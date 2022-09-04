Окупант про забезпечення армії РФ: "Молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего бл#дь", - ГУР МО. АУДIО
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Військовий РФ розповів про погане забезпечення нових підрозділів, які заходять на позиції.
Як передає Цензор.НЕТ, чергове перехоплення розмови окупанта опублікували у Головному управлінні розвідки МО України.
Російський окупант розповідає про те, що їх підрозділ вже замінили, проте новоприбулі вояки за його словами не мають взагалі нічого з собою.
"Молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего бл#дь. Ты представляешь, вот эти которые приехали? Голодранцы б#я!", - скаржиться він.
Окупант зазначає, що вигляд вони мають "як бомжі", а зброю отримують стару.
"Ну автомат дали. 76-го года, 78 года у них, вот такие автоматы. Одни кривые...стреляют. У меня более-менее попал, у некоторых вообще бл#дь куда-то. серьезное оружие не дают, а на передок кидают. Там как можно гранатой и автоматом танк можно как е#ашить?", - каже він.
Рашист скаржиться, що протитанкової зброї вони не мають, а їх танки не можуть влучити у техніку ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Але хіба у наших воїнів не ті ж проблеми? Хіба за 3 роки верховний боневтік та його міністр оборони забили склади засобами захисту, одностроєм на всі сезони, засобами гігієни і т.ін.? Чи це все досі на плечах волонтерів (серед яких не бачив жодного прізвища з шобли №95)? Зате "велике крадівництво" триває!
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На днях было видео производителей военн одежды, что вопрос о зимней одежде и обуви зеленью ещё даже не поднимался...
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