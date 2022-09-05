Під завалами ще одного будинку в Маріуполі виявили тіла загиблих, - Андрющенко. ВIДЕО

У Маріуполі під завалами досі залишають тіла загиблих.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник мера міста Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

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"Нові страшні знахідки. Лівобережжя. бул. Морський. Досі не дістані трупи з-під завалів. Частину трупів просто обглодали собаки. За даними сусідів, у будинку від 4 до 6 загиблих на зараз", - написав Андрющенко.

За його словами, окупаційна влада не реагує, вдаючи, що нічого не відбувається, штампуючи картинки "відновлення".

"В сусідніх домах, до речі, досі мешкають люди. В таких самих руїнах. Без шансу на нормальне життя. Лють. Просто Лють. МраZота. Знаю - читаєте. Приберіть по-людські останки", - повідомив радник мера.

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