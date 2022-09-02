Росія прибирає докази воєнного злочину в Оленівці, - Лубінець. ВIДЕО

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що Росія приховає сліди воєнного злочину в Оленівці й лише тоді допустить представників Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста у колонію, де 29 липня загинули полонені українські бійці.

Про це Дмитро Лубінець розповів в інтерв'ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

"Особливих очікувань (роботи місії МКЧХ й ООН – ред.) немає, бо проходить час. Докази воєнного злочину РФ прибирає.

У нас немає сумнівів, що там відбулося. За аналізом фото- і відеоматеріалів, які є в піблучному просторі, і українські військові експерти, і міжнародні дійшли приблизно одного висновку: це була заздалегідь запланована фактично публічна страта військовослужбовців України з "Азова".

Вибух був усередині будівлі, це не була ракета", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тіла загиблих в Оленівці українських військовополонених можуть бути в Маріуполі і Донецьку, - омбудсмен Лубінець

Обмудсмен наголосив, що попри заяви РФ, представники МКЧХ досі не отримали доступу до Оленівки. Така сама ситуація з допуском до полонених місії ООН.

"Напевно це станеться після того, як вони (росіяни – ред.) приберуть усі докази воєнного злочину", – припустив Лубінець.

Він констатував, що "Росія не виконує своїх зобов'язань", а саме: надавати доступ до місць тримання, показувати умови перебування полонених військових, надавати можливість листуватися з родичами хоча б раз на місяць, надавати адвокатів тощо.

За словами Лубінця, МКЧХ фіксує, що їх не допускають – "і все, реакції далі жодної".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гендиректор Червоного Хреста Мардіні під час візиту до РФ порушить питання розширення доступу до українських військовополонених

На його думку, формат місій не працює з Росією в цій війні, що довів і візит експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, який відбувся 2 вересня.