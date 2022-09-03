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Російський "експерт-атомник" Карчаа, який водив МАГАТЕ по ЗАЕС, насправді є фахівцем із приматів і має кримінальне минуле, - росЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський чиновник, який пояснював МАГАТЕ, що ракета здійснила поворот на 180 перед ударом по ЗАЕС, - Ренат Карчаа.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Медиазона".

У російських державних ЗМІ Карчаа називають "експертом-атомником" та радником глави "Росатому".

Однак ще у 2014 році журналісти називали його "експертом щодо Північного Кавказу та Абхазії".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагалися переконати МАГАТЕ, що снаряди ЗСУ розвертаються в повітрі, щоб вдарити по ЗАЕС. ВIДЕО

У біографічній довідці, знайденій виданням, йдеться, що Ренат Карчаа народився в Уфі 17 липня 1966 року, закінчив школу із золотою медаллю, служив у Таллінні. Наприкінці 1980-х він опинився в Абхазії, де отримав диплом біолого-географічного факультету Абхазького державного університету. У віці 25 років Карчаа став наймолодшим депутатом парламенту Абхазії першого скликання. Діяльність парламентаря він поєднував з посадою директора НДІ експериментальної приматології та терапії, який працював на базі мавпячого розплідника в Сухумі. У 1990-х Карчаа звинувачували у продажу наукового архіву вказаного інституту.

На початку нульових він уже став головою представництва Мурманської області за федерального уряду і збив підлітка під Псковом.

2014 року Карчаа називали спостерігачем на "виборах президента Абхазії" від російської ЦВК, а потім він ненадовго став радником "президента республіки".

Нагадаємо, 2 вересня Кабінет міністрів України запровадив санкції проти 700 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із "Росатомом". Серед них згадується Ренат Карчаа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час візиту місії МАГАТЕ російських військових вивели з території ЗАЕС, - Гроссі

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+47
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03.09.2022 16:42
+31
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03.09.2022 17:35
+26
Ну, почему...
В Индии, а Африке приматы(обезьяны писать уже неполиткорректно) настолько социализировались, что организовали банды и грабят туристов.
Вырывают еду из рук, роются в сумках, открыто забираются в дома.
Вот и я подумал, что эта Кароча специалист именно, что по искоренению преступности среди приматов
А почему нет?
После "Резиновой Попы" на россии удивляться нельзя ничему
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03.09.2022 16:49
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03.09.2022 16:42 Відповісти
приматі с криминальнім прошлім - єто сильно ! Цензор, пеши исчо !
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03.09.2022 16:43 Відповісти
Ну, почему...
В Индии, а Африке приматы(обезьяны писать уже неполиткорректно) настолько социализировались, что организовали банды и грабят туристов.
Вырывают еду из рук, роются в сумках, открыто забираются в дома.
Вот и я подумал, что эта Кароча специалист именно, что по искоренению преступности среди приматов
А почему нет?
После "Резиновой Попы" на россии удивляться нельзя ничему
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03.09.2022 16:49 Відповісти
я раньше думал что специалисты по приматам с криминальным прошлым - это сотрудники уголовного розыска ))))
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03.09.2022 16:50 Відповісти
грабят - это еще по Божески. Я был в шоке после скандала, когда индусы выкрали супр. пару из швеции и 6 часов возили их в машине по центру Дели, беспрерывно насилуя, а потом выкинули на дорогу....
Швеция зявила ноту протеста, на том и кончилось. Я вообще не знаю, кому надо быть после этого, чтобы поехать в индию. Дже обезьяны не творят таких зверств....
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03.09.2022 16:53 Відповісти
Але навіть це - ще не найгірший варіант. Справжнє дно - це коли дикі примати роблять подібні речі у Стокгольмі (Парижі, Берліні, іншому європейському місті)... При цьому представники влади тільки блеють про "більше толерантності", а SJW-******* ще й аплодуватиме ґвалтівникам.
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03.09.2022 17:11 Відповісти
SJW це така ж мерзота як і BLM.
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04.09.2022 16:17 Відповісти
+100
Добре, що і на Заході багато тверезомислячих людей, які в домовині бачили цю гидоту.
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05.09.2022 09:55 Відповісти
Криминальный примат с мандатом депутата ГосДуры РФ...
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03.09.2022 18:23 Відповісти
Неардеталец радиоактивный.
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03.09.2022 16:44 Відповісти
ну, как бы нормальная ноучная карьера: от низших приматов в абхазии к более сложным на росии
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03.09.2022 16:47 Відповісти
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03.09.2022 16:47 Відповісти
примат с криминальным прошлым ? )))
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03.09.2022 16:49 Відповісти
Вижу примата с большими яйцами.
Вопрос о его криминальном прошлом пока неясен, потому что с таким причиндалом ни на гоп-стоп, ни на квартирную кражу не полезешь.
Да, и как мне кажется, в танцах это существо тоже не очень.
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03.09.2022 16:57 Відповісти
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03.09.2022 16:58 Відповісти
.... ерундой !
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03.09.2022 17:33 Відповісти
Це обкурений арахамія на другий день після нових парламентських виборів
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03.09.2022 17:14 Відповісти
карчаа в период работы в Сухумском обезьяннике. Тут он еще молодой, выглядит крепким. Правда не брился тогда.
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03.09.2022 17:49 Відповісти
Це він показував як снаряди та ракети перед самою землею розвертаються на 180 градусів?
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03.09.2022 16:52 Відповісти
Ну, таке в нього примАтивне пояснення 😂
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03.09.2022 16:53 Відповісти
какое дерьмо топчет укр. землю!!!!
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03.09.2022 16:55 Відповісти
Головне шоб та комісія "МАГАТЕ" не була рівня тих "приматів", по яким це гівно "фахівець"...
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03.09.2022 16:55 Відповісти
Арахамія, часом, не родич?
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03.09.2022 17:02 Відповісти
Сто пудов!
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03.09.2022 17:15 Відповісти
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03.09.2022 17:35 Відповісти
Теперь понятно кто подсунул пре3.14зденту хама-арию.
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03.09.2022 17:03 Відповісти
Знову ви все переплутали: не фахівець із приматів , а фахівець серед приматів. У нас , доречі, є один екземпляр ( і СОВПАДЄНІЄ теж абхазець) приклад іншої варіації - примата серед фахівців - арахамія
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03.09.2022 17:10 Відповісти
Так они с одной пальмы и похоже что это папенька арахашки - оба полнейшие дауно-идиоты!!!!!!
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03.09.2022 17:14 Відповісти
ой була якось документалка про омолодження через пересадку частин чоловічих статєвих органів помираючим членам партії..як з Африки цілими суднами бібізян везли..

то путінгу і компашці хочуть вже пересадку робити?))

та нехай..експеримент був коротковдалим))
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03.09.2022 17:19 Відповісти
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03.09.2022 17:19 Відповісти
Чи примати з МАГАТЕ є родичами приматів з ОБОССЕ????
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03.09.2022 17:24 Відповісти
Фамилии абхазская. Теперь понятно, кто был папой в сухумском питомнике для приматов и создал вот это
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03.09.2022 17:28 Відповісти
АбраХамия - із горських євреїв
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03.09.2022 17:36 Відповісти
А поговаривают, знающие люди, что он из сухумского питомника.
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03.09.2022 17:53 Відповісти
Там ставили експерименти зі скрещування російськомовних самок та мавп.
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03.09.2022 18:42 Відповісти
А я вам про что? Плод этих экспериментов мы с вами и видим в составе партии "Слуга народа". Вы хотя бы "Репку" Подеревянского послушайте, там про такие эксперименты очень доходчиво рассказывает Саломон Самсонович или Африкан Свиридович, вот не помню точно кто из них кому рассказывал.
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03.09.2022 18:53 Відповісти
Та що там художня література, мені якось попадались навіть шматки витоку з тих лабораторій. Кацапи мріяли вивести породу "космодесанта" - сильну, свирепу, волосату і з обмеженим інтелектом, але щось пішло не так і ми зараз маємо те що маємо Цей чорт Ренат Карчаа стопудово має відношення до тих лабораторій. Присутність в нього криміналу теж є характерною ознакою - кримінальне переслідування дозволяє ФСБ(КГБ,МГБ) завжди тримати таку людину на гачку.
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03.09.2022 19:14 Відповісти
Читал, как же, читал. Был такой в Совке журнал "Наука и жизнь" там, при развале означенного недогосударства СССР серия статей была про это. Ну, доступ журналюги получили вот т строчили. Но тему быстро прикрыли.
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03.09.2022 20:17 Відповісти
Да там куда ни плюнь, попадёшь на еврея.
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04.09.2022 20:14 Відповісти
ну чім не замкурносого цей курносий?
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03.09.2022 20:06 Відповісти
еще одна ватная обезьяна кремлевского ************...........фу ***..............
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03.09.2022 17:43 Відповісти
а он и вел себя как дешевый разводила ... Скорее всего это очередная фсбшная мартышка, коих в таком стратегически важном ведомстве как Росатом наверное каждый второй..
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03.09.2022 17:47 Відповісти
Ну, здивували!
У нас теж один актор удавав із себе медика і, типу, брав аналіз крові у наркомана.
І що?!
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03.09.2022 17:47 Відповісти
Ну что МАГАТЕ поговорило с приматами? Как вам результат? Они насрут вам на стол перед вами же и будут вас обвинять в етом. А вы еще их в Европу пускаете.
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03.09.2022 17:55 Відповісти
Никого вообще не удивляет, насколько дешевый обман используется, насколько примитивный уровень риторики и объяснений и все десять журналистов ничего не нашли возразить или уточнить. Точно такой же уровень манипуляций при отключении турбины СП1 или в объяснении трудолюбия Путиным, или в пропаганде Соловьева)
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03.09.2022 18:02 Відповісти
Альфа-самцы просто своими выделениями подтверждают истинность свои слов
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03.09.2022 18:03 Відповісти
Надіюся експерти з магате бачили його документи.
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03.09.2022 18:11 Відповісти
Ну бачили, і що? Там російською написано що він фізик-ядершик 99-го левела. Будь які документи видані в рф немають ниякого значення, ця держава суцільний фєйк.
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03.09.2022 18:39 Відповісти
Наш Арахамія такий же! Здобувши українське громадянство коли ще хвіст не відпав.
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03.09.2022 18:12 Відповісти
брателло Аграхимии =)
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03.09.2022 18:39 Відповісти
Не врахував, лише, що в комісії МАГАТЕ були не гуманітарії, а фізики-атомники, які й балістику, в загальних рисах, розуміють.
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03.09.2022 18:40 Відповісти
Це не просто совпадение ! Це ціленаправлена провокація проти слуг Гнусавого - у вас абізян переговорник, і у нас абізян переговорник, та ще й директор обізянніка. Агов, одноембріонні, відзовіться.
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03.09.2022 19:07 Відповісти
Хорошая у шныря профессия- изучать самого себя-то бишь берёзовую обезьяну.
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03.09.2022 19:11 Відповісти
Раз його не визнали примати, то це зробило МАГАТЕ.
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03.09.2022 21:10 Відповісти
Та только мне кажется ржать и стебаться надо с олухов Магатэ. Этот спец по приматам сразу понял кто перед ним, и залил дубоконям порцию фуфла. И прошло. Значит прав зоолог биолог. Там кстати по Сухумскому обезьянику история ох и сильная. Сюжет сложный, тайный, коммуняки удивляли иногда своей фантазией и целями. Копните---там интересно очень. В целом молодец---зачитал индюкам, мир дохнет и ржет. И таким доверяют инспектировать АЭСы мира.
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03.09.2022 21:12 Відповісти
Это из породы арахамий.
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03.09.2022 21:57 Відповісти
пля! "планета обезьян" стала реальностью. правда у буля те хоть шо-то соображали. а эти своих макак поназначали руководителями фрикций слуг и крупными переговорщиками на языке бібізянячих жестов, а те своих, ыкспердами-амтомщиками. обмен приматными делегациями осталось только ввести в традицию. и гамадрила-дерьмака дрессировщиком всего их обезьянника.
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04.09.2022 08:56 Відповісти
Ну так планета Мавп, як по іншому
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04.09.2022 17:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OCQry2TAbMc
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04.09.2022 10:24 Відповісти
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04.09.2022 10:58 Відповісти

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04.09.2022 17:29 Відповісти
З цього прикачапченого ублюдка такий же иксперд,як з гімна куля.
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04.09.2022 20:42 Відповісти
У него опыт проведения экскурсий по зоопарку. Решили, что подходит.
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05.09.2022 08:51 Відповісти
 
 