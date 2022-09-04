Російські РСЗВ стріляють з території окупованої Запорізької АЕС. ВIДЕО
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Місце розташування російських реактивних систем залпового вогню знаходиться на захід від Запорізької ТЕС, ймовірно, на території АЕС.
Видання The Insider опублікувало відео, на якому, як стверджують журналісти, знято роботу російських реактивних систем залпового вогню з території Запорізької атомної електростанції в ніч з 2 на 3 вересня, інформує Цензор.НЕТ.
Експерти незалежного об'єднання Conflict Intelligence Team погодилися, що на кадрах видно труби Запорізької ТЕС, що неподалік станції. "Зйомка справді ведеться з протилежного берега Дніпра, камера спрямована на південь. Це означає, що місце пуску РСЗВ знаходиться на захід від Запорізької ТЕС. Також на захід від ТЕС знаходиться територія самої АЕС, але чи справді реактивні снаряди запускають саме з території станції, точно встановити неможливо", - наголосили в CIT.
Нагадаємо, місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула в Україну 31 серпня для того, щоб відправитися на окуповану від 4 березня Запорізьку АЕС. Візит пов’язаний з потенційними радіаційними загрозами через обстріли території станції.
В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються РФ, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до російської енергомережі велися окупантами від початку. Наразі, попри постійні знущання та тортури, на станції продовжують працювати українські спеціалісти.
25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.
Навіть в день прибуття місії МАГАТЕ росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.
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Реакторам ничего не будет там 2 метра бетона и стали
Только вони и озабоченности будет море
Кстати, с учётом всех баллистических поправок при стрельбе, как то: учёт метеообстановки, выверки прицельных приспособлений на каждую отдельную артсистему, привлекаемую для подавления даной цели и т.п., можна и на советских орудиях типа Д-30, Д-20 ложить снаряды с точностью до +/- 5 метров, при этом радиус поражения осколков (убойная сила) от разлета при взрыве снаряда составляет 200м. 🤗 Так, что живую силу уничтожит конкретно, как и технику посечет не хуже, а вот реактору ровным счётом ничего не будет, разве что дерьмом забрызгает обосравшаяся от страха комиссия МЫГЫТЫ😁 Гыгыгыгы 😝 Ржунимагу 😝😝😝😝😝😜🤪Вот так, по нашему, по-бразильски, решается этот вопрос. Цена вопроса от 6 до 18 снарядов калибра 122 -152 мм. , но сначала пару выстрелов агитационными снарядами с листовками ( как же без этого), в которых на доступном кацапам диалекте украинского языка будет изложено, что с ними будет, если не унесут вовремя свои резиновые попы с территории ЗАЭС.
это сообщение - ответ на обвинения украинской стороны, в том числе президента Зеленского, в том, что россияне не пустили на станцию ехавших вместе с миссией МАГАТЭ журналистов.
Минокупации рф утверждает, что с украинской стороны с экспертами МАГАТЭ ехали некие "специально подготовленные украинские и западные журналисты", которые будто бы собирались объявить о возвращении АЭС под контроль Украины".
Просто цікаво, як відреагує на це МАГАТЕ і Гроссі.