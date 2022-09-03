УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8424 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
9 591 41
війна (56124) знищення (4069) Залужний (579) Байрактар (157)

За три доби "Байрактари" знищили техніки окупантів на загальну суму близько $26,5 млн, - Залужний. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники за допомогою "Байрактарів" знищили техніку окупантів на понад 26 млн доларів.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, парою БпЛА Bayraktar ТВ-2 було знищено ворожу техніку загальною вартістю близько $26,5 млн. Це 8 од танків Т-72 (орієнтовна вартість одного $3 млн), по одній одиниці САУ АКАЦІЯ ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) та гаубиці ($0,3 млн).

Було пошкоджено п'ять танків Т-72 і одну БМП на $1,85 млн.

Загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки - $28,35 млн", - йдеться в повідомленні.

За словами Залужного, один із апаратів - допомога від Литви.

Також дивіться: Український Bayraktar TB2 знищив ворожий міномет 2Б11 "Буревісник" та вантажівку "Урал" з боєприпасами. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+33
Лаврову, Захаровой и всей российской делегации не выдали визы для поездки в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН и встречу мировых лидеров, - Reuters
Всего россия запросила 56 виз, но США не выдали ни одной.

показати весь коментар
03.09.2022 11:43
+27
Чудово! Супер! Ми дуже раді.

я ж казала, що Байрактари не використовувались, бо їх могло збивати вороже ППО. а як нам дали ракети HARM, то ЗСУ їхнє ППО знищили і тут же й Байрактари полетіли) і попалили тей мотлох радянський.

це прекрасно!
показати весь коментар
03.09.2022 11:44
+22
нагородить пілотів - хлопці справу знають.
показати весь коментар
03.09.2022 11:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нагородить пілотів - хлопці справу знають.
показати весь коментар
03.09.2022 11:42 Відповісти
Операторів!
БПЛА якось без пілотів обходяться
показати весь коментар
03.09.2022 11:46 Відповісти
шо ви кажете? - не знав...
показати весь коментар
03.09.2022 11:48 Відповісти
Please
Завжди радий поділитися знаннями
показати весь коментар
03.09.2022 11:52 Відповісти
Пілотами називають тих хто керує БЛА.
показати весь коментар
03.09.2022 11:54 Відповісти
Потому, потому что мы пилоты
Небо наш, небо наш родимый дом
Первым делом мы испортим самолеты
- Ну, а девушек?
- А девушек потом...
показати весь коментар
03.09.2022 11:58 Відповісти
завжди радий тим хто ділиться знаннями і нас, недолугих, вчить...
показати весь коментар
03.09.2022 12:00 Відповісти
Лаврову, Захаровой и всей российской делегации не выдали визы для поездки в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН и встречу мировых лидеров, - Reuters
Всего россия запросила 56 виз, но США не выдали ни одной.

показати весь коментар
03.09.2022 11:43 Відповісти
В США своих бомжей хватает
показати весь коментар
03.09.2022 11:53 Відповісти
алтай без віз - най туди ціцькати каубої скочуть.
в Амеріки своїх рижих мустангів до не схочу - кацапські без потреби...
показати весь коментар
03.09.2022 12:19 Відповісти
Сесія 20 вересня, а сьогодні яке число?
показати весь коментар
03.09.2022 12:52 Відповісти
Не кажи гоп поки не перескочив
показати весь коментар
03.09.2022 12:54 Відповісти
У коняки Калантаряки и его кобылки Машки нет ветеринарных сертификатов с действующим сроком годности.
показати весь коментар
04.09.2022 13:48 Відповісти
Це добре но вони сильно упороті -- іх дуже тяжко привести до тями .
показати весь коментар
03.09.2022 11:43 Відповісти
це вам не контейнерами ******* - хто на шо вчився....
показати весь коментар
03.09.2022 11:44 Відповісти
Чудово! Супер! Ми дуже раді.

я ж казала, що Байрактари не використовувались, бо їх могло збивати вороже ППО. а як нам дали ракети HARM, то ЗСУ їхнє ППО знищили і тут же й Байрактари полетіли) і попалили тей мотлох радянський.

це прекрасно!
показати весь коментар
03.09.2022 11:44 Відповісти
Це не так-HARMс самонаводяться на радіолокаційні станції і знищують їх. Ворог залишився без ППО.
показати весь коментар
03.09.2022 11:51 Відповісти
Хто вам сказав що у ворога уже немає ППО?
показати весь коментар
03.09.2022 11:56 Відповісти
десь є, десь уже нема)
показати весь коментар
03.09.2022 12:09 Відповісти
Mozet i ostalos no bojatsia pokazatsia.Mnogo PVo byli unictozeno Himars i HARMS
показати весь коментар
03.09.2022 12:20 Відповісти
все може бути. може, щось і було втрачено, це війна.
крім того, я читала, що і турки забороняли знімати чи вірніше, публікувати відео, зняті з байрактарів, бо щось там вада якась чи що, була виявлена.
але може це іпсо.
такі часи понаставали, що все кругом дезинформація. віримо тільки ЗСУ.
показати весь коментар
03.09.2022 11:57 Відповісти
Так i бачу- летить Байрактарчик,а знизу,як у супермаркетi , цiнники на кацапах висять..I аж душа радiЭ , що вiн не такой як я - вибираЭ все що подорожче...
показати весь коментар
03.09.2022 14:28 Відповісти
рузьке м'ясо вже не рахують навіть
показати весь коментар
03.09.2022 11:45 Відповісти
Там вже плюс/мiнус - юювiлей...
показати весь коментар
03.09.2022 14:30 Відповісти
Завдяки HARM байрактари знову можуть працювати.
показати весь коментар
03.09.2022 11:47 Відповісти
Такі новини душу гріють 👍🏼💪👊🏼❤️
показати весь коментар
03.09.2022 11:48 Відповісти
HARM якимось чином спромоглись «навіситити» на українські МІГ і ось результат. Байрактари знову в дії!
показати весь коментар
03.09.2022 11:49 Відповісти
Байрактари і були в дії, в кожного своя ціль.
мацква на дні байрактарні диркі теж має...
показати весь коментар
03.09.2022 11:57 Відповісти
ППО кацапии в херсонской области всьо, а новые через речку не перекинуть, поэтому наша авиация и байрактары уже резвятся как хотят, с чем кацапиков и поздравляю
показати весь коментар
03.09.2022 11:55 Відповісти
Дореі байрактари працюють тому, що є 88 HARM , фашисти правду говорю ? Відчули подих пекла істоти , ваша утилізація буде тільки наростати
показати весь коментар
03.09.2022 12:00 Відповісти
Пуйло витрачає не свої ресурси, а халявні від всього парашстану, тому оцінювати вартість від вражень трохи зайва робота.
показати весь коментар
03.09.2022 12:01 Відповісти
Яка там ППО? Навіть птах не долетить до середини Дніпра!
показати весь коментар
03.09.2022 12:03 Відповісти
Po Zaluznomu litovski Jastrub ecio zyvoj Kogda ego otpravliali ocen mnogo bomb s nim poletela,znacit vse dolzen otbombit.Polovina samoliota ******* bombi
показати весь коментар
03.09.2022 12:37 Відповісти
міст - байрактари, хаймарси, партизани - чим і як це буде зроблено, не має значення.
моста не потрібно бути - ссучій міст....
кожна кацапська автівка перетинаюча цей міст - це загублене життя твого родича чи мого.
кацмоста не потрібно бути.
показати весь коментар
03.09.2022 12:41 Відповісти
круто, вже окупився)
показати весь коментар
03.09.2022 13:50 Відповісти
Вони є і це радує, пілотів до нагороди! Але не такої як для дезертирів з кварталу.
показати весь коментар
03.09.2022 15:53 Відповісти
Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Снова наблюдаем видео работы «Байрактаров» по технике Орды. Приятное зрелище.

Был момент, спустя примерно два месяца после начала войны, когда они почти исчезли. Тогда россиянам удалось создать вдоль линии фронта эшелонированную ПВО и у беспилотников шансов подобраться к их боевым порядкам не было. А терять дорогущие «Байрактары» было расточительством.

Потом подошли «Хаймарсы», а ВВС ВСУ получили противорадиолокационные ракеты AGM. Причём уже второго поколения. Там бесполезно вырубать радар в надежде, что ракета потеряет цель. Она просто запоминает место, откуда был сигнал и летит туда.

Украинцы выбили ПВО или, во всяком случае, сильно его проредили и вот - «Байрактары» снова в деле и авиация чувствует себя сильно свободнее.

Все идёт неплохо. Надо ждать и верить в ВСУ. Они справятся.
показати весь коментар
03.09.2022 19:46 Відповісти
Байрактар и в качестве целеуказания и в качестве ударного дрона бесподобная. Его просто нужно заблаговременно интегрировать другими ударными средствами, например полученными ударными дронами, чешскими "DANA" и другими. Еще нужно решит проблемы скорости и полосы пропускания видеопоток.......................................

показати весь коментар
05.09.2022 20:21 Відповісти
 
 