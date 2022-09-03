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Воїни-десантники 79-ї бригади знищили два танки та живу силу російських окупантів, - ДШВ ЗСУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Опубліковано відео знищення миколаївськими десантниками двох танків і живої сили військ РФ.

Ролик опублікувала пресслужба Десантно-Штурмових військ Збройних сил України у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Миколаївські десантники знищили два танки та живу силу російських окупантів. Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України продовжують успішно знищувати бронетанкову техніку та живу силу російських окупантів на одному з найбільш важливих напрямків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни-десантники знищили автівку з окупантами, - ДШВ ЗСУ. ВIДЕО

На відео зафіксовано спільну та злагоджену філігранну роботу артилеристів-десантників та приданого артилерійського підрозділу. В результаті – знищено два танки разом з екіпажами. Також під час вогневого контакту, було знищено декілька російських окупантів", - йдеться у повідомленні
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Топ коментарі
+12
А уж вдовы как рады будут. Новое авто, *****, путёвка в Турцию.
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03.09.2022 18:44
+9
Чергові дохлі кацапські свині...ДШВ України-черговий респект...
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03.09.2022 18:53
+8
Будет мобильний крематорий или братская могила,лади только под ролики роздают.
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03.09.2022 19:19
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А уж вдовы как рады будут. Новое авто, *****, путёвка в Турцию.
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03.09.2022 18:44 Відповісти
Будет мобильний крематорий или братская могила,лади только под ролики роздают.
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03.09.2022 19:19 Відповісти
Ага, щас! Для начала родственнички будут долго, нудно и позорно судиться между собой за эти гробовые. В перерывах между судебными заседаниями будут бить друг-другу морды и рвать фиолетовые волосы. Потом будут судиться уже за побои в суде. Потом наберут кредитов под гробовые. В итоге, появятся суровые коллекторы и отберут большую часть денег. Остаток элементарно пропьют за 2 дня. Вот, такая романтическая история про Турцию с Жигулямии мебелями.
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03.09.2022 21:12 Відповісти
А собственно, что отрицает ваш камент? Всё что вы описали, делается с превеликой радостью, нажористо и с широтою размаха.
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03.09.2022 21:17 Відповісти
А как же иначе? Такова реальность.
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03.09.2022 21:26 Відповісти
А бывало иначе?
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03.09.2022 21:30 Відповісти
Обман, по моєму один з танкістів "просто прилёг отдохнуть"
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03.09.2022 18:48 Відповісти
На 0:56 мій уявний єнот танцював
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03.09.2022 18:49 Відповісти
ще один із тисяч порізів
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03.09.2022 18:52 Відповісти
Чергові дохлі кацапські свині...ДШВ України-черговий респект...
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03.09.2022 18:53 Відповісти
Схоже, недавно вже показували. Ці вже підвонялись
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03.09.2022 19:00 Відповісти
Слава ЗСУ. На днях чекаю ювілей в 50К знищених кацапів.
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03.09.2022 19:07 Відповісти
У них цель - приехать в Украину и помереть. Странные
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03.09.2022 19:08 Відповісти
ЗЕР ГУТ!
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03.09.2022 19:35 Відповісти
Миколаєв КРАСАВЧИКИ!!!!
А ще мені дуже-дуже подобається девіз 79-ки:
Для тих, хто не в курсі справ , підказую:

Бачиш???!!!!------ ЇБ**АШ!!!!!!
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03.09.2022 21:16 Відповісти
 
 