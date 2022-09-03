Воїни-десантники 79-ї бригади знищили два танки та живу силу російських окупантів, - ДШВ ЗСУ. ВIДЕО

Опубліковано відео знищення миколаївськими десантниками двох танків і живої сили військ РФ.

Ролик опублікувала пресслужба Десантно-Штурмових військ Збройних сил України у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

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"Миколаївські десантники знищили два танки та живу силу російських окупантів. Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України продовжують успішно знищувати бронетанкову техніку та живу силу російських окупантів на одному з найбільш важливих напрямків.

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На відео зафіксовано спільну та злагоджену філігранну роботу артилеристів-десантників та приданого артилерійського підрозділу. В результаті – знищено два танки разом з екіпажами. Також під час вогневого контакту, було знищено декілька російських окупантів", - йдеться у повідомленні