Росія прибирає докази воєнного злочину в Оленівці, - Лубінець. ВIДЕО
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що Росія приховає сліди воєнного злочину в Оленівці й лише тоді допустить представників Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста у колонію, де 29 липня загинули полонені українські бійці.
Про це Дмитро Лубінець розповів в інтерв'ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.
"Особливих очікувань (роботи місії МКЧХ й ООН – ред.) немає, бо проходить час. Докази воєнного злочину РФ прибирає.
У нас немає сумнівів, що там відбулося. За аналізом фото- і відеоматеріалів, які є в піблучному просторі, і українські військові експерти, і міжнародні дійшли приблизно одного висновку: це була заздалегідь запланована фактично публічна страта військовослужбовців України з "Азова".
Вибух був усередині будівлі, це не була ракета", - розповів він.
Обмудсмен наголосив, що попри заяви РФ, представники МКЧХ досі не отримали доступу до Оленівки. Така сама ситуація з допуском до полонених місії ООН.
"Напевно це станеться після того, як вони (росіяни – ред.) приберуть усі докази воєнного злочину", – припустив Лубінець.
Він констатував, що "Росія не виконує своїх зобов'язань", а саме: надавати доступ до місць тримання, показувати умови перебування полонених військових, надавати можливість листуватися з родичами хоча б раз на місяць, надавати адвокатів тощо.
За словами Лубінця, МКЧХ фіксує, що їх не допускають – "і все, реакції далі жодної".
На його думку, формат місій не працює з Росією в цій війні, що довів і візит експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, який відбувся 2 вересня.
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То про яку реакцію на скоєне з азвоцями рашистами під замовчування влади України можна говорити!
о сути задания казни убийства будет знать 5-8 человек высшего эшелона...в РФ... вы поинтересуйтесь куда делись все участники и свидетели по ЛБОИНГУ 99,99% мертвы погибли так сказать в ббоях за Уродину удобная форма ликвидации ненужных свидетелей... Путин если надо прикажет сжечь Оленивку с воздуха касетными и зажигательными бомбами и еще добавит пару систем Солнцепек..
Гарантії українським військовослужбовцям від ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста - це саме те, на чому наголошували представники української влади із дня "евакуації" захисників Азовсталі, наголошує журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва.
"Я б радила орієнтуватися саме на заяви офіційних осіб. Тому що саме під зобов'язання офіційних осіб високого рівня наші полонені вирішили прийняти цей наказ і потрапили в так звану евакуацію. Є зафіксовані чіткі відеозаяви того ж самого Володимира Зеленського від 16 травня, де він сказав, що наші полонені прийняли таке рішення (евакуюватися із Азовсталі) під гарантії.. https://espreso.tv/evakuatsiya-shcho-stala-virokom-chomu-chervoniy-khrest-ne-zumiv-zavaditi-masovomu-vbivstvu-v-olenivtsi
Автори: Жанна Безп'ятчук і Пол Адамс
Внаслідок вибуху, що стався в ніч на 29 липня у колонії в Оленівці Донецької області, загинули понад 50 українських військовополонених. Україна і Росія звинувачують одна одну в нападі. Криміналісти й експерти з озброєнь, з якими поговорила ВВС, пояснили, чому версія подій російської сторони не відповідає дійсності.
Детальніше - за ссиллю зверху.