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Україномовний аудіогід запустили в Азербайджані у заповіднику "Гобустан". ВIДЕО

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В Азербайджані запустили україномовний аудіогід у Державному історико-художньому заповіднику "Гобустан".

Про це в соцмережі Facebook повідомив посол України в Азербайджані Владислав Каневський, передає Цензор.НЕТ.

"У межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської черговий україномовний аудіогід запрацював у Державному історико-художньому заповіднику "Гобустан"", - написав посол.

Як зазначив Каневський, це музей просто неба з величезною колекцією історичних експонатів періоду кам’яного віку. Зокрема, культурний ландшафт наскельних малюнків "Гобустану" включено до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Археологічний заповідник на півдні від Баку являє собою рівнину, розташовану між південно-східним схилом Великого Кавказького хребта і Каспійським морем, і частиною якої є культурний пейзаж наскельних малюнків, розташований на території 537 гектарів.

Пам'ятники Гобустану діляться на дві групи: 1) наскельні зображення і 2) стародавні стоянки та інші об'єкти.

Також читайте: У музеї Королівського палацу поблизу Будапешта запустили україномовний аудіогід

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Был удивлён, что в Венгерской Ниеритихазе, в местном зоопарке, надписи на венгерской, английской и... внимание, украинском языках
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03.09.2022 14:04
+2
Дякуємо друзі ! 🇺🇦🇦🇿👍
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03.09.2022 14:54
+2
А тобі за 30 років у макітрі суто срань паРашна подобається? Уруцкій ізік тібє радной, а Українська Мова тренд, полудурок
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03.09.2022 15:09
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Был удивлён, что в Венгерской Ниеритихазе, в местном зоопарке, надписи на венгерской, английской и... внимание, украинском языках
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03.09.2022 14:04 Відповісти
Тоже Зеленская?
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03.09.2022 14:18 Відповісти
это было задолго до скумбрии
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03.09.2022 18:31 Відповісти
А ти на мову си всрав. Не життя, а КАЗКА... Чоколдмек лоуфос, гює. Мене пічабо!
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03.09.2022 15:04 Відповісти
Сколько лямов слито на эту "инициативу"? Как только Украина разгромит путлеровскую армию, то желание изучать украинский язык станет международным трендом в дань уважения сильным духом народу. А пока что это дороги, деревья, друзья с орденами и бородатые бабушки под персональной защитой...
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03.09.2022 14:24 Відповісти
А тобі за 30 років у макітрі суто срань паРашна подобається? Уруцкій ізік тібє радной, а Українська Мова тренд, полудурок
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03.09.2022 15:09 Відповісти
И тебе, дебилу, объясню: я русскоязычный украинец, понимаю украинскую мову, а разговаривать могу, но привычнее русский, так получилось в моей жизни. А вот теперь, ответь мне на один вопрос именно ты лично: на каком фронте ты, подчеркиваю, лично ты воевал?
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03.09.2022 15:14 Відповісти
Панімаіш, то маладєц, гнида, але радной уруцкій ізік тока їб@натам. Про "фронти" я 3,14дарам не хвалюся, можу тільки намікнути ГАНДОНУДИРЯВОМУ: студентом я голодував ще у жовтні 1990-го, потім путч й Камчатка, де мене дошками спробували гражданінам расії зробити. Більшого ти не вартий, чмо, де б ти не пропердівся. Пш'л, холоп!
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03.09.2022 16:55 Відповісти
Студент голодующий, иди вслед за русским военным кораблем. А гнида это ты, к сожалению. Голодал он, сильная заслуга...
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03.09.2022 20:32 Відповісти
Дякуємо друзі ! 🇺🇦🇦🇿👍
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03.09.2022 14:54 Відповісти
 
 