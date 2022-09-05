"З трьохсот живими залишилося 72. Інші або 300-і, або 200-і": російський окупант розповідає про втрати РФ в Україні, - перехоплення ГУР. АУДIО

Російський окупант у Донецькій області в стані сп’яніння поскаржився у телефонній розмові на колосальні втрати серед особового складу.

Запис перехопленої розмови оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони, передає Цензор.НЕТ.

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"Роз##бали, на##й, мінометка, звідки я дзвоню. Там немає нічого. Там велика, велика канава, більше ні##я немає. Отже, якщо я кажу: "Я постараюся", це не означає, що я тобі слово дав, що я подзвоню, і треба чекати саме цього дня, – заявляє на опублікованому записі окупант. – Ти знаєш, скільки з трьохсот у живих залишилися? 72! Решта або "300-і", або "200-і".

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Під час розмови рашист зізнається, що п'яний: "А що тут ще робити? Я сьогодні на##ярився, п'яний... Ми вижили, ми – піхота, ми – сама ж*па".