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Поліціянти-зрадники спільно з окупантами обкрадають гаражі в Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В тимчасово окупованому Маріуполі загарбники знову крадуть майно місцевих під приводом пошуку вкрадених автівок.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив радник мера Петро Андрющенко.
"Нова хвиля мародерства. Тепер від поліцаїв-даішників. Колаборанти разом з "днрівцями" зачищають гаражі під приводом пошуку вкрадених автівок. Під розкрадання підпадає все, що є. В першу чергу намагаються встановити та відкрити гаражі підприємців, які евакуювалися з міста. Після того - чергова хвиля поповнення товару на ринку "Космос"… Крадії, злодії, хабарники та мародери – ось повний пакет "поліціянтів" окупованого Маріуполя", - йдеться в повідомленні.
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Вони з насолодою катують українців, фабрикують справи, кришують бандітів не рідко й самі є бандити, це стосується всієї системи силовиків.
Звісно якийсь малий %, то є порядні, чесні поліцейськї, але їх ******** пузаті таргани з великими зірками, підводячі під звільнення
Всех полковников милиции на пенсию, как у дворников, отправить. Борзых протрусить через внимательное сито. Начальниками РОВД поставить участников войны, которые прошли Мариуполь и Лисичанск. И народный суд с заседателями из беженцев, инвалидов войны и вдов солдатских.
Это если мы выстоим!