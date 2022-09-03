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Антонівський міст у Херсоні знову зазнав удару. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Херсонській області Антонівський залізничний міст знову зазнав удару.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє СтратКом ЗСУ.
"Антонівський зд міст. Хтось курить сигари", - йдеться у повідомленні.
На опублікованому відео видно, як над мостом здіймається густий дим.
Топ коментарі
+26 Дмитро Піталов
показати весь коментар03.09.2022 19:46
+19 Перехватчик
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+17 Великая Исландия
показати весь коментар03.09.2022 19:48
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вопросы:
1 - сколько сможет смыться на левый берег...?
2 - сколько ваньку валять будет последний раз...?
3 - стоит ли их брать в плен...?
2 - последний раз ваньку валять будут 50-80 ванек в сутки
3 - стоит, пока у Золкина не закончились деньги. Потом - только кадыровцев.
Як колись у срср полонені німці
Так що - тільки на обмін.
Україні та срань-звязка з кацапнею не потрібна.
6 місяців - в кремелі.
Мальдіви, сельодка, ти приходиш красиво.
Те, що наші Хаймарсами намагаються зробити роботу, на яку вони в принципі не дуже придатні - це лише тому, що інших, дієвіших засобів наразі немає.
Его еще сильно не долбили
наступають буба з арестовічем у турборежимі в бункері - тижднів з 7м було взад "за 3-6 тижднів"
Москалі такі смішні зі своїм «нікагда би нє падумал, што переживу чуму і вайну».
Ну, хто вам сказав, що ви переживете?