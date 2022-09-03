Зеленський подякував Повітряним силам: Сьогодні хороший результат - збиті "Калібри", гвинтокрил та безпілотники. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський відзначив роботу Повітряних сил ЗСУ, які збили російські ракети "Калібр", гвинтокрил і безпілотники, та запевнив, що зробить усе, аби повністю убезпечити українське небо від ворожих ракет і авіації.
Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні хороший результат у наших Повітряних сил – збиті "Калібри", ударний гвинтокрил окупантів, безпілотники. Хочу подякувати всім нашим захисникам і захисницям неба з повітряного командування "Схід". Ви молодці – сьогодні й завжди. Кожен такий результат – це врятовані життя наших громадян, можливість не боятися для всіх наших людей. Ми зробимо все, щоб Україна могла повністю убезпечити своє небо від російських ракет та авіації. Це одне з фундаментальних питань для нашої держави", - сказав Президент.
Він також подякував партнерам за допомогу, наголосивши, що допомагати Україні з протиповітряною обороною – це "найбуквальніший, найочевидніший спосіб захищати людей від російського терору".
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/i/status/1566106384424378369
Та верещали б усі: депутати, блогери, лідери партій, націоналісти, патріоти
І інша хзщо.
А зараз влада робе все що їй завгодно.
Але я вірю, прийде час СПИТАЄМО. Ніхто не втече
А хто зна, як там наша, "теж найвиличніша"- Юлія Володимирівна?
Боти юлькині щезли практично з наступу орків.
интересно, почему это не происходит с зеленским?