Російський "експерт-атомник" Карчаа, який водив МАГАТЕ по ЗАЕС, насправді є фахівцем із приматів і має кримінальне минуле, - росЗМІ. ВIДЕО
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Російський чиновник, який пояснював МАГАТЕ, що ракета здійснила поворот на 180 перед ударом по ЗАЕС, - Ренат Карчаа.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Медиазона".
У російських державних ЗМІ Карчаа називають "експертом-атомником" та радником глави "Росатому".
Однак ще у 2014 році журналісти називали його "експертом щодо Північного Кавказу та Абхазії".
Longer video with sound, as the original was a niche tweet and I naively assumed most people interested would already have seen the actual clip of this exchange. pic.twitter.com/UtylnIQhBg— Mac William Bishop (@MacWBishop) September 2, 2022
У біографічній довідці, знайденій виданням, йдеться, що Ренат Карчаа народився в Уфі 17 липня 1966 року, закінчив школу із золотою медаллю, служив у Таллінні. Наприкінці 1980-х він опинився в Абхазії, де отримав диплом біолого-географічного факультету Абхазького державного університету. У віці 25 років Карчаа став наймолодшим депутатом парламенту Абхазії першого скликання. Діяльність парламентаря він поєднував з посадою директора НДІ експериментальної приматології та терапії, який працював на базі мавпячого розплідника в Сухумі. У 1990-х Карчаа звинувачували у продажу наукового архіву вказаного інституту.
На початку нульових він уже став головою представництва Мурманської області за федерального уряду і збив підлітка під Псковом.
2014 року Карчаа називали спостерігачем на "виборах президента Абхазії" від російської ЦВК, а потім він ненадовго став радником "президента республіки".
Нагадаємо, 2 вересня Кабінет міністрів України запровадив санкції проти 700 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із "Росатомом". Серед них згадується Ренат Карчаа.
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В Индии, а Африке приматы(обезьяны писать уже неполиткорректно) настолько социализировались, что организовали банды и грабят туристов.
Вырывают еду из рук, роются в сумках, открыто забираются в дома.
Вот и я подумал, что эта Кароча специалист именно, что по искоренению преступности среди приматов
А почему нет?
После "Резиновой Попы" на россии удивляться нельзя ничему
Швеция зявила ноту протеста, на том и кончилось. Я вообще не знаю, кому надо быть после этого, чтобы поехать в индию. Дже обезьяны не творят таких зверств....
Добре, що і на Заході багато тверезомислячих людей, які в домовині бачили цю гидоту.
Вопрос о его криминальном прошлом пока неясен, потому что с таким причиндалом ни на гоп-стоп, ни на квартирную кражу не полезешь.
Да, и как мне кажется, в танцах это существо тоже не очень.
то путінгу і компашці хочуть вже пересадку робити?))
та нехай..експеримент був коротковдалим))
У нас теж один актор удавав із себе медика і, типу, брав аналіз крові у наркомана.
І що?!