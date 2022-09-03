УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8530 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
12 950 10
армія РФ (13428) війна (56124) Маріуполь (2816) техніка (1319) Андрющенко Петро (635)

Вантажівки, танки, гаубиці: колона російської техніки із 80 одиниць рухається в бік центру Маріуполя, - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У суботу, 3 вересня, у тимчасово окупованому Маріуполі знову зафіксували рух російської техніки. Цього разу - колону у складі 80 одиниць техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Фіксуємо рух техніки. 9:09 по пр. Металургів у бік центру чергова велика колона різноманітної техніки: вантажівки, танки, гаубиці та паливозаправники. Всього 80 одиниць", - розповів він.

Також читайте: Росія активізувала переміщення військової техніки через Маріуполь до Бердянська, - Андрющенко

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
Не мішало би цю колону привітати -- поки вона не розповзлася
показати весь коментар
03.09.2022 11:29
+3
Хорошая мишень для наших Хаймерсов. Главное, чтобы не расползлись, пока наши не ударят.
показати весь коментар
03.09.2022 11:58
+1
технику которую срочно убрали с Энергодара и беребрасывают в Крым а оттуда за защиту Курыма... ну ну...
показати весь коментар
03.09.2022 11:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ZSU uzhe Mariupol berut ? a che eto rjuzke tak daleko tam "ruhajutsa"....strashno ?

If there's something strange,
In your neighborhood.
Who you gonna call?
Go HiMars!!!

https://www.youtube.com/watch?v=T0OGMue-NLE
показати весь коментар
03.09.2022 11:28 Відповісти
Не мішало би цю колону привітати -- поки вона не розповзлася
показати весь коментар
03.09.2022 11:29 Відповісти
технику которую срочно убрали с Энергодара и беребрасывают в Крым а оттуда за защиту Курыма... ну ну...
показати весь коментар
03.09.2022 11:45 Відповісти
Хорошая мишень для наших Хаймерсов. Главное, чтобы не расползлись, пока наши не ударят.
показати весь коментар
03.09.2022 11:58 Відповісти
...что еще кто то двигается из той колонны кремлевских выродков???
показати весь коментар
03.09.2022 12:36 Відповісти
и где там 80 штук? на видео штук 5 камазов, из которых два крана.
показати весь коментар
03.09.2022 12:43 Відповісти
"колонна российской техники с 80 единиц..." Источник: https://censor.net/ru/n3364852
І знову:
"На этот раз колонну, состоящую с 80 единиц техники." Источник: https://censor.net/ru/n3364852

Може все ж - "из 80 единиц".
Саме час журнашлюшці до початковаої школи. Чи воно з тих, кому - какая разніца?
А "Цензору" треба не ганьбитись, а одразу гнати подібне у три шиї.
показати весь коментар
03.09.2022 12:49 Відповісти
Не вчіть ученого. В Українській версії там стоїть із. Інша справа, що вжитий не правильно, але ж є
показати весь коментар
03.09.2022 13:17 Відповісти
Chego Vara

Я у нідерландських сідєльців з клікухою замість ім'я нічього не питав.

По цитатам з мого комента чітко видно, що мова йде про руцькомовну версію, не помітив, "знавець"?

Сиди собі тихенько в Нідерландах та тупим тролізмом не займайся.
показати весь коментар
03.09.2022 14:11 Відповісти
ландскнехти із глубін сибірських руд. Латають дірки, будуть повзати біля Мелітополя своїми БТГ.
показати весь коментар
03.09.2022 13:24 Відповісти
 
 