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Окупант про забезпечення армії РФ: "Молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего бл#дь", - ГУР МО. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовий РФ розповів про погане забезпечення нових підрозділів, які заходять на позиції.

Як передає Цензор.НЕТ, чергове перехоплення розмови окупанта опублікували у Головному управлінні розвідки МО України.

Російський окупант розповідає про те, що їх підрозділ вже замінили, проте новоприбулі вояки за його словами не мають взагалі нічого з собою.

"Молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего бл#дь. Ты представляешь, вот эти которые приехали? Голодранцы б#я!", - скаржиться він.

Окупант зазначає, що вигляд вони мають "як бомжі", а зброю отримують стару.

Також читайте: "З трьохсот живими залишилося 72. Інші або 300-і, або 200-і": російський окупант розповідає про втрати РФ в Україні, - перехоплення ГУР. АУДIО

"Ну автомат дали. 76-го года, 78 года у них, вот такие автоматы. Одни кривые...стреляют. У меня более-менее попал, у некоторых вообще бл#дь куда-то. серьезное оружие не дают, а на передок кидают. Там как можно гранатой и автоматом танк можно как е#ашить?", - каже він.

Рашист скаржиться, що протитанкової зброї вони не мають, а їх танки не можуть влучити у техніку ЗСУ.
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Топ коментарі
+13
Головне , шоб ЧЕРНИХ пластиковых пакетов вистачало
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04.09.2022 13:28
+6
не понял. А что, те черные мешки разве нельзя сначала использовать как спальники??
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04.09.2022 13:42
+6
Пакети пластикові - тільки "заслуженим" А решті - або в крематорій, або в яму - під бульдозер!
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04.09.2022 13:51
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Головне , шоб ЧЕРНИХ пластиковых пакетов вистачало
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04.09.2022 13:28 Відповісти
Пакети пластикові - тільки "заслуженим" А решті - або в крематорій, або в яму - під бульдозер!
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04.09.2022 13:51 Відповісти
То пошліть сумного коня, хай просить автомати в північної Кореї
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04.09.2022 13:30 Відповісти
Посидь в окопі поки когось шльопне і тоді візьмеш його лахи. За принципом поносив, поспав - передай іншому.
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04.09.2022 13:31 Відповісти
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04.09.2022 13:35 Відповісти
Так нєфіг тут шастати!
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04.09.2022 13:37 Відповісти
Ничего бл#дь всеж є? ГУР Мо не продумало.
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04.09.2022 13:38 Відповісти
не понял. А что, те черные мешки разве нельзя сначала использовать как спальники??
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04.09.2022 13:42 Відповісти
утилизация орков продожается...
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04.09.2022 13:45 Відповісти
а хахляцкие то танки)))
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04.09.2022 14:06 Відповісти
пропаганда працює ,як для нас коханих так і для рашистів
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04.09.2022 14:07 Відповісти
Пакетів для сміття вже не вистачає? Йой, які не підготовлені! Мабуть і насіння в кишені не кладуть? Недоробка у кремлівських щурів!

Але хіба у наших воїнів не ті ж проблеми? Хіба за 3 роки верховний боневтік та його міністр оборони забили склади засобами захисту, одностроєм на всі сезони, засобами гігієни і т.ін.? Чи це все досі на плечах волонтерів (серед яких не бачив жодного прізвища з шобли №95)? Зате "велике крадівництво" триває!

Як же цей курв'ятник вже набридає! Гірше за московитських вошей ці гниди стають...
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04.09.2022 14:44 Відповісти
Если чисто гипертонически допустить, что кацапы вытирают свои анальные дыры, то как они такие меткие это делают?
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04.09.2022 15:45 Відповісти
Да нормально всё. Это же мясо, с помощью которого выявляют позиции противника. Можно конечно беспилотником, но это дороже выйдет...А этим зачем им шинельки и исправные автоматы, всё равно в крематорий.
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04.09.2022 16:04 Відповісти
Дуже цікаво було б послухати,про наше забезпечення ЗСУ зимовою формую. Під контр-наступ на Півдні України,тихесенко ВР проголосувала законопроект,про виділення коштів на Велике Крадівництво,це знову наші ЗСУ обікрали.Про ордени кврталівцям про цей позор,взагалі промовчали,Про ордени мосійчукам,які ******* із Польші на єдиному марафоні,теж промовчали,проковтнули.Про заблоковані канали 5,Експресо,і т.д..........
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04.09.2022 19:37 Відповісти
С-ка Бл-ть..... А крысы чинуши наших патриотов защитников всем обеспечили? Закупили все для зимы?
На днях было видео производителей военн одежды, что вопрос о зимней одежде и обуви зеленью ещё даже не поднимался...
А изготовление занимает 3-4 месяцев... После всей бумажной волокиты...
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05.09.2022 06:44 Відповісти
 
 