Окупант про забезпечення армії РФ: "Молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего бл#дь", - ГУР МО. АУДIО

Військовий РФ розповів про погане забезпечення нових підрозділів, які заходять на позиції.

Як передає Цензор.НЕТ, чергове перехоплення розмови окупанта опублікували у Головному управлінні розвідки МО України.

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Російський окупант розповідає про те, що їх підрозділ вже замінили, проте новоприбулі вояки за його словами не мають взагалі нічого з собою.

"Молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего бл#дь. Ты представляешь, вот эти которые приехали? Голодранцы б#я!", - скаржиться він.

Окупант зазначає, що вигляд вони мають "як бомжі", а зброю отримують стару.

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"Ну автомат дали. 76-го года, 78 года у них, вот такие автоматы. Одни кривые...стреляют. У меня более-менее попал, у некоторых вообще бл#дь куда-то. серьезное оружие не дают, а на передок кидают. Там как можно гранатой и автоматом танк можно как е#ашить?", - каже він.

Рашист скаржиться, що протитанкової зброї вони не мають, а їх танки не можуть влучити у техніку ЗСУ.