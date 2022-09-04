"Прорив" Лукашенка, Путін і дупа, орденоносці Кошовий і Пікалов | Підсвинки тижня. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
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Про орденоносців Кошового і Пікалова, білоруський прорив Лукашенка і - тільки не падайте - Путіна і гумову дупу. І ми тут ні до чого - він сам так сказав!
Сьогодні неділя, а це означає, що "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ летять до вас, аби нещадно жартувати. Тож бажаємо вам приємного перегляду і гарного недільного вечора.
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на нижнем балконе висят черепа верхних соседей ))))