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"Прорив" Лукашенка, Путін і дупа, орденоносці Кошовий і Пікалов | Підсвинки тижня. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Про орденоносців Кошового і Пікалова, білоруський прорив Лукашенка і - тільки не падайте - Путіна і гумову дупу. І ми тут ні до чого - він сам так сказав!

Сьогодні неділя, а це означає, що "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ летять до вас, аби нещадно жартувати. Тож бажаємо вам приємного перегляду і гарного недільного вечора.

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Скандал із тризубом, "бавовна" і росіяни, кіт-убивця і Дугіна | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Також на ютубі Цензор.НЕТ щобудня - антипанічний та духопідйомний стрім з новинами про те, як Збройні сили України нищать окупантів та множать на нуль "другу найбільшу армію світу".

Автор: Анна Судак
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на нижнем балконе висят черепа верхних соседей ))))

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04.09.2022 19:13 Відповісти
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04.09.2022 19:30 Відповісти
орденоносцы в эмиграции нарисовались
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04.09.2022 19:36 Відповісти
ГАНЬБА ЗЕЛЕНСЬКОМУ!!! Це ж треба такий сором під час війни давати нагороди різним типам Кошовому і Пікалову, ситі та довольні писки яких і екран не влазять та цій козі- Мосійчук, в той час коли наших героїв Азовців катують у ворожому полоні. А спражним героям та захисникам країни- справи у ДБР.
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04.09.2022 23:03 Відповісти
Спробував подивитися до кінця - не зміг
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05.09.2022 06:01 Відповісти
 
 