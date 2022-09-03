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За три доби "Байрактари" знищили техніки окупантів на загальну суму близько $26,5 млн, - Залужний. ВIДЕО
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Українські захисники за допомогою "Байрактарів" знищили техніку окупантів на понад 26 млн доларів.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Упродовж трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, парою БпЛА Bayraktar ТВ-2 було знищено ворожу техніку загальною вартістю близько $26,5 млн. Це 8 од танків Т-72 (орієнтовна вартість одного $3 млн), по одній одиниці САУ АКАЦІЯ ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) та гаубиці ($0,3 млн).
Було пошкоджено п'ять танків Т-72 і одну БМП на $1,85 млн.
Загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки - $28,35 млн", - йдеться в повідомленні.
За словами Залужного, один із апаратів - допомога від Литви.
Топ коментарі
+33 аспм мпри
показати весь коментар03.09.2022 11:43
+27 Claudia Smith
показати весь коментар03.09.2022 11:44
+22 три - пятнадцать
показати весь коментар03.09.2022 11:42
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Будь ласка, зачекайте...
БПЛА якось без пілотів обходяться
Завжди радий поділитися знаннями
Небо наш, небо наш родимый дом
Первым делом мы испортим самолеты
- Ну, а девушек?
- А девушек потом...
Всего россия запросила 56 виз, но США не выдали ни одной.
в Амеріки своїх рижих мустангів до не схочу - кацапські без потреби...
я ж казала, що Байрактари не використовувались, бо їх могло збивати вороже ППО. а як нам дали ракети HARM, то ЗСУ їхнє ППО знищили і тут же й Байрактари полетіли) і попалили тей мотлох радянський.
це прекрасно!
крім того, я читала, що і турки забороняли знімати чи вірніше, публікувати відео, зняті з байрактарів, бо щось там вада якась чи що, була виявлена.
але може це іпсо.
такі часи понаставали, що все кругом дезинформація. віримо тільки ЗСУ.
мацква на дні байрактарні диркі теж має...
моста не потрібно бути - ссучій міст....
кожна кацапська автівка перетинаюча цей міст - це загублене життя твого родича чи мого.
кацмоста не потрібно бути.
Снова наблюдаем видео работы «Байрактаров» по технике Орды. Приятное зрелище.
Был момент, спустя примерно два месяца после начала войны, когда они почти исчезли. Тогда россиянам удалось создать вдоль линии фронта эшелонированную ПВО и у беспилотников шансов подобраться к их боевым порядкам не было. А терять дорогущие «Байрактары» было расточительством.
Потом подошли «Хаймарсы», а ВВС ВСУ получили противорадиолокационные ракеты AGM. Причём уже второго поколения. Там бесполезно вырубать радар в надежде, что ракета потеряет цель. Она просто запоминает место, откуда был сигнал и летит туда.
Украинцы выбили ПВО или, во всяком случае, сильно его проредили и вот - «Байрактары» снова в деле и авиация чувствует себя сильно свободнее.
Все идёт неплохо. Надо ждать и верить в ВСУ. Они справятся.