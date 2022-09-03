За три доби "Байрактари" знищили техніки окупантів на загальну суму близько $26,5 млн, - Залужний. ВIДЕО

Українські захисники за допомогою "Байрактарів" знищили техніку окупантів на понад 26 млн доларів.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

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"Упродовж трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, парою БпЛА Bayraktar ТВ-2 було знищено ворожу техніку загальною вартістю близько $26,5 млн. Це 8 од танків Т-72 (орієнтовна вартість одного $3 млн), по одній одиниці САУ АКАЦІЯ ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) та гаубиці ($0,3 млн).



Було пошкоджено п'ять танків Т-72 і одну БМП на $1,85 млн.



Загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки - $28,35 млн", - йдеться в повідомленні.

За словами Залужного, один із апаратів - допомога від Литви.

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