность? За що тобі дякувати?))

11. Ти мені котлети не купувала за свої гроші)) Тому засунь собі їх в одне місце. До цього всього піздєца з рашкою(твоїми братушками) я заробляв дуже гарні гроші. І мав комфортне життя. Відповідно і тут ти всралася, тому що я не вписуюся в образ «жалкого мужчінкі», так як мав роботу і заробляв)

12. Ну і останнє-я не чмо, тому що я все роблю нормально. А ось ти більше підходиш) Незадоволена життям баба, ненависниця чоловіків. Дуже схоже, що маєш недотрах. І це не дивно. Хто ж буде трахати таку кончену? Певно ще й страшна, як смерть.
показати весь коментар
15.09.2022 20:06 Відповісти
скажи , тільки чесно, ти ї#анькувата ??
показати весь коментар
02.09.2022 20:46 Відповісти
че так слабо? а, нуда, на это ж мозги надо. а судя по твоему высеру - читать ты не умеешь, иначе понял бы что я написала. ПОДРОБНО.
а ты только случайно в буквы на клаве тыкать способен.
показати весь коментар
02.09.2022 21:49 Відповісти
я говорю правду а у вас мозгов не хватает это понять, еще увидите после войны героев. без всяких кавычек. Уже вижу.
все им должны. фу.
показати весь коментар
15.09.2022 14:22 Відповісти
легко пережить... если не у тебя конечность оторвало
показати весь коментар
02.09.2022 19:06 Відповісти
ну убейся об стену. Или рыдай до конца жизни.
Правда жизнь о таких ноги вытирает... но у тебя есть выбор.
показати весь коментар
02.09.2022 19:45 Відповісти
я полгода была на костылях. насмотрелась и кое-что пережила, на что вам насрать абсолютно.
и мне также - на вас.
только я ничего ни у кого и непрошу.
запомни одни закон жизни - главный:
НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН.
только вас, инфантилов, мамки не так воспитывали. а что вам ВСЕ ДОЛЖНЫ, особенно ЖЕНЩИНЫ,
убирать, стирать, готовить, зарабатывать на то что готовит и молчать.
фу гыдота.
показати весь коментар
15.09.2022 14:24 Відповісти
к чему этот ваш высер ? я в жизне тоже всякое переживал и насмотрелся, и делал всякое, так вот МУЖЧИНА вам тоже ничего не должен, ни воевать, ни жрать приносить, ни деньги давать, ни алименты платить, если вы ему ничего не должны, как вы считаете.

мне на вас не то что бы насрать... мне вобще как то *****, существуете лично вы или нет, я вас не знаю, к счастью.
показати весь коментар
15.09.2022 20:36 Відповісти
и вобще, феминистки выступают за полное рачноправие, а вы что то нытье какоето развили - должен, не должен, хочу, не хочу.
показати весь коментар
15.09.2022 20:37 Відповісти
Комусь легко, а комусь ні. Люди всі різні.
показати весь коментар
02.09.2022 19:07 Відповісти
Рік фізичного болю, рік морального болю, рік звикання/прийняття
Три роки на все щоб стабілізуватися
показати весь коментар
02.09.2022 19:11 Відповісти
От только врать не надо...*реабилитация*...в 16г в результате ранения лишился глаза, вернее глаз спасли, но он не видит, на втором тоже потеря зрения, инвалидность войны 3гр., но главное, меня из НацГвардии поперли(доброволец батальона*Донбасс*), все мои обращения о зачислении на службу получили отказ. Был на приеме у Ком. НацГвардией - отказ! Сейчас милостиво разрешат в военкомате полы мыть, может быть. Живу и работаю без всякой реабилитации-ху.яции. По моему, реабилитация - это возвращение в прошлоесостояние. До ранения. Все остальное - словоблудие от лукавого.
показати весь коментар
02.09.2022 19:45 Відповісти
ты не один такой. жалеть себя - самое бесполезное дело на свете.
у меня на одной из работ был веб-дизайнер. с ДЦП. С таким ДЦП что он на костылях ходил. работал, прикинь.
у меня дед без глаза работал связистом, был слепым около года, потом закончил институт связи, и всю жизнь работал. и саможалостью не занимался.А реабилитация вам точно нужна. Сходите к психологу, чтобы избавиться от ПТСР. Он у вас явно есть.
я серьезно.
показати весь коментар
02.09.2022 19:57 Відповісти
Себя нисколько не жалею. Скорее наоборот. Поперли из НацГвардии - это не жалость к себе. Нормально живу и работаю. Жена, кстати, даже рада. Говорит, ты за два года весь свой ресурс военный исчерпал. Больше так не повезет. Живи и радуйся.
показати весь коментар
02.09.2022 20:08 Відповісти
Психолог не нужен. Никакого ПТСР и в помине. 6лет прошло, ни одного сна или кошмара.
показати весь коментар
02.09.2022 20:13 Відповісти
Шановна а ви на нулі санітаркою працюєте ? Ні ? Чому.
показати весь коментар
04.09.2022 01:10 Відповісти
дети маленькие, потому не на фронте. Были бы дети постарше - пошла бы и не санитаркой. Под мамкиной юбкой не сидела бы как большинство наших "защитников".
показати весь коментар
15.09.2022 14:25 Відповісти
Ага.
показати весь коментар
18.09.2022 15:39 Відповісти
Не вирок, але нічого хорошого.
Такі поранення змінюють життя назавжди.
показати весь коментар
02.09.2022 19:57 Відповісти
І я про це. А то тут одна є така Olga Belanova, яка дофіга триндить, бо дуже розумна. І вона точно не погодиться.
показати весь коментар
02.09.2022 20:39 Відповісти
Ну то в спам цю троліху, яка спеціально зарегилась, щоб розповідати побрехеньки.
показати весь коментар
02.09.2022 22:55 Відповісти
Каліцтво це коли хочеш не хочеш, а будеш звикати до нових реалій, гарного і веселого тут ноль.
показати весь коментар
04.09.2022 01:12 Відповісти
 
 