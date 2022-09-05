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"З трьохсот живими залишилося 72. Інші або 300-і, або 200-і": російський окупант розповідає про втрати РФ в Україні, - перехоплення ГУР. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський окупант у Донецькій області в стані сп’яніння поскаржився у телефонній розмові на колосальні втрати серед особового складу.

Запис перехопленої розмови оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони, передає Цензор.НЕТ.

"Роз##бали, на##й, мінометка, звідки я дзвоню. Там немає нічого. Там велика, велика канава, більше ні##я немає. Отже, якщо я кажу: "Я постараюся", це не означає, що я тобі слово дав, що я подзвоню, і треба чекати саме цього дня, – заявляє на опублікованому записі окупант. – Ти знаєш, скільки з трьохсот у живих залишилися? 72! Решта або "300-і", або "200-і".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни-десантники 79-ї бригади знищили два танки та живу силу російських окупантів, - ДШВ ЗСУ. ВIДЕО

Під час розмови рашист зізнається, що п'яний: "А що тут ще робити? Я сьогодні на##ярився, п'яний... Ми вижили, ми – піхота, ми – сама ж*па".
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Топ коментарі
+23
Дамой, в рідні *****.
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03.09.2022 23:19
+18
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03.09.2022 23:18
+11
имело бы смысл в течение недели сплавить по Днепру из Осокоровки бочек триста спирта, закинув инфу по соответствующим каналам. Бочки предварительно покрасить жёлтой краской.
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03.09.2022 23:30
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03.09.2022 23:18 Відповісти
Дамой, в рідні *****.
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03.09.2022 23:19 Відповісти
Зара пісню надумаю:
З трьохсот залишилося двоє
Бурятських нормальних реб'ят
Вони були чесними воинами
Але їх накрив вражий Град

Приспів:
Де ви були, де ви могли
Де ваш дім і сім'я
Нащо ви тут, вас тут не ждуть
Перетворюйтесь на тополя

Дальше можно продолжать
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03.09.2022 23:28 Відповісти
А после якутские парни
Консервы из ягеля съев
В ночи заблудилися в поле
Попав в плен к бандеровцам все
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03.09.2022 23:34 Відповісти
Я так понимаю, что у нас еще есть талант
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03.09.2022 23:39 Відповісти
" - За что кукушка хвалит петуха?
- За то что хвалит он кукушку!"
У вас там "наставниця" в Росії є - "Кутузова-Желтова" Пише "вірші" приблизно такого ж рівня

Американы без морали

И всюду делают Войну

Ядреной бомбою пуляли

Они в японскую страну

А вы орёте тут как кони

Что там у них не то- что нас

Позор всей 5 вам колоне

Я вас вмотаю всех в полас

А после кину с длинной башни

И не орите в Попыхах

Вы все гораздые на шашни

Моя поэза вам на страх

Вы все мрральные калеки

По вас за плакал приговор

Изытьте с Родины на веке

Что- б не видала вас в упор!!
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04.09.2022 07:14 Відповісти
А тебя, остолопа, сюда вообще не звали.
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04.09.2022 09:54 Відповісти
"Остолопа" шукай у дзеркалі! Так зручніше А вашому "графоманству" найкраще місце - у сміттєвому кошику! (Ну - якщо папір неламінований - у туалеті Зад підтирать! )
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04.09.2022 10:16 Відповісти
Ладно, отрою тебе секрет. Только никому не говори. (шепотом) Не читай! И у тебя настанут самые счастливые дни в твоей беспокойной жизни. А то бегать за всеми и указывать - как им жить, это хлопотное занятие.
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04.09.2022 10:24 Відповісти
Я тобі ще більший секрет відкрию: поки не було Інтернет - лише твої близькі знали, який ти ДЛБЙБ Тепер про це знає півсвіту!
А я ні за ким не бігаю на форумі Просто читаю коментарі І тут бачу - "Кущ"!!! І стає цікаво - а що ж під ним сьогодні "насрано"? Підійшов Побачив Виставив попереджувальну табличку: "Обережно! Не вступіть у лайно!"
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04.09.2022 12:33 Відповісти
Ладно, раз ты так ко мне неравнодушен, назначаю тебя личным адьютантом. Проверь все мои посты во всех темах и если найдешь ошибки в словах - доложи.
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04.09.2022 12:40 Відповісти
Я до ТЕБЕ "неравнодушен"?!!! Чи не забагато честі?! Я просто, коли бачу лайно - то людей попереджую - щоб не "вступили"! А тобі якщо час від часу не "давать запотиличників", то ти так "розвернешся", що весь форум запаскудиш своїм дуроломством!
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04.09.2022 13:32 Відповісти
Докажи, что я "лайно". Пруфы в студию.
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04.09.2022 14:22 Відповісти
З якої "радості"? Ти ж тут "остолопами" жбурляєшся бездоказово? То чого я тобі якісь "пруфи" повинен надавать? А хто тут більший остолоп" - видно по відгуках форумчан Це краще за будь-які "пруфи"!
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04.09.2022 14:33 Відповісти
Ясно-понятно. У тебя семья есть? Ну или собака?
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04.09.2022 14:46 Відповісти
Мені достатньо... що ти тут у мене "гавкаєш"
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04.09.2022 14:51 Відповісти
Понятно. Руку меняй почаще.
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04.09.2022 14:59 Відповісти
Язик не зітри - плюючись лайном
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04.09.2022 15:05 Відповісти
Постараюсь.
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04.09.2022 15:08 Відповісти
имело бы смысл в течение недели сплавить по Днепру из Осокоровки бочек триста спирта, закинув инфу по соответствующим каналам. Бочки предварительно покрасить жёлтой краской.
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03.09.2022 23:30 Відповісти
Це як Кремль в зелений колір?
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03.09.2022 23:32 Відповісти
Нет. Что бы лучше на воде видно было.
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04.09.2022 00:10 Відповісти
Согласен! СH3OH! Только тсссс... тихо...
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04.09.2022 02:49 Відповісти
не катит. Будет много жертв среди мирняка.
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04.09.2022 03:01 Відповісти
Думаете мирняку, что-то достанется? Хотя, аспект халявы ещё никто не отменял.
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04.09.2022 03:15 Відповісти
как раз большинство бочек и будет выловлено местными. Но от них боеспособности и не требуется )
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04.09.2022 03:27 Відповісти
метилового
но с надписью - этиловый
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04.09.2022 16:57 Відповісти
нельзя. Погибнет много мирных.
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04.09.2022 17:10 Відповісти
Ото він правільно - він сама дупа!

Гумова дупа! ©
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03.09.2022 23:31 Відповісти
Увечері 3 вересня у Мелітополі пролунало п'ять потужних вибухів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. «Бавовнятко» бавилось на місцевому аеродромі, де рашисти щонайменш десять разів намагались розставити свою військову техніку, та її постійно знищують українські захисники.
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03.09.2022 23:34 Відповісти
Як символічно , - п'яний окупант із Донецької області.
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03.09.2022 23:38 Відповісти
Почему у кацапов всё в мире крутится вокруг "жопы"?
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03.09.2022 23:53 Відповісти
Жопа-росиеобразующий инструмент.
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04.09.2022 00:06 Відповісти
ха ... схоже що у алкокацапів "жопа" інструмент "прінімающій" - врата в нірвану.
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04.09.2022 00:33 Відповісти
Этому есть простое объяснение - подавляющее большинство росиян в своём психосексуальном развитии личности остановились на анальной стадии, которая при нормальном психическом развитии обычно заканчивается у детей к трём-четырем годам. По мнению Фрейда, зона заднего прохода является местом присоединения сексуальности к другим функциям тела. На стадия инфантильного развития, на которой либидозное (сексуальное) влечение сосредоточено на анусе (заднем проходе), характерной для возраста от двух до четырех лет, ребенок проявляет особый интерес к дефекации и мочеиспусканию, расширяет сферу управления собственным телом, приобщается к процессам социализации. Ребенок воспринимает продукты своей дефекации действительно как «подарок». Для него кал представляет некую ценность - здесь можете провести параллели с чемоданом путина.
Когда происходит такое "застревание" развития личности, то во взрослом периоде осуществляется формирование того типа невротического характера, который принято называть в психоанализе «анальным характером». Впрочем, подробнее об этом Вы можете почитать у Фрейда.
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04.09.2022 00:40 Відповісти
Спасибо! Весьма научно, но всё равно *****!
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04.09.2022 01:16 Відповісти
ну, часто психоанализ мало чем отличается от, примером, той же гастроэнтерологии. Вот Вы бы доктором не могли бы быть.
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04.09.2022 01:37 Відповісти
Я крови не боюсь, но... чужие дупы... Увольте.
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04.09.2022 01:44 Відповісти
кровь от фекалий по большому счёту мало чем отличается - и то, и другое - органика. Там, где Вы видите кровь - кто-то видит порфириновое ядро, там, где Вы морщите нос только от одного воспоминания запаха фекалий, а кому-то на ум приходит формула скатола и цветы черёмухи...
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04.09.2022 02:09 Відповісти
Короче, проктолог из меня, как пуля из говна. Понял. Учту.
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04.09.2022 02:14 Відповісти
впрочем, и гематолог тоже
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04.09.2022 02:16 Відповісти
Хм. Интересно, вроде крови не боюсь...а почему?
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04.09.2022 02:19 Відповісти
дело не в страхе, а в том, что Вы видите, глядя на кровь или фекалии. Если кровь у вас не вызывает боязни, то и мелены по идее вы тоже не должны бояться ))
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04.09.2022 02:38 Відповісти
Ага, понятно. Вот поэтому я 26 лет а США проработал в IT, а не в медицине.
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04.09.2022 02:45 Відповісти
suum cuique
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04.09.2022 03:05 Відповісти
"У русских жопа - это образ жизни.

И делается все через неё!

Всё жопой чувствуем,

всех в жопу посылаем,

все через жопу делаем дела.

Как банный лист

мы к жопе прилипаем,

пока нас жизнь за жопу не взяла",
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04.09.2022 07:08 Відповісти
ті 72 явно лишні в нашому світі... доганяйте своїх 228...
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04.09.2022 00:09 Відповісти
оптіміст.
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04.09.2022 00:18 Відповісти
Кацапе , скоро і ти здохнеш , сволото 😠
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04.09.2022 00:34 Відповісти
жаль, что 72 еще воздух портят... поскорее бы подохли...
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04.09.2022 05:17 Відповісти
Ловіть краще шпигунів в Офісі Президента
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04.09.2022 08:20 Відповісти
300 ватанцев.
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04.09.2022 09:18 Відповісти
В старых голливудских фильмах, когда актёры играли русских, то всегда получалось, как то уж очень не натурально, и бутафорские предметы и задний план и одежда, не соответствовала ни обстановке ни сезону ни манерам их персонажей.
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04.09.2022 11:31 Відповісти
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04.09.2022 12:05 Відповісти
багато пропаганди..як для нас коханих,так і для деморалізації орди зроблено
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04.09.2022 12:49 Відповісти
Треба ще для бухих придумати назву. П'ятисотий, п'ятсотграмовий, наприклад
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04.09.2022 13:35 Відповісти
72 - це забагото щось залишилось. Як щоб 7,2 з фашистських березових мавп залишилось жити й то булоб краще, але все ріно забагато...
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04.09.2022 16:13 Відповісти
 
 