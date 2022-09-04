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ЗСУ знову завдали влучного удару по Антонівському мосту у Херсоні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зранку 4 вересня Збройні сили України завдали чергового удару по Антонівському мосту в Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У місцевих телеграм-каналах повідомляється, що було чути не менше 10 вибухів. Також поширюється відео, на якому зафіксовано момент влучання ракети по мосту.

Також читайте: Антонівський міст у Херсоні знову зазнав удару. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+34
Так в тих же каналах писали, що по з'їзду з моста на лівому березі. Тоді скоріше за все не так по мосту, як по скупченню техніки, що чекала на «паром» для переправи на правий берег.
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04.09.2022 13:00
+25
гарно !

вірю в Бога та ЗСУ!
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04.09.2022 13:00
+20
Это переправу с техникой рядом смостом долбят. Не сам мост.
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04.09.2022 13:13
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Піздатий мост...
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04.09.2022 12:59 Відповісти
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04.09.2022 18:55 Відповісти
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04.09.2022 22:39 Відповісти
Чудово 👍🏼👊🏼💪🙏🏼
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04.09.2022 12:59 Відповісти
Чорнобаївка передала челендж Антонівському мосту
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04.09.2022 13:29 Відповісти
ЦЕНЗОР ЧИСТО ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОПРОС И ПРОСЬБА У ВАС ВШИТЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ОТ ТЕЛЕГРАММА ИЛИ ТВИТЕРА ИЛИ ЕЩЕ ЧЕГО ЕСЛИ ЮТУБ ТО ТАМ МОЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ ЗВУК ЗДЕСЬ ЖЕ ВЫ ВШИВАЯ ВИДЕО НА МАКСИМАЛЬНОЙ ГРОМКОСТИ ЗВУКА....А НАФИГА ИЛИ УСТАНОВИТЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ДАЮЩИЙ ВОЗМОЖНОСТЬ УМЕНЬШАТЬ ЗВУК ИЛИ УСТАНОВИТЬ ВИДЕО РОЛИК НА МИНИМАЛЬНЫХ 25% параметра звука...
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04.09.2022 15:06 Відповісти
Полностью согласен, со звуком здесь часто беда..
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04.09.2022 15:09 Відповісти
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04.09.2022 15:40 Відповісти
Яке файне кіно!!!
Лише каскадерів з буквами z на мосту не вистачає 😁😁😁
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04.09.2022 13:00 Відповісти
Шо то за міст такий невпадущий?
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04.09.2022 13:00 Відповісти
Это переправу с техникой рядом смостом долбят. Не сам мост.
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04.09.2022 13:13 Відповісти
Удар был нанесен по съезду Антоновского моста на левом берегу. Именно в том участке наблюдаются очереди колонны техники российских войск в ожидании переправ.
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04.09.2022 14:24 Відповісти
гарно !

вірю в Бога та ЗСУ!
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04.09.2022 13:00 Відповісти
Так в тих же каналах писали, що по з'їзду з моста на лівому березі. Тоді скоріше за все не так по мосту, як по скупченню техніки, що чекала на «паром» для переправи на правий берег.
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04.09.2022 13:00 Відповісти
почему по опоре не ударят ... 3-й месяц мост стрелять это какойто сюрреализм
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04.09.2022 13:08 Відповісти
Тому що, від ще знадобиться (і то не проста задача поцілити в опору), ціль не знищити, треба унеможливити його використання. Б
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04.09.2022 13:11 Відповісти
ну так давайте по кацапах не стріляти тому що вони ще ************ для полону і визволення наших...а якже славнозвісні високоточні хаймарси ?!
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04.09.2022 13:18 Відповісти
Не перекручуйте, до чого тут одне до другого? І як раз цього разу стріляли по кацапам а не по мосту.
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04.09.2022 13:25 Відповісти
Карло, ты не прав.
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04.09.2022 13:39 Відповісти
міст вже достатньо знищений, що по ньому техніка не пройде. Опору валити нема змісту, тим більше вона пригодиться ще. Тим більше зверни увагу прилоти весь час були в одне міце, останній прольот над водою, дали "обробляють землю" біля моста, там де понтони будуть орки
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04.09.2022 14:05 Відповісти
потому что мы должны ногами попасть на левый берег. Впрочем, диванная флотилия может легко форсировать Днепр, загрузившись б\к по самую ватерлинию.
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04.09.2022 13:18 Відповісти
25 мостов через днепр.... уже мля этот *****ий мост надо было в труху разбить... чтобы за пол года взят этот Херсон...такими темпами мы будем десятилетиями освобождать земли
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04.09.2022 13:23 Відповісти
Та *** візьмете ви Херсон, далі? без Лівобережжя його зітруть з мінометів.
загадка: то для чого потрібен міст?
Правда, єальтернавні шляхи на лівий берег, побачимо який спрацює насправді…
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04.09.2022 13:30 Відповісти
вы случайно не из белгорода?
Заменить один пролет (консоли которого уже стынут где надо) - это не заново ставить опоры и строить новый мост.
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04.09.2022 13:48 Відповісти
Vojenije ne tak ponimajet kak nado delat.U nix netu cel osvobodit selo,gorod liuboj cenoj.Kak i zdes sperva otrabatyvajet opornyje punkti,stabi,sviaz,PVO i drugoje.Sperva probyvajet gde to oporni punkt,potom zaxodet v tyl drugix opornixpunktov.Teper vydno sto posle otrabotki daze sami kacapi neznajet gde uze vasi zaniali,gde net,poskolku uze mestax netu sviazi mezdu saboj i eto xoroso.Gde mozno obezatelno vasi vojenyje ukrepiatsia tut nepospesis, eto resajet komendovanije na mestax i togda objavit sto vot zaniato.
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04.09.2022 15:45 Відповісти
Так кацапы наверняка сами же мост и подорвут, когда ситуация их вынудит к этому, когда они поймут, что сил удержать Херсон у них уже нет, и чтобы не дать нашим ВСУ ним воспользоваться в дальнейшем.
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04.09.2022 13:40 Відповісти
один пролет? возможно. Не факт, что пролет упадет в воду. Калмыки еще те инженеры. Но уверен, что кому надо, те уже предусмотрели возможное повреждение еще одного пролета, и консоли где-то а Днепре или Запорожье стынут в двойном количестве.
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04.09.2022 14:24 Відповісти
При отступлении его 100% подорвут

Пару пролетов минимум
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04.09.2022 13:48 Відповісти
на диванах
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04.09.2022 14:10 Відповісти
Щоб кацапів тролити: ріжуть хвіст кусочками...
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04.09.2022 14:53 Відповісти
Натренувались ?
Давайте вже по Кримському !
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04.09.2022 13:10 Відповісти
ну если совковый антоновский 3-й месяц стреляют , то крымский это просто фанстастика
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04.09.2022 13:25 Відповісти
Молотком бетонную стену тоже долго пробивать
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04.09.2022 13:42 Відповісти
Нужно было стрелять по середине моста а не у берега. Чтобы оркам было труднее и ссыкотнее вылазить аж на середину и ремонтировать вглядываясь в небо
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04.09.2022 13:11 Відповісти
чего ж вы раньше не написали? в ГШ только сейчас ваш комент прочитали ((
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04.09.2022 13:20 Відповісти
если детям руки дают рпг с реальными ракетами... то шо там про ГШ говрит?!
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04.09.2022 13:27 Відповісти
ГШ ********** не командует.
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04.09.2022 13:43 Відповісти
ну теперь у них есть шанс реабилитироваться =)
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04.09.2022 13:41 Відповісти
Он ещё в будущем пригодится, зачем его разрушать, а сделать его сейчас временно непригодным для эксплуатации - то что надо.. )
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04.09.2022 13:22 Відповісти
Кацапи при відступі підірвуть опори, якщо не дибіли зовсім. Тоді сенс берегти?
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04.09.2022 14:11 Відповісти
Ну, подорвут так подорвут, может и не успеют, а сейчас зачем их подрывать..
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04.09.2022 15:10 Відповісти
Не по мосту, он уже "все"

По технике или баржам
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04.09.2022 13:14 Відповісти
Міст наш,тому так обережно і не квапливо.Нам ще згодиться.
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04.09.2022 13:18 Відповісти
о дронах Poseidon, которые нам передал Кипр - это БОМБА!
https://youtu.be/NpOhKP_v6lc
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04.09.2022 13:20 Відповісти
Да, еще месяц назад прикупили
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04.09.2022 13:38 Відповісти
Схоже кацапи роблять димові завіси і постійно його лагодять, потрібно цілитись в опору.
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04.09.2022 13:25 Відповісти
на всякий случай к сведению: броники из пенопласта не делают.
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04.09.2022 13:40 Відповісти
Пінопласт укріплений кевларом і нанотрубками. Чому би і ні?
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04.09.2022 13:45 Відповісти
а про ракеты JFS-M для Himars на 500 км. слышал?
https://youtu.be/qkgvz8bIsQg
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04.09.2022 13:47 Відповісти
ну, к этой информации отнёсся с некоторой долей недоверия. Теоретически, если об этом заговорили сейчас, то сами ракеты должны уже были попасть в ЗСУ месяц назад. Но ******** назвал Олаф адольфом совсем недавно )))
Посмотрим. Кошмарить в Крыму АБ, склады на открытых площадках, ПУ "бастионов" и даже флот у стенки - самое то. Да и Мариуполь с Бердянском для нас "ближе" станут. Не думаю, что такая передача позволит окучить большое количество целей из-за большой стоимости ракеты, но несколько десятков целей могут значительно подорвать упорный ********** кацапов. Особеннно, если это будет эшелон с техникой на съезде с крымского моста.
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04.09.2022 14:16 Відповісти
тоже на это надеюсь, потому, что дыма без огня не бывает.....
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04.09.2022 15:59 Відповісти
Опора, це добре. Нижче треба прати.
Майбутнє дронів. Це, рій з величиною мухи, само організованій, або керований із зовні. параша нехай попробує збити муху з С300. А коли мух безліч, організованих, параші піпец.
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04.09.2022 13:44 Відповісти
АнтобаЇвка))
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04.09.2022 13:30 Відповісти
Десь летіли дикі гусі. А за ними два гуся. Куда пуляють. Завтра тоже буде по мосту. Але це таємно.
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04.09.2022 13:40 Відповісти
Хорошая тренировка перед главным призом.
Уничтожение крымского моста будет долгим и вкусным =)
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04.09.2022 13:40 Відповісти
не менше 10 вибухів ~ 2 пакетика HIMARS
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04.09.2022 13:43 Відповісти
Який міцний виявився міст. Може треба якийсь інший заряд використовувати. Або навести батарею цезарів.
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04.09.2022 14:09 Відповісти
заборонений вірш

Василий Теркин: Переправа

Переправа, переправа! Берег левый, берег правый, Снег шершавый, кромка льда... Кому память, кому слава, Кому темная вода,- Ни приметы, ни следа.
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04.09.2022 14:13 Відповісти
У мережі з'явилося кадри підйому нашими військовими українського прапора над лікарнею у Високопіллі!
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04.09.2022 14:40 Відповісти
Убивайте рашистскую сволоцюгу везде где только можете.
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04.09.2022 15:52 Відповісти
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04.09.2022 17:45 Відповісти
Щось не видно переправи з барж!!Шо уже!!
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04.09.2022 18:12 Відповісти
Це ж мабуть понтонну ничку ******** під мостом.
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04.09.2022 18:24 Відповісти
 
 