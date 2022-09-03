Російський ЗРГК "Панцир" знищено ударом ЗСУ на Херсонщині (оновлено). ВIДЕО

Збройні сили знищили в Олешках під Херсоном російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також відео перевернутого "Панциря" публікував блогер Necro Mancer.

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