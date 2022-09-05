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Під завалами ще одного будинку в Маріуполі виявили тіла загиблих, - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Маріуполі під завалами досі залишають тіла загиблих.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник мера міста Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Нові страшні знахідки. Лівобережжя. бул. Морський. Досі не дістані трупи з-під завалів. Частину трупів просто обглодали собаки. За даними сусідів, у будинку від 4 до 6 загиблих на зараз", - написав Андрющенко.

За його словами, окупаційна влада не реагує, вдаючи, що нічого не відбувається, штампуючи картинки "відновлення".

"В сусідніх домах, до речі, досі мешкають люди. В таких самих руїнах. Без шансу на нормальне життя. Лють. Просто Лють. МраZота. Знаю - читаєте. Приберіть по-людські останки", - повідомив радник мера.

Також дивіться: Собаки в пошуках їжі розривають могили із загиблими в окупованому Маріуполі, - міськрада. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Де ті посадовці, які зняли міни. Ще при владі? Оманський, це ти?
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04.09.2022 13:33 Відповісти
ТАСС. Президент Путин назначил Министром обороны РФ Кадырова Р.А.

Одного героя РФ поменял на другого героя.
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04.09.2022 13:35 Відповісти
Що,це правда,не фейк????
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04.09.2022 13:58 Відповісти
...до таких "новин" треба додавати посилання, інакше це бла-бла-бла...
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04.09.2022 14:31 Відповісти
трагедія Маріуполя - це вирок Зеленському, яке бігало, дурне, там, по фонтанах, замість того, щоб зміцнювати оборону України, і не "розпилювати під асфальт" державне бабло на користь недоторканих злодіїв у ЗЕконі Бені та усієї квартальскої КоЗе Ностри
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04.09.2022 14:01 Відповісти
население , которое выбирает власть, вот кто виноват.
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04.09.2022 14:13 Відповісти
"Насілєніє " ні в чому не винно бо воно безправне, а от народ на своїй суверенній території який обирає чужинців так винен у своїх бідах
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04.09.2022 14:16 Відповісти
"население , которое выбирает власть" своё, "прикол и ржач 2019", выгребает сполна (+-)...
было бы справедливо, если бы и Найвэлычнившиве "в танке" прочувствовало на себе все результаты его опытов над живыми людьми
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04.09.2022 14:25 Відповісти
Засипати хлоркою та залити бетоном... Чисто по ординські буде.
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04.09.2022 15:10 Відповісти
 
 