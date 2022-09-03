Вантажівки, танки, гаубиці: колона російської техніки із 80 одиниць рухається в бік центру Маріуполя, - Андрющенко. ВIДЕО
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У суботу, 3 вересня, у тимчасово окупованому Маріуполі знову зафіксували рух російської техніки. Цього разу - колону у складі 80 одиниць техніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Фіксуємо рух техніки. 9:09 по пр. Металургів у бік центру чергова велика колона різноманітної техніки: вантажівки, танки, гаубиці та паливозаправники. Всього 80 одиниць", - розповів він.
Топ коментарі
+18 Валентин Коваль
показати весь коментар03.09.2022 11:29
+3 Alex Tiger
показати весь коментар03.09.2022 11:58
+1 VOLVO XC 70
показати весь коментар03.09.2022 11:45
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In your neighborhood.
Who you gonna call?
Go HiMars!!!
https://www.youtube.com/watch?v=T0OGMue-NLE
І знову:
"На этот раз колонну, состоящую с 80 единиц техники." Источник: https://censor.net/ru/n3364852
Може все ж - "из 80 единиц".
Саме час журнашлюшці до початковаої школи. Чи воно з тих, кому - какая разніца?
А "Цензору" треба не ганьбитись, а одразу гнати подібне у три шиї.
Я у нідерландських сідєльців з клікухою замість ім'я нічього не питав.
По цитатам з мого комента чітко видно, що мова йде про руцькомовну версію, не помітив, "знавець"?
Сиди собі тихенько в Нідерландах та тупим тролізмом не займайся.