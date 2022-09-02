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Росія прибирає докази воєнного злочину в Оленівці, - Лубінець. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що Росія приховає сліди воєнного злочину в Оленівці й лише тоді допустить представників Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста у колонію, де 29 липня загинули полонені українські бійці.

Про це Дмитро Лубінець розповів в інтерв'ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

"Особливих очікувань (роботи місії МКЧХ й ООН – ред.) немає, бо проходить час. Докази воєнного злочину РФ прибирає.

У нас немає сумнівів, що там відбулося. За аналізом фото- і відеоматеріалів, які є в піблучному просторі, і українські військові експерти, і міжнародні дійшли приблизно одного висновку: це була заздалегідь запланована фактично публічна страта військовослужбовців України з "Азова".

Вибух був усередині будівлі, це не була ракета", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тіла загиблих в Оленівці українських військовополонених можуть бути в Маріуполі і Донецьку, - омбудсмен Лубінець

Обмудсмен наголосив, що попри заяви РФ, представники МКЧХ досі не отримали доступу до Оленівки. Така сама ситуація з допуском до полонених місії ООН.

"Напевно це станеться після того, як вони (росіяни – ред.) приберуть усі докази воєнного злочину", – припустив Лубінець.

Він констатував, що "Росія не виконує своїх зобов'язань", а саме: надавати доступ до місць тримання, показувати умови перебування полонених військових, надавати можливість листуватися з родичами хоча б раз на місяць, надавати адвокатів тощо.

За словами Лубінця, МКЧХ фіксує, що їх не допускають – "і все, реакції далі жодної".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гендиректор Червоного Хреста Мардіні під час візиту до РФ порушить питання розширення доступу до українських військовополонених

На його думку, формат місій не працює з Росією в цій війні, що довів і візит експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, який відбувся 2 вересня.
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Топ коментарі
+3
В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ НАЙКРАЩІ НАЙТАЛАНОВИТІШІ ДИПЛОМАТИ УСІХ ЧАСІВ ІСНУВАННЯ УКРАЇНИ УСУНУТІ ВІД ОБОВЯЗКІВ ВІД АКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, що ця **** влада успішно витворяє й з ЗАСЛУЖЕНИМИ ГЕНЕРАЛАМИ . Кулеба це показове дипломатичне виключення для США та Європи.
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02.09.2022 22:10
+3
Навколо кого , як не навколо амбасад України по всьму світові формується громадська світова думка! А в нас ким вони поповнюються ?ТАРАНАМИ ТА ВЕНЕДІКТОВИМИ - котрим влада дала дипломатичний стату посла як схованку від скоєноговдома!
То про яку реакцію на скоєне з азвоцями рашистами під замовчування влади України можна говорити!
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02.09.2022 22:15
+1
Меня волнует судьба оставшихся в живых военнопленных.. ну с вертухаями ЛНР ДНР понятно это покойники если не уже..... то скоро рядовой и средний состав РФ также отходы и отбросы высшее командование даже руководство ЛНР ДНР и всех кто как то в курсе также сделают памятниками....
о сути задания казни убийства будет знать 5-8 человек высшего эшелона...в РФ... вы поинтересуйтесь куда делись все участники и свидетели по ЛБОИНГУ 99,99% мертвы погибли так сказать в ббоях за Уродину удобная форма ликвидации ненужных свидетелей... Путин если надо прикажет сжечь Оленивку с воздуха касетными и зажигательными бомбами и еще добавит пару систем Солнцепек..
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02.09.2022 22:14
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В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ НАЙКРАЩІ НАЙТАЛАНОВИТІШІ ДИПЛОМАТИ УСІХ ЧАСІВ ІСНУВАННЯ УКРАЇНИ УСУНУТІ ВІД ОБОВЯЗКІВ ВІД АКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, що ця **** влада успішно витворяє й з ЗАСЛУЖЕНИМИ ГЕНЕРАЛАМИ . Кулеба це показове дипломатичне виключення для США та Європи.
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02.09.2022 22:10 Відповісти
Навколо кого , як не навколо амбасад України по всьму світові формується громадська світова думка! А в нас ким вони поповнюються ?ТАРАНАМИ ТА ВЕНЕДІКТОВИМИ - котрим влада дала дипломатичний стату посла як схованку від скоєноговдома!
То про яку реакцію на скоєне з азвоцями рашистами під замовчування влади України можна говорити!
показати весь коментар
02.09.2022 22:15 Відповісти
Меня волнует судьба оставшихся в живых военнопленных.. ну с вертухаями ЛНР ДНР понятно это покойники если не уже..... то скоро рядовой и средний состав РФ также отходы и отбросы высшее командование даже руководство ЛНР ДНР и всех кто как то в курсе также сделают памятниками....
о сути задания казни убийства будет знать 5-8 человек высшего эшелона...в РФ... вы поинтересуйтесь куда делись все участники и свидетели по ЛБОИНГУ 99,99% мертвы погибли так сказать в ббоях за Уродину удобная форма ликвидации ненужных свидетелей... Путин если надо прикажет сжечь Оленивку с воздуха касетными и зажигательными бомбами и еще добавит пару систем Солнцепек..
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02.09.2022 22:14 Відповісти
"Оборонці Азовсталі здалися під зобов'язання
Гарантії українським військовослужбовцям від ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста - це саме те, на чому наголошували представники української влади із дня "евакуації" захисників Азовсталі, наголошує журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва.
"Я б радила орієнтуватися саме на заяви офіційних осіб. Тому що саме під зобов'язання офіційних осіб високого рівня наші полонені вирішили прийняти цей наказ і потрапили в так звану евакуацію. Є зафіксовані чіткі відеозаяви того ж самого Володимира Зеленського від 16 травня, де він сказав, що наші полонені прийняли таке рішення (евакуюватися із Азовсталі) під гарантії.. https://espreso.tv/evakuatsiya-shcho-stala-virokom-chomu-chervoniy-khrest-ne-zumiv-zavaditi-masovomu-vbivstvu-v-olenivtsi
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02.09.2022 22:18 Відповісти
Під час 2СВ МКЧХ мала доступ до концтаборів нв гітлерівській Німеччині в яких знаходилися військовополонені голандці, британці, американці, французи та інші військові з країн Європи. МКЧХ не мав доступу тільки до радянських військовополонених бо вождь- батюшка всіх народів СССР Сралін. не признавав наявності таких полонених і називав зрадниками. Європейські полонені отримували продуктові посилки від МКЧХ .Гітлерівські нацисти це допускали. А от Нацисти з РФії переплюнули у своїх звірствах навіть Гітлера
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03.09.2022 01:29 Відповісти
Уроди!
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02.09.2022 22:23 Відповісти
Твари, гореть вам всем синим пламенем, за свои грехи, вместе с вашими выродками!!!
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02.09.2022 22:46 Відповісти
Так зеленый моносброд МЕСЯЦ блокировал принятие обращения по Еленовке! Интересно, ПОЧЕМУ?
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02.09.2022 23:52 Відповісти
ВВС: "що сталося в колонії №120 в Оленівці і чому касапська версія є брехнею"

Автори: Жанна Безп'ятчук і Пол Адамс

Внаслідок вибуху, що стався в ніч на 29 липня у колонії в Оленівці Донецької області, загинули понад 50 українських військовополонених. Україна і Росія звинувачують одна одну в нападі. Криміналісти й експерти з озброєнь, з якими поговорила ВВС, пояснили, чому версія подій російської сторони не відповідає дійсності.
Детальніше - за ссиллю зверху.
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03.09.2022 01:24 Відповісти
А що важкувато здійснити прецендент за сценарієм РЕМБО 2?. Думаю у нас знайдуться відчайдухи, котрі б це вчинили. Захопити охорону з вертухаїв та начальника та доправити на неокуповану територію. Кацапи тоді би здуріли від страху
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03.09.2022 01:42 Відповісти
Кати найбільше бояться свого викриття. Бо знають яка кара буде за їхню діяльність
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03.09.2022 01:43 Відповісти
 
 