На Запоріжжі почали тренуватись лікувати уражених радіацією: вже відкрили медичне відділення, - ОВА. ВIДЕО

Керівник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що через дії окупантів в області розгорнули навчання з підготовки лікування пацієнтів з радіаційними ураженням, вже відкрили медичне відділення.

Про це він розповів в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми продовжуємо готувати область на випадок надзвичайної ситуації на ЗАЕС через дії окупантів.

Стартувала серія навчань, аби перевірити можливості спеціальних служб. Сьогодні на базі одного з медичних закладів розгорнули переобладнане відділення на тридцять ліжок для лікування пацієнтів з радіаційним ураженням. За потреби маємо можливість розгорнути більше ліжко-місць для розміщення пацієнтів з радіаційним ураженням. Це відділення створено як відповідь на ризик через дії окупанта і може бути використане першочергово.

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Завдяки міжнародним партнерам матеріальна база нашої медичної системи невпинно покращується. Наші медики справжні професіонали своєї справи з багаторічним досвідом.

З впевненістю можу сказати, що медична система готова до надзвичайних ситуацій", - розповів Старух.