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Росіяни завдали удару по Очакову. Зруйновано елеватор з декількома тисячами тонн зерна, - міська рада. ВIДЕО
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Сьогодні, 4 вересня, російські окупаціні війська завдали удару по Очакову Миколаївської області. Зруйновані елеватор та десятки будинків, знищено декілька тисяч тонн зерна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє заступник міського голови Очакова Олексій Васьков.
"В Очакові цей ранок виявився зовсім недобрим. Зруйновано елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тонн зерна. Зараз наші комунальні служби розбирають завали. Також пошкоджено десятки будинків", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що постраждалих немає.
Топ коментарі
+13 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар04.09.2022 12:22
+10 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар04.09.2022 12:27
+8 Елена Мазуренко
показати весь коментар04.09.2022 12:23
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Будь ласка, зачекайте...
За все время "коридора" туда ООН отправил одно судно
В Эфиопию
Я би почав з представників міської влади тапрацівників елеватора.
Так ото ж...
Потому хмырь путлер обиделся... типа лютует с ракетным терроризмом...
Вряд ли в покровские пески затащили какой-нибудь "Панцирь". Сейчас там сухо, и эта тридцатитонная ***** сама могла только до Геройского заехать, а дальше дорога заканчивается. Дальше проехать по сухим пескам даже на четырёх осях камаза-6560 весьма проблематично. Но на гусеничном шасси наверное возможно. В любом случае даже Геройское находится в радиусе гарантированного поражения средств ПВО нашими AGM-88, а потом раздолбать мамлами в Покровскои и те реакторы. А иначе Очаков будут кошмарить регулярно.
"реактор" - ПУ какого либо РСЗО
ім туди прилітає від нас постійно.
Теоретически до Очакова можно достать из Геройского, если по раздолбаной от Забарино в хлам еще в мирное время дороге с остатками асфальта дотащить туда опять же дефицитный для фронтов "ураган".
Дальше Геройского дороги нет. Пески в это время года без дождей для такой техники практически непроходимы. Вероятнее всего, с помощью тракторов, досок и какой-то матери дотащили БМ-21 до заповедника и херачили уже оттуда с дистанции километров пятнадцать. Байрактару лететь к Покровскому стрёмновато - иожно нарваться на истребитель вылетевший навстречу. Но поднять в воздух "глаза" и накрыть дальнобойной артой 155мм из любой точки дороги Т1507 - очень реально выполнимая задача. Иначе кацапы на местных тракторах к этому реактору будут регулярно таскать ракеты, и кошмарить Очаков.
Что бы их не сдавали они давно предпочитают там ездить не через населенные пункты, а полями и Лесными дорогами. На Гуглмапс их не увидите.
из района с. Чулаковка такие дороги есть. Их состояние позволяет им передвигаться.
А на косу можно заехать на паркетнике, при условии что знаете за какой сосной свернуть.
Из Чулаковки Очаков не обстеливают. Из Великого Клина и Михайловки тоже. Далеко. 80 км.
На косу на берег Покровки ездил с 1991-го года каждый год до вторжения.
ЛАЗ задним ходом на берег Покровки в 1991 году - это я. При определенном опыте можно и на матизе заехать, если снять бампера. Проверено.
Так что - только борщ.