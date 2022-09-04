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енергетика (1648) Укренерго (569) НКРЕКП (411) альтернативна енергетика (151) Гарантований покупець (45)

НКРЕКП вимагає від "Укренерго" та "Гарпоку" якнайшвидше виплатити борги зеленим інвесторам. ВIДЕО

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Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вимагає від НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець" якнайшвидше вирішити недоліки фінансових документів для того, щоб були виплачені борги підприємствам відновлюваної енергетики за вироблену у 2021 та 2022 році зелену електроенергію.

Про це під час засідання комісії 2 вересня заявив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський, коментуючи результати позапланових перевірок "Укренерго" та Гарпоку, які протягом 9 місяців не могли підписати акти прийому-передачі послуги зі збільшення частки ВДЕ, що є простою процедурою, передає Цензор.НЕТ.

"Сподіваюсь, що після прийняття відповідних рішень ліцензіати безумовно на 100% виконають рішення регулятора... щоб в мінімальний строк реалізувати рішення комісії", - сказав Ущаповський.

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За його словами НКРЕКП очікує наступного тижня отримати для затвердження підписані акти, щоб гроші, які накопичились на рахунках "Укренерго" від продажу перетину для експорту електроенергії в ЄС, йшли на погашення заборгованості перед підприємствами ВДЕ за 2021 і 2022 роки.

В свою чергу, заступник директора з економіки ДП "Гарантований покупець" Станіслав Сова повідомив, що держпідприємство вже усунуло недоліки в актах та готове передати їх на підпис в "Укренерго", щоб почати виплати старих боргів "зеленим" електростанціям.

"Акти у нас вже готові. Ми за вашим рішенням понесемо їх вчасно і надамо "Укренерго". Також сподіваємося, що "Укренерго" відреагує і підпише вчасно акти. Сподіваємося, що це вплине на розрахунки з ВДЕ за електричну енергію", - заявив Сова.

Як повідомлялося, 2 вересня Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на міжнародному економічному форумі "Амброзетті" в Італії, заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. За його словами, Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.

Разом з тим, заборгованість "Укренерго" за послугу зі збільшення виробництва зеленої електроенергії в Україні складає 14,5 млрд грн. При цьому рівень недоплат за вироблену зелену електроенергію в Україні у 2021 році становить 10%, а за 8 місяців 2022 року понад 50%.
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Топ коментарі
+10
НКРЕКП и "зеленые инвесторы" - взяли свои батареи и нахер из страны. Желательно вместе с организатором оплаты для них из бюджета.
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04.09.2022 17:31
+6
Правильно. Война подождет. А Ахметов ждать не может. Ему нужно недвижку и в Украине и за границей скупить пока все обесценилось. А для фронта и госпиталей волонтеры по копейке насобирают с простолюдинов.
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04.09.2022 17:26
+5
НКРЕКП - національна комісія розкрадання економіки країни повністю.
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04.09.2022 18:03
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І це правильно !
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04.09.2022 17:05 Відповісти
Костантин Ущаповський -- идет за руцким кораблем вместе с зеленными мошенниками
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04.09.2022 17:19 Відповісти
Знаю всі слухали журналюгів бо свого інтелекту нема і небуде,ви сучки будете платити не по 1.68,а по ринковій моделі,Як і хто має станції получає 6грн,так і ми будем платити бо це ринкова ціна,так і в Європі так і в нас за газ,буде так і за світло
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24.02.2023 21:27 Відповісти
Пока зебанда не разворовала бабки...
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04.09.2022 17:15 Відповісти
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04.09.2022 17:16 Відповісти
Правильно. Война подождет. А Ахметов ждать не может. Ему нужно недвижку и в Украине и за границей скупить пока все обесценилось. А для фронта и госпиталей волонтеры по копейке насобирают с простолюдинов.
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04.09.2022 17:26 Відповісти
і до чого тут Ахметов? А Зеленський не почекає? Чому сьогодні по всій Миколаївській області йде ремонт і будівництво нових доріг, де використовується сотня новеньких самоскидів, катків, грейдерів, асфальтоукладчиків, екскаваторів? Така техніка потрібна на передовій рити окопи, щоб зберегти життя ЗСУ, а вона заробляє гроші дорожним рейдерам, що не можуть дочекатися закінчення війни? А волонтери по копійці збирають на фронт.
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04.09.2022 17:38 Відповісти
В том то и проблема что для многих в Украине война уже закончилась а для некоторых и не начиналась. Пока одни воюют и сдерживают рашистскую орду, другие качают бабки из бюджетов и отмывают их через постройки дорог, зеленые тарифы и тд. Зато самых бедных давят налогами каждую копейку выкручивают якобы для нужд фронта.
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04.09.2022 17:42 Відповісти
За даними Держенергоефективності, у 2021 році майже 15 тисяч українських родин встановили сонячні установки. Це удвічі більше, ніж у 2020 році. Загалом на кінець 2021 року в Україні нараховується близько 45 тисяч домогосподарств, які використовують сонячні панелі та заощаджують на рахунках за електроенергію. Загальна потужність таких СЕС перевищила 1,2 ГВт..Сонячна енергетика України - відносно нова галузь, яка стрімко розвивається. Станом кінець 2020 року встановлено СЕС загальною номінальною потужністю 6320 МВтбез урахування близько 407,9 МВт потужностей, які перебувають на окупованій Росією території, які генерують 1,265 млрд кВт·год електроенергії. Частка СЕС на перший квартал 2021 року загальній генерації України складає близько 6 %. То в чому вина цих громадян, що вони не порушуючи закони України побудували на своїх дахах і городах мінісес? Чи можливо їм лдержава дала ці кошти? А можливо половина з них взяла кредити в банках на це будівництво і має це все повернути?
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04.09.2022 18:11 Відповісти
а хто їх примушував брати кредит і взагалі будувати? хотілт зекономити, еолкономте, а чому я маю платити більше, щоб тобі щось, незрозуміло чому компенсуват? це взагалі не бізнес, якщо ваш товар не конкурентноздатний. загалом, ваші проблеми, а нам насрати. Ні скажу більше, так вам і треба.
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04.09.2022 20:54 Відповісти
А чого це Ви вирішили, що мій товар неконкурентноздатний? І чого це Ви платите більше і кому? Можете показати сканкопію рахурку, щоб там була графа, що Ви платите не як всі по тарифу 1 грн.68 коп, а більше по "зеленому" 5 чи скільки там гривень? Чи дайте ссилку на якусь постанову, що Ви платите не по 1грн.68 а по більшому тарифу за того, що в нас тут є власники СЕС.Будете брехати ніс виросте, або язик поприщить.
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04.09.2022 21:53 Відповісти
для того й ремонтують асфальт щоб до Одеси як до Херсону за пару годин танком раисским домчати все йде за планом...
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04.09.2022 18:06 Відповісти
НКРЕКП и "зеленые инвесторы" - взяли свои батареи и нахер из страны. Желательно вместе с организатором оплаты для них из бюджета.
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04.09.2022 17:31 Відповісти
і навіщо мені знімати свої батареї у своєму будинку? Що я порушив і чому мені держава, яка підписала договорі не платить? Чому Ви платите на бензозаправці і в магазині за продукти в три дорога, у нас же війна? А чому не платите тим, у кого купили електроенергію? А за проїзд в автобусі чи потягу також не потрібно платити?
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04.09.2022 18:32 Відповісти
а чому маю платити більше? є атомна, теплова, гідро - вона вся дешева, чому у вартість мають додвати щоб тобі щось доплачувати? продавай дешевше і буде тобі щастя.
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04.09.2022 20:56 Відповісти
Якто кажуть тиць-звиздить. То атомна енергетика коштує десь 50 коп за кіловат, то чому Ви платите 1 грн.68 коп? Хто ж тут на Вас бідному наживається, чи Ви цього не знали? Чому всі Вас нахитують, а Ви такий незнаючий платите, то за "атомну" більше, то за "зелену"?
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04.09.2022 22:24 Відповісти
а может зеленьоным инвесторам как говорил Ляшко?
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04.09.2022 17:32 Відповісти
Эти тупые ***** еще не поняли шо ветряки и панели могут засунуть себе только в акчько???? ну тупые (с) Задоронов

Панели и ветреки это благо в трудно доступных местах - где нельзя физически проложить линию електопередачи, сделать, этим поцам тех условия и поключения к сети. это альтернатива, а не панацея и шара где бабла можна паиметь. Вот и и паимели
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04.09.2022 17:35 Відповісти
а ще що їм на палочці дати? скотиняки
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04.09.2022 17:53 Відповісти
НКРЕКП - національна комісія розкрадання економіки країни повністю.
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04.09.2022 18:03 Відповісти
На время военных действий заморозить абсолютно все дотации на зеленую энергетику. Эти вопли производителей зеленой энергии напоминают лай гиен-падальщиков. Страна на грани выживания , а мародерам свою копейчину отбить нужно. За кораблем , дружными колонами.
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04.09.2022 18:09 Відповісти
Ви закликаєте державу не виконувати свої обовязки перед громадянами? А за зерно, яке взяли у фермерів також не потрібно платити, бо в нас війна? А за імпорт м'яса із Польщі платити потрібно, чи ні, бо війна?
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04.09.2022 18:34 Відповісти
Вы купили солнечную батарею, в надежде заработать , правильно ? Любой бизнес в Украине это риск. Вам не повезло. С какого перепуга потребитель должен платить искусственно завышенную цену на электроэнергию ? Т.е. Вы заработаете , Ахметов заработает, а бюджет станет меньше ? Или потребитель должен перекрывать разницу между стоимостью традиционной (ТЭС, АЭС) и восстанавливаемой электроэнергии ? Поэтому - за кораблем , вместе с Ахметовым.
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04.09.2022 18:45 Відповісти
Ви весь час брешите, чи тільки тоді коли стосується питання не виплати заборгованості владою по "зеленій енергетиці"? Скільки Ви платите за кіловат спожитої електроенергії? Мабуть, як і всі по 1 грн.68 коп.? А де тут штучно завишена ціна і кому, Бені, якому віддають за копійки, а він накручує по своєму бажанню? Я нікого не збирався обманювати і не збирався на комусь заробляти, прочитав умови, взяв сімейні заощадження і вклав у цей бізнес. Модулі, чи як Ви їх назвали батареї купив не за дешево, одна коштує до 10 тисяч гривень, а їх потрібно 96 штук. А ще потрібно на таку саму сумму купити труб, інвектор, кабель, щебінь, пісок, цемент, а також технічні умови і лічильник, які коштують дуже дорого. То чому держава на мені заробила, продала в три дорога ці компоненти і кидає знову, щоб не платити? А чому Ви не посилаєте АЗС, які підняли ціни на бензин і солярку і навіть газ в три рази? Чому платите за продукти в магазині, чи за гоління в цирюльні? Чому їм потрібно платити, а виробниках електроенергії ні? Я, наприклад, взяв свої заощадження і позичив половину у знайомих, яким віддаю без процентів, а двоє моїх знайомих повірили в державну програму і в державному банку взяли на ці цілі кредит і їм кожного міцяця нараховують проценти, пеню і комісію, то їм постати банк за російським кораблем? І до чого до нас Ахметов? В Україні більше 45 тисяч домогосподарств, які самі побудували свої невеличкі СЕС, то їх має кинути держава? А як вони всі разом кинуть державу?
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04.09.2022 19:02 Відповісти
Ахметов тут то того , что он самый круный владелец в стране ГВЭ или Вы не знали? Или просто брешите, что не знали ? Кто должен выплачивать вам повышенный тариф на электроэнергию ? Государство ? А откуда у него деньги на это ? Может быть из НАШИХ налогов ? У меня родственник в Одессе держит магазин с экологически чистыми продуктами , где цены в 2-3 раза выше , чем в обычных маркетах. Давайте государство будет ему доплачивать разницу дорогих и дешевых продуктов ( если он не сможет их продать ) или вас заставим покупать продукты в его магазине. Ведь здоровые продукты - здоровье нации.
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04.09.2022 19:13 Відповісти
А Ви коли брешите, то хоч червонієте? А не проти, можете окремим рядочком вивести зі списка осіб, яким не потрібно плоатити за вироблену енергетику, наприклад Ахметова (держава чуть пізніше заплатить йому в два рази більше, бо він по договорах виграє суд. Потрібно було не підписувати з ним договори). Може там ще когось, ну кого Ви там собі уявили, що він не заслуговує, а 45 тисяч домогосподарств мають отримати гроші за свою продукцію. Чи можливо ми і за газ не будемо платити, ти бач на нас хочуть наживатися фірташ і Беня? І Вашому родичу в Одесі буде легче, а то знаєте скільки вони йому загилять взимку? Мені Ваша логіка підходить - я не буду вимагати плату за мою електроенергвію, то і хай не вимагають від мене плати за газ Бені і Фірташу і великій частині російських олігархів, за тепло тому ж Ахметову за його вугілля і знову Бені, за воду місцевим олігархам і знову Бені...., чи це інше і цим потрібно платити?
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04.09.2022 19:22 Відповісти
Удачи Вам с Вашим бизнесом , чуть-чуть меньше обвиняйте собеседника во лжи и меньше передергивайте и валите все в кучу: и беню и фирташа и ваш скромный бизнес. Вам подавляющее большинство форумчан высказало свое мнение по поводу дотации государства на ВЭ, поскольку эта дотация формируется из налогов этих же форумчан.
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04.09.2022 19:29 Відповісти
Не звертай уваги, людина яка топить за олігархів - або занадто тупа, або куплена. Тому обидві ці касти - тягар на тілі нації.
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04.09.2022 19:30 Відповісти
Ви мене не зрозуміли, або зовсім не знаєте про що мова. Таких як я в Україні більше 45 тисяч і ми не олігархи, то що ми не так зробили, щоб нас "киданула" держава? Умови побудови бізнесу ми виконали, нас перевірили, продали технічні умови, підписали договір, підключили, а далі? Мені байдуже за Ахметова і його бізнес, але не байдуже за свій і за друзів, які взяли кредити в державному банку під державний проект, яким потрібно виплачувати кожного місяця тіло кредиту, проценти, комісію і вже пеню. То банк під час війни має також припинити повертати свої кошти? Чи це інше? А за зерно фермерам, за газ олігарїам і за вугілля олфгархам під час війни платити, чи вони також ідуть за російським кораблем?
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04.09.2022 19:50 Відповісти
дурню, поясни, чому всі споживачі мають тобі доплачувати, бо "зелена" насправді ні, ел.енергія коштує дорожче ніж атомна? Між іншим держава розпоряджається нашими спільними всіх громадян коштами, а тому гуляй лісом, а краще курсом руцкава *******, координати можу підказати.
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04.09.2022 21:04 Відповісти
від дурня чую. Мені ніхто із споживачів не доплачує. В мене купує, як і в інших держава. А чому Ви, дерень доплачуєье олігархам на заправках, в магазинах,за газ??? Споживачі, як платили встановлену суму 1 гривня 68 копійок, так і платять. А доплачуєте Ви і такі як Ви Бені, бо йому держава продає електроенергію по низьким цінам , а він її перепродує. Але в цих коментарях Ви і такі як Ви про нього ні слова, Вам потрібно "мочити" "зелену" енергетику, щоб на ті мегакіловати, які дає сонячна і вітрова електроенергія Беня і йому подібні-фірташі, блоголювські, арахамії,суркіси, могли спокійно закупляти на россії газ і вугілля.
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04.09.2022 21:28 Відповісти
у кого у інших купує держава, у таких самих, що хотіли бізнес за чийсь рахунок зробити, то щоб ти знало, хоча ти знаєш, але навмисно маніпулюєш, то в тариф 1,68 закладено те, що у тебе мають викупити значно дорожче, тобто я плачу щоб у тебе купили дорожче ніж у інших виробників, а я не хочу тобі платити і держава, яка розпоряджається нашими грошима, тобі нічого не винна. Продавай зп стільки ж як і виробник атомної ел.енергії чи теплової і буде тобі щастя. А між іншим, а скільки ел.енергії ти вночі продаєш, що не продаєш, бо немає от жеш паразит.
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06.09.2022 20:41 Відповісти
це ти брешеш, бо держава тобі нічого не продала, ти купив той весь мотлох і комерціййних підприємств, і ти дурень, бо ти вклав у бізнес який не працює без втручання держави, продавай ел.енергію так як і атомка, чи теплова ел.станція і заробляй.
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04.09.2022 21:00 Відповісти
та мені якось пофіг, що ти там думаєш. Я купив частину "мотлоха" у комерційних структарах, яким держава видала ліцензії на їх торгівлю, а частину у держави, прямо в обленерго. І за роботу електриків також платив обленерго і за лічильник і технічні умови, також в обленерго, а воно державне. Вивчи спочатку тему, а потім щось доказуй.
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04.09.2022 21:32 Відповісти
от жеж ти брехло, торгівля тим мотлохом не підлягає ліцензуванню, і нічого ти у дерожави не купляв, бо всі обленерго давно приватні.
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06.09.2022 20:36 Відповісти
Натуральний брєд. Ті, хто встановили батереї-або мільйонери, або депутати. Вже не мають за що шикувати. Починаю впізнавати неньку-Україну...
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04.09.2022 18:38 Відповісти
в 2015 зняли ввізні мита на "зеленку" - пішли фури та потяги ахметову "поля" с панелей ліпити... в 2016 ввели що дотації отримує генерація тільки від 32кВт (можу помилятися) на це площа потрібна в 100 м2, а 70% "часників" це 25м2... Тому все що відбувається с енергетикою - це гра олігархії з викачки грошей с наших карманів.

Бідні за межами 5ступені піраміди Маслоу - покірні ЗМІ.

Так побудовані люди: чим більше думок про їжу, добробут - тим скромніші прагнення. А отже ніякого спротиву олігархічній окупації.
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04.09.2022 19:28 Відповісти
Якщо пам'ятайте як Вовк підняв ціни на енергоносії...

То знайте - це лише "місцеві бандити рівня х 1млн", та сама "організація" що вводила Голодомор 100 років по тому, влада у нас державною НІКОЛИ не ставала.
Навіть Ю(найкраща по ВВП) і та скоріше за все працює на окупаційні сили які "за" геноцид не тільки нас, слов'янства, а за всю Землю...

Жодна наці не має зараз керівництва без преклонених колін перед злими силами Геноциду Землі....
Саме тому РФ - "Озеро" що взяло владу в "попередників" сталінів ленінів і тд, ті які тільки за Смерть.

А нація у них така ж як у тих кому наш "суд" списує борги в розмірі 10 млрд уе/рік, Саакашвілі говорив що найменше нас обкрадають на 80 млрд уе / рік...

Тому думайте своєю головою що все що відбувається - тільки з вини їхньої, та опосередковано найгірших із нас які служать Злу..
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04.09.2022 19:21 Відповісти
закрутили Ви звичайно то в той, то в інший бік, але я зрозумів, що ті, що таке сьогодні творять, роблять те саме, що робили інші 100 років назад створюючи тут голодомори - дурили і направляли в свою русло злочину.І це логічно, бо тут боти, які ніби правдоруби, а реально подоляківці, налаштовують нарід на бойкот виробників "зеленої енергетики", яка виробляється від сонця і вітру і ніяк не потрібно для цього вугілля і газ з росії. Але під привідом, що "зелена" дорога штовхають в бік росії, де Беня із задоволенням буде купувати вугілля і газ і перший рік за помірну ціну, а коли знищать альтирнативу, то так, щоб аж шкіра закручувалася, на всю шишку і українці будуть платити. Ось основна логіка знищення "зеленої енергетики", до якої йдуть сьогодні в Європі, США і світі.
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04.09.2022 19:31 Відповісти
тебе занадто багато, хвойдо, змінюй аккаунти як топиш за олігархів.

Як олігархи повернуть все вкрадене державі майно,

виконають обіцянку-цяцянку не красти

та не купляти депутатів,

перестануть лізти в Конституцію.

Перестануть користуватися корисними копалинами.

Тоді с таким типом я ти людей я можливо і буду конструктивно говорити. Але "це не на часі" тому що Україна не буде Угандой.
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04.09.2022 19:35 Відповісти
Хвойда поки що Ви і топите за конкретних олігархів Беню і Зелю і звичайно росію, які через таких як Ви з використанням ніби збагачення олігарха ахметова, бажаєте зруйнувати "зелену" енергетику, щоб спокійно купувати російський вугольок для "центренерго" та інші ТЕЦ і виробляти електроенергію для населення не по дешевій ціні. Добивати наші системи, в той же час підтримувати і розвивати російські, щоб їх шахти працювали, шахтарі отримували зарплати і поповнювали бюджет. Для тупих і навіть дуже тупих, а скоріше всього зовсім не в темі, поясню ще раз. В Україні на сьогодні більше 45 тисяч власників міні сонячних станців до 30 КВТ. Це прості громадяни, серед яких і пенсіонери. Вони на свої кошти на даху свого будинку чи на своєму городі побудувати мініСЕС, для чого взяли кредити в державних банках під "маленькі" проценти, дехто за накопичені кошти, платять податки.Купили в держави, чи "бізнесменів", яким держава дала ліцензії на продаж модулів, інвекторів, кабіль, пакетники, конструкцій.... Підключилися до ліній електропередач, які виділили облєнерго..., то де тут захист олігархів???
Точно таким чином знищили руками українців, наприклад, два заводи, які випускали власні автобуси - ЛАЗ і "Богдан" і що? А купують в основному російські ПАЗи і ГАЗЕЛі. Російчький прапор вам в руки, руйнуйте цю галузь, в той час коли всі країни розвивають і будьте залежні від московії.
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04.09.2022 20:48 Відповісти
так звана "зелена енергетика" насправді ніфіга не зелена, і дурню розкажи но мені, а скільки т.з. зеленої ел.енергії ти вночі виробляєш і продаєш?
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06.09.2022 20:47 Відповісти
А що, вони зеленим ще не виплатили?
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04.09.2022 20:18 Відповісти
ну тут такоє, це єдиний випадок, коли вислів шмарклі "я вам нічево ні должен" в точку.
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04.09.2022 21:05 Відповісти
Кому кВТ енергії по 5 грн. треба? Налітайте, зелена енергетика, майбутнє України, прогрес в галузі, а потім: уряд бере кредит щоб виплатити борги за зелену енергетику тим, хто вирішив заробити на державі, в тому числі особистим господарствам, які, так не порушуючи закон, чисто хтіли мати дохід на даху будинків....
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04.09.2022 21:07 Відповісти
Навіщо ви розповсюджуєте просто брехню. Немає такої ціни 5 грн., вона постійно змінюється так, як вимагає наше законодавство. На електричну енергію, вироблену установками приватних домогосподарств з енергії вітру, "зелений" тариф встановлюється на рівні: 11,6 євроцентів/кВт·год з 01 липня 2015 року, 10,5 євроцента/кВт·год з 01 січня 2020 року, 9,3 євроцента/кВт·год з 01 січня 2025 року. Почитайте Постанови КМ і Закони, а якщо бути ще точнішими, то на сьогодні виплачують всього 20% від виробленої і по ціні 1 грн.68 копійок. Але, є невелике але. Це не виробники "зеленої енергетики" прийшли до держави і вимагали такі умови, а це держава встановила такі умови, щоб затягнути в економіку інвестиції. Це держава прийняла такі Закони і Постанови і це держава підписала такі договори. Виникає логічне запитання - навіщо ви на@бали десятки тисяч громадян? Прийміть Закон і забороніть ці інвестиції, цю "зелену енергетику" і йдіть за російським кораблем, бо там є вимога ЄС розвивати "зелену енергетику". А що стосується невиплати сьогодні, то якби прикро це не звучало - держава все це виплатить, тільки не ці шахраї, а наступні, бо вони потрусивши своїми хитрими хвостами підуть, а не вирішену проблему залищать наступній владі і та виконає рішення судів.
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04.09.2022 21:43 Відповісти
маленьке доповнення. До 2019 року уряд не брав ніяких кредитів, були регулярні і стабільні виплати всім і атомній енергетиці і по "зеленим тарифам" і ТЕЦ. То що сталося, що скрізь заборгованість? Чому фактично все літо пару років сонячні електростанції і вітрові були вимкнуті від генерації, а арахамія купував електроенергію на АЕС в білорусі, а Беня російський вугольок для "Центренерго"? Ви мабуть також знаєте, що ми продаємо в ЄС нашу електроенергію не по 5 грн, а набагато дорожче, то куди воно все дівається??? Чому тут не вимикати генерацію, а продавати в Європу по високим цінам і вони готові брати?
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04.09.2022 21:48 Відповісти
Ненажери, а солдати на фронті просять простих людей зібрати на тепловізори, прилади нічного бачення.... А цим давай побільше та ще й згідно курсу валют. Ну і де правда на світі,хтось має це припинити.
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05.09.2022 04:08 Відповісти
Антипропаганду проти зеленої енергетики провів Зеля, щоб сховати свої потуги щодо знищення всієї енергетики України та приводу знекровленої країни до стійла Кремля.
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05.09.2022 07:20 Відповісти
Ніхто країну не прийме в ЄС, якщо в ній частка зеленої енергетики буде нижчою ніж 10 %. Нам потрібно ще років 10.
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05.09.2022 07:22 Відповісти
Пояснюю для тупих:Атомна не за 50ком-за кв,бо журналісти розповідають тільки за вироблення,бо атомна нам дісталась ще від радянщини тому і рахують що ніби дешево.А ринкова ціна електрики +-як зі сонячних станцій.А от люди ціле населення недоплачує!!!!Але це тільки з часом далі всі будуть платити ринкову ціна
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24.02.2023 21:14 Відповісти
 
 