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Російський ЗРГК "Панцир" знищено ударом ЗСУ на Херсонщині (оновлено). ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збройні сили знищили в Олешках під Херсоном російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також відео перевернутого "Панциря" публікував блогер Necro Mancer.

Також читайте: В окупованому Херсоні втретє за добу лунають вибухи

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+34
Мабуть з лежачого положення зручніше стрілять
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03.09.2022 12:41
+32

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03.09.2022 12:46
+30
Той "Панцирь" якийсь підсмаленний
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03.09.2022 12:41
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Мабуть з лежачого положення зручніше стрілять
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03.09.2022 12:41 Відповісти
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03.09.2022 13:03 Відповісти
панцырь сбросили
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03.09.2022 13:41 Відповісти
Пытались имитировать обстрел ЗСУ Запорожской АЭС.
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03.09.2022 13:32 Відповісти
Стволи гнутi- теперь можна з за кута стрiляти..
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03.09.2022 14:43 Відповісти
Той "Панцирь" якийсь підсмаленний
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03.09.2022 12:41 Відповісти
"Лежачого не б"ють".
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03.09.2022 13:15 Відповісти
Під херсонським сонечком засмагав
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03.09.2022 14:08 Відповісти
на виражах надо скорость сбрасывать
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03.09.2022 12:42 Відповісти
Еще подгорел похоже
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03.09.2022 12:42 Відповісти
Наелся и спит
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03.09.2022 12:42 Відповісти
А в іншому місці пишуть що цей "Панцир" невдало "обнявся" чи то з "Байрактаром" чи "Хаймарсом"
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03.09.2022 12:42 Відповісти
Это нипрадва! Вы всё врети!!! Этот панцырь специально положили набок, чтобы шины поменять, ну а абгареласть из-за жары и эффекта линзы. И вообще, это украинский панцирь, который был уничтожен хрюске бухгатырушкой.
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03.09.2022 13:07 Відповісти
Гарно, але судячи з кольору кабіни, це не ДТП,схоже, там хтось закурив…
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03.09.2022 12:43 Відповісти
Їхали п"яні кацапи і перекинулись.
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03.09.2022 12:43 Відповісти
п'яні шансон слухали, курили в кабіні
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03.09.2022 13:03 Відповісти

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03.09.2022 12:46 Відповісти
Ця ще жива. А та, уже все.
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03.09.2022 12:54 Відповісти
треба пригальмовувати...
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03.09.2022 14:09 Відповісти
88!

і цеж вбило 3-4 фашиста які вчилися з нею працювать рік як мігімум
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03.09.2022 12:46 Відповісти
Это росийский анало гавнет. Увидел Байрактар и притворился мертвым.
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03.09.2022 12:48 Відповісти
Він не підбитий і знищений.... Ось танк росіян, він же знижений а не просто стоїть ))
https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU
панцирь вже усьо!!!
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03.09.2022 12:50 Відповісти
это маневр от атаки противорадиолокационной ракеты
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03.09.2022 12:55 Відповісти
Не правильная эксплуатация техники от очень быстрого съе по неровной дороге.
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03.09.2022 12:58 Відповісти
похоже, что его чем-то подорвали......
на этом видео лучше видно: https://twitter.com/i/status/1566001611377442817
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03.09.2022 13:13 Відповісти
Наверное HARM "поймал"
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03.09.2022 13:18 Відповісти
точно HARM.... в радаре дырень.......
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03.09.2022 13:50 Відповісти
Їхали кацапи,
Гуркотів їх трактор,
Раптом із-за хмари
****** БайрАхтор…
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03.09.2022 13:14 Відповісти
сама мирна із всіх ЗРК. Де б не була, розколюють панцир навпіл. За часів сраліна конструкторів оголосили вредителями і "по законам развитого социалізма".....
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03.09.2022 13:14 Відповісти
Уничтожен ударом ВСУ по Олешкам
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03.09.2022 13:14 Відповісти
Перелякався, перекинувся і прикинувся мертвим
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03.09.2022 13:22 Відповісти
Видать пытался увернуться от Хаймарса.
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03.09.2022 13:34 Відповісти
Він знешкодити зміг Хаймарс. А після приліг відпочити....🤣
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03.09.2022 16:06 Відповісти
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03.09.2022 13:34 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!
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03.09.2022 16:55 Відповісти
Сидять вовки в байраці. Один другому каже:
- О! Чуєш, Сірий? Зі сходу гуде! Харчі їдуть! Пішли обідать!
Другий каже:
- Не швиди! То "консерви".... Почекай трохи - он хлопці ще тільки "консервні ножі" з бліндажа виносять!
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03.09.2022 21:54 Відповісти
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03.09.2022 21:56 Відповісти
просто не надо ездить с включенной радиолокацией, харм по любому легко догоняет камаз.
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03.09.2022 13:41 Відповісти
Ці Панцирі хоч горобця колись збили?
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03.09.2022 14:28 Відповісти
Зашибись!!!! ИХ всего 50 штук было у лапеногих!!! Как мин. 3 наши захватили, и пока непонятно сколько уже ушатали!!! И каждая такая уничтоженная дура это плюс в гроб путлера!!!
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03.09.2022 14:44 Відповісти
Поправка на кривизну Землі
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03.09.2022 15:16 Відповісти
Почему на цветмет не разбирают? Там же куча денег
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03.09.2022 15:20 Відповісти
Гарненько лежить.
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03.09.2022 16:04 Відповісти
Яка цяця!
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03.09.2022 16:20 Відповісти
Баришня вже лєглі і просють...
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03.09.2022 16:54 Відповісти
Хорошее видео для подборки в Ютубе "Идиоты на работе"
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03.09.2022 21:10 Відповісти
"Панцыр, йа-йа, зер гут..." Соловьиный помет
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03.09.2022 22:08 Відповісти
Анало говнетный способ увеличить углы вертикального наведения оружия.
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04.09.2022 14:03 Відповісти
"Панцирь Ссыт один"!
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04.09.2022 14:04 Відповісти
 
 