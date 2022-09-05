"З трьохсот живими залишилося 72. Інші або 300-і, або 200-і": російський окупант розповідає про втрати РФ в Україні, - перехоплення ГУР. АУДIО
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Російський окупант у Донецькій області в стані сп’яніння поскаржився у телефонній розмові на колосальні втрати серед особового складу.
Запис перехопленої розмови оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони, передає Цензор.НЕТ.
"Роз##бали, на##й, мінометка, звідки я дзвоню. Там немає нічого. Там велика, велика канава, більше ні##я немає. Отже, якщо я кажу: "Я постараюся", це не означає, що я тобі слово дав, що я подзвоню, і треба чекати саме цього дня, – заявляє на опублікованому записі окупант. – Ти знаєш, скільки з трьохсот у живих залишилися? 72! Решта або "300-і", або "200-і".
Під час розмови рашист зізнається, що п'яний: "А що тут ще робити? Я сьогодні на##ярився, п'яний... Ми вижили, ми – піхота, ми – сама ж*па".
Будь ласка, зачекайте...
З трьохсот залишилося двоє
Бурятських нормальних реб'ят
Вони були чесними воинами
Але їх накрив вражий Град
Приспів:
Де ви були, де ви могли
Де ваш дім і сім'я
Нащо ви тут, вас тут не ждуть
Перетворюйтесь на тополя
Дальше можно продолжать
Консервы из ягеля съев
В ночи заблудилися в поле
Попав в плен к бандеровцам все
- За то что хвалит он кукушку!"
У вас там "наставниця" в Росії є - "Кутузова-Желтова" Пише "вірші" приблизно такого ж рівня
Американы без морали
И всюду делают Войну
Ядреной бомбою пуляли
Они в японскую страну
А вы орёте тут как кони
Что там у них не то- что нас
Позор всей 5 вам колоне
Я вас вмотаю всех в полас
А после кину с длинной башни
И не орите в Попыхах
Вы все гораздые на шашни
Моя поэза вам на страх
Вы все мрральные калеки
По вас за плакал приговор
Изытьте с Родины на веке
Что- б не видала вас в упор!!
А я ні за ким не бігаю на форумі Просто читаю коментарі І тут бачу - "Кущ"!!! І стає цікаво - а що ж під ним сьогодні "насрано"? Підійшов Побачив Виставив попереджувальну табличку: "Обережно! Не вступіть у лайно!"
но с надписью - этиловый
Гумова дупа! ©
Когда происходит такое "застревание" развития личности, то во взрослом периоде осуществляется формирование того типа невротического характера, который принято называть в психоанализе «анальным характером». Впрочем, подробнее об этом Вы можете почитать у Фрейда.
И делается все через неё!
Всё жопой чувствуем,
всех в жопу посылаем,
все через жопу делаем дела.
Как банный лист
мы к жопе прилипаем,
пока нас жизнь за жопу не взяла",