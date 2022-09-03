Поліціянти-зрадники спільно з окупантами обкрадають гаражі в Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

В тимчасово окупованому Маріуполі загарбники знову крадуть майно місцевих під приводом пошуку вкрадених автівок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив радник мера Петро Андрющенко.

"Нова хвиля мародерства. Тепер від поліцаїв-даішників. Колаборанти разом з "днрівцями" зачищають гаражі під приводом пошуку вкрадених автівок. Під розкрадання підпадає все, що є. В першу чергу намагаються встановити та відкрити гаражі підприємців, які евакуювалися з міста. Після того - чергова хвиля поповнення товару на ринку "Космос"… Крадії, злодії, хабарники та мародери – ось повний пакет "поліціянтів" окупованого Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

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