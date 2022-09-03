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"Подкосячил и въ#бал, кого не надо": Військовий РФ зізнався дружині у воєнному злочині, - перехоплення ГУР. АУДIО
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Російський загарбник розповідає дружині про вчинення воєнного злочину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення ГУР МО.
Так, загарбник закликав дружину "тормознуть бабки".
"Я тут трішки підкосячив і в'#бав декого, кого не треба. Напевно з мене "доганяшки" будуть, коли додому приїду", - каже рашист.
Він розповів дружині, что вчини воєнний злочин.
Топ коментарі
+11 Саша Пончик
показати весь коментар03.09.2022 11:15
+5 Adalet
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+3 Яр Холодний
показати весь коментар03.09.2022 12:38
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військовий - корінь "військо", такий, що стосується війська
і військовий - має стосунок до війська.
Злочин - воєнний, бо вчиняється під час війни і полягає в порушенні "законів та звичаїв війни"
Военное преступление - Воєнний злочин;
Военный преступник - Військовий злочинець.
▲ Воєнний комунізм - економічна політика Радянської влади в період громадянської війни 1918-1920 рр. Продподаток є одна з форм переходу від своєрідного «воєнного комунізму».. до правильного соціалістичного продуктообміну (Ленін, 32, 1951, 311).
Словник української мови: в 11 томах. - Том 1, 1970. - Стор. 724.