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Російські РСЗВ стріляють з території окупованої Запорізької АЕС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Місце розташування російських реактивних систем залпового вогню знаходиться на захід від Запорізької ТЕС, ймовірно, на території АЕС.

Видання The Insider опублікувало відео, на якому, як стверджують журналісти, знято роботу російських реактивних систем залпового вогню з території Запорізької атомної електростанції в ніч з 2 на 3 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

Експерти незалежного об'єднання Conflict Intelligence Team погодилися, що на кадрах видно труби Запорізької ТЕС, що неподалік станції. "Зйомка справді ведеться з протилежного берега Дніпра, камера спрямована на південь. Це означає, що місце пуску РСЗВ знаходиться на захід від Запорізької ТЕС. Також на захід від ТЕС знаходиться територія самої АЕС, але чи справді реактивні снаряди запускають саме з території станції, точно встановити неможливо", - наголосили в CIT.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський "експерт-атомник" Карчаа, який водив МАГАТЕ по ЗАЕС, насправді є фахівцем із приматів і має кримінальне минуле, - росЗМІ. ВIДЕО

Нагадаємо, місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула в Україну 31 серпня для того, щоб відправитися на окуповану від 4 березня Запорізьку АЕС. Візит пов’язаний з потенційними радіаційними загрозами через обстріли території станції.

В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються РФ, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до російської енергомережі велися окупантами від початку. Наразі, попри постійні знущання та тортури, на станції продовжують працювати українські спеціалісти.

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

Навіть в день прибуття місії МАГАТЕ росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.

Також читайте: На ЗАЕС працює лише 6-й енергоблок, 5-й знову відключений через постійні обстріли російських військ, - "Енергоатом"

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+22
Агов, Ґемнесті!!!! Це вже є наражанням на небезпеку цивільних, чи ще нє!??
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04.09.2022 14:17
+19
А шо показують спутникови знимки ? Спутник Притули ? Чі американськи ?
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04.09.2022 14:15
+10
якщо впіймати "яйця Патрушева" і защемити їх дверима із запитанням що Ти робив в Омані ,то велика вірогідність того , що він скаже "Привіз "зеєрмозрадникам" ,котрих ми поставили при владі в Україні домовлену цифру грошей, за розмінування Чонгару,майбутню здачу ПівдняУкраїни, та Києва ,Запоріжської АЕС,захисників "азова"
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04.09.2022 14:49
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А шо показують спутникови знимки ? Спутник Притули ? Чі американськи ?
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04.09.2022 14:15 Відповісти
Агов, Ґемнесті!!!! Це вже є наражанням на небезпеку цивільних, чи ще нє!??
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04.09.2022 14:17 Відповісти
Щось ту амнезійську канторку не чути давно,обідились навєрно.
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04.09.2022 15:00 Відповісти
..а с чего бы это РоZZийской Федерастии орков-людоедов менять свой подход к войне с Украиной и с Цивилизацией в целом?
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04.09.2022 14:19 Відповісти
suki...vdaritj bi im v otvet paru raz....
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04.09.2022 14:20 Відповісти
Можно

Реакторам ничего не будет там 2 метра бетона и стали

Только вони и озабоченности будет море
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04.09.2022 14:26 Відповісти
Да подтереться той озабоченностью 😝😝😝😝😜🤪
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04.09.2022 15:02 Відповісти
І що скажуть наші геніальні полководці з гегштабу за черговий проYOбаний стратегічний об'єкт країни?
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04.09.2022 14:24 Відповісти
що-що, так і скажуть "прої.......ли"
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04.09.2022 14:36 Відповісти
якщо впіймати "яйця Патрушева" і защемити їх дверима із запитанням що Ти робив в Омані ,то велика вірогідність того , що він скаже "Привіз "зеєрмозрадникам" ,котрих ми поставили при владі в Україні домовлену цифру грошей, за розмінування Чонгару,майбутню здачу ПівдняУкраїни, та Києва ,Запоріжської АЕС,захисників "азова"
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04.09.2022 14:49 Відповісти
Яйця Боневтіка ближче!
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04.09.2022 14:55 Відповісти
можна і "шефаопи "
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04.09.2022 15:00 Відповісти
... та ще дистанційну повну руйнацію Харкова, якщо українці завадять захопити його по землі
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04.09.2022 15:19 Відповісти
те,про що Ти думає, може дистанційно знищити і прикордонні райони ********* на сотні км.
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04.09.2022 15:40 Відповісти
досить терпіти бийте по території ворога на скільки дозволяє зброя.
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04.09.2022 14:28 Відповісти
Ніззя, а то Бідон Himars більше не дасть.
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04.09.2022 14:35 Відповісти
davai kacap - za korabeljom
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04.09.2022 14:46 Відповісти
Рота закрий, опудало
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04.09.2022 15:11 Відповісти
а что там запорожские казаки не против обстрелов, не митингуют?
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04.09.2022 14:30 Відповісти
Запорізькі козаки лишилися там, де й ті французи, які колись брали Бастилію.
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04.09.2022 14:40 Відповісти
кАзаки на Кубани
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04.09.2022 14:57 Відповісти
У нас вже достатньо високоточної зброї ,щоби дістати цих уйобків. Чому це не робиться?
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04.09.2022 14:33 Відповісти
Покажіть це відео мудакам з МАГАТЕ.
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04.09.2022 14:35 Відповісти
В МАГАТЕ что то скажут про *обе стороны*, а орки расскажут что ВСУ не только умеет стрелять ракетами которые разворачиваются на 180 градусов а еще и видео крутят задом наперед. И то все не выстрелы а прилеты.
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04.09.2022 14:45 Відповісти
візит комісії МАГАТЕ на Запоріжську АЕС мав на меті узгодження з окупантом тих місць біля АЕС, з котрих з котрих вони можуть обстрілювати українську територію, без яких будь звинувачень з боку МАГАТЕ .але у випадку відповід українськими ЗС ,по тих же місцях, звідки рашисти обстрілюють українську територію і вбивають українців,їх буде звинувачено у загрозі ядерного колапсу-катастрофи в Євроопі
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04.09.2022 14:58 Відповісти
Меня добивает то что в 90-х Европа и США посчитали что нужно разоружить Украину отобрав у нас ЯО, и передать его на Рашку как более адекватному руководству. А так же до сих пор и ЕС и США боятся полного поражения и развала Рашки так как вместо одной империи появится десяток маленьких отдельных государств. Тоесть вы идиоты до сих пор считаете что в етом мире может быть еще больший неадекват чем ***** со своей армией орков убивающих все живое?
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04.09.2022 14:42 Відповісти
А шо на це скаже грося? Він це бачив, чи це йому не цікаво. Хочааа.... Він же сказав, шо побачив се шо хтів побачити, а це він не хтів
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04.09.2022 14:45 Відповісти
А что там двое несчастных которых МАГАТЕ оставило наблюдать? Не наблюдают они как орки используют АЕС для обстрела Украины?
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04.09.2022 14:48 Відповісти
Я думаю этих двоих по команде рашистов принудительно помещают в бомбоубежище ( под предлогом их безопасности) всякий раз , когда это нужно свинособакам. Тем более нет информации кого именно оставили на ЗАЭС ? Если серба с китайцем , то можно заранее сказать какой отчет они напишут.
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04.09.2022 14:57 Відповісти
Ну и какой результат вы в очередной 100500 раз увидели от переговоров с рашистами и от МАГАТЕ?
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04.09.2022 14:51 Відповісти
Рецепт решения проблемы один - батарейный залп калибра от 152 мм. и выше, желательно выше, но можна и 122 мм.
Кстати, с учётом всех баллистических поправок при стрельбе, как то: учёт метеообстановки, выверки прицельных приспособлений на каждую отдельную артсистему, привлекаемую для подавления даной цели и т.п., можна и на советских орудиях типа Д-30, Д-20 ложить снаряды с точностью до +/- 5 метров, при этом радиус поражения осколков (убойная сила) от разлета при взрыве снаряда составляет 200м. 🤗 Так, что живую силу уничтожит конкретно, как и технику посечет не хуже, а вот реактору ровным счётом ничего не будет, разве что дерьмом забрызгает обосравшаяся от страха комиссия МЫГЫТЫ😁 Гыгыгыгы 😝 Ржунимагу 😝😝😝😝😝😜🤪Вот так, по нашему, по-бразильски, решается этот вопрос. Цена вопроса от 6 до 18 снарядов калибра 122 -152 мм. , но сначала пару выстрелов агитационными снарядами с листовками ( как же без этого), в которых на доступном кацапам диалекте украинского языка будет изложено, что с ними будет, если не унесут вовремя свои резиновые попы с территории ЗАЭС.
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04.09.2022 15:27 Відповісти
Не ложить, а класть
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04.09.2022 15:39 Відповісти
Поймали рашистов наконец то. Это видео станет доказательством их лжи и вины!
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04.09.2022 17:45 Відповісти
Чергова касапська побрехенька, подає ВВС в стрічці подій в 18:42: "рф по просьбе МАГАТЭ обеспечила приезд более 60 иностранных журналистов на Запорожскую АЭС, сообщило российское минагрессии. По данным ведомства, для освещения работы миссии МАГАТЭ на станции в Энергодар прибыли журналисты из Франции, США, Китая, Дании, Японии, Германии, Турции, Катара, ОАЭ, Южной Кореи, Вьетнама и других стран.
это сообщение - ответ на обвинения украинской стороны, в том числе президента Зеленского, в том, что россияне не пустили на станцию ехавших вместе с миссией МАГАТЭ журналистов.
Минокупации рф утверждает, что с украинской стороны с экспертами МАГАТЭ ехали некие "специально подготовленные украинские и западные журналисты", которые будто бы собирались объявить о возвращении АЭС под контроль Украины".

Просто цікаво, як відреагує на це МАГАТЕ і Гроссі.
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04.09.2022 19:27 Відповісти
А може ракети розвернуться на 180?
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04.09.2022 19:28 Відповісти
 
 