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Російський ЗРГК "Панцир" знищено ударом ЗСУ на Херсонщині (оновлено). ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Збройні сили знищили в Олешках під Херсоном російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Також відео перевернутого "Панциря" публікував блогер Necro Mancer.
#Херсон (или окрестности), российский "Панцирь" устал и прилёг отдохнуть (возможно, в результате #дтп) https://t.co/rbEIxXCVn8 #RussianUkrainianWar #всрф #потерьнет pic.twitter.com/mW33Oy0qsy— Necro Mancer (@666_mancer) September 3, 2022
Топ коментарі
+34 Олег Квиташ
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+32 Muni
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+30 Zemer
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Будь ласка, зачекайте...
і цеж вбило 3-4 фашиста які вчилися з нею працювать рік як мігімум
https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU
панцирь вже усьо!!!
на этом видео лучше видно: https://twitter.com/i/status/1566001611377442817
Гуркотів їх трактор,
Раптом із-за хмари
****** БайрАхтор…
- О! Чуєш, Сірий? Зі сходу гуде! Харчі їдуть! Пішли обідать!
Другий каже:
- Не швиди! То "консерви".... Почекай трохи - он хлопці ще тільки "консервні ножі" з бліндажа виносять!