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війна (56233) зерно (1228) Миколаївська область (1820) обстріл (20980) елеватор (16) Очаків (183)

Росіяни завдали удару по Очакову. Зруйновано елеватор з декількома тисячами тонн зерна, - міська рада. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 4 вересня, російські окупаціні війська завдали удару по Очакову Миколаївської області. Зруйновані елеватор та десятки будинків, знищено декілька тисяч тонн зерна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє заступник міського голови Очакова Олексій Васьков.

"В Очакові цей ранок виявився зовсім недобрим. Зруйновано елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тонн зерна. Зараз наші комунальні служби розбирають завали. Також пошкоджено десятки будинків", -  йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалих немає.
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Топ коментарі
+13
Голод в АФРІЦІ росіянам до жопи . В курсе лі про це їх друзі із проросійських краін в АФРІЦІ ?
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04.09.2022 12:22
+10
Ну все , кілька тисяч африканців помруть від голоду. Нехай влада Африки вимагає від кацапів контрибуції!
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04.09.2022 12:27
+8
Миколаївську область та Миколаїв постійно обстрілюють. То хто винен, що зерно зберігалось в небезпечному місці?
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04.09.2022 12:23
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Голод в АФРІЦІ росіянам до жопи . В курсе лі про це їх друзі із проросійських краін в АФРІЦІ ?
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04.09.2022 12:22 Відповісти
да срать они хотели на африку как и государства афкрики на африканцов..... че ты за чушь пишеш... там есть был у будет голод... украина тут непричем ... а то что сели за стол с убийцами эта большая кровавая пляма
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04.09.2022 12:47 Відповісти
Так про це треба всюди говорити , а не рота закривати
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04.09.2022 12:50 Відповісти
Африка это фейковый повод

За все время "коридора" туда ООН отправил одно судно

В Эфиопию
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04.09.2022 12:54 Відповісти
рф почуває себе неначе в тирі поки не буде адекватної відповіді по їх інфраструктурі це все соплежуйство.
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04.09.2022 14:45 Відповісти
Миколаївську область та Миколаїв постійно обстрілюють. То хто винен, що зерно зберігалось в небезпечному місці?
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04.09.2022 12:23 Відповісти
Зараз у нас всюди небезпечно, хіба що в метро.
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04.09.2022 12:26 Відповісти
і, чомусь, у Конча-заспі...
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04.09.2022 12:28 Відповісти
Вот пусть туда и везут !!!
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04.09.2022 12:40 Відповісти
А де зберігати тисячі (!) тонн, елеватори в інших регіонах також не пусті стоять, а якщо порахувати витрати на доставку туди, то можете уявити яка буде його вартість
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04.09.2022 13:02 Відповісти
Варіантів зберігання безліч, але кому то треба.....
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04.09.2022 13:38 Відповісти
********, буває. Але скоріше за все вивозять у тих, хто заплатив за першочерговість, а не критерію ризикованості через близьке до фронту розташування як от з Очакова,який рашисти бачать у бінокль.
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04.09.2022 13:08 Відповісти
Треба було вивозити зернові у сусідню Одеську область, на районі зерносховища. А тут як завжди - хуже не будет. Тепер жаліються.
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04.09.2022 16:56 Відповісти
Ну все , кілька тисяч африканців помруть від голоду. Нехай влада Африки вимагає від кацапів контрибуції!
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04.09.2022 12:27 Відповісти
Для етого нужно африканцам показывать видео как Параша уничтожает елеваторы с зерном. Ато африканцы только слушают рашистских пропагандонов где разея их спасает
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04.09.2022 12:39 Відповісти
бл..я пустили журналисты мультик про голод в афкрике так сразу - украина спасает африку от голода..... сколько себя помню голод в африке всегда был и будет наверно до кончины земли...
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04.09.2022 12:48 Відповісти
Шукайте, хто навів.
Я би почав з представників міської влади тапрацівників елеватора.
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04.09.2022 12:32 Відповісти
чекали, доки заповниться? хтось з працівників елеватору
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04.09.2022 12:35 Відповісти
Пока африканцы проводили совместные учения с рашистами и слушали выступление кремлевских сказочников, те разбомбили елеваторы с зерном.
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04.09.2022 12:42 Відповісти
ну дадут им свое зерно вместо украинского, по скидке.... они же жывут как в мирное время аеропорты работают экономика движется, люди дальше живут ... нам же дядя байден запрещает стрелять по россии чтобы эскалации небыло вот делают бабки и воруя конкурента
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04.09.2022 12:51 Відповісти
не трынди бот про байдена - кто твоему зеленемо трусу мешает ударить по беларуси или Белгороду с градов или точкой У
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04.09.2022 15:27 Відповісти
А мы с маниакальной настойчивостью будем отправлять свое зерно голодающим народам Африки, в большинстве своем поддерживающих политику *****. И наша власть будет выдавать это за величайшую пэрэмогу. Абсурд.
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04.09.2022 12:43 Відповісти
А нічого, що ми не задарма відправляєм то зерно? Це бізнес і на першому місці гроші, а ти африканці усім до дупи.
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04.09.2022 12:50 Відповісти
У Вас есть информация сколько денег от этой продажи попадет в держбюджет , а не на счета агрохолдингов? Зелень об этом скромно умалчивает . Вы же знаете , что взамен разрешения этого вывоза с рашки сняли запрет на вывоз своего зерна и удобрений ? Сейчас "эксперты" предлагают вывоз металла из Украины , взамен снимут такие же ограничения с рашки. И что в итоге , Снимем с русни все ограничения на экспорт ?
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04.09.2022 15:17 Відповісти
ты бред пишешь
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04.09.2022 15:29 Відповісти
Чепушило с вчерашней регистрацией . сгинь !
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04.09.2022 15:34 Відповісти
Сейчас в элеваторах хранить зерно опасно. Рашисты будут каждый день бомбить их. Почему бы не переходить на хранение зерна в специальных рукавах.
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04.09.2022 12:43 Відповісти
Правильно а зимой будут крупные ТЕЦ бомбить что б заморозить
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04.09.2022 12:49 Відповісти
Зерно повинно «рухатись», треба контроль за вологістю, сушка зерна, обробка від шкідників. Не уявляю,як це в рукавах відбувається, або вручну з такими об'ємами як тисячі тонн…
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04.09.2022 12:50 Відповісти
Чув таке слово вакуум?
Так ото ж...
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04.09.2022 13:45 Відповісти
Тобто ви пропонує використовувати інший об'єкт промислового масштабу, тобто знову сконцентрувати значні обсяги зерна на одному об'єкті. Що зміниться
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04.09.2022 13:57 Відповісти
Мізки потрібні, а де їх взяти.
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04.09.2022 13:44 Відповісти
Фишка в том что ФБР США 2-3 сентября провели массовые облавы по всему миру крыс путлера проживающих за бугром...,сообщил Тарас Березовец...
Потому хмырь путлер обиделся... типа лютует с ракетным терроризмом...
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04.09.2022 13:04 Відповісти
сто процентов - с Кинбурна херачили БМ-27, с Покровского. В Покровском хер кто какую инфу даст, там до вторжения было видно: каждый второй - потенциальный колаборант.
Вряд ли в покровские пески затащили какой-нибудь "Панцирь". Сейчас там сухо, и эта тридцатитонная ***** сама могла только до Геройского заехать, а дальше дорога заканчивается. Дальше проехать по сухим пескам даже на четырёх осях камаза-6560 весьма проблематично. Но на гусеничном шасси наверное возможно. В любом случае даже Геройское находится в радиусе гарантированного поражения средств ПВО нашими AGM-88, а потом раздолбать мамлами в Покровскои и те реакторы. А иначе Очаков будут кошмарить регулярно.
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04.09.2022 13:11 Відповісти
"...а потом раздолбать мамлами в Покровскои и те реакторы" -- поясніть, будь ласка, що Ви маєте на увазі.
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04.09.2022 13:29 Відповісти
MAM-L - управляемый боеприпас "байрактара"
"реактор" - ПУ какого либо РСЗО
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04.09.2022 14:29 Відповісти
Не знаю чому не застрягають, але кактаються вони через ліс, з напрямку с. Чулаковка вже давно. Зазвичай відстрілялися і зміна позицій. Дуже багато людей виїхало, хтось боїться, не впевнений по наявності інтернету, також колаборанти є (не кожен другий, але може й сусід завтра перевзутися).
ім туди прилітає від нас постійно.
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04.09.2022 13:52 Відповісти
Из Вашего комента я понял, что на Кинбурне Вы не были. Чулаковка стоит на хорошей дороге между Гопром и Жепе. И это совсем не Коса. От Чулаковки до Очакова по прямой 70 км, и вряд ли оттуда из РСЗО будут обстреливать Очаков, потому что это предельная дистанция даже для ракет 9М55Ф, и для сомнительного в стратегическом смысле обстреле Очакова тащить дефицитный для фронтов "смерч" в этот географический тупик даже тупые кацапы не будут.
Теоретически до Очакова можно достать из Геройского, если по раздолбаной от Забарино в хлам еще в мирное время дороге с остатками асфальта дотащить туда опять же дефицитный для фронтов "ураган".
Дальше Геройского дороги нет. Пески в это время года без дождей для такой техники практически непроходимы. Вероятнее всего, с помощью тракторов, досок и какой-то матери дотащили БМ-21 до заповедника и херачили уже оттуда с дистанции километров пятнадцать. Байрактару лететь к Покровскому стрёмновато - иожно нарваться на истребитель вылетевший навстречу. Но поднять в воздух "глаза" и накрыть дальнобойной артой 155мм из любой точки дороги Т1507 - очень реально выполнимая задача. Иначе кацапы на местных тракторах к этому реактору будут регулярно таскать ракеты, и кошмарить Очаков.
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04.09.2022 15:13 Відповісти
Давайте так:
Что бы их не сдавали они давно предпочитают там ездить не через населенные пункты, а полями и Лесными дорогами. На Гуглмапс их не увидите.
из района с. Чулаковка такие дороги есть. Их состояние позволяет им передвигаться.
А на косу можно заехать на паркетнике, при условии что знаете за какой сосной свернуть.
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04.09.2022 15:31 Відповісти
Коротко. Давайте так.
Из Чулаковки Очаков не обстеливают. Из Великого Клина и Михайловки тоже. Далеко. 80 км.
На косу на берег Покровки ездил с 1991-го года каждый год до вторжения.
ЛАЗ задним ходом на берег Покровки в 1991 году - это я. При определенном опыте можно и на матизе заехать, если снять бампера. Проверено.
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04.09.2022 15:43 Відповісти
Та не обстреливают из Чулаковки (я не говорил об этом) там дорога есть, из Чулаковки лесом едут в район забарино (карьер). Потом дальше, если нужно..
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04.09.2022 15:52 Відповісти
Они там везде ездят. И в Старую Збурьевку помародёрить (там, наверное, уже всё вынесли), и везде по дороге до Гопра.
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04.09.2022 16:17 Відповісти
Мародёрят пока не массово, пытаются типа понравиться местным))) будут убегать, тогда начнётся беспредел..
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04.09.2022 16:25 Відповісти
Это да. Надеюсь в збурьевских пансионатах самое ценное уже попрятали по ямам.
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04.09.2022 16:28 Відповісти
Думаю их скоро не будет, т.к. заселились они в них ещё с апреля, переодически заезжают-выезжают. Уже прилетало в трофей (на днях) и на кут (весной). Надеюсь, скоро расхерячат их там в момент наибольшего скопления))
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04.09.2022 16:44 Відповісти
не скоро ((( Периодически заезжают-выезжают - это пополнение, которое дальше будет двухсотиться и трёхсотиться на передке на Херсонщине. Думаю, до холодов еще будет заезжать пополнение из наловленных в Крыму и ордло, а также бомжей со среднерусской возвышенности и тагильских зеков.
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04.09.2022 16:58 Відповісти
может быть ЛуАЗ?
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04.09.2022 16:09 Відповісти
на ЛуАзе туда каждый дурак заедет. ЛАЗ с хоботом-воздухозаборником на крыше. Никто не повторил, и не сможет. ЛАЗов таких больше нет.
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04.09.2022 16:13 Відповісти
А зачем єто повторять?
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04.09.2022 16:20 Відповісти
Ну, как сказать. Есть же любители, например, на Гымбу на моце заехать ))
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04.09.2022 16:23 Відповісти
Соревновательній процессс нужно ставить в равные условия. Например, *********. Но у меня нет например, автобуса или моцыка чтобы дать вам виртуальную пощёчину.
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04.09.2022 16:39 Відповісти
можно тогда подняться из Славско зимой вечером на Тростян с последующей ночевкой без палатки на вершине. Справедливо же?
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04.09.2022 16:50 Відповісти
Какая спортивная дисциплина тут на кону? Противостояние комарам?
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04.09.2022 16:56 Відповісти
действительно. Не шахматы же. Не получилась пощечина. Да и комары зимой там размером с горлицу. Ну их...
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04.09.2022 17:03 Відповісти
Ну так вы же подрядились на олимпиаду. Поэтому способ выбираю я, а не вы.
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04.09.2022 17:05 Відповісти
ну нет, спасибо. На штангу я не подписываюсь)
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04.09.2022 17:08 Відповісти
В ********* нет штанги. Кросс - 10 км на время, заплыв 1 км без времени(завершить дистанцию), жим лёжа и внеконкурсная программа - приготовление борща.
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04.09.2022 17:14 Відповісти
я теперь только по внеконкурсной (
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04.09.2022 17:16 Відповісти
видите ли, борщ варят те, кто пришёл три дисциплины вничью, ничья засчитывается - по результатам забега , разница во времени менее 1 минуты считается ничьёй. Разница в жимах менее 5 раз также ничья. Две оконченные дистанции плаванья - ничья. При трёх ничейных в ********* для определения победителя варится борщ.
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04.09.2022 17:24 Відповісти
уже не пробегу. Никогда. (
Так что - только борщ.
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04.09.2022 17:46 Відповісти
Ладно, пойдёте в качестве борщевого судьи.
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04.09.2022 17:58 Відповісти
Сила в слове рос.вот они и молодцы,а укры то такое...Мы росичи!!;знайте,укры,свою нац. https://youtu.be/xoo0fCItMCs
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04.09.2022 13:57 Відповісти
Шо це за божевільниа бредятина?
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04.09.2022 14:19 Відповісти
даже не открывал. По смраду чувствую - арестовичщина в чистом виде.
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04.09.2022 15:14 Відповісти
Под Песками уничтожен кадыровский батальон, Кадыров махнул на них хвостом и просится в отставку, а этот элеватор бомбили в ответ на успешное контрнаступление ВСУ. За 5 дней убито 2000 орков и сожжено около сотни танков.
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04.09.2022 15:52 Відповісти
 
 