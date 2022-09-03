"Подкосячил и въ#бал, кого не надо": Військовий РФ зізнався дружині у воєнному злочині, - перехоплення ГУР. АУДIО

Російський загарбник розповідає дружині про вчинення воєнного злочину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення ГУР МО.

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Так, загарбник закликав дружину "тормознуть бабки".

"Я тут трішки підкосячив і в'#бав декого, кого не треба. Напевно з мене "доганяшки" будуть, коли додому приїду", - каже рашист.

Він розповів дружині, что вчини воєнний злочин.

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