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ЗСУ знову завдали влучного удару по Антонівському мосту у Херсоні. ВIДЕО
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Зранку 4 вересня Збройні сили України завдали чергового удару по Антонівському мосту в Херсоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У місцевих телеграм-каналах повідомляється, що було чути не менше 10 вибухів. Також поширюється відео, на якому зафіксовано момент влучання ракети по мосту.
Топ коментарі
+34 Snart
показати весь коментар04.09.2022 13:00
+25 Алекс Мышкевич
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+20 Moshe Dayan
показати весь коментар04.09.2022 13:13
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Будь ласка, зачекайте...
Лише каскадерів з буквами z на мосту не вистачає 😁😁😁
вірю в Бога та ЗСУ!
загадка: то для чого потрібен міст?
Правда, єальтернавні шляхи на лівий берег, побачимо який спрацює насправді…
Заменить один пролет (консоли которого уже стынут где надо) - это не заново ставить опоры и строить новый мост.
Пару пролетов минимум
Давайте вже по Кримському !
По технике или баржам
https://youtu.be/NpOhKP_v6lc
https://youtu.be/qkgvz8bIsQg
Посмотрим. Кошмарить в Крыму АБ, склады на открытых площадках, ПУ "бастионов" и даже флот у стенки - самое то. Да и Мариуполь с Бердянском для нас "ближе" станут. Не думаю, что такая передача позволит окучить большое количество целей из-за большой стоимости ракеты, но несколько десятков целей могут значительно подорвать упорный ********** кацапов. Особеннно, если это будет эшелон с техникой на съезде с крымского моста.
Майбутнє дронів. Це, рій з величиною мухи, само організованій, або керований із зовні. параша нехай попробує збити муху з С300. А коли мух безліч, організованих, параші піпец.
Уничтожение крымского моста будет долгим и вкусным =)
Василий Теркин: Переправа
Переправа, переправа! Берег левый, берег правый, Снег шершавый, кромка льда... Кому память, кому слава, Кому темная вода,- Ни приметы, ни следа.