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На "Оскар" від України цьогоріч претендуватиме один фільм - "Клондайк". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Шоу-бізнес

Український Оскарівський Комітет завершив приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук (The Academy) у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Комітету в фейсбуці.

"Цього року в національному відборі участь братиме 1 фільм - Klondike/Клондайк режисерки Марини Ер Горбач", - йдеться в повідомленні.

Така ситуація трапляється не вперше. У 2019 році від України на "Оскар" теж претендував лише один фільм - стрічка Нарімана Алієва "Додому".

"Клондайк" - стрічка про родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.

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Тепер Український Оскарівський Комітет перевірить фільм на відповідність вимогам Американської академії та проведе засідання з офіційним оголошенням кандидата.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+2
я якось читала одну блогерку, яка була дуже древня, знала ще домогосподарку леніна і жінку сталіна, типу того. була редакторкою у Шаламова. так от вона написала, що твір повинен бути хоч трохи позитивним, давати людині надію. порівнювала при цьому "Один день Івана Денисовича" Солженіцина і твори Шаламова і виходило, що Шаламова не сприймали, бо все занадто безнадійно, а "один день" став популярним, бо був в цілому позитивним.
не знаю, для чого я це написала, так чогось запам'яталося. може, і українська література, наприклад, погано сприймалася, бо "плач не дав нікому ще свободи", а треба було більше волі до перемоги навіювати.
сподіваюсь, у цьому фільмі є не тільки розпач і чорний гумор, а й позитив. незважаючи на.
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03.09.2022 11:40
+2
піши єщьо! нам дуже важлива думка трамподрочєра
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03.09.2022 12:13
+2
А ти Мову, *****, не у стані вивчити, уруцкій ізік тібє радной? Ти вкурсі, алєнь, "язык" з Тюркських Тілі, мов Золотої Орди практично, перекладається "скорбота", "жаль", "жалОба", а "дурак", ким ти є, - "стойбище". "Ізвіняюсь" кажеш, то сам у паРаші втопися, бо тобі не вибачають, а ти "у автобусі пернуло" й рахуєш, що це норма. Мудак! Кафку процитував тобі, сподобалось?
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03.09.2022 12:30
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я якось читала одну блогерку, яка була дуже древня, знала ще домогосподарку леніна і жінку сталіна, типу того. була редакторкою у Шаламова. так от вона написала, що твір повинен бути хоч трохи позитивним, давати людині надію. порівнювала при цьому "Один день Івана Денисовича" Солженіцина і твори Шаламова і виходило, що Шаламова не сприймали, бо все занадто безнадійно, а "один день" став популярним, бо був в цілому позитивним.
не знаю, для чого я це написала, так чогось запам'яталося. може, і українська література, наприклад, погано сприймалася, бо "плач не дав нікому ще свободи", а треба було більше волі до перемоги навіювати.
сподіваюсь, у цьому фільмі є не тільки розпач і чорний гумор, а й позитив. незважаючи на.
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03.09.2022 11:40 Відповісти
извиняюсь,а вы Фраца Кафку читали?
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03.09.2022 12:02 Відповісти
я ВСЕ читала. Кафку я не витримую. тонка душевна організація, занадто)). тому мені і треба хоч якась надія).
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03.09.2022 12:07 Відповісти
А ти Мову, *****, не у стані вивчити, уруцкій ізік тібє радной? Ти вкурсі, алєнь, "язык" з Тюркських Тілі, мов Золотої Орди практично, перекладається "скорбота", "жаль", "жалОба", а "дурак", ким ти є, - "стойбище". "Ізвіняюсь" кажеш, то сам у паРаші втопися, бо тобі не вибачають, а ти "у автобусі пернуло" й рахуєш, що це норма. Мудак! Кафку процитував тобі, сподобалось?
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03.09.2022 12:30 Відповісти
1. В даному контексті "рахуєш" - калька з російської. Правильно - "вважаєш".
2. "Язик" - подобається нам чи ні, позначає мову майже в усіх слов'янських мовах. Словенською - jezik, польською - język, чеською та словацькою - jazyk, болгарською - език, сербською - jезик.

Тому, довбограю, вивчи спочатку предмет, а потім будеш інших повчати.
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03.09.2022 13:32 Відповісти
Польською й словенською через літеру "є", а не через "я". Словацька розвинулась після розвалу сєрусєру, там БАГАТО цікавого, як й в Українській при сєсєрії. Кому ти "нам"? Сыз - хынзыр киши, адам дегиль. Баш балабан, акъыл ёк! З тобою, чурка, розмова не велася й тебе, ахмак, до бесіди не запрошували ГУЛЯЙ.
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03.09.2022 14:56 Відповісти
Йолопе, черговий твій висер показав, що ти, крім абсолютного нерозуміння лінгвістики, ще й повний неадекват.
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03.09.2022 15:45 Відповісти
Висер в того, хто бависи у "патріота" НЕ своєї "родіни", на чужій Землі бависи у цацки-пєцки, але як втрьох зберуться - хана, "діаспора". Того, хто Кораном буде махати й гадити на Християн, не зважаючи на Сура 29 Павук Аят 46. Я таких, як ти, ще з Камчатки при совку ЧУДОВО знаю. Хитросраке, без совісті й честі. Тили, про які я казав, тобі навіть приблизно не рідні й ти їх не розумієш. А при зустрічі якби ти, лайняк, вліз в розмову мою з викиднем кзлмордянським, ти б сам себе придушив. Вали кобилі у тріщину А за "язик" ти й від "своїх" дістанеш пляшку між булки, коли вони дізнаються, що ти урус хынзыр вирішив "захистити", баран безрогий Къаишымы чайнарым, айткъаннымдан къайтмам!
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03.09.2022 16:46 Відповісти
Оскар -це вже повний відстій. Це збіговисько міліардерів вже нікого не цікавить.
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03.09.2022 11:56 Відповісти
піши єщьо! нам дуже важлива думка трамподрочєра
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03.09.2022 12:13 Відповісти
БИДЛО цего не усвідомлює.
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03.09.2022 12:31 Відповісти
Український фільм під назвою "Клондайк"? Чомусь відразу думки про Банкову...
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03.09.2022 12:46 Відповісти
А у номінації Краший серіал року - "Чорнобаївка"!
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03.09.2022 13:51 Відповісти
 
 