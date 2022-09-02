Поранення – не вирок! Як пережити ампутацію – реабілітолог та військовий медик Ольга Щеглюк. ВIДЕО
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Сьогодні в "Без цензури" важлива тема воєнного часу: як відбувається реабілітація людей з ампутованими кінцівками? Адже це актуально не лише для військових, які повертаються з госпіталів і фронтів, а й для цивільних, які постраждали від обстрілів. Як пережити втрату кінцівки, які є особливості лікування та із чим на практиці зіштовхуються медики? Марина Данилюк-Ярмолаєва розпитає у реабілітолога Ольги Щеглюк.
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Ольга Щеглюк – лікар-невролог та спеціаліст із реабілітації, яка також є військовим медиком. Вона – старший ординатор відділення реабілітації пацієнтів з ампутованими кінцівками (Військово-медичний клінічний лікувально-реабілітаційний центр, м.Ірпінь).
Топ коментарі
+11 Andriy
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показати весь коментар02.09.2022 19:18
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Будь ласка, зачекайте...
мой дед был без глаза. Со стеклянным. Я даже не замечала, как и его жена - моя бабуля.
Сегодня видела парня на коляске, возле госпиталя. Без ноги. Его везла в кафе очень красивая девушка - его жена. Видно - счастливая что он жив, и будет с ним рядом. Оба - красавцы.
есть люди которые ноют. А есть - такие что живут не смотря ни на что.
У меня знакомый парикмахер есть без ноги. ПАРИКМАХЕР! весь день на ногах! и единицы знают что ноги у него нет. Счастливо женат на красавице-блондинке, дети, все как надо.
Вот так-то.
пожалей еще себя. ЗАРАНЕЕ.
Говорят очень помогает.
шутка конечно но главное - кончай себя жалеть, да еще заранее. а мне капец "легко" - отец в инвалидной коляске, 17 лет!!!
шейник, парализован был по шею, 5 лет у меня на глазах себя жалел. Потом перестал заниматься этим бесполезным делом, выносит мозг окружающим, нашел работу и стал нормальным человеком, только на коляске. ему заидовали другие шейники - у него одна рука работала! он мог компом пользоваться! сам в коляску садился!
Удивитесь - очень завидовал людям на КОСТЫЛЯХ. Поэтому - да, мне не жаль людей на костылях. Я им сочувствую - сама такое пережила, полгода на костылях была - но не более.
Потому что те кто на костылях более свободны чем человек в коляске. у отца был приятель - коллега по бизнесу - был без 1 ноги, строительный бизнес, машины-дачи - поездки, большая компания - и все на костылях.
кстати, отец - единственный человек, который мне дарил бриллианты. Заработал на них САМ. в коляске прикинь. И 12 лет своей жизни в конце занимался тем что искал работу другим людям. с НОГАМИ. и жутко возмущался что есть люди которые себя жалеют что не могут найти работу, видите ли все хотя с опытом, а без опыта мало платят.
б... мало платят им.. капееец...
короче что бы не случилось - запомни: ВСЕГДА МОЖЕТ БЫТЬ ХУЖЕ ЧЕМ ЕСТЬ.
а ты ЗАРАНЕЕ себя жалеешь. вот позорище.
Та і кому по великому рахунку треба інвалід, крім рідні?
Т
Ты способен только жалеть, причем жалеть только СЕБЯ.
Жалкое зрелище. Жалость такие люди вызывают, но как тебе сказать...
жалость - но не УВАЖЕНИЕ.
уважение вызывают люди которые умеют бороться и не сдаваться. а ты сдался. да еще ЗАРАНЕЕ.
"Де я себе жалів?"
мой ответ: вот здесь:
"Я просто сказав, що не зміг би жити нормальним повноцінним життям".
все, не о чем говорить. не дошло - значит и не дойдет.
уважение такие как ты не вызывают -только жалость.
не переживай, может я раньше тебя в ДТП попаду и мне ноги оторвет.
хотя, как ты уже сказал - на боль других людей тебе насрать, ты только за себя переживаешь))
ну и что ты хочешь от меня услышать? у нас в доме такой вот сидит у входа в супермаркет, без ног, в коляске. За последний месяц набрал килограм 10. уже в коляску не влазит. В военной форме. гривну в неделю ему даю - он потом бухой во дворе у нас поет. Ты тоже можешь так, если будешь сильно себя жалеть и дальше.
ты думаешь, если ты плюнул сейчас на могилу моего отца - я тебя после этого уважать начну? да конечно)) не обиделась, не переживай, мне на таких насрать. У меня такое уже было - когда на костылях потеряла костыль - отлетел на гололеде в сторону - пара "мужиков" переступили через костыль и дальше пошли. красота)) а бомжиха пьяненькая подала костыль и конфеткой угостила. Реально как причастие. Мне что - плакать и обижаться на этих чмырей? ты такой же - только твоя боль тебя и волнует, сам сказал - за язык тебя никто не тянул цитата: "та йди ти в одне місце з своїми порадами і історіями. ".
у моего отца была РАБОТА. последние 12 лет жизни (а в коляске он был последние 17) - он стал нужен ОЧЕНЬ МНОГИМ. Потому что не существовал как растение, жалея себя, а ЖИЛ. Полноценной жизнью, представь себе. У него был горячий телефон, бизнес-партнеры, коллеги по ДВУМ работам, и еще друзья с бывшей работы. И его возили на рыбалки, он САМ оплачивал себе поездки на море. на похоронах было два десятка людей, хотя была жара и он последний месяц жил на даче - х доберешься.
таких как ты не уважаю. Максимум - пожалеть могу, гривну кинуть, когда просить будешь. а те кто ни у кого ничего не просят и не жалеют себя - нужны не только семье.
но ты можешь думать и дальше что хочешь. Хотя я ОЧЕНЬ помогла тем что написала сейчас людям, способным на эмпатию и имеющим мозги.
Надеюсь, кому-то это поможет. Не тебе.
НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН.
Да, такие комменты как этот никто не лайкнет. Потому что наши люди оочень любят чтобы наоборот - им были должны ВСЕ.
судя по ТВОИМ комментам, ты - ничтожество. Мат на мате, аргументированно сказать нечего кроме матов.
вот вернется такой герой и все ему будут должны))
своим высером мат на мате доказал что мужики у нас - инфантильные СЛАБАКИ. крме как унизить человека - а особенно женщину - ни на что не способен.
как же мужики любят себя жалеть, особенно когда погоны наденут))
жалеет и жалеет и жалеет..
мою психологическую помощь ты не оценил -для тебя она ЛИШНЯЯ. Хотя я потратила на тебя довольно много времени. А ведь ты этого просил? нет? а, чтобы тебя не только жалели но и кормили и за ручку водили? Но нет - до тебя не дошло. И НЕ ДОЙДЕТ.
ты еще не ране а уже СДАЛСЯ,
потому что ты - ЖАЛКИЙ СЛАБАК И ТРУС.
тебя УЖЕ жалеют, а тебе себя все жальчее и жальчее.. какой несчастненький...
кап кап кап...
все с тобой будет в порядке.
гавно не тонет.
зато если тебя поцарапает -оо, какая, трагедия!! все мнем должны!! я герооой!
тьфу,жалкое ты ничтожество.
будешь выносить мозг всем родным и близким - несчастные люди, заранее им сочувствую, сопли твои пьяные вытирать, а ты будешь рассказывать о подвигах, можно подумать мне первый раз такое выслушивать?
как те афганцы которые ныли у меня на плече - ой как мы гранатку им бросали в колодец вместо хлеба, запал сняли - и кишки по всему колодцу, хаха))
******..тьфу.
бедные ваши близкие. я зхоть сейчас один раз душу отвела, сказала что про ваше нытье думаю. а вашим родным и близким - женам матерям - до конца жизни выслушивать ваши подвиги и как вам все должны.
тьфу.
Ніхто не має права іншому просто так і**ти мізки.
Поважайте інших людей.
есть у меня муж или нет - это к чему вопрос вообще?
вы как баба базарная, главный упрек женщине - что у нее мужа нет или недотраханая или вот еще - иди борщ вари!
ватное ты мурло кацапское.
ТЕБЯ ТОЧНО уважать не за что, раз ты ЖЕНЩИНУ упрекаешь за ее ПОЛ.
вот позорище. они еще в Европу какую-то хотят... днище просто днище..
в Европе за пост - что мол мужа нет - выплачивал бы мне по суду круглую сумму. пожизненно.
я считаю каждого "мужика" который ноет - не только не мужчиной - вообще никем, ЧМОМ.
И ты ЕЩЕ раз доказало что ты ЧМО, когда начал тыкать мне в нос что я женщина.
еще раз для трусливых дебилов: НЕВАЖНО КАКОГО ПОЛА ЧЕЛОВЕК.
ты или трусливое ноющее ничтожество или человек который умеет смотреть в глаза бедам, опасностям, тревогам и неудачам.
Я - могу, многое пережила на что тебе насрать.
а тот кто ЗАРАНЕЕ сдался типа тебя - НИКТО. фу блин, помыться хочется от такого общения с такими "мужчинами", ничто и никто и звать никак, трусы.
заметь, я даже не ставлю в кавычки подвиги - вполне допускаю, что вы герои и подвиги ваши настоящие и защищаете Украину - спасибо вам за это.
какое это имеет отношение к тому что меня выворачивает от вашего нытья трусливого?
вот менты и военные - у всех кто в погонах - всегда одна песня - какие мы герои и как нам все должны
фууу..... фу гыдота.
ах, да, муж у меня есть. такой же нытик как и 99% наших "мужиков". сделает раз в сто лет что-нибудь - и все бл подвиг совершил
фу ничтожества.
блин какое ты унылое героическое ЧМО))))
подяка моя была искренняя. Как собаке - брошенная кость))
я и нищим подаю тоже искренне))
так что кушай не обляпайся.
и другие тебя также будут благодарить когда ты будешь рассказывать как героически сражался с бабой в интернете)) защитничек - откуда у тебя столько времени на комменты, наверное в окопах на передовой много лишнего времени))
сколько кило на варениках в терооборне наел, а? или ты на позициях на Волыни сражаешься, все ждешь нападения со стороны Беларуси? кстати мы лепили для ТО во Львове вареники - у местной ТО рожи уже от них лоснились, у них тоже есть время на комменты, кстати, ты не из их числа?
трус ты еще и потому что упрекаешь ЖЕНЩИНУ за то что НЕ МОЖЕТ пойти воевать)) да мне все равно, от вас мужланов ждать благодарности - пустое дело, вы понятия не имеете как живут женщины и что терпят.
Только себя ижалеете, и мне на вас НАСРАТЬ.
Только и мечтаю свалить из этой страны где одно быдло которое голосует за дебилов а потом удивляется что у них война и идут героически сражаться в интернете.
фууу... мужчина)) самый обыкновенный трусоватый украинский мужчина, мамка сопли тебе всю жизнь вытирала - обстирывала, кормила цыцкой, от жены то же самое будешь требовать, блин если б вы знали "мужчины", что мы о вас на самом деле думаем, когда кормим вас котлетами, купленными на СВОИ деньги))
давай, герой. Защищай меня. В Интернете))
брехло.
2. Я не в ТРО, а в ЗСУ.
3. У Львові твої вареники не їв, так як у Львові я не служу. Ми зараз на Півдні. Та і від такої відьми боронь Боже щось їсти-ти ж туди отрути наллєш. До речі, я маю ріст 190 і моя маса 76 кг. Не дуже схоже на те, що я на варениках роз жирнів.
4. В ЗСУ багато жінок. Тому нєфіг гнати, що ти жінка і ти служити не можеш))) Було б тільки бажання. Ти просто на словах геройка. Ну або сциш.
5. Як я знаходжу можливість інколи тут щось писати? Та легко. На завдання є виїзди і потім повертаєшся на базу. Все просто.
6. Ти говорила, що я акцентую увагу на тому, що ти-жінка. Ти сама на цьому акцентуєш увагу.
7. Ти щось маєш проти військових, які стоять на кордоні з Білоруссю? Тобто по твоєму всі вони мають йти на фронт і оголити фронт там?? Ти 100% ватниця.
8. Я за Порошенка голосував. А ось ти, дуже схоже, голосувала за зебіла. На голосувала і тепер треба за таких як ти ідіотів розгрібати. Тому я буду дуже радий, коли ти звалиш звідси, і прихвати з собою ще 73% зебілів(твоїх братів по розуму), щоб вони більше не вибирали різних клоунів.
9. Воювати з тобою в Інтернеті? Ну взагалі то я не воюю з тобою, а обсираю тебе, тому що хочу, щоб ти знала, що я про тебе думаю. Це як справа принципу.
10. Благодарность? За що тобі дякувати?))
11. Ти мені котлети не купувала за свої гроші)) Тому засунь собі їх в одне місце. До цього всього піздєца з рашкою(твоїми братушками) я заробляв дуже гарні гроші. І мав комфортне життя. Відповідно і тут ти всралася, тому що я не вписуюся в образ «жалкого мужчінкі», так як мав роботу і заробляв)
12. Ну і останнє-я не чмо, тому що я все роблю нормально. А ось ти більше підходиш) Незадоволена життям баба, ненависниця чоловіків. Дуже схоже, що маєш недотрах. І це не дивно. Хто ж буде трахати таку кончену? Певно ще й страшна, як смерть.
а ты только случайно в буквы на клаве тыкать способен.
все им должны. фу.
Правда жизнь о таких ноги вытирает... но у тебя есть выбор.
и мне также - на вас.
только я ничего ни у кого и непрошу.
запомни одни закон жизни - главный:
НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН.
только вас, инфантилов, мамки не так воспитывали. а что вам ВСЕ ДОЛЖНЫ, особенно ЖЕНЩИНЫ,
убирать, стирать, готовить, зарабатывать на то что готовит и молчать.
фу гыдота.
мне на вас не то что бы насрать... мне вобще как то *****, существуете лично вы или нет, я вас не знаю, к счастью.
Три роки на все щоб стабілізуватися
у меня на одной из работ был веб-дизайнер. с ДЦП. С таким ДЦП что он на костылях ходил. работал, прикинь.
у меня дед без глаза работал связистом, был слепым около года, потом закончил институт связи, и всю жизнь работал. и саможалостью не занимался.А реабилитация вам точно нужна. Сходите к психологу, чтобы избавиться от ПТСР. Он у вас явно есть.
я серьезно.
Такі поранення змінюють життя назавжди.