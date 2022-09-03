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Зеленський подякував Повітряним силам: Сьогодні хороший результат - збиті "Калібри", гвинтокрил та безпілотники. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський відзначив роботу Повітряних сил ЗСУ, які збили російські ракети "Калібр", гвинтокрил і безпілотники, та запевнив, що зробить усе, аби повністю убезпечити українське небо від ворожих ракет і авіації.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні хороший результат у наших Повітряних сил – збиті "Калібри", ударний гвинтокрил окупантів, безпілотники. Хочу подякувати всім нашим захисникам і захисницям неба з повітряного командування "Схід". Ви молодці – сьогодні й завжди. Кожен такий результат – це врятовані життя наших громадян, можливість не боятися для всіх наших людей. Ми зробимо все, щоб Україна могла повністю убезпечити своє небо від російських ракет та авіації. Це одне з фундаментальних питань для нашої держави", - сказав Президент.

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Він також подякував партнерам за допомогу, наголосивши, що допомагати Україні з протиповітряною обороною – це "найбуквальніший, найочевидніший спосіб захищати людей від російського терору".
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Топ коментарі
+19
Коліньку нашу ледь у фарш не порубали...
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03.09.2022 21:48
+16
блаЗЄнський -- вісник лише добрих новин. Звільнили якесь село -- блаЗЄнський зразу ролик. А коли здавали цілими областями не чути було цього виродка.
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03.09.2022 21:53
+16

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03.09.2022 22:03
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Так это Арестович сбил!! Ошибся Верховный!!
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03.09.2022 21:45 Відповісти
Ермак
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03.09.2022 21:47 Відповісти
Кто знает, почему Зеленский такой опухший?
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04.09.2022 00:23 Відповісти
Мабуть бухає багато....
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04.09.2022 00:35 Відповісти
Как раз Арестович говорит о ПВО

https://twitter.com/i/status/1566106384424378369
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03.09.2022 21:47 Відповісти
Ні, то Кошовий з Пікаловим збили, тепер їм дадуть нові нагороди
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03.09.2022 21:53 Відповісти
Ze GreenSnot, fuck you, Slava ZSU!
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03.09.2022 21:47 Відповісти
А запорізьким мародерам теж подякував? Чи орден видасть?
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03.09.2022 21:47 Відповісти
Від них він отримував свою долю.
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03.09.2022 21:50 Відповісти
Коліньку нашу ледь у фарш не порубали...
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03.09.2022 21:48 Відповісти
гнида...., как еще язык поворачивается!
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03.09.2022 21:52 Відповісти
А хтось може собі уявити, щоб таке було при Порошенко?
Та верещали б усі: депутати, блогери, лідери партій, націоналісти, патріоти
І інша хзщо.
А зараз влада робе все що їй завгодно.
Але я вірю, прийде час СПИТАЄМО. Ніхто не втече
А хто зна, як там наша, "теж найвиличніша"- Юлія Володимирівна?
Боти юлькині щезли практично з наступу орків.
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04.09.2022 15:26 Відповісти
при первом же зашкваре Пороха порубали бы на куски и смешали с говном....
интересно, почему это не происходит с зеленским?
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04.09.2022 15:56 Відповісти
блаЗЄнський -- вісник лише добрих новин. Звільнили якесь село -- блаЗЄнський зразу ролик. А коли здавали цілими областями не чути було цього виродка.
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03.09.2022 21:53 Відповісти
Воно в той час рахувало бабло отримане за здачу.
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03.09.2022 21:56 Відповісти
А ти що робив? Бавився смартфоном який зажилив пенсіонерам.
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03.09.2022 21:53 Відповісти
Да сядь ти вже на стілець досить по туалетах ховатися
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03.09.2022 21:55 Відповісти
Діарея.
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03.09.2022 21:57 Відповісти
я так бачу привітання зебільненського

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03.09.2022 22:01 Відповісти

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03.09.2022 22:03 Відповісти
Щось цю гниду не чути.
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04.09.2022 15:28 Відповісти
таке відчуття що звідусіль збирають шахраїв та проходимців і призначають на посади в Україні
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03.09.2022 22:17 Відповісти
Ох і люська дристовіч дає, не даремно ж ти йому вже звання палковніка вручив бубонний шашличник.
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03.09.2022 22:21 Відповісти
А Златі Некрасовій і Старуху з Запоріжжя Зєля теж подякувава? Може ордєна видав - "За взяття гуманітарки"...
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03.09.2022 22:22 Відповісти
В отставку, член бандитского ЗЕугрупування!!
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03.09.2022 22:23 Відповісти
Текст Арестович написал
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03.09.2022 23:21 Відповісти
Ты, ****, сделал так, что летчики вынуждены были увольняться со службы и искать лучшей доли кто где. ******* ты скотина! Тебе ли хавальник открывать! А летчики реальные герои!!!!!
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04.09.2022 00:07 Відповісти
 
 