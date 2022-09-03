"Вы мне нах#р не всрались!", - окупаційний "глава району" в Донецьку Будрін пояснив ставлення до людей. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
Глава окупаційної "адміністрації" Кіровського району Донецька Юрій Будрін грубо відповів містянам, які скаржилися йому на відсутність водопостачання.
Відео спілкування Будріна з мешканцями Донецька опублікував телеграм-канал "Mash на Донбассе", повідомляє Цензор.НЕТ.
Будрін та його заступник приїхали поговорити з мешканцями міста, у яких вже давно нема води. Люди просили представників окупаційної "влади" пробурити в їхньому районі скважину. Але ті спочатку відповідали, що містяни мають самі заплатити за буріння у приватному порядку. Потім - погрожували, що якщо люди не відмовляться від претензій, то "адміністрація" перестане відправляти до них бочку з водою.
"Вы мне нах#р не всрались!" - підсумував бесіду Будрін. "А, ну вот и самое главное мы услышали", - відповіли дончани.
Будь ласка, зачекайте...
русскій мір має бути знищений на 100%, потім все відбудуємо...
,, путин приди , путин помоги , путин введи "- таки ввёл , судя по
свинячьему визгу даунбасят 😠
Бйот значіт любіт, нє?
А раніш була?
Цінуйте! Настало справжнє народовладдя за яке ми боролися проти бєндер.
Забавно смотреть на наивные крымские рожи в 14-ом году, которые думали, что им утроят зарплату и дадут все олигархические и чиновичьи местечки. Получили харчи в лицо, максимум полгода платили еще, а потом кинули и своих поставили. А эти придурки до сих пор думают, что они не скот для кацапских (по сути азиатских) паханов.
Когнитивный диссонанс называется.
І нічого розповідати --"Ета наші люді"!!!