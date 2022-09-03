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Донецьк (865) окупація (5814) вода (910)

"Вы мне нах#р не всрались!", - окупаційний "глава району" в Донецьку Будрін пояснив ставлення до людей. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Глава окупаційної "адміністрації" Кіровського району Донецька Юрій Будрін грубо відповів містянам, які скаржилися йому на відсутність водопостачання.

Відео спілкування Будріна з мешканцями Донецька опублікував телеграм-канал "Mash на Донбассе", повідомляє Цензор.НЕТ.

Будрін та його заступник приїхали поговорити з мешканцями міста, у яких вже давно нема води. Люди просили представників окупаційної "влади" пробурити в їхньому районі скважину. Але ті спочатку відповідали, що містяни мають самі заплатити за буріння у приватному порядку. Потім - погрожували, що якщо люди не відмовляться від претензій, то "адміністрація" перестане відправляти до них бочку з водою.

Читайте: Удари по "адміністрації" терориста Пушиліна в Донецьку були інсценуванням росіян, - ISW

"Вы мне нах#р не всрались!" - підсумував бесіду Будрін. "А, ну вот и самое главное мы услышали", - відповіли дончани.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+59
Шо, Апять бамбас нікто нє слишіт?!
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03.09.2022 12:28
+52
А чё, при хахлах вода ,небось,была?! Во звери, бендеры эти, утапить всех хатели....
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03.09.2022 12:28
+51
Хотели русского мира теперь ешьте.
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03.09.2022 12:27
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Кто бы сомневался, карма она такая, отрезвляющая
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03.09.2022 12:25 Відповісти
по нормальному там цими дронами треба все нах. розхирячити на цих територіях https://www.youtube.com/watch?v=Q7gvGwWUTjA

русскій мір має бути знищений на 100%, потім все відбудуємо...
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03.09.2022 12:47 Відповісти
За що боролись , на те й напоролись

,, путин приди , путин помоги , путин введи "- таки ввёл , судя по
свинячьему визгу даунбасят 😠
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03.09.2022 13:32 Відповісти
Патерпите нимнога даунбасяне..скора зима придет и вам недо вады будит.
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04.09.2022 16:27 Відповісти
Хотели русского мира теперь ешьте.
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03.09.2022 12:27 Відповісти
Шо, Апять бамбас нікто нє слишіт?!
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03.09.2022 12:28 Відповісти
А чё, при хахлах вода ,небось,была?! Во звери, бендеры эти, утапить всех хатели....
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03.09.2022 12:28 Відповісти
Да, даже шахты затопили.
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03.09.2022 13:41 Відповісти
будрін маладєц. Зрадники мають страждати.
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03.09.2022 12:29 Відповісти
а шо не так??? совершенно нормальное и вполне заслуженное отношение.....
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03.09.2022 12:31 Відповісти
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!" М.Е.Салтыков-Щедрин.
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03.09.2022 12:33 Відповісти
А почему только воду отключили? Жители днры заслуживают на большее:
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03.09.2022 12:33 Відповісти
Этого там уже давно нет
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03.09.2022 12:39 Відповісти
Главное что биндер нет! Ну а без воды проживу
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03.09.2022 12:34 Відповісти
А вы касками постучите ...и поход на Маскву и там голодовку на Красной площади...говорят помогает
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03.09.2022 12:35 Відповісти
Врут. Помогает только приколачевание гвоздями мошонки на Красной Площади, притом в массовом порядке
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03.09.2022 14:27 Відповісти
Домбаси взагалі нікому не всрались.
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03.09.2022 12:35 Відповісти
Доля біосміття
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03.09.2022 12:35 Відповісти
В Україні в більшості ОТГ та міст такі самі Будріни при владі.
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03.09.2022 12:37 Відповісти
Але ж правий.
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03.09.2022 15:53 Відповісти
І мені подобається Юрій Анатолійович Будрін!
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03.09.2022 12:37 Відповісти
Пробурити свердловину, а не скважіну.
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03.09.2022 12:38 Відповісти
Так вони і мені нахєр не всраслись Совпадєніє... Нє думаю
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03.09.2022 12:41 Відповісти
Kakoi prekrasnij razgavor , kakije vezhlivie ljudi , ********* , vi eta zasluzhili !
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03.09.2022 12:45 Відповісти
ДушевнА так, пА дАмашньєму сказал...
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03.09.2022 13:41 Відповісти
Ну, в принципе, то же самое думает и любой другой мэр в Украине. Только сказать стесняется.
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03.09.2022 12:47 Відповісти
Біомасси водічкі захотели? Русский мир послал к бочке.
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03.09.2022 12:50 Відповісти
Щось мені підказує, що «мєстним жітєлям» таке поводження подобається.
Бйот значіт любіт, нє?
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03.09.2022 12:51 Відповісти
Молоток! так с "кормильцами" и надо разговаривать, а то, понимаешь....))))
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03.09.2022 12:56 Відповісти
нах#р вср@ться может только кацап.
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03.09.2022 13:00 Відповісти
Хоч в одному ми єдині з кацапами,що ця даунська сволота, і їм і нам нахер не всралась ,бо зрадників не ******* навіть окупанти і вбивці, не те що патріоти.
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03.09.2022 13:00 Відповісти
Главное, чьто теперь им никто не мешает гаварить па руски.
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03.09.2022 13:00 Відповісти
будрін фашист!!! і нацист!!! Іздіваєтся над мірнимі жітєлямі.
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03.09.2022 13:00 Відповісти
руzzгий человек рождьон страдать.
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03.09.2022 13:02 Відповісти
Не напоить кормильцев - как же это жестоко 😫 ..
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03.09.2022 13:04 Відповісти
Да там хоть в глаза ссы. Что говорить если даже мариупольчане такое мелят - на голову не натянешь.
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03.09.2022 13:20 Відповісти
Води нема бо 8 років бамбілі?
А раніш була?
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03.09.2022 13:47 Відповісти
Сюжет і відео-супер.Це із серії "назад в майбутнє".Вихід з подачею води є-пробурити свердловину.Дамбас всіх годує-гроші також є.Но навіть, за свої гроші, це повинен робити хтось інший.Треба звернутись до *****....Зато НАТО і біндер нема.А решті вони всі-і нахер кому здались...
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03.09.2022 13:50 Відповісти
Жрите, бл@ди, во всё горло! "Гражданы дыныры"! Скоро воздух покупать будете, пи@@расы!( Хоть я и сам родом с донетчины, прости господи)!
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03.09.2022 14:18 Відповісти
ніхто не чує житєлєй дамбаса. навіть рускіє братья.
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03.09.2022 14:22 Відповісти
Дамбасити ототожнювали раху із совком " где им все далжни". Ви как нибудь там держитесь ( с)
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03.09.2022 14:26 Відповісти
Вода это нацизм, бендеровшина. Зато с водярой проблем нет точно
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03.09.2022 14:37 Відповісти
они ведь бесятся не от того, что воды у них нет 6 месяцев, а от того, что в Мариуполе ее дали!
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03.09.2022 14:37 Відповісти
От це я розумію. Представник адміністрації прямо говорить людям правду в очі і все що він про них думає.
Цінуйте! Настало справжнє народовладдя за яке ми боролися проти бєндер.
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03.09.2022 14:43 Відповісти
А шо случилось? Шо-то не так?

Забавно смотреть на наивные крымские рожи в 14-ом году, которые думали, что им утроят зарплату и дадут все олигархические и чиновичьи местечки. Получили харчи в лицо, максимум полгода платили еще, а потом кинули и своих поставили. А эти придурки до сих пор думают, что они не скот для кацапских (по сути азиатских) паханов.
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03.09.2022 14:46 Відповісти
Це девіз всієї "спєцопєраціі" Ху*ла - "Вы мне нахер не всрались!")
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03.09.2022 14:56 Відповісти
І все одно ті ватниці поважають свого "главу району", бо в нього сильна рука і він нею міг би і по писку вмазати.
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03.09.2022 15:24 Відповісти
Ждите бочку лохи.
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03.09.2022 16:25 Відповісти
А при биндеровцах мог бы этот прыщ на ровном месте сказать "вы мне наюх не всрались"? Нет, не мог. А вода при биндеровцах была? Да, была.
Когнитивный диссонанс называется.
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03.09.2022 16:32 Відповісти
Так для місцевої "вати" все рівно "біндєравци вінавати"! Після перемоги оту "кацаповату" треба геть з України!
І нічого розповідати --"Ета наші люді"!!!
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03.09.2022 17:02 Відповісти
Там із шахт водичка підпєрає,хай пють до схочу,що хтіли то і получили.
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03.09.2022 20:09 Відповісти
Вилик и магуч русскый езык.
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03.09.2022 22:08 Відповісти
Инфантильный народец , на хер они нужны Украине
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04.09.2022 09:37 Відповісти
І чому мені їх не жалко?
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04.09.2022 09:55 Відповісти
А ***** їм вода?
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04.09.2022 10:06 Відповісти
Хай поїдуть до мацкви і там перед кремлём касками постучать.
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04.09.2022 10:26 Відповісти
Даунбасня тупорылая!
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04.09.2022 14:00 Відповісти
"Бамбас бєз вади",а як же вони будуть "карміть всю Украіну"...І це ще "нє камні с нєба".Який бамбасскій народ,таке і керівництво,він же ясно сказав,що "ви мнє на х.р не вср.лись",що не зрозуміло?
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04.09.2022 15:17 Відповісти
 
 