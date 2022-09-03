На "Оскар" від України цьогоріч претендуватиме один фільм - "Клондайк". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Шоу-бізнес
Український Оскарівський Комітет завершив приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук (The Academy) у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Комітету в фейсбуці.
"Цього року в національному відборі участь братиме 1 фільм - Klondike/Клондайк режисерки Марини Ер Горбач", - йдеться в повідомленні.
Така ситуація трапляється не вперше. У 2019 році від України на "Оскар" теж претендував лише один фільм - стрічка Нарімана Алієва "Додому".
"Клондайк" - стрічка про родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.
Тепер Український Оскарівський Комітет перевірить фільм на відповідність вимогам Американської академії та проведе засідання з офіційним оголошенням кандидата.
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не знаю, для чого я це написала, так чогось запам'яталося. може, і українська література, наприклад, погано сприймалася, бо "плач не дав нікому ще свободи", а треба було більше волі до перемоги навіювати.
сподіваюсь, у цьому фільмі є не тільки розпач і чорний гумор, а й позитив. незважаючи на.
2. "Язик" - подобається нам чи ні, позначає мову майже в усіх слов'янських мовах. Словенською - jezik, польською - język, чеською та словацькою - jazyk, болгарською - език, сербською - jезик.
Тому, довбограю, вивчи спочатку предмет, а потім будеш інших повчати.