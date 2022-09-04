УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14751 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
4 286 61
віза (420) війна (56233) Росія (47144) США (14444) Кірбі (407)

Санкції, зокрема візові обмеження, мають заважати Путіну, притягувати до відповідальності всіх росіян непродуктивно, - Кірбі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

За війну проти України не можна карати всіх росіян.

На цьому наголосив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дождь.

"Ми ввели візові обмеження для окремих росіян. Ми вважаємо, що це інструмент, який допомагає притягувати Путіна до відповідальності за те, що він робить в Україні. Але ми не вважаємо, що притягувати до відповідальності всіх росіян за дії Путіна - це продуктивний захід. Ми вважаємо, що це (візове питання. - Ред.) не слід перетворювати на війну з усім російським народом", - сказав Кірбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не плекають надій, що Путін готовий закінчити війну в Україні, - Білий дім

За словами представника Пентагону, "безпричинну війну в Україні насаджують президент Росії та його наближені. І самі росіяни не повинні внаслідок цього страждати".

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+29
маячня якась, треба карати всю країну, винні усі, що така потвора ними керує
показати весь коментар
04.09.2022 15:03
+26
Знову пісня про "харошіх руськіх"?
показати весь коментар
04.09.2022 15:03
+25
da jo🤬 tvaju matj ....nu skolko mozhno nytj pra nevinovaty narod parashi🤬
показати весь коментар
04.09.2022 15:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
da jo🤬 tvaju matj ....nu skolko mozhno nytj pra nevinovaty narod parashi🤬
показати весь коментар
04.09.2022 15:02 Відповісти
сцять шо уламки підораши розтягнуть ядерну зброю по зулусам)
показати весь коментар
04.09.2022 15:02 Відповісти
До початку розпаду раші ще дуже далеко... Не один президент Яв США ще зміниться... Кацапи продовжують вірити в царя-ху#ла
показати весь коментар
04.09.2022 15:05 Відповісти
найтехнологічніші анклави татарстан, башкорторстан - славянскій мір?
показати весь коментар
04.09.2022 15:28 Відповісти
Да. Это самые самые настоящие славяне.
показати весь коментар
04.09.2022 15:58 Відповісти
маячня якась, треба карати всю країну, винні усі, що така потвора ними керує
показати весь коментар
04.09.2022 15:03 Відповісти
Правильно ! Але не потвора , а потвори , і вже багато віків . Правильно буде : потвора керує потворами .
показати весь коментар
04.09.2022 16:35 Відповісти
Знову пісня про "харошіх руськіх"?
показати весь коментар
04.09.2022 15:03 Відповісти
Е-е-е ні, х#йло х#йлом, але страждати повинні саме росіяни.
показати весь коментар
04.09.2022 15:03 Відповісти
Маячня якась -- а хто ж тут бігає з калашами -- друга армія Всесвіту.
показати весь коментар
04.09.2022 15:08 Відповісти
То що - таки неправільно американці зробили, коли денаціфікували ВСІХ німців?

І що репарації і контрибуції виплачували ВСІ німці?

Що - таки найближче оточення Гітлера повинно було це робити?

Божечки - яке ж воно дурне!
показати весь коментар
04.09.2022 15:08 Відповісти
Просто він офіційний опрос не бачив,якщо є в когось можливість з депутатів скиньте йому, де 75% а ця цифра ще і занижена підтримує війну,саме 75% звичайних росіян,не ***** особисто а бідні росіяни так хочуть мира і не протистують бо там дикиататура це не пр нинішню росію, а навпаки насолоджуются як нас вбивають і підтримують війну
показати весь коментар
04.09.2022 15:09 Відповісти
Дядю, ти дурак? В паРаші - коллективне *****, мільони фашистких потвор, які бажають знищення України і підтримують війну. Мінімум 80%. І вишукувати в цьому басейні лайна краплини меду - безумство і дурість.
показати весь коментар
04.09.2022 15:10 Відповісти
Візові обмеження в США продовжують вживати для українців з 90-х, так що цей півень брехун і маніпулятор.
показати весь коментар
04.09.2022 15:12 Відповісти
А що там про "колективну відповідальність"? Нє, забули? А в 1945-му змушували простих німців (які, за теперешніми заявами) ні в чому не були винні, збирати, транспортувати та хоронити жертв концтаборів та просто вбитих? Шо ся трапило? Подвійні стандарти, бо "It's just a business"?

Ну, так... Вмирають же українці, а не "антипутінська коаліція" - чого кіпеш підіймати!
показати весь коментар
04.09.2022 15:14 Відповісти
Чомуж тоді під час Другої світової вбивали мирних жителів Німеччини? А тут лише візові обмеження. Завдяки таким як Кірбі путін і його банда зрозуміли, що можна розпочати війну. Американці хочуть, щоб росіяни і надалі їздили у США тратили у них свої гроші
показати весь коментар
04.09.2022 15:15 Відповісти
покажіть цьому Хєрбі останні опитування орків
показати весь коментар
04.09.2022 15:19 Відповісти
Ще не зрозуміли,їм вигідна ця війна,усім крім українців,от і все
показати весь коментар
04.09.2022 15:19 Відповісти
Мудило яке на пару з салліваном блокує нормальні поставки зброї в Україну.
показати весь коментар
04.09.2022 15:20 Відповісти
По данным опроса на рабZee поддерживаете ли войну против Украины...83% рюZZkих Шариковых ответили.Да..
показати весь коментар
04.09.2022 15:23 Відповісти
США боятся ,что Украина победит в войне...
Но это мое личное мнение
..
Самое интересное что Британия не боится...
Парадоксы демократии...
показати весь коментар
04.09.2022 15:27 Відповісти
Британці просили скинути пару ядерних бомб на кремль,після 2 гої світової,але ті засцяли.
показати весь коментар
04.09.2022 15:30 Відповісти
Загадкова руzька душа.
показати весь коментар
04.09.2022 15:30 Відповісти
Кірбі по ходу теж отримав від куйла на "дрінка"? Якщо 80% громадян *********,підтримують війну в Україні і дії рашистського кровопивці.то очевидно КІРБА АМЕРИКАНСЬКА ,має на увазі надавати візи і в ЄС І В США 80% громадян *********,котрі підтримують вбивцю-куйла .
показати весь коментар
04.09.2022 15:31 Відповісти
Нема слів.
Тітка з рашки в коментарі на youtube з цим інтерв'ю:
"... активные боевые действия в первую очередь ведёт Украина, наши дипломаты неоднократно призывали украинскую сторону к сложению оружия"
показати весь коментар
04.09.2022 15:32 Відповісти
оказывается, в США придурков тоже хватает....
показати весь коментар
04.09.2022 15:32 Відповісти
Ну уже тепліше -- а хто ж Трампа вибирав
показати весь коментар
04.09.2022 16:01 Відповісти
Нельзя, но нужно. Значит - необходимо
показати весь коментар
04.09.2022 15:34 Відповісти
друзів України більше але друзі путіна сильніші та впливовіші.
показати весь коментар
04.09.2022 15:35 Відповісти
Так зніміть санкції з КНДР, Ірану, та Венесуели, лицеміри прокляті!
Точно за вашою концепцією: неможна притягувати до відповідальності всіх корейців, іранців, та венесуельців!
показати весь коментар
04.09.2022 15:41 Відповісти
этадругое
показати весь коментар
04.09.2022 17:27 Відповісти
То есть немцы в своей массе не виновны в фашизме. Но так в 1945 году весь мир не думал. гобленам и оркам до лампочки кто ими управляет, царь, ленин, сталин или путин. Главное, чтобы сек нещадно и отправлял на войны.
показати весь коментар
04.09.2022 15:44 Відповісти
чувак не в темі
показати весь коментар
04.09.2022 15:44 Відповісти
Джони не догоняет того, что с сей поры визы будут получать только "солберецкие шпили".
показати весь коментар
04.09.2022 15:45 Відповісти
Украинцы страдают все, отдают свои жизни, а почему россияне за свое безволье не должны страдать? Виз бедняжек лишают, какой ужас. Тут недавно ещё Федор Крашенинников разразился, мол, Европа и США виноваты в том, что происходит сейчас в России. Все вокруг виноваты, но только не сами россияне.
Что толку от этих бесчисленных российских "оппозиционеров-экспертов-аналитиков", которые, сидя в Европе, США, попивая кофеек, сражаются, "в поте лица", с путинским режимом? Какие конкретные действия были предприняты за последние 20 лет, чтобы навести порядок в любимой ими Рассеюшке?.. Болотная революция...Ага... Оппозиция в России загнана под стол. Кто в этом виноват? Как же так получилось, что высоколобые умники-интеллигенты позволили гопнику себя обыграть? Вопросы риторические.
показати весь коментар
04.09.2022 15:45 Відповісти
В команде Байдена не только этот чувак..есть ещё Салливан .. хитрый и коварный Штирлиц путлера и ещё десяток подобных сенаторов в Конгрессе...
показати весь коментар
04.09.2022 15:51 Відповісти
Та цього ж путю вибрав цей же народ..і він також у ""справі "", так що Кірбі, там всі з одного лайна. Ізоляція!!!!
показати весь коментар
04.09.2022 15:53 Відповісти
А кто убивает в Украине? Путин или орда руснявая? Бред какой-то!!
показати весь коментар
04.09.2022 16:02 Відповісти
Тільки вчора дивились декілька мерзенних відео про "хароших руськіх".
В Домінікані жирна кацапська потвора в куцому балахоні ображала останніми словами нашу дівчину. Сан-Себастьян руській з помийником і вузькім оком ображав наше подружжя у магазині "хохлопітеками"тощо.
Може вже досить гешефтів з харошимі руськіми?
Бо вже набридли ці шпарини, наприклад, від "чудової" поштової служби мародерів СДЕК, щоб русня могла заробляти на ненависних "пендосах".
Залізна завіса і все.
показати весь коментар
04.09.2022 16:24 Відповісти
Не дай бог, не надо превращать в войну с русским народом. На фронте ведь только президент и его приближенные. А то как пойдет русский народ воевать...
показати весь коментар
04.09.2022 16:29 Відповісти
Во дурак...50тыс погибших Ванек,тыс.100-безруких-безногих-безрогих....А наказывать их низзя..У нас пол-страны беженцев,а эти суки по всему миру ездят,жопы в морях греют,как ничего не произошло.Так у них и не происходит,все где то там,далеко.Да их на кол нужно всех нанизывать при выезде на кордон "загнивающего Запада",а не виз лишать
показати весь коментар
04.09.2022 16:40 Відповісти
Авжеж. Це ж пуйло самотужки і по усьому фронту піхотою бігає, і літаками літає, і мародерить, і гвалтує, і ракетами з кацапської території пуляє. Усе сам. А прості расєянчєгі ні до чого, бідненькі, тіки українців знищити хочуть, але хіба ж вони у тому винні, так Кірбі?
показати весь коментар
04.09.2022 16:44 Відповісти
Х@йло лично санкции не задевают

А вот через "народ" можно было получить эффект
показати весь коментар
04.09.2022 16:46 Відповісти
Якби цей кірбі сказав цю маячню до 2014 року , він був би просто придурок . А зараз - або провокатор , або ідіот . Коли Українців катували в ізоляціях , в параші в 2018 році проводили чс по футболу . Коли Українці , майже всі , в кого є мізки , тікали з Донбасу , свинособаки п"яні і обригані , гріли сраки на курортах Європи і Америки . А як же зараз таке молоти ?!!! Це кірбі не бажає приїхати подивитися у вічі родичам тих , хто загинув сьогодні від кацапських ракет ?
показати весь коментар
04.09.2022 16:47 Відповісти
Кирби просто наивный идиот.
показати весь коментар
04.09.2022 16:52 Відповісти
Ще раз УВАЖНО ПО ЛІТЕРАХ ПЕРЕЧИТАЙТЕ СВІЙ ПОСТ
винищувати немовлят
чим ми будемо кращі аніж вони?
БІЛЬШЕ ТОГО, ЗАРАЗ НАМ ЗБРОЮ ДАЮТЬ НА ЗАХИСТ СЕБЕ

ООН ТА НАТО ПЕРЕЧИТАЛО ВАШ ПОСТ
ЗБРОЮ НА ЗНИЩЕННЯ МОСКАЛЬСЬКІХ НЕМОВЛЯТ ДАДУТЬ?

МОЗОК ЗАДІЮВАТИ ТРА, КОЛИ ТАКЕ ПИШЕШ

ЯКБИ МИ МОГЛИ ЗНИЩИТИ ЦЮ НАВОЛОЧ БЕЗ ЗАПОЗИЧЕНОЇ ЗБРОЇ - БЕЗ ПРОБЛЕМ

А КОЛИ МИ ЗАЛЕЖНІ ВІД ПОСТАЧАННЯ - НАХІБА СПРИЯТИ РУСОНЕНАВИСНИЦЬКИМИ ПОСТАМИ САМІЙ РУСНІ?

те, що відбувається на фронті - одне.

а писати "ми будемо знищувати кацапських немовлят..."
НАХІБА?
ТРИМАЙ ГОЛОВУ В ХОЛОДІ, НОГИ В ТЕПЛІ!
показати весь коментар
04.09.2022 17:04 Відповісти
Коли через десять років кацапський виплядок, якому зараз 8 років ,прийде катувати ,гвалтувати і вбивати тебе і твоїх дітей - ти головне встигни написати подібний пост ,ну щоб руцкіх не дуже звинувачували.
показати весь коментар
04.09.2022 17:12 Відповісти
Тссс... спокійно теж подумав про те саме, тому вирішив видалити занадто емоційний екстремістський комент (чисто щоб не давати кацапопропаганді потрібних для них матеріалів).
Але так, ніхто не каже про "не робити", хе-хе-хе
показати весь коментар
05.09.2022 04:51 Відповісти
перекладаю для тих, хто неуважно прочитав
ми не маємо права втрачати зброю через кацапоненависницькі пости
нам болить
постачальникам зброї з Європи та Штатів - не дуже
аби не сказати, що для них наші життя є бізнес або піар
ми не маємо права давати можливість ставити знак "дорівнює" між кацапами і нами
так - зрозуміло?
показати весь коментар
04.09.2022 17:31 Відповісти
так и есть. Посмотрите кто сейчас с крыма воюет. 20 летние пацаны, которым было 12 лет, когда кацапы оккупировали крым. А теперь они режут головы хохлам и очень рады. А всеь мир побивается за бедных русских деток, что не поедут они на лазурный берег резиновую попу погреть из-за бандер. Экая несправедливость!
показати весь коментар
04.09.2022 17:32 Відповісти
Естественно , это ж не американцев убивают. Украинцев не жалко. Че ж вы пиндосы в сороковых всех японцев в фильтрационные лагеря ссылали. Даже граждан сша которые уже во втором поколении штатах жили. Дерьмо эти ваши западные ценности. Одно лицемерие)
показати весь коментар
04.09.2022 17:42 Відповісти
не санкції повинні заважати путіну, а якраз громадяни рашки. І єдиний спосіб сподвигнути їх до їхнього громадянського обов'язку - ввести санкції проти всіх расіян
показати весь коментар
04.09.2022 18:35 Відповісти
За війну в Украіні , відповідальні всі росіяни , бо вони іі підтримують і відправляють своіх виродків на нашу землю нас вбивати !

Не ху@ло вбиває нас фізично , а вбивають мешканці росії , тому це
Відповідальність кацапів - КОЛЕКТИВНА ‼️
показати весь коментар
04.09.2022 20:16 Відповісти
Все ясно, так і запишем - кірбі на пейролі у *****. І не соромно, а? Громадянини Америки ****...
показати весь коментар
04.09.2022 20:53 Відповісти
Кирби ты за кого? Не надо на себя взваливать всякую чушь дебилов. Ты же вроде здоровый человек. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
04.09.2022 21:10 Відповісти
 
 