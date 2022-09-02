На Запоріжжі почали тренуватись лікувати уражених радіацією: вже відкрили медичне відділення, - ОВА. ВIДЕО
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Керівник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що через дії окупантів в області розгорнули навчання з підготовки лікування пацієнтів з радіаційними ураженням, вже відкрили медичне відділення.
Про це він розповів в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Ми продовжуємо готувати область на випадок надзвичайної ситуації на ЗАЕС через дії окупантів.
Стартувала серія навчань, аби перевірити можливості спеціальних служб. Сьогодні на базі одного з медичних закладів розгорнули переобладнане відділення на тридцять ліжок для лікування пацієнтів з радіаційним ураженням. За потреби маємо можливість розгорнути більше ліжко-місць для розміщення пацієнтів з радіаційним ураженням. Це відділення створено як відповідь на ризик через дії окупанта і може бути використане першочергово.
Завдяки міжнародним партнерам матеріальна база нашої медичної системи невпинно покращується. Наші медики справжні професіонали своєї справи з багаторічним досвідом.
З впевненістю можу сказати, що медична система готова до надзвичайних ситуацій", - розповів Старух.
Будь ласка, зачекайте...
Украина пропустила террористов на станцию. Коллеги звонили среди ночи, когда мы в коридоре от тревоги прятались, кричали - мы под танками стоим, не пускаем, вы там в Киеве сделайте что-нибудь! нацгвардейцев всем городом хоронили, которые героически отбивались от толпы кадыровцев..
а теперь нам МАГАТЭ не нравится, приехали безоружные люди смотреть за нас смерти в глаза..
блин.. стыдно то как..
https://focus.ua/uk/ukraine/527856-vorovsto-gumanitarki-v-zaporozhe-agent-nabu-obvinil-top-chinovnikov-op-v-organizaci-shemy
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Відподальність за крадіжку коштів у справі бронежилетів має взяти і міністр оборони Резніков, а не тільки безвідповідальні "фунти"
Міноборони частково спростувало новину "УП" про корупційний скандал в Міноборони, щодо затримання та обшуків тимчасово виконуючого обов'язки директора департамента державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького в такому плані, що все насправді виглядає інакше. Коли я прочитав виправдання: https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid0tmJYdjJj69dEDsEvLH4e5mVEL2VCTGdX6E6VfmLs16f66USgBaCmLjQ3VPVry9Shl , то в мене виникли абсолютно інші питання та висновки.
З пояснень слідує, що в організації держзакупівель МО у нас великий безлад. Почнемо з того, що скандал, за який несе відповідальність міністр оборони Резніков та його заступник Шаполвалов, вони самі чомусь не коментують, хоча мали б як мінімум вибачитись - ви ж втратили гроші, які вам довірили платники податків, їх тепер треба повертати.
Ось цитата МО:
"14 березня 2022 року Міністерство оборони України уклало контракт на постачання бронежилетів з компанією з Туреччини на загальну суму 16 млн 656,3 тис. євро. Компанія порушила зобов'язання за контрактом. Після встановлення факту порушення Міноборони негайно вжило передбачених контрактом заходів для захисту законних прав та інтересів.
За даними слідства, група з трьох громадян України шляхом зловживання довірою, використовуючи офшорні компанії Китайської Народної Республіки та Королівства Бахрейн, ймовірно привласнила 580 тис. доларів США під час виконання турецькою компанією зазначеного контракту з Міноборони. Національна поліція України 13 червня 2022 року розпочала кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 с. 190, ч.2 ст. 209 та ч. 3 ст. 358 КК України. Оскільки контракт на постачання бронежилетів, про який йдеться, був підписаний посадовою особою Міноборони, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва 26 серпня 2022 року слідчим Національної поліції було проведено обшук за місцем перебування зазначеної посадової особи".
До чого тут саме виникають питання?
1. Міноборони не підготувало ніяких планів закупівель до початку вторгнення. І навіть через три тижні після початку вторгнення Міноборони виявилось не здатне знайти надійних постачальників бронежилетів.
2. 16,6 млн. євро платників податків Міноборони перерахувало сумнівній фірмі, яка зареєстрована на двух офшорах, ризик крадіжки коштів платників податків були великий і це було зрозуміло усім з самого початку.
3. 13 червня поліція порушує кримінальну справу через невиконання зобов'язань, але Хмельницький, який її безпосередньо підписав, досі залишається працювати на тій самій посаді! Тобто Хмельницькому дозволяють продовжувати свою діяльність.
4. Богдан Хмельницький, який керує держзакупівлями з самого початку вторгнення, весь цей час - не повноцінно призначений керівник, а тимчасово виконуючий обов'язки. Міністр Резніков піворку не може призначити повноцінного керівника. Чому так? Виникає враження, що насправді Хмельницький це "фунт", яким зручно керувати різним ділкам, які насправді ухвалюють рішення в МО.
Тимчасова схема зі "своїх", "надійних" "смотрящих" та "ручних тво" перетворилась на постійну. Насправді, рішення по закупівлям та перерахуванню коштів без самого Резнікова та його заступника В'ячеслава Шаповалова були б неможливі. Якісь "тво" кошти не витратить. "Тво" - це просто "фунт" для допитів.
Міністр Резніков має прокоментувати втрату 580 тисяч доларів та провал постачання бронежилетів по сумнівному контракту, і зробити відповідні управлінські та організаційні висновки. Як мінімум - почати призначати відповідальних людей на ключові посади. І сказати коли 580 тисяч доларів будуть повернені платникам податків та як вони будуть витрачені.
Значні проблеми в Міноборони проявляються у різних сферах закупівлі, насампперед ***********, але також і в інших видах забезпечення. Тому не "фунтів" треба підставляти, а треба брати відповідальність за проблеми, та вдосконалювати систему управління. Зручно скидати роботу на волонтерські фонди, але платники податків витрачают сотні міль'ярдів, для того, щоб на армію працювало ефективно саме Міноборони.