УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8424 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
5 350 8
війна (56124) Маріуполь (2816) мародерство (313) окупація (5814) Андрющенко Петро (635)

Поліціянти-зрадники спільно з окупантами обкрадають гаражі в Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В тимчасово окупованому Маріуполі загарбники знову крадуть майно місцевих під приводом пошуку вкрадених автівок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив радник мера Петро Андрющенко.

"Нова хвиля мародерства. Тепер від поліцаїв-даішників. Колаборанти разом з "днрівцями" зачищають гаражі під приводом пошуку вкрадених автівок. Під розкрадання підпадає все, що є. В першу чергу намагаються встановити та відкрити гаражі підприємців, які евакуювалися з міста. Після того - чергова хвиля поповнення товару на ринку "Космос"… Крадії, злодії, хабарники та мародери – ось повний пакет "поліціянтів" окупованого Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Вантажівки, танки, гаубиці: колона російської техніки із 80 одиниць рухається в бік центру Маріуполя, - Андрющенко. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
думаю, шо при окупаціі будь якого ішного міста, ситуація з мусорами(поліСіянтами), виглядала б приблизно так само, те саме стосується суддів, прокурорских, і канєшно ж фСБУ......... як нажаль показує досвід......
показати весь коментар
03.09.2022 12:41 Відповісти
Чого дивуватися, аваков приймав до мусарні виключно українофобське лайно, у тих істот геном орків.
Вони з насолодою катують українців, фабрикують справи, кришують бандітів не рідко й самі є бандити, це стосується всієї системи силовиків.
Звісно якийсь малий %, то є порядні, чесні поліцейськї, але їх ******** пузаті таргани з великими зірками, підводячі під звільнення
показати весь коментар
03.09.2022 13:22 Відповісти
абсолютно сагласєн😞😞😞😞
показати весь коментар
03.09.2022 13:28 Відповісти
Так! аваков разом з наємом( не плутати з Масси Наємом) непогано реформували поліцію, а геращенко і досі "реформує"...
показати весь коментар
03.09.2022 13:50 Відповісти
Такі дії поліціянтів ще можливи і в Одесі і в Київі.
показати весь коментар
03.09.2022 12:43 Відповісти
якби ж то!!!! а Харькав, а Днєпрапєтровск, Запарож'є, і нажаль т. д...... справа не в містах а в людях......
показати весь коментар
03.09.2022 12:47 Відповісти
Боже, сколько накипи и мусора в обществе от "постсоциалистического криминального рынка"...
Всех полковников милиции на пенсию, как у дворников, отправить. Борзых протрусить через внимательное сито. Начальниками РОВД поставить участников войны, которые прошли Мариуполь и Лисичанск. И народный суд с заседателями из беженцев, инвалидов войны и вдов солдатских.
Это если мы выстоим!
показати весь коментар
03.09.2022 13:47 Відповісти
Аваков-державний злочинець, який зірвав модернізацію МВС,а до речі, де воно є, чому СБУ його не лапає, напевно однодумці.
показати весь коментар
03.09.2022 16:17 Відповісти
 
 