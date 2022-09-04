НКРЕКП вимагає від "Укренерго" та "Гарпоку" якнайшвидше виплатити борги зеленим інвесторам. ВIДЕО
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Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вимагає від НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець" якнайшвидше вирішити недоліки фінансових документів для того, щоб були виплачені борги підприємствам відновлюваної енергетики за вироблену у 2021 та 2022 році зелену електроенергію.
Про це під час засідання комісії 2 вересня заявив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський, коментуючи результати позапланових перевірок "Укренерго" та Гарпоку, які протягом 9 місяців не могли підписати акти прийому-передачі послуги зі збільшення частки ВДЕ, що є простою процедурою, передає Цензор.НЕТ.
"Сподіваюсь, що після прийняття відповідних рішень ліцензіати безумовно на 100% виконають рішення регулятора... щоб в мінімальний строк реалізувати рішення комісії", - сказав Ущаповський.
За його словами НКРЕКП очікує наступного тижня отримати для затвердження підписані акти, щоб гроші, які накопичились на рахунках "Укренерго" від продажу перетину для експорту електроенергії в ЄС, йшли на погашення заборгованості перед підприємствами ВДЕ за 2021 і 2022 роки.
В свою чергу, заступник директора з економіки ДП "Гарантований покупець" Станіслав Сова повідомив, що держпідприємство вже усунуло недоліки в актах та готове передати їх на підпис в "Укренерго", щоб почати виплати старих боргів "зеленим" електростанціям.
"Акти у нас вже готові. Ми за вашим рішенням понесемо їх вчасно і надамо "Укренерго". Також сподіваємося, що "Укренерго" відреагує і підпише вчасно акти. Сподіваємося, що це вплине на розрахунки з ВДЕ за електричну енергію", - заявив Сова.
Як повідомлялося, 2 вересня Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на міжнародному економічному форумі "Амброзетті" в Італії, заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. За його словами, Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.
Разом з тим, заборгованість "Укренерго" за послугу зі збільшення виробництва зеленої електроенергії в Україні складає 14,5 млрд грн. При цьому рівень недоплат за вироблену зелену електроенергію в Україні у 2021 році становить 10%, а за 8 місяців 2022 року понад 50%.
Будь ласка, зачекайте...
Панели и ветреки это благо в трудно доступных местах - где нельзя физически проложить линию електопередачи, сделать, этим поцам тех условия и поключения к сети. это альтернатива, а не панацея и шара где бабла можна паиметь. Вот и и паимели
Бідні за межами 5ступені піраміди Маслоу - покірні ЗМІ.
Так побудовані люди: чим більше думок про їжу, добробут - тим скромніші прагнення. А отже ніякого спротиву олігархічній окупації.
То знайте - це лише "місцеві бандити рівня х 1млн", та сама "організація" що вводила Голодомор 100 років по тому, влада у нас державною НІКОЛИ не ставала.
Навіть Ю(найкраща по ВВП) і та скоріше за все працює на окупаційні сили які "за" геноцид не тільки нас, слов'янства, а за всю Землю...
Жодна наці не має зараз керівництва без преклонених колін перед злими силами Геноциду Землі....
Саме тому РФ - "Озеро" що взяло владу в "попередників" сталінів ленінів і тд, ті які тільки за Смерть.
А нація у них така ж як у тих кому наш "суд" списує борги в розмірі 10 млрд уе/рік, Саакашвілі говорив що найменше нас обкрадають на 80 млрд уе / рік...
Тому думайте своєю головою що все що відбувається - тільки з вини їхньої, та опосередковано найгірших із нас які служать Злу..
Як олігархи повернуть все вкрадене державі майно,
виконають обіцянку-цяцянку не красти
та не купляти депутатів,
перестануть лізти в Конституцію.
Перестануть користуватися корисними копалинами.
Тоді с таким типом я ти людей я можливо і буду конструктивно говорити. Але "це не на часі" тому що Україна не буде Угандой.
Точно таким чином знищили руками українців, наприклад, два заводи, які випускали власні автобуси - ЛАЗ і "Богдан" і що? А купують в основному російські ПАЗи і ГАЗЕЛі. Російчький прапор вам в руки, руйнуйте цю галузь, в той час коли всі країни розвивають і будьте залежні від московії.