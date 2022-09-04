ЗСУ знову завдали влучного удару по Антонівському мосту у Херсоні. ВIДЕО

Зранку 4 вересня Збройні сили України завдали чергового удару по Антонівському мосту в Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У місцевих телеграм-каналах повідомляється, що було чути не менше 10 вибухів. Також поширюється відео, на якому зафіксовано момент влучання ракети по мосту.

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