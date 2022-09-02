Поранення – не вирок! Як пережити ампутацію – реабілітолог та військовий медик Ольга Щеглюк. ВIДЕО

Сьогодні в "Без цензури" важлива тема воєнного часу: як відбувається реабілітація людей з ампутованими кінцівками? Адже це актуально не лише для військових, які повертаються з госпіталів і фронтів, а й для цивільних, які постраждали від обстрілів. Як пережити втрату кінцівки, які є особливості лікування та із чим на практиці зіштовхуються медики? Марина Данилюк-Ярмолаєва розпитає у реабілітолога Ольги Щеглюк.

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Ольга Щеглюк – лікар-невролог та спеціаліст із реабілітації, яка також є військовим медиком. Вона – старший ординатор відділення реабілітації пацієнтів з ампутованими кінцівками (Військово-медичний клінічний лікувально-реабілітаційний центр, м.Ірпінь).

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