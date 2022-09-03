Антонівський міст у Херсоні знову зазнав удару. ВIДЕО

У Херсонській області Антонівський залізничний міст знову зазнав удару.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє СтратКом ЗСУ.

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"Антонівський зд міст. Хтось курить сигари", - йдеться у повідомленні.

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На опублікованому відео видно, як над мостом здіймається густий дим.